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Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион:
Вестерло
0:0
Первый тайм: 25'
Серкль Брюгге
0'
20' Желтая карточка
Попович Борис

Ход матча

20'
 
Попович Борис
Лучшие коэффициенты
Вестерло
Ничья
Серкль Брюгге
3.10
3.50
3.41
Все Коэффициенты
1
Болат
Синан
32
Йорданов
Эдиссон
23
Зигерс
Рубин
2
Пердикицци
Пьетро
11
Кюйпер
Максим
55
Диркс
Тюр
7
Lucas
Van
Eenoo
33
Нойштедтер
Роман
39
Томас
ван
ден
Кейбус
21
Даци
Эрдон
14
Kyan
Vaesen
21
Варлесон
8
Декостере
Роббе
5
Попович
Борис
4
Даланн
Йеспер
18
Мьянге
Сенна
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
22
Лопес
Леонардо
36
Уэда
Аясе
10
Хотич
Дино
34
Сомерс
Тибо
9
Денкей
Кевин
Вестерло
4-4-2
Серкль Брюгге
4-2-3-1

История личных встреч

Вестерло
Серкль Брюгге

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед

30 матчей

40%
13.3%
46.7%
12 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

30%
43.3%
26.7%
9 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
30%
36.7%
10 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

ПДБ
1:1
ПДБ
2:3
ПДБ
3:1
ПДБ
1:2
ТМК
3:1
К
3:2
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:2
ТМС
0:1
ТМС
0:1
ЛЖ
5:0
ЛЖ
1:0
ММ(
3:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ТМС
0:2
PU
2:2
PU
3:0
К
3:3
К
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
PU
4:1
PU
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ТМС
3:2
ПЛ
1:0

Результаты последних матчей

Вестерло
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1 Вестерло - Беерсхот 2:3 Вестерло - Витесс 0:0 Вестерло - Ломмель 2:1
Вестерло - Маккаби Тель-Авив 2:1 Вестерло - Патро Эйсден 2:0 Вестерло - Гент 6:2 Вестерло - Моленбек 2:2 Мускрон-Перювельз - Вестерло 2:6 Ломмель - Вестерло 2:1 Вестерло - Льерс Кемпензонен 2:0 Льерс Кемпензонен - Вестерло 1:0 Виртон - Вестерло 1:0 Дейнзе - Вестерло 1:2 Вестерло - Васланд-Беверен 2:1 Вестерло - Мускрон-Перювельз 1:0 Вестерло - Дейнзе 0:3 Вестерло - Ломмель 3:0 Васланд-Беверен - Вестерло 2:1 Моленбек - Вестерло 0:2
Серкль Брюгге
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ницца - Серкль Брюгге 1:1 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:1
Серкль Брюгге - Гент 2:2 Шарлеруа - Серкль Брюгге 5:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Остенде 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Зульте-Варегем 1 1 0 0 2 - 0 3
3. АХ Лёвен 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Шарлеруа 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Антверпен 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Брюгге 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Вестерло 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Серкль Брюгге 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Унион Сент-Жиллуаз 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Сент-Трейден 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Гент 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Стандард 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Генк 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Остенде 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Мехелен 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Кортрейк 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Серен Юнайтед 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Эйпен 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Шарлеруа 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Зульте-Варегем 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Брюгге 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Вестерло 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Стандард 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Сент-Трейден 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Гент 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Остенде 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Унион Сент-Жиллуаз 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Серкль Брюгге 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Антверпен 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Серен Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
14. АХ Лёвен 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Генк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Эйпен 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Кортрейк 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Мехелен 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АХ Лёвен 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Антверпен 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Серкль Брюгге 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Гент 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Унион Сент-Жиллуаз 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Сент-Трейден 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Шарлеруа 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Вестерло 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Андерлехт 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Стандард 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Мехелен 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Кортрейк 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Зульте-Варегем 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Генк 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Остенде 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Серен Юнайтед 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Эйпен 1 0 0 1 1 - 3 0
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  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    20'
    Boris Popovic получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Вестерло
Ничья
Серкль Брюгге
3.10
3.50
3.41
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вестерло 0:0 Серкль Брюгге онлайн

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Вестерло
Серкль Брюгге
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