Стадион: Stadion Stali Mielec
0:0
Перерыв
0'
28' Желтая карточкаЦихоцки Матеуш
35' Желтая карточкаНашименту Филипе
42' Желтая карточкаБараускас Доминикас
Ход матча
28'
35'
16
Жира
Павел
18
Piotr
Wlazlo
9
Леандро
11
Пик
Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Жира ПавелПолузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
74 Крук КамильЗащитник
- Полузащитник
-
59 Ващук БогданПолузащитник
-
10 Мак МатеушНападающий
-
-
15 David Poreba
-
-
99 Said Hamulic
-
Главный тренер: Adam Majewski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Пик ДаниэльПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mariusz Lewandowski
История личных встреч
Сталь Мелец
Радомьяк Радом
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Piotr Wlazlo
|1
|0.5
|Доманьски Мацей
|1
|0.5
|Матрас Матеуш
|0
|0
|Маж Пшемыслав
|0
|0
Радомьяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абрамович Давид
|1
|0.5
|Pedro Justiniano
|0
|0
Карточки
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Piotr Wlazlo
|1
|0
Радомьяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цихоцки Матеуш
|1
|0
|Леандро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сталь Мелец
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лех - Сталь Мелец 0:2 Р. Жешув - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:1
Висла Краков - Сталь Мелец 2:0 Висла Плоцк - Сталь Мелец 3:0 Сталь Мелец - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Легия 2:1 Лех - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Краковия 1:2 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1 Ракув - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Гурник Ленчна - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Висла Краков - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2
Радомьяк Радом
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Радомьяк Радом - Медзь 1:1 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Радомьяк Радом - Арка Гдыня 3:2 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2
Пяст - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Висла Краков 4:2 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Гурник Ленчна - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 2:0 Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1 Радомьяк Радом - Ракув 0:1 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 1:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Краковия
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Легия
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Сталь Мелец
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Шлёнск
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Ракув
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Погонь Щецин
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Видзев Лодзь
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Ягеллония
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Радомьяк Радом
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Медзь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Корона Кельце
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Заглембе Любин
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Лех
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Варта Познань
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Краковия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Шлёнск
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Ракув
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Погонь Щецин
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Ягеллония
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Сталь Мелец
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Радомьяк Радом
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Корона Кельце
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заглембе Любин
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Видзев Лодзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Пяст
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Лехия Гданьск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Медзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Лех
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Варта Познань
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Сталь Мелец
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Краковия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Видзев Лодзь
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|Легия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Шлёнск
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Медзь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Радомьяк Радом
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Гурник Забже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Лех
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Погонь Щецин
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Варта Познань
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Заглембе Любин
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Корона Кельце
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу