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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион: Зрители: 16700
Мехелен
0:2
Конец матча
Антверпен
0'
23' Желтая карточка
Ванлерберге Йорди
0:1
31' Гол
Фрай Микаэль
0:2
35' Пенальти
Фрай Микаэль
50' Желтая карточка
Алдервейрельд Тоби
90'+6
1
Куке
Гетан
4
Воутерс
Дрис
30
Ванлерберге
Йорди
16
Схоофс
Роб
5
Уолш
Сэнди
18
Ван
Хоренбек
Алек
35
Швед
Марьян
14
Лавале
Димитри
7
Хайреманс
Джеффри
11
Сторм
Никола
9
Нгой
Жульен
1
Бутез
Жан
2
Де
Лат
Ричи
23
Алдервейрельд
Тоби
51
William
Pacho
21
Винс
Сэмюэл
8
Юсуф
Альхассан
4
Наингголан
Раджа
16
Геркенс
Питер
19
Миёши
Коджи
99
Фрай
Микаэль
10
Баликвиша
Мишель-Анже
Мехелен
5-4-1
Антверпен
4-3-3

История личных встреч

Мехелен
Антверпен

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

11 матчей

45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

ТМК
4:0
ПДА
1:2
ПДА
3:2
ПДА
3:0
ПДА
4:1
ПДА
1:0
ПДА
3:1
К
3:1
ПДА
0:0
ПДА
1:2
ТМК
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Микаэль 2 (1) 2
Алдервейрельд Тоби 0 0

Карточки

Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванлерберге Йорди 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алдервейрельд Тоби 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мехелен
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Мехелен - Вольфсбург 3:4 Мехелен - РВДМ 47 0:0 Мехелен - Маккаби Хайфа 1:0 Антверпен - Мехелен 4:0
Кортрейк - Мехелен 3:1 Мехелен - Генк 0:0 Шарлеруа - Мехелен 3:2 Мехелен - Гент 1:2 Гент - Мехелен 1:0 Генк - Мехелен 4:2 Мехелен - Шарлеруа 1:0 Брюгге - Мехелен 2:0 Мехелен - Кортрейк 3:2 Эйпен - Мехелен 1:1 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Сент-Трейден - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:2 Антверпен - Мехелен 1:2 Генк - Мехелен 4:1 Мехелен - Остенде 3:0
Антверпен
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Антверпен - Дрита 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2 Антверпен - Мехелен 4:0
Антверпен - Хогстратен 9:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1 Антверпен - Брюгге 1:3 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 0:4 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Брюгге - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:1 АХ Лёвен - Антверпен 0:1 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Брюгге - Антверпен 4:1 Антверпен - Мехелен 1:2 Серен Юнайтед - Антверпен 0:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 1 1 0 0 2 - 0 3
2. АХ Лёвен 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Шарлеруа 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Зульте-Варегем 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Андерлехт 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Брюгге 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Унион Сент-Жиллуаз 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Сент-Трейден 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Гент 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Стандард 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Вестерло 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Серкль Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Остенде 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Генк 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Мехелен 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Кортрейк 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Серен Юнайтед 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Эйпен 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Зульте-Варегем 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Андерлехт 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Брюгге 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Стандард 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Сент-Трейден 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Унион Сент-Жиллуаз 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Гент 0 0 0 0 0 - 0 0
9. АХ Лёвен 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Эйпен 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Серкль Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Остенде 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Генк 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Серен Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Вестерло 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Антверпен 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мехелен 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Кортрейк 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 1 1 0 0 2 - 0 3
2. АХ Лёвен 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Унион Сент-Жиллуаз 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Гент 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Шарлеруа 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Зульте-Варегем 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Андерлехт 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сент-Трейден 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Стандард 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Серкль Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Мехелен 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Кортрейк 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Вестерло 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Остенде 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Генк 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Серен Юнайтед 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Эйпен 1 0 0 1 1 - 3 0
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Фрай Микаэль из команды Антверпен забивает с точки!
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