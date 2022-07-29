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Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион:
Унион Сент-Жиллуаз
0:0
Первый тайм: 12'
Шарлеруа
0'
Лучшие коэффициенты
Унион Сент-Жиллуаз
Ничья
Шарлеруа
1.70
4.14
5.45
Все Коэффициенты
49
Морис
Антони
26
Ross
Sykes
16
Бёрджесс
Кристиан
44
Siebe
van
der
Heyden
2
Ниукоп
Барт
94
Loic
Lapoussin
8
Амани
Жан
20
Senne
Lynen
17
Теума
Тедди
13
Ванзейр
Данте
11
Саймон
Адингра
16
Коффи
Херве
3
Кнежевич
Стефан
21
Андреу
Стелиос
5
Бессиль
Лоик
28
Нкуба
Кен
12
Кайембе
Йорис
6
Зоргане
Адем
26
Илаймахаритра
Марко
44
Мориока
Риота
10
Баджи
Юссуф
70
Anass
Zaroury
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2
Шарлеруа
3-5-2

История личных встреч

Унион Сент-Жиллуаз
Шарлеруа

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы

История матчей

ПДА
0:3
ПДА
4:0
ТМК
0:2
ТМС
0:4
ТМК
0:2
ТМК
0:3
ТМК
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Адингра 1 0.5
Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голизадех Али 1 0.5
Бессиль Лоик 1 0.5
Anass Zaroury 1 0.5
Мориока Риота 0 0
Зоргане Адем 0 0

Карточки

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрджесс Кристиан 1 0
Ниукоп Барт 1 0
Ross Sykes 1 0
Senne Lynen 1 0
Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коффи Херве 1 0
Андреу Стелиос 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0
Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:2 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:1 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 0:0 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4
Шарлеруа
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Шарлеруа - Эйпен 3:1 Шарлеруа - Страсбург 1:2 Шарлеруа - Сераинг 1:2 Лёвен - Шарлеруа 3:1
Варегем - Шарлеруа 1:1 Расинг Люксембург - Шарлеруа 1:3 Гент - Шарлеруа 1:2 Шарлеруа - Мехелен 3:2 Генк - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Генк 2:2 Льеж - Шарлеруа 3:1 Шарлеруа - Гент 1:3 Мехелен - Шарлеруа 1:0 Шарлеруа - Франкс-Борен 1:0 Патро Эйсден - Шарлеруа 1:1 Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:0 Синт-Элуа-Винкел - Шарлеруа 2:1 Шарлеруа - Хейст 1:0 Андерлехт - Шарлеруа 4:0 Шарлеруа - Дессель 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Андерлехт 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Антверпен 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Зульте-Варегем 1 1 0 0 2 - 0 3
5. АХ Лёвен 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Вестерло 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Брюгге 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Унион Сент-Жиллуаз 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Сент-Трейден 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Гент 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Стандард 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Генк 1 0 0 1 2 - 3 0
13. Серкль Брюгге 1 0 0 1 0 - 2 0
14. Остенде 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Мехелен 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Кортрейк 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Серен Юнайтед 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Эйпен 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 0:0 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Зульте-Варегем 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Вестерло 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Андерлехт 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Брюгге 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Унион Сент-Жиллуаз 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Стандард 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Сент-Трейден 1 0 1 0 1 - 1 1
9. АХ Лёвен 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Антверпен 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Гент 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Серкль Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Остенде 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Серен Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Генк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Эйпен 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мехелен 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Кортрейк 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 1 1 0 0 2 - 0 3
2. АХ Лёвен 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Гент 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Унион Сент-Жиллуаз 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Шарлеруа 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Стандард 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Андерлехт 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Сент-Трейден 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Мехелен 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вестерло 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Кортрейк 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Зульте-Варегем 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Генк 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Серкль Брюгге 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Серен Юнайтед 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Остенде 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Эйпен 1 0 0 1 1 - 3 0
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  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Унион Сент-Жиллуаз
Ничья
Шарлеруа
1.70
4.14
5.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Шарлеруа онлайн

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