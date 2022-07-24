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Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион:
Брюгге
0:0
Первый тайм: 19'
Генк
0'
Лучшие коэффициенты
Брюгге
Ничья
Генк
3.80
4.00
4.00
Все Коэффициенты
22
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
44
Мехеле
Брэндон
4
Нсоки
Стенли
7
Сков-Ольсен
Андреас
14
Bjorn
Meijer
25
Вормер
Руд
72
Мбамба
Ноа
20
Ванакен
Ханс
10
Ланг
Ноа
9
Ютгла
Ферран
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
46
Куэста
Карлос
33
Лукуми
Джон
5
Артеага
Херардо
17
Грошовски
Патрик
24
Ойен
Люка
8
Хейнен
Бриан
7
Ито
Дзюнъя
9
Дессерс
Сириль
11
Ндайишимий
Майк
Брюгге
3-5-2
Генк
4-3-3

История личных встреч

Брюгге
Генк

28 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
22 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.7%
39.3%
25%
10 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

67.9%
25%
7.1%
19 побед 7 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 16 побед

48 матчей

45.8%
18.8%
35.4%
22 победы 9 ничьих 17 побед

Первый тайм

20.8%
52.1%
27.1%
10 побед 25 ничьих 13 побед

Второй тайм

39.6%
27.1%
33.3%
19 побед 13 ничьих 16 побед

История матчей

ПДА
3:1
К
3:3
ПДА
2:3
С
3:2
ПОЗЧТ
1:2
ПОЗЧТ
3:0
ПДА
3:2
ПДА
1:2
ПДА
1:2
ПДА
1:1
ПОЗЧТ
3:2
ПОЗЧТ
3:1
ПДА
3:1
ПДА
1:1
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ПДА
2:2
ПДА
2:0
ЛП
2:1
ЛП
1:1
ЛП
3:1
ЛП
4:2
ЛП
3:2
ЛП
1:0
ЛЖ
4:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
3:2
ЛЖ
2:0
ЛЖ
1:3
ЛЖ
0:2
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:2
ЛЖ
4:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
4:5
ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:6
ПЛ
1:2

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Брюгге - Гент 1:0 Брюгге - Утрехт 4:2 Брюгге - Копенгаген 2:4 Брюгге - Беерсхот 2:1
Брюгге - Льерс Кемпензонен 1:1 Брюгге - Тес Спорт 3:0 Брюгге - Андерлехт 1:1 Антверпен - Брюгге 1:3 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:2 Андерлехт - Брюгге 0:0 Брюгге - Антверпен 1:0 Остенде - Брюгге 1:3 Брюгге - Мехелен 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 1:3 Брюгге - Генк 3:1 Остенде - Брюгге 1:3 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5 Брюгге - Гент 0:3 Брюгге - Антверпен 4:1
Генк
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Генк - Сераинг 4:0 Генк - АЕК 0:2 Волендам - Генк 3:2 Генк - Утрехт 2:1
Хейст - Генк 1:8 Эндрахт Термьен - Генк 0:4 Мехелен - Генк 0:0 Генк - Гент 0:2 Генк - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Генк 2:2 Генк - Мехелен 4:2 Гент - Генк 0:1 Серен Юнайтед - Генк 0:2 Генк - Эйпен 5:0 Брюгге - Генк 3:1 Генк - Сент-Трейден 0:1 Серкль Брюгге - Генк 2:2 Генк - Кортрейк 2:0 Андерлехт - Генк 2:0 Генк - Мехелен 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зульте-Варегем 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Шарлеруа 1 1 0 0 3 - 1 3
3. АХ Лёвен 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Генк 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Брюгге 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Унион Сент-Жиллуаз 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Сент-Трейден 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Гент 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Стандард 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Серкль Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Андерлехт 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Остенде 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Антверпен 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Мехелен 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Вестерло 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Кортрейк 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Серен Юнайтед 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Эйпен 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зульте-Варегем 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Шарлеруа 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Брюгге 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Сент-Трейден 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Стандард 1 0 1 0 2 - 2 1
6. АХ Лёвен 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Генк 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Унион Сент-Жиллуаз 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Гент 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Серкль Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Остенде 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Антверпен 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Мехелен 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Вестерло 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Серен Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Андерлехт 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Эйпен 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Кортрейк 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АХ Лёвен 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Генк 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Унион Сент-Жиллуаз 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Гент 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Серкль Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Брюгге 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Сент-Трейден 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Стандард 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Шарлеруа 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Зульте-Варегем 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Остенде 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Антверпен 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Мехелен 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Вестерло 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кортрейк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Андерлехт 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Серен Юнайтед 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Эйпен 1 0 0 1 1 - 3 0
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  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Брюгге
Ничья
Генк
3.80
4.00
4.00
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