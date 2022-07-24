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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион:
Андерлехт
2:0
Конец матча
Остенде
0'
14' Желтая карточка
Кателарис Фанос
32' Желтая карточка
Andy Musayev
1:0
39' Гол
Ашимеру Маджид
51' Желтая карточка
Матам Тео Ндика
2:0
88' Гол
Силва Фабио
90' Вторая желтая карточка
Кателарис Фанос
90' Желтая карточка
90'+7
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
56
Zeno
Debast
4
Худт
Уэсли
3
Делькруа
Ханнес
24
Абдулразак
Исхак
7
Амузу
Френсис
18
Ашимеру
Маджид
25
Требель
Адриен
10
Версхарен
Яри
70
Эспозито
Себастьяно
11
Рафаэлов
Лиор
28
Юбер
Гийом
5
Кателарис
Фанос
33
Танье
Антон
3
Медли
Зех
77
Атанга
Давид
23
Амаде
Альфонс
10
Роша
Кенни
7
Матам
Тео
Ндика
68
Амброз
Тьерри
18
Сакамото
Тацухиро
20
Andy
Musayev
Андерлехт
3-5-2
Остенде
3-4-3

История личных встреч

Андерлехт
Остенде

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

106.3%
18.8%
17 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

23 матча

60.9%
17.4%
21.7%
14 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

21.7%
47.8%
30.5%
5 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

73.9%
17.4%
8.7%
17 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПДА
3:0
ПДА
2:2
ТМК
0:3
ПДА
2:1
ПДА
2:2
ПДА
3:2
ПДА
1:2
ПДА
0:2
ПДА
5:2
ПДА
2:0
ПДА
1:0
ЛППОЧГ
3:2
ЛППОЧГ
0:1
ЛП
0:4
ЛП
1:1
ЛП
2:1
ЛП
4:2
ЛП
1:1
ЛП
3:1
ЛЖ
3:0
ЛЖ
0:2
ЛЖ
4:0
ЛЖ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Фабио 1 1
Ашимеру Маджид 1 1
Требель Адриен 0 0
Олссон Кристоффер 0 0
Остенде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Остенде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кателарис Фанос 1 1
Матам Тео Ндика 1 0
Andy Musayev 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Андерлехт - Лион 3:0 Андерлехт - Хелмонд 2:0 Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Рода - Андерлехт 0:6
Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 0:4 Андерлехт - Брюгге 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1 Гент - Андерлехт 0:0 Кортрейк - Андерлехт 2:3 Андерлехт - Шарлеруа 4:0 Гент - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Антверпен 2:1 Андерлехт - Остенде 3:0 Андерлехт - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Андерлехт - Генк 2:0
Остенде
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Остенде - Витесс 2:0 Остенде - Кортрейк 4:5 Остенде - Варегем 3:1 Остенде - Дейнзе 4:0
Oudenaarde - Остенде 0:11 Амьен - Остенде 1:4 Торхаут - Остенде 1:3 Харельбек - Остенде 5:3 Остенде - Брюгге 1:3 Эйпен - Остенде 0:2 Остенде - Серен Юнайтед 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:1 Остенде - Брюгге 1:3 Андерлехт - Остенде 3:0 Остенде - Сент-Трейден 0:0 Остенде - Стандард 1:0 Мехелен - Остенде 3:0 Зульте-Варегем - Остенде 0:0 Остенде - АХ Лёвен 1:3 Серкль Брюгге - Остенде 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Зульте-Варегем 1 1 0 0 2 - 0 3
3. АХ Лёвен 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Шарлеруа 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Антверпен 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Брюгге 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Вестерло 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Серкль Брюгге 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Унион Сент-Жиллуаз 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Сент-Трейден 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Гент 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Стандард 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Генк 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Остенде 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Мехелен 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Кортрейк 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Серен Юнайтед 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Эйпен 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Шарлеруа 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Зульте-Варегем 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Брюгге 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Вестерло 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Стандард 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Сент-Трейден 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Гент 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Остенде 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Унион Сент-Жиллуаз 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Серкль Брюгге 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Антверпен 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Серен Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
14. АХ Лёвен 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Генк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Эйпен 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Кортрейк 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Мехелен 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АХ Лёвен 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Антверпен 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Серкль Брюгге 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Гент 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Унион Сент-Жиллуаз 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Сент-Трейден 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Шарлеруа 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Вестерло 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Андерлехт 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Стандард 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Мехелен 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Кортрейк 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Зульте-Варегем 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Генк 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Остенде 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Серен Юнайтед 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Эйпен 1 0 0 1 1 - 3 0
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    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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