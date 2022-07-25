  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Сталь Мелец
0:0
Перерыв
Радомьяк Радом
0'
28' Желтая карточка
Цихоцки Матеуш
35' Желтая карточка
Нашименту Филипе
42' Желтая карточка
Бараускас Доминикас

Ход матча

28'
 
Цихоцки Матеуш
35'
 
Нашименту Филипе
42'
Бараускас Доминикас
 
Лучшие коэффициенты
Сталь Мелец
Ничья
Радомьяк Радом
3.15
3.20
3.10
Все Коэффициенты
41
Bartosz
Mrozek
26
Касперкевич
Аркадиуш
21
Матрас
Матеуш
22
Бараускас
Доминикас
23
Гетингер
Крыстян
24
Вольски
Мацей
16
Жира
Павел
18
Piotr
Wlazlo
25
Маж
Пшемыслав
7
Доманьски
Мацей
11
Лебедински
Миколай
1
Gabriel
Kobylak
16
Цихоцки
Матеуш
30
Mateusz
Grzybek
29
Бранко
Рафаэл
33
Абрамович
Давид
2
Thabo
Cele
23
Нашименту
Филипе
9
Леандро
10
Roberto
Alves
11
Пик
Даниэль
99
Michal
Feliks
Сталь Мелец
3-4-2-1
Радомьяк Радом
4-2-3-1

История личных встреч

Сталь Мелец
Радомьяк Радом

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

Э
1:1
Э
1:0
ПД
2:0
ПД
2:0
ВД
1:1
ВД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Piotr Wlazlo 1 0.5
Доманьски Мацей 1 0.5
Матрас Матеуш 0 0
Маж Пшемыслав 0 0
Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абрамович Давид 1 0.5
Pedro Justiniano 0 0

Карточки

Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Piotr Wlazlo 1 0
Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цихоцки Матеуш 1 0
Леандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сталь Мелец
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лех - Сталь Мелец 0:2 Р. Жешув - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:1
Висла Краков - Сталь Мелец 2:0 Висла Плоцк - Сталь Мелец 3:0 Сталь Мелец - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Легия 2:1 Лех - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Краковия 1:2 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1 Ракув - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Гурник Ленчна - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Висла Краков - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2
Радомьяк Радом
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Радомьяк Радом - Медзь 1:1 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Радомьяк Радом - Арка Гдыня 3:2 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2
Пяст - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Висла Краков 4:2 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Гурник Ленчна - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 2:0 Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1 Радомьяк Радом - Ракув 0:1 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 1:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Краковия 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Легия 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Сталь Мелец 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Шлёнск 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Ракув 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Погонь Щецин 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Видзев Лодзь 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Ягеллония 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Радомьяк Радом 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Медзь 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Корона Кельце 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Заглембе Любин 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Пяст 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Лех 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Варта Познань 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Легия 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Краковия 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Шлёнск 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Ракув 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Погонь Щецин 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Ягеллония 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Сталь Мелец 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Радомьяк Радом 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Корона Кельце 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Заглембе Любин 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Видзев Лодзь 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Пяст 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Медзь 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Лех 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Сталь Мелец 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Краковия 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Видзев Лодзь 2 1 0 1 3 - 2 3
5. Легия 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Шлёнск 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Медзь 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Радомьяк Радом 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Лех 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Погонь Щецин 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Заглембе Любин 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Пяст 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Корона Кельце 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Бараускас Доминикас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Нашименту Филипе получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Цихоцки Матеуш получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сталь Мелец
Ничья
Радомьяк Радом
3.15
3.20
3.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сталь Мелец 0:0 Радомьяк Радом онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Сталь Мелец
Радомьяк Радом
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 