Стадион: Ян Брейдель
0'
20' Желтая карточкаАртеага Херардо
1:0
22' ГолСков-Ольсен Андреас
1:1
30' ГолДессерс Сириль
1:2
47' ГолНдайишимий Майк
2:2
60' ГолВанакен Ханс
90' Желтая карточкаПейнтсил Джозеф
2:2
90' Не забитый пенальтиЛарин Кайл
3:2
90' ГолСков-Ольсен Андреас
90' Желтая карточкаСков-Ольсен Андреас
90'+9
Ход матча
20'
22'
30'
1:1
47'
1:2
60'
2:2
83'
90'
90'
2:2
90'
77
Мата
Клинтон
14
Bjorn
Meijer
25
Вормер
Руд
72
Мбамба
Ноа
20
Ванакен
Ханс
10
Ланг
Ноа
33
Лукуми
Джон
24
Ойен
Люка
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Bjorn MeijerЗащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
-
72 Мбамба НоаПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
-
10 Ланг НоаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Шинтон НикВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Сова КамальПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Ларин КайлНападающий
-
98 Сандра СиссеНападающий
-
94 Abakar Sylla
-
Главный тренер: Carl Hoefkens
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Немет ОндрашНападающий
-
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
История личных встреч
Брюгге
Генк
28 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
22 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.7%
39.3%
25%
10 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
67.9%
25%
7.1%
19 побед 7 ничьих 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 14 ничьих 13 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 16 побед
48 матчей
45.8%
18.8%
35.4%
22 победы 9 ничьих 17 побед
Первый тайм
20.8%
52.1%
27.1%
10 побед 25 ничьих 13 побед
Второй тайм
39.6%
27.1%
33.3%
19 побед 13 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сков-Ольсен Андреас
|2
|2
|Ванакен Ханс
|1
|1
|Ютгла Ферран
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дессерс Сириль
|1
|1
|Ндайишимий Майк
|1
|1
|Ито Дзюнъя
|0
|0
|Муньос Даниэль
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сков-Ольсен Андреас
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Артеага Херардо
|1
|0
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Брюгге - Гент 1:0 Брюгге - Утрехт 4:2 Брюгге - Копенгаген 2:4 Брюгге - Беерсхот 2:1
Брюгге - Льерс Кемпензонен 1:1 Брюгге - Тес Спорт 3:0 Брюгге - Андерлехт 1:1 Антверпен - Брюгге 1:3 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:2 Андерлехт - Брюгге 0:0 Брюгге - Антверпен 1:0 Остенде - Брюгге 1:3 Брюгге - Мехелен 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 1:3 Брюгге - Генк 3:1 Остенде - Брюгге 1:3 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5 Брюгге - Гент 0:3 Брюгге - Антверпен 4:1
Генк
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Генк - Сераинг 4:0 Генк - АЕК 0:2 Волендам - Генк 3:2 Генк - Утрехт 2:1
Хейст - Генк 1:8 Эндрахт Термьен - Генк 0:4 Мехелен - Генк 0:0 Генк - Гент 0:2 Генк - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Генк 2:2 Генк - Мехелен 4:2 Гент - Генк 0:1 Серен Юнайтед - Генк 0:2 Генк - Эйпен 5:0 Брюгге - Генк 3:1 Генк - Сент-Трейден 0:1 Серкль Брюгге - Генк 2:2 Генк - Кортрейк 2:0 Андерлехт - Генк 2:0 Генк - Мехелен 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зульте-Варегем
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Шарлеруа
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|АХ Лёвен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Брюгге
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Сент-Трейден
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Гент
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Стандард
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Серкль Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Вестерло
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Остенде
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Антверпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Мехелен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Андерлехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Генк
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Кортрейк
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Серен Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Эйпен
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зульте-Варегем
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Шарлеруа
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Брюгге
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Сент-Трейден
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Стандард
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|АХ Лёвен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Гент
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Серкль Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Вестерло
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Антверпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Мехелен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Андерлехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Генк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Серен Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Остенде
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Эйпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Кортрейк
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АХ Лёвен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Гент
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Вестерло
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Сент-Трейден
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Стандард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Серкль Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Шарлеруа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Зульте-Варегем
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Антверпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Мехелен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Андерлехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Кортрейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Остенде
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Генк
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Серен Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Эйпен
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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