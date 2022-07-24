Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне Зрители: 16700
0'
23' Желтая карточкаВанлерберге Йорди
0:1
31' ГолФрай Микаэль
0:2
35' ПенальтиФрай Микаэль
50' Желтая карточкаАлдервейрельд Тоби
90'+6
Ход матча
31'
35'
0:2
16
Схоофс
Роб
35
Швед
Марьян
11
Сторм
Никола
21
Винс
Сэмюэл
19
Миёши
Коджи
99
Фрай
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Схоофс РобЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Швед МарьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
-
17 Гуэ СамюэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Винс СэмюэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Миёши КоджиНападающий
-
99 Фрай МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Батай ЙеллеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
История личных встреч
Мехелен
Антверпен
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
11 матчей
45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Микаэль
|2 (1)
|2
|Алдервейрельд Тоби
|0
|0
Карточки
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванлерберге Йорди
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мехелен
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Мехелен - Вольфсбург 3:4 Мехелен - РВДМ 47 0:0 Мехелен - Маккаби Хайфа 1:0 Антверпен - Мехелен 4:0
Кортрейк - Мехелен 3:1 Мехелен - Генк 0:0 Шарлеруа - Мехелен 3:2 Мехелен - Гент 1:2 Гент - Мехелен 1:0 Генк - Мехелен 4:2 Мехелен - Шарлеруа 1:0 Брюгге - Мехелен 2:0 Мехелен - Кортрейк 3:2 Эйпен - Мехелен 1:1 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Сент-Трейден - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:2 Антверпен - Мехелен 1:2 Генк - Мехелен 4:1 Мехелен - Остенде 3:0
Антверпен
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Антверпен - Дрита 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2 Антверпен - Мехелен 4:0
Антверпен - Хогстратен 9:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1 Антверпен - Брюгге 1:3 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 0:4 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Брюгге - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:1 АХ Лёвен - Антверпен 0:1 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Брюгге - Антверпен 4:1 Антверпен - Мехелен 1:2 Серен Юнайтед - Антверпен 0:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|АХ Лёвен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Шарлеруа
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Зульте-Варегем
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Андерлехт
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Брюгге
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Сент-Трейден
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Гент
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Стандард
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Вестерло
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Серкль Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Остенде
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Генк
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Мехелен
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Кортрейк
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Серен Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Эйпен
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Зульте-Варегем
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Андерлехт
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Брюгге
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Стандард
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Сент-Трейден
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Гент
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|АХ Лёвен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Эйпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Серкль Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Остенде
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Генк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Серен Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Вестерло
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Антверпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мехелен
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Кортрейк
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|АХ Лёвен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Гент
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Шарлеруа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Зульте-Варегем
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Андерлехт
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Сент-Трейден
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Стандард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Серкль Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Мехелен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Кортрейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Вестерло
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Остенде
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Генк
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Серен Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Эйпен
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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