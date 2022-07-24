Стадион: Альянц
1:0
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаКосцельник Мартин
38' Желтая карточкаПеич Алекса
1:0
77' ГолЦиммерманн Бернхард
90' Желтая карточкаDenizcan Cosgun
90'+5
Ход матча
38'
77'
90'
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
14
Пеич
Алекса
27
Грюлль
Марко
66
David
Ungar
24
Tin
Plavotic
22
Нутц
Штефан
21
Leo
Mikic
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
-
14 Пеич АлексаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Фельдхофер Фердинанд
- Основной состав
- Вратарь
-
66 David UngarЗащитник
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Нутц ШтефанНападающий
- Нападающий
-
21 Leo MikicНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Heinle
История личных встреч
Рапид Вена
Рид
33 матча
90.9%
9.1%
30 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60.6%
30.3%
9.1%
20 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
30.3%
3%
22 победы 10 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 7 побед
48 матчей
62.5%
12.5%
25%
30 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
41.7%
39.6%
18.7%
20 побед 19 ничьих 9 побед
Второй тайм
45.8%
39.6%
14.6%
22 победы 19 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Циммерманн Бернхард
|1
|1
Рид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Косцельник Мартин
|1
|0
|Пеич Алекса
|1
|0
Рид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Denizcan Cosgun
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Дьёр - Рапид Вена 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Трайбах - Рапид Вена 0:1
Рапид Вена - Селтик 3:3 Халадаш - Рапид Вена 1:2 Warth - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - АЕК Ларнака 2:3 Рапид Вена - Австрия Вена-2 4:1 Рапид Вена - СВ Лафниц 5:2 Рапид Вена - Стрипфинг Вайден 2:5 Рапид Вена - СК Нойзидль-ам-Зе 3:1 Рапид Вена - Флоридсдорфер 2:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Вольфсбергер - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Рапид Вена - Штурм 1:1
Рид
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Штадлау - Рид 0:4 Рид - Уйпешт 2:4 Рид - Хорн 0:1 Рид - Мюнхен-1860 1:1
Рид - Олимпиакос 2:0 Рид - Слован Братислава 0:3 Хартберг - Рид 1:1 Рид - ЛАСК 1:1 Альтах - Рид 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 3:0 Рид - Адмира 1:1 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3 Рид - Хартберг 0:0 ЛАСК - Рид 0:2 Рид - Альтах 1:2 Адмира - Рид 2:0 Рид - Штурм 2:2 Рид - Хартберг 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|ЛАСК
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Рапид Вена
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Аустрия Лустенау
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Хартберг
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Штурм
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Вольфсбергер
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Рид
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|Альтах
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Сваровски Тироль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Аустрия Клагенфурт
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Аустрия Вена
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|ЛАСК
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Хартберг
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Аустрия Лустенау
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Рапид Вена
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Вольфсбергер
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Аустрия Вена
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Аустрия Клагенфурт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Сваровски Тироль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Альтах
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Рид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Штурм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Вольфсбергер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Хартберг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Аустрия Лустенау
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Рапид Вена
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|ЛАСК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ред Булл Зальцбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Сваровски Тироль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|Рид
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Альтах
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Аустрия Клагенфурт
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Аустрия Вена
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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