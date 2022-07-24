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Австрия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Рапид Вена
0:0
Первый тайм: 45+'
Рид
0'
18' Желтая карточка
Косцельник Мартин
37' Желтая карточка
Пеич Алекса

Ход матча

15'
 
Michael Martin
Nikola Stosic
18'
Косцельник Мартин
 
37'
Пеич Алекса
 
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
Рид
1.99
3.92
4.95
Все Коэффициенты
45
Хедль
Никлас
22
Косцельник
Мартин
19
Золльбауэр
Михаэль
6
Виммер
Кевин
23
Ауэр
Йонас
34
Nikolas
Sattlberger
14
Пеич
Алекса
77
Савич
Драголюб
8
Кнасмюлльнер
Кристоф
27
Грюлль
Марко
9
Бургшталлер
Гвидо
1
Радлингер
Самуэль
66
David
Ungar
6
Лакнер
Маркус
24
Tin
Plavotic
10
Висмейер
Юлиан
37
Nikola
Stosic
4
Цигль
Марсель
17
Philipp
Pomer
22
Нутц
Штефан
7
Моншайн
Кристоф
21
Leo
Mikic
Рапид Вена
4-2-3-1
Рид
3-4-3

История личных встреч

Рапид Вена
Рид

33 матча

90.9%
9.1%
30 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60.6%
30.3%
9.1%
20 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
30.3%
3%
22 победы 10 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 7 побед

48 матчей

62.5%
12.5%
25%
30 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

41.7%
39.6%
18.7%
20 побед 19 ничьих 9 побед

Второй тайм

45.8%
39.6%
14.6%
22 победы 19 ничьих 7 побед

История матчей

Б
2:2
Б
3:0
Б
1:0
Б
4:3
К
2:1
Б
3:0
Б
3:1
Б
4:2
Б
5:0
Б
1:0
Б
2:1
Б
0:1
Б
3:0
Б
0:1
Б
3:0
Б
3:0
Б
1:2
Б
1:0
Б
2:5
Б
1:0
Б
2:0
Б
2:0
Б
3:0
Б
3:2
Б
4:3
Б
0:2
Б
2:3
Б(M
1:0
Б(M
1:1
К
1:1
Б(M
0:0
Б(M
2:1
К
2:1
Б(M
2:0
Б(M
3:0
Б(M
3:1
Б(M
1:3
Б(M
2:1
Б(M
1:0
Б(M
1:1
Б(M
3:0
Б(M
1:0
К
3:2
Б(M
1:0
Б(M
1:1
Б(M
0:1
Б(M
4:0
Б(M
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Косцельник Мартин 1 0
Пеич Алекса 1 0
Рид
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Дьёр - Рапид Вена 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Трайбах - Рапид Вена 0:1
Рапид Вена - Селтик 3:3 Халадаш - Рапид Вена 1:2 Warth - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - АЕК Ларнака 2:3 Рапид Вена - Австрия Вена-2 4:1 Рапид Вена - СВ Лафниц 5:2 Рапид Вена - Стрипфинг Вайден 2:5 Рапид Вена - СК Нойзидль-ам-Зе 3:1 Рапид Вена - Флоридсдорфер 2:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Вольфсбергер - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Рапид Вена - Штурм 1:1
Рид
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Штадлау - Рид 0:4 Рид - Уйпешт 2:4 Рид - Хорн 0:1 Рид - Мюнхен-1860 1:1
Рид - Олимпиакос 2:0 Рид - Слован Братислава 0:3 Хартберг - Рид 1:1 Рид - ЛАСК 1:1 Альтах - Рид 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 3:0 Рид - Адмира 1:1 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3 Рид - Хартберг 0:0 ЛАСК - Рид 0:2 Рид - Альтах 1:2 Адмира - Рид 2:0 Рид - Штурм 2:2 Рид - Хартберг 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1 1 0 0 3 - 0 3
2. ЛАСК 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Аустрия Лустенау 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Штурм 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Вольфсбергер 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Рапид Вена 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Рид 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Хартберг 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Альтах 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Сваровски Тироль 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Аустрия Клагенфурт 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Аустрия Вена 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1 1 0 0 3 - 0 3
2. ЛАСК 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Аустрия Лустенау 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Хартберг 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Рапид Вена 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Вольфсбергер 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Аустрия Вена 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Аустрия Клагенфурт 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сваровски Тироль 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Альтах 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Штурм 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Рид 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Альтах 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Рид 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Штурм 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Хартберг 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Рапид Вена 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Вольфсбергер 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Аустрия Лустенау 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8. ЛАСК 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ред Булл Зальцбург 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Сваровски Тироль 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Аустрия Клагенфурт 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Аустрия Вена 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    37'
    Пеич Алекса получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Косцельник Мартин получил желтую карточку от судьи
  • 15'
    Nikola Stosic уходит с поля. Michael Martin выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
Рид
1.99
3.92
4.95
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