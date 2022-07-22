Стадион: Ред Булл Арена
1:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
38'
1:0
18
Кён
Филипп
22
Соле
Умар
21
Шушич
Лука
77
Окафор
Ноа
- Основной состав
-
18 Кён ФилиппВратарь
- Защитник
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Шушич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Окафор НоаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Койта СекуНападающий
-
Главный тренер: Яйссле Маттиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Вучич РомеоНападающий
-
-
Главный тренер: Manfred Schmid
История личных встреч
Ред Булл Зальцбург
Аустрия Вена
40 матчей
87.5%
12.5%
35 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.5%
20%
22.5%
23 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
92.5%
10%
37 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед
56 матчей
62.5%
23.2%
14.3%
35 побед 13 ничьих 8 побед
Первый тайм
41.1%
39.3%
19.6%
23 победы 22 ничьи 11 побед
Второй тайм
66.1%
14.3%
19.6%
37 побед 8 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сеско Бенджамин
|1
|1
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты последних матчей
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 SV Fuegen - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2 Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2
Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:1 Ред Булл Зальцбург - Легия 3:2 Ред Булл Зальцбург - ЦСКА София 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 4:0 Ред Булл Зальцбург - Рид 3:0 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:4 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:0 Бавария - Ред Булл Зальцбург 7:1
Аустрия Вена
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Вельс - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Штурм 4:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1
Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Штурм - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 2:1 Адмира - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена - Хартберг 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:1 Аустрия Вена - Градец Кралове 3:1 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Аустрия Вена - Электра 8:3 Аустрия Вена - Маннсвёрт 21:0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Аустрия Клагенфурт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|ЛАСК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Вольфсбергер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Штурм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Рапид Вена
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Рид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Сваровски Тироль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Аустрия Лустенау
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Хартберг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Альтах
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Аустрия Вена
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Аустрия Вена
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Альтах
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Хартберг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Аустрия Лустенау
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Сваровски Тироль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Рид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Рапид Вена
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Штурм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Вольфсбергер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|ЛАСК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Аустрия Клагенфурт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Альтах
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Хартберг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Аустрия Лустенау
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Сваровски Тироль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Рид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Рапид Вена
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Штурм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Вольфсбергер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|ЛАСК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Аустрия Клагенфурт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ред Булл Зальцбург
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Аустрия Вена
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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