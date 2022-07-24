Стадион: Lotto Park
0'
14' Желтая карточкаКателарис Фанос
32' Желтая карточкаAndy Musayev
1:0
39' ГолАшимеру Маджид
51' Желтая карточкаМатам Тео Ндика
2:0
88' ГолСилва Фабио
90' Вторая желтая карточкаКателарис Фанос
90'+7
Ход матча
14'
32'
39'
1:0
51'
88'
2:0
90'
90'
56
Zeno
Debast
28
Юбер
Гийом
33
Танье
Антон
77
Атанга
Давид
10
Роша
Кенни
20
Andy
Musayev
- Основной состав
- Вратарь
-
56 Zeno DebastЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Силва ФабиоНападающий
-
27 Noah Sadiki
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
-
33 Танье АнтонЗащитник
- Защитник
-
77 Атанга ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Роша КенниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Andy MusayevНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Д'Хасе РоббиНападающий
- Нападающий
-
-
19 Manuel Osifo
-
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
История личных встреч
Андерлехт
Остенде
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
106.3%
18.8%
17 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
23 матча
60.9%
17.4%
21.7%
14 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
21.7%
47.8%
30.5%
5 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
73.9%
17.4%
8.7%
17 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Фабио
|1
|1
|Ашимеру Маджид
|1
|1
|Требель Адриен
|0
|0
|Олссон Кристоффер
|0
|0
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кателарис Фанос
|1
|1
|Матам Тео Ндика
|1
|0
|Andy Musayev
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Андерлехт - Лион 3:0 Андерлехт - Хелмонд 2:0 Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Рода - Андерлехт 0:6
Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 0:4 Андерлехт - Брюгге 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1 Гент - Андерлехт 0:0 Кортрейк - Андерлехт 2:3 Андерлехт - Шарлеруа 4:0 Гент - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Антверпен 2:1 Андерлехт - Остенде 3:0 Андерлехт - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Андерлехт - Генк 2:0
Остенде
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Остенде - Витесс 2:0 Остенде - Кортрейк 4:5 Остенде - Варегем 3:1 Остенде - Дейнзе 4:0
Oudenaarde - Остенде 0:11 Амьен - Остенде 1:4 Торхаут - Остенде 1:3 Харельбек - Остенде 5:3 Остенде - Брюгге 1:3 Эйпен - Остенде 0:2 Остенде - Серен Юнайтед 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:1 Остенде - Брюгге 1:3 Андерлехт - Остенде 3:0 Остенде - Сент-Трейден 0:0 Остенде - Стандард 1:0 Мехелен - Остенде 3:0 Зульте-Варегем - Остенде 0:0 Остенде - АХ Лёвен 1:3 Серкль Брюгге - Остенде 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Зульте-Варегем
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|АХ Лёвен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Шарлеруа
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Антверпен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Брюгге
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Вестерло
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Серкль Брюгге
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Сент-Трейден
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Гент
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Стандард
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Генк
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Остенде
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Мехелен
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Кортрейк
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Серен Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Эйпен
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Шарлеруа
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Зульте-Варегем
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Брюгге
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Вестерло
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Стандард
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Сент-Трейден
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Гент
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Остенде
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Серкль Брюгге
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Антверпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Серен Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|АХ Лёвен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Генк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Эйпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Кортрейк
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Мехелен
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АХ Лёвен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Антверпен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Серкль Брюгге
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Гент
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Сент-Трейден
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Шарлеруа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Вестерло
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Андерлехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Стандард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Мехелен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Кортрейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Зульте-Варегем
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Генк
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Остенде
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Серен Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Эйпен
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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