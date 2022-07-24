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Австрия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Рапид Вена
1:0
Конец матча
Рид
0'
18' Желтая карточка
Косцельник Мартин
38' Желтая карточка
Пеич Алекса
1:0
77' Гол
Циммерманн Бернхард
90' Желтая карточка
Denizcan Cosgun
90'+5
45
Хедль
Никлас
22
Косцельник
Мартин
19
Золльбауэр
Михаэль
6
Виммер
Кевин
23
Ауэр
Йонас
34
Nikolas
Sattlberger
14
Пеич
Алекса
77
Савич
Драголюб
8
Кнасмюлльнер
Кристоф
27
Грюлль
Марко
9
Бургшталлер
Гвидо
1
Радлингер
Самуэль
66
David
Ungar
6
Лакнер
Маркус
24
Tin
Plavotic
10
Висмейер
Юлиан
37
Nikola
Stosic
4
Цигль
Марсель
17
Philipp
Pomer
22
Нутц
Штефан
7
Моншайн
Кристоф
21
Leo
Mikic
Рапид Вена
4-2-3-1
Рид
3-4-3

История личных встреч

Рапид Вена
Рид

33 матча

90.9%
9.1%
30 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60.6%
30.3%
9.1%
20 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
30.3%
3%
22 победы 10 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 7 побед

48 матчей

62.5%
12.5%
25%
30 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

41.7%
39.6%
18.7%
20 побед 19 ничьих 9 побед

Второй тайм

45.8%
39.6%
14.6%
22 победы 19 ничьих 7 побед

История матчей

Б
2:2
Б
3:0
Б
1:0
Б
4:3
К
2:1
Б
3:0
Б
3:1
Б
4:2
Б
5:0
Б
1:0
Б
2:1
Б
0:1
Б
3:0
Б
0:1
Б
3:0
Б
3:0
Б
1:2
Б
1:0
Б
2:5
Б
1:0
Б
2:0
Б
2:0
Б
3:0
Б
3:2
Б
4:3
Б
0:2
Б
2:3
Б(M
1:0
Б(M
1:1
К
1:1
Б(M
0:0
Б(M
2:1
К
2:1
Б(M
2:0
Б(M
3:0
Б(M
3:1
Б(M
1:3
Б(M
2:1
Б(M
1:0
Б(M
1:1
Б(M
3:0
Б(M
1:0
К
3:2
Б(M
1:0
Б(M
1:1
Б(M
0:1
Б(M
4:0
Б(M
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Циммерманн Бернхард 1 1
Рид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Косцельник Мартин 1 0
Пеич Алекса 1 0
Рид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Denizcan Cosgun 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Дьёр - Рапид Вена 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Трайбах - Рапид Вена 0:1
Рапид Вена - Селтик 3:3 Халадаш - Рапид Вена 1:2 Warth - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - АЕК Ларнака 2:3 Рапид Вена - Австрия Вена-2 4:1 Рапид Вена - СВ Лафниц 5:2 Рапид Вена - Стрипфинг Вайден 2:5 Рапид Вена - СК Нойзидль-ам-Зе 3:1 Рапид Вена - Флоридсдорфер 2:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Вольфсбергер - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Рапид Вена - Штурм 1:1
Рид
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Штадлау - Рид 0:4 Рид - Уйпешт 2:4 Рид - Хорн 0:1 Рид - Мюнхен-1860 1:1
Рид - Олимпиакос 2:0 Рид - Слован Братислава 0:3 Хартберг - Рид 1:1 Рид - ЛАСК 1:1 Альтах - Рид 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 3:0 Рид - Адмира 1:1 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3 Рид - Хартберг 0:0 ЛАСК - Рид 0:2 Рид - Альтах 1:2 Адмира - Рид 2:0 Рид - Штурм 2:2 Рид - Хартберг 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1 1 0 0 3 - 0 3
2. ЛАСК 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Рапид Вена 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Аустрия Лустенау 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Хартберг 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Штурм 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Вольфсбергер 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Рид 1 0 0 1 0 - 1 0
9. Альтах 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Сваровски Тироль 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Аустрия Клагенфурт 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Аустрия Вена 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1 1 0 0 3 - 0 3
2. ЛАСК 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Хартберг 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Аустрия Лустенау 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Рапид Вена 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Вольфсбергер 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Аустрия Вена 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Аустрия Клагенфурт 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сваровски Тироль 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Альтах 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Рид 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Штурм 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Вольфсбергер 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Хартберг 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Аустрия Лустенау 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Рапид Вена 0 0 0 0 0 - 0 0
6. ЛАСК 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ред Булл Зальцбург 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Сваровски Тироль 1 0 0 1 1 - 2 0
9. Рид 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Альтах 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Аустрия Клагенфурт 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Аустрия Вена 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Пеич Алекса получил желтую карточку от судьи
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    • Желтая карточка
      18'
      Косцельник Мартин получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Nikola Stosic уходит с поля. Michael Martin выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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