  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
ЛАСК
3:0
Второй тайм: 57'
Аустрия Клагенфурт
0'
1:0
14' Гол
Накамура Кейто
2:0
28' Гол
Гойгингер Томас
36' Желтая карточка
Любичич Марин
36' Желтая карточка
Sinan Karweina
44' Желтая карточка
Thorsten Mahrer
3:0
49' Гол
Любичич Марин
55' Желтая карточка

Ход матча

14'
Накамура Кейто
(Любичич Марин)
1:0
28'
Гойгингер Томас
(Стойкович Филип)
2:0
36'
Любичич Марин
 
36'
 
Sinan Karweina
44'
 
Thorsten Mahrer
49'
Любичич Марин
(Накамура Кейто)
3:0
55'
 
Лучшие коэффициенты
ЛАСК
Ничья
Аустрия Клагенфурт
1.45
7.61
7.50
Все Коэффициенты
1
Шлагер
Александер
22
Стойкович
Филип
5
Цирайс
Филипп
33
Люкенедер
Феликс
7
Реннер
Рене
21
Хон
Хён-Сок
18
Йовичич
Бранко
27
Гойгингер
Томас
8
Михорль
Петер
38
Накамура
Кейто
11
Любичич
Марин
13
Менцель
Филлип
24
Верницниг
Кристофер
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
6
Maximiliano
Moreira
17
Штрауди
Симон
14
Christopher
Cvetko
19
Andy
Irving
9
Sinan
Karweina
32
Пинк
Маркус
7
Florian
Jaritz
ЛАСК
4-2-3-1
Аустрия Клагенфурт
4-3-3

История личных встреч

ЛАСК
Аустрия Клагенфурт

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

84.6%
7.7%
7.7%
11 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

23 матча

52.2%
21.7%
26.1%
12 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

34.8%
39.1%
26.1%
8 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

47.8%
13%
39.2%
11 побед 3 ничьи 9 побед

История матчей

Б
2:2
Б
1:1
К
5:3
ТМК
2:0
ЭЛ
0:5
ЭЛ
2:1
ЭЛ
2:2
ЭЛ
2:0
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
0:7
Л
3:2
Л
4:1
Л
3:1
Л
0:4
Л
0:5
Л
1:3
Л
5:0
Л
0:0
Л
4:0
Л
1:0
РЛЦ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гойгингер Томас 1 1
Накамура Кейто 1 1
Любичич Марин 0 0
Стойкович Филип 0 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Любичич Марин 1 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Thorsten Mahrer 1 0
Sinan Karweina 1 0

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Швац - ЛАСК 1:9 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 ЛАСК - Мюнхен-1860 1:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0
ЛАСК - Краковия 0:2 Ennser Sportklub - ЛАСК 0:14 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1 ЛАСК - Адмира 3:1 Рид - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Хартберг 3:3 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 ЛАСК - Альтах 2:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Адмира - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Рид 0:2 Хартберг - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Славия Прага 4:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0 Славия Прага - ЛАСК 4:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:0
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Аустрия Клагенфурт - Саутгемптон 0:0 Admira Dornbirn - Аустрия Клагенфурт 1:8 Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0 Аустрия Клагенфурт - Филлах 12:0
Аустрия Клагенфурт - Осиек 1:4 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм 1:2 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 0:6 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:4 Штурм - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:0 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:1 Аустрия Клагенфурт - Альтах 2:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1 1 0 0 3 - 0 3
2. ЛАСК 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Вольфсбергер 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Штурм 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Рапид Вена 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Рид 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Сваровски Тироль 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Аустрия Лустенау 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Хартберг 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Альтах 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Аустрия Вена 1 0 0 1 0 - 3 0
12. Аустрия Клагенфурт 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Ред Булл Зальцбург 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Аустрия Клагенфурт 0:3 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Аустрия Вена 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Альтах 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Хартберг 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Аустрия Лустенау 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Сваровски Тироль 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Рид 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Рапид Вена 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Штурм 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Вольфсбергер 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Альтах 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Хартберг 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Аустрия Лустенау 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Сваровски Тироль 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Рид 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Рапид Вена 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Штурм 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Вольфсбергер 0 0 0 0 0 - 0 0
9. ЛАСК 3:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ред Булл Зальцбург 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Аустрия Клагенфурт 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
12. Аустрия Вена 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    55'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    49'
    Г О О О О Л - Marin Ljubicic бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Thorsten Mahrer получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Sinan Karweina получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Marin Ljubicic получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
ЛАСК
Ничья
Аустрия Клагенфурт
1.45
7.61
7.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ЛАСК 3:0 Аустрия Клагенфурт онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
ЛАСК
Аустрия Клагенфурт
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 