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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион: Зрители: 5827
Сталь Мелец
1:1
Конец матча
Радомьяк Радом
0'
29' Желтая карточка
Цихоцки Матеуш
34' Желтая карточка
Нашименту Филипе
42' Желтая карточка
Бараускас Доминикас
0:1
55' Гол
Абрамович Давид
1:1
70' Гол
Said Hamulic
72' Желтая карточка
Бранко Рафаэл
77' Желтая карточка
Лебедински Миколай
90'+4
41
Bartosz
Mrozek
26
Касперкевич
Аркадиуш
21
Матрас
Матеуш
22
Бараускас
Доминикас
23
Гетингер
Крыстян
24
Вольски
Мацей
16
Жира
Павел
18
Piotr
Wlazlo
25
Маж
Пшемыслав
7
Доманьски
Мацей
11
Лебедински
Миколай
1
Gabriel
Kobylak
16
Цихоцки
Матеуш
30
Mateusz
Grzybek
29
Бранко
Рафаэл
33
Абрамович
Давид
2
Thabo
Cele
23
Нашименту
Филипе
9
Леандро
10
Roberto
Alves
11
Пик
Даниэль
99
Michal
Feliks
Сталь Мелец
3-4-2-1
Радомьяк Радом
4-2-3-1

История личных встреч

Сталь Мелец
Радомьяк Радом

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

Э
1:1
Э
1:0
ПД
2:0
ПД
2:0
ВД
1:1
ВД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Piotr Wlazlo 1 0.5
Доманьски Мацей 1 0.5
Said Hamulic 1 0.5
Матрас Матеуш 0 0
Гетингер Крыстян 0 0
Маж Пшемыслав 0 0
Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абрамович Давид 2 1
Thabo Cele 0 0
Pedro Justiniano 0 0

Карточки

Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лебедински Миколай 1 0
Piotr Wlazlo 1 0
Бараускас Доминикас 1 0
Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цихоцки Матеуш 1 0
Леандро 1 0
Нашименту Филипе 1 0
Бранко Рафаэл 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сталь Мелец
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лех - Сталь Мелец 0:2 Р. Жешув - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:1
Висла Краков - Сталь Мелец 2:0 Висла Плоцк - Сталь Мелец 3:0 Сталь Мелец - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Легия 2:1 Лех - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Краковия 1:2 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1 Ракув - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Гурник Ленчна - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Висла Краков - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2
Радомьяк Радом
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Радомьяк Радом - Медзь 1:1 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Радомьяк Радом - Арка Гдыня 3:2 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2
Пяст - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Висла Краков 4:2 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Гурник Ленчна - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 2:0 Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1 Радомьяк Радом - Ракув 0:1 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 1:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Краковия 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Легия 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Сталь Мелец 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Шлёнск 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Ракув 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Погонь Щецин 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Видзев Лодзь 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Ягеллония 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Радомьяк Радом 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Медзь 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Корона Кельце 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Заглембе Любин 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Пяст 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Лех 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Варта Познань 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Легия 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Краковия 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Шлёнск 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Ракув 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Погонь Щецин 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Ягеллония 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Радомьяк Радом 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Корона Кельце 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Заглембе Любин 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Сталь Мелец 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Видзев Лодзь 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Пяст 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Медзь 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Лех 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Сталь Мелец 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Краковия 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Видзев Лодзь 2 1 0 1 3 - 2 3
5. Легия 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Шлёнск 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Медзь 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Радомьяк Радом 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Лех 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Погонь Щецин 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Заглембе Любин 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Пяст 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Корона Кельце 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Бараускас Доминикас получил желтую карточку от судьи
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