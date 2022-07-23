Стадион: Raiffeisen Arena
3:1
Конец матча
0'
1:0
14' ГолНакамура Кейто
2:0
29' ГолГойгингер Томас
36' Желтая карточкаЛюбичич Марин
37' Желтая карточкаSinan Karweina
44' Желтая карточкаThorsten Mahrer
3:0
49' ГолЛюбичич Марин
55' Желтая карточкаFlorian Jaritz
57' Желтая карточкаРеннер Рене
81' Красная карточкаМихорль Петер
3:1
89' ГолПинк Маркус
90' Желтая карточкаКулурис Эфтимос
90' Желтая карточкаПинк Маркус
90'+5
Ход матча
14'
1:0
29'
36'
37'
44'
49'
3:0
55'
57'
81'
89'
3:1
90'
90'
21
Хон
Хён-Сок
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Хон Хён-СокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Боллер ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Andy IrvingПолузащитник
- Нападающий
-
32 Пинк МаркусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
История личных встреч
ЛАСК
Аустрия Клагенфурт
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
84.6%
7.7%
7.7%
11 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед
23 матча
52.2%
21.7%
26.1%
12 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
34.8%
39.1%
26.1%
8 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
47.8%
13%
39.2%
11 побед 3 ничьи 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Накамура Кейто
|1
|1
|Любичич Марин
|1
|1
|Гойгингер Томас
|1
|1
|Стойкович Филип
|0
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинк Маркус
|1
|1
|Ридер Флориан
|0
|0
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михорль Петер
|0
|1
|Любичич Марин
|1
|0
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
|Реннер Рене
|1
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пинк Маркус
|1
|0
|Thorsten Mahrer
|1
|0
|Florian Jaritz
|1
|0
|Sinan Karweina
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Швац - ЛАСК 1:9 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 ЛАСК - Мюнхен-1860 1:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0
ЛАСК - Краковия 0:2 Ennser Sportklub - ЛАСК 0:14 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1 ЛАСК - Адмира 3:1 Рид - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Хартберг 3:3 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 ЛАСК - Альтах 2:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Адмира - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Рид 0:2 Хартберг - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Славия Прага 4:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0 Славия Прага - ЛАСК 4:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:0
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Аустрия Клагенфурт - Саутгемптон 0:0 Admira Dornbirn - Аустрия Клагенфурт 1:8 Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0 Аустрия Клагенфурт - Филлах 12:0
Аустрия Клагенфурт - Осиек 1:4 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм 1:2 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 0:6 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:4 Штурм - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:0 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:1 Аустрия Клагенфурт - Альтах 2:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|ЛАСК
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Вольфсбергер
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Рапид Вена
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Рид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Сваровски Тироль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Аустрия Лустенау
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Хартберг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Альтах
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Штурм
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Аустрия Клагенфурт
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Аустрия Вена
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|ЛАСК
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Вольфсбергер
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Аустрия Вена
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Штурм
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Альтах
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Хартберг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Аустрия Лустенау
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Сваровски Тироль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Рид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Рапид Вена
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Альтах
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Хартберг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Аустрия Лустенау
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Сваровски Тироль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Рид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Рапид Вена
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Вольфсбергер
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|ЛАСК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ред Булл Зальцбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Штурм
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Аустрия Клагенфурт
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Аустрия Вена
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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