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Австрия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Ред Булл Зальцбург
1:0
Первый тайм: 45+'
Аустрия Вена
0'
1:0
38' Гол
Сеско Бенджамин

Ход матча

38'
Сеско Бенджамин
1:0
Лучшие коэффициенты
Ред Булл Зальцбург
Ничья
Аустрия Вена
1.38
8.70
9.00
Все Коэффициенты
18
Кён
Филипп
2
Ван
дер
Бремпт
Игнасе
22
Соле
Умар
95
Бернардо
Фернандес
39
Вебер
Максимилиан
21
Шушич
Лука
13
Зайвальд
Николас
7
Капальдо
Николас
11
Фернандо
Педро
77
Окафор
Ноа
30
Сеско
Бенджамин
1
Фрюхтль
Кристиан
26
Ранфтль
Райнхольд
46
Хандль
Йоханнес
3
Галвао
Лукас
66
Мартинс
Марвин
23
Браунёдер
Маттиас
8
Холланд
Джеймс
17
Грубер
Андреас
30
Фишер
Манфред
7
Келес
Джан
9
Хускович
Муарем
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2
Аустрия Вена
4-2-3-1

История личных встреч

Ред Булл Зальцбург
Аустрия Вена

40 матчей

87.5%
12.5%
35 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.5%
20%
22.5%
23 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.5%
10%
37 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед

56 матчей

62.5%
23.2%
14.3%
35 побед 13 ничьих 8 побед

Первый тайм

41.1%
39.3%
19.6%
23 победы 22 ничьи 11 побед

Второй тайм

66.1%
14.3%
19.6%
37 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

БЧГ
5:0
БЧГ
1:2
Б
0:1
Б
1:0
Б
3:1
К
2:0
Б
0:2
Б
2:2
Б
4:1
БЧГ
1:2
БЧГ
5:1
Б
0:2
Б
2:0
Б
4:0
Б
5:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
2:3
Б
5:0
Б
1:3
Б
4:1
Б
0:2
К
5:2
Б
4:1
Б
1:1
Б
2:2
КОС
0:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
2:4
Б
2:3
Б
3:0
Б
4:0
Б
1:2
Б
5:1
Б
3:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
0:1
Б(M
3:0
Б(M
3:2
Б(M
2:0
Б(M
2:4
Б(M
1:1
Б(M
1:1
Б(M
0:0
Б(M
0:1
Б(M
1:1
Б(M
1:0
Б(M
2:1
Б(M
4:1
Б(M
1:1
Б(M
5:1
Б(M
3:2
Б(M
2:0
Б(M
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сеско Бенджамин 1 1
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 SV Fuegen - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2 Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2
Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:1 Ред Булл Зальцбург - Легия 3:2 Ред Булл Зальцбург - ЦСКА София 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 4:0 Ред Булл Зальцбург - Рид 3:0 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:4 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:0 Бавария - Ред Булл Зальцбург 7:1
Аустрия Вена
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Вельс - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Штурм 4:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1
Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Штурм - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 2:1 Адмира - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена - Хартберг 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:1 Аустрия Вена - Градец Кралове 3:1 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Аустрия Вена - Электра 8:3 Аустрия Вена - Маннсвёрт 21:0
Команда И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Аустрия Клагенфурт 0 0 0 0 0 - 0 0
3. ЛАСК 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Вольфсбергер 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Штурм 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Рапид Вена 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Рид 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Сваровски Тироль 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Аустрия Лустенау 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Хартберг 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Альтах 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Аустрия Вена 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Аустрия Вена 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Альтах 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Хартберг 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Аустрия Лустенау 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Сваровски Тироль 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Рид 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Рапид Вена 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Штурм 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вольфсбергер 0 0 0 0 0 - 0 0
11. ЛАСК 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Аустрия Клагенфурт 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Альтах 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Хартберг 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Аустрия Лустенау 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Сваровски Тироль 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Рид 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Рапид Вена 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Штурм 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Вольфсбергер 0 0 0 0 0 - 0 0
9. ЛАСК 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Аустрия Клагенфурт 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ред Булл Зальцбург 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Аустрия Вена 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
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  • — Выход в группу аутсайдеров
Лучшие коэффициенты
Ред Булл Зальцбург
Ничья
Аустрия Вена
1.38
8.70
9.00
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Ред Булл Зальцбург
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