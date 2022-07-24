  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Хартберг
0:0
Первый тайм: 44'
Альтах
0'
Лучшие коэффициенты
Хартберг
Ничья
Альтах
2.25
3.62
3.98
Все Коэффициенты
1
Свете
Рене
29
Фаркаш
Патрик
16
Зоннляйтнер
Марио
12
Штайнвендер
Михаэль
14
Клем
Кристиан
8
Фадингер
Лукас
32
Эджупи
Альберт
28
Хайль
Юрген
9
Айдын
Окан
30
Пэйнтсил
Сет
77
Афдияй
Донис
13
Касали
Тино
34
Турнвальд
Мануэль
5
Гугганиг
Лукас
18
Цвишенбруггер
Ян
17
Эдокполор
Носа
Ийобоса
27
Хаудум
Штефан
23
Йегер
Лукас
29
Тибиди
Алексис
15
Форсон
Аманква
10
Райтер
Доминик
9
Нухиу
Атдхи
Хартберг
4-3-1-2
Альтах
4-2-3-1

История личных встреч

Хартберг
Альтах

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
90%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
10%
10 побед 1 ничья 0 побед

23 матча

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Второй тайм

13%
87%
0 побед 3 ничьи 19 побед

33 матча

21.2%
21.2%
57.6%
7 побед 7 ничьих 19 побед

Первый тайм

15.2%
33.3%
51.5%
5 побед 11 ничьих 17 побед

Второй тайм

30.3%
12.1%
57.6%
10 побед 4 ничьи 19 побед

История матчей

ББЗВ
4:0
ББЗВ
0:0
Б
0:2
Б
1:2
ББЗВ
2:1
ББЗВ
2:2
Б
1:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
3:3
ББЗВ
3:1
ББЗВ
0:1
Б
6:1
Б
2:1
ЭЛ
3:0
ЭЛ
2:2
ЭЛ
3:0
ЭЛ
0:4
ЭЛ
1:2
ЭЛ
2:0
ЭЛ
0:0
ЭЛ
4:1
ЭЛ
1:0
ЭЛ
0:2
ЭЛ
4:2
ЭЛ
0:4
ЭЛ
1:2
ЭЛ
1:2
ЭЛ
0:2
ЭЛ
4:0
ЭЛ
1:1
ЭЛ
0:2
ЭЛ
4:0

Результаты последних матчей

Хартберг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Леобен - Хартберг 1:2 Хартберг - Залаэгерсег 1:2 Хартберг - Санкт-Пёльтен 0:4 Хартберг - Университатя 1:0
Хайлигенкройц - Хартберг 0:5 Хартберг - СВ Лафниц 2:2 Хартберг - Рид 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 4:2 ЛАСК - Хартберг 3:3 Хартберг - Альтах 4:0 Адмира - Хартберг 1:3 Хартберг - Адмира 1:2 Рид - Хартберг 0:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:4 Хартберг - ЛАСК 0:0 Альтах - Хартберг 0:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Рид - Хартберг 2:1 Штурм - Хартберг 3:0
Альтах
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Электра - Альтах 1:3 Альтах - Винтертур 1:1 Альтах - Люцерн 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1
Адмира - Альтах 0:3 Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 4:0 ЛАСК - Альтах 2:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Альтах - Адмира 2:2 Вадуц - Альтах 0:3 Рид - Альтах 1:2 Альтах - Хартберг 0:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 4:0 Альтах - Адмира 0:2 Аустрия Клагенфурт - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2 Люцерн - Альтах 2:2 Альтах - Санкт-Галлен 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1 1 0 0 3 - 0 3
2. ЛАСК 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Аустрия Лустенау 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Штурм 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Вольфсбергер 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Рапид Вена 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Рид 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Хартберг 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Альтах 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Сваровски Тироль 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Аустрия Клагенфурт 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Аустрия Вена 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1 1 0 0 3 - 0 3
2. ЛАСК 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Аустрия Лустенау 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Хартберг 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Рапид Вена 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Вольфсбергер 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Аустрия Вена 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Аустрия Клагенфурт 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сваровски Тироль 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Альтах 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Штурм 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Рид 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Альтах 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Рид 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Штурм 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Хартберг 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Рапид Вена 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Вольфсбергер 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Аустрия Лустенау 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8. ЛАСК 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ред Булл Зальцбург 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Сваровски Тироль 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Аустрия Клагенфурт 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Аустрия Вена 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хартберг
Ничья
Альтах
2.25
3.62
3.98
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хартберг 0:0 Альтах онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Хартберг
Альтах
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 