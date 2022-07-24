Стадион: Хет Куипие
2:0
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаПопович Борис
28' Желтая карточкаДекостере Роббе
31' Вторая желтая карточкаПопович Борис
1:0
40' ГолДаци Эрдон
53' Желтая карточкаВан дер Брюгген Ханнес
59' Желтая карточкаУткус Эдгарас
67' Желтая карточкаФостер Лайл
2:0
90' ГолВетокеле Игор
90'+6
Ход матча
20'
28'
31'
40'
1:0
59'
67'
90'
2:0
23
Зигерс
Рубин
55
Диркс
Тюр
21
Даци
Эрдон
14
Kyan
Vaesen
21
Варлесон
18
Мьянге
Сенна
36
Уэда
Аясе
10
Хотич
Дино
34
Сомерс
Тибо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Зигерс РубинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Диркс ТюрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Даци ЭрдонНападающий
-
14 Kyan VaesenНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Бернат ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Ravil Tagir
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
- Основной состав
-
21 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Уэда АясеПолузащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Деман ОливьеПолузащитник
-
29 Торрес ЛуиНападающий
-
42 Aske Sampers
-
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
История личных встреч
Вестерло
Серкль Брюгге
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед
30 матчей
40%
13.3%
46.7%
12 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
30%
43.3%
26.7%
9 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
30%
36.7%
10 побед 9 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ветокеле Игор
|1
|1
|Даци Эрдон
|1
|1
|Бернат Ян
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фостер Лайл
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попович Борис
|1
|1
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0
|Уткус Эдгарас
|1
|0
|Декостере Роббе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерло
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1 Вестерло - Беерсхот 2:3 Вестерло - Витесс 0:0 Вестерло - Ломмель 2:1
Вестерло - Маккаби Тель-Авив 2:1 Вестерло - Патро Эйсден 2:0 Вестерло - Гент 6:2 Вестерло - Моленбек 2:2 Мускрон-Перювельз - Вестерло 2:6 Ломмель - Вестерло 2:1 Вестерло - Льерс Кемпензонен 2:0 Льерс Кемпензонен - Вестерло 1:0 Виртон - Вестерло 1:0 Дейнзе - Вестерло 1:2 Вестерло - Васланд-Беверен 2:1 Вестерло - Мускрон-Перювельз 1:0 Вестерло - Дейнзе 0:3 Вестерло - Ломмель 3:0 Васланд-Беверен - Вестерло 2:1 Моленбек - Вестерло 0:2
Серкль Брюгге
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ницца - Серкль Брюгге 1:1 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:1
Серкль Брюгге - Гент 2:2 Шарлеруа - Серкль Брюгге 5:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Остенде 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерло
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Антверпен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Зульте-Варегем
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|АХ Лёвен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Шарлеруа
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Андерлехт
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Брюгге
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Сент-Трейден
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Гент
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Стандард
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Генк
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|Серкль Брюгге
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Остенде
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Мехелен
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Кортрейк
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Серен Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Эйпен
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерло
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Зульте-Варегем
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Шарлеруа
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Андерлехт
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Брюгге
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Стандард
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Сент-Трейден
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|АХ Лёвен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Гент
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Генк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Серкль Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Остенде
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Серен Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Антверпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Эйпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мехелен
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Кортрейк
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АХ Лёвен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Антверпен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Гент
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Зульте-Варегем
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Шарлеруа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Андерлехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Сент-Трейден
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Вестерло
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Мехелен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Кортрейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Стандард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Генк
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Серкль Брюгге
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Остенде
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Серен Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Эйпен
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б