Стадион: Profertil Arena Hartberg
0'
28
Хайль
Юрген
30
Пэйнтсил
Сет
77
Афдияй
Донис
13
Касали
Тино
23
Йегер
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Пэйнтсил СетНападающий
-
77 Афдияй ДонисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Шмидт Клаус
- Основной состав
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Оденаль ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Букта ЧабаПолузащитник
- Полузащитник
-
-
28 Jan Jurcec
-
Главный тренер: Miroslav Klose
История личных встреч
Хартберг
Альтах
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
90%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
10%
10 побед 1 ничья 0 побед
23 матча
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 17 побед
Второй тайм
13%
87%
0 побед 3 ничьи 19 побед
33 матча
21.2%
21.2%
57.6%
7 побед 7 ничьих 19 побед
Первый тайм
15.2%
33.3%
51.5%
5 побед 11 ничьих 17 побед
Второй тайм
30.3%
12.1%
57.6%
10 побед 4 ничьи 19 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Хартберг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Леобен - Хартберг 1:2 Хартберг - Залаэгерсег 1:2 Хартберг - Санкт-Пёльтен 0:4 Хартберг - Университатя 1:0
Хайлигенкройц - Хартберг 0:5 Хартберг - СВ Лафниц 2:2 Хартберг - Рид 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 4:2 ЛАСК - Хартберг 3:3 Хартберг - Альтах 4:0 Адмира - Хартберг 1:3 Хартберг - Адмира 1:2 Рид - Хартберг 0:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:4 Хартберг - ЛАСК 0:0 Альтах - Хартберг 0:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Рид - Хартберг 2:1 Штурм - Хартберг 3:0
Альтах
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Электра - Альтах 1:3 Альтах - Винтертур 1:1 Альтах - Люцерн 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1
Адмира - Альтах 0:3 Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 4:0 ЛАСК - Альтах 2:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Альтах - Адмира 2:2 Вадуц - Альтах 0:3 Рид - Альтах 1:2 Альтах - Хартберг 0:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 4:0 Альтах - Адмира 0:2 Аустрия Клагенфурт - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2 Люцерн - Альтах 2:2 Альтах - Санкт-Галлен 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|ЛАСК
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Аустрия Лустенау
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Штурм
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Вольфсбергер
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Рапид Вена
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Рид
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Хартберг
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Альтах
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Сваровски Тироль
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Аустрия Клагенфурт
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Аустрия Вена
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|ЛАСК
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Аустрия Лустенау
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Хартберг
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Рапид Вена
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Вольфсбергер
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Аустрия Вена
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Аустрия Клагенфурт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Сваровски Тироль
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Альтах
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Штурм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Рид
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Альтах
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Рид
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Штурм
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Хартберг
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Рапид Вена
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Вольфсбергер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Аустрия Лустенау
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|ЛАСК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ред Булл Зальцбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Сваровски Тироль
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Аустрия Клагенфурт
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Аустрия Вена
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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