Стадион: Stade Joseph Marien
0:0
Первый тайм: 12'
0'
49
Морис
Антони
26
Ross
Sykes
20
Senne
Lynen
17
Теума
Тедди
16
Коффи
Херве
28
Нкуба
Кен
10
Баджи
Юссуф
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
-
26 Ross SykesЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Senne LynenПолузащитник
-
17 Теума ТеддиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
85 Arnaud Dony
-
29 Ilyes Ziani
-
-
-
10 Marcel Lewis
-
Главный тренер: Karel Geraerts
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Нкуба КенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Edward Still
История личных встреч
Унион Сент-Жиллуаз
Шарлеруа
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саймон Адингра
|1
|0.5
Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Голизадех Али
|1
|0.5
|Бессиль Лоик
|1
|0.5
|Anass Zaroury
|1
|0.5
|Мориока Риота
|0
|0
|Зоргане Адем
|0
|0
Карточки
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0
|Ниукоп Барт
|1
|0
|Ross Sykes
|1
|0
|Senne Lynen
|1
|0
Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коффи Херве
|1
|0
|Андреу Стелиос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0
Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:2 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:1 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 0:0 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4
Шарлеруа
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Шарлеруа - Эйпен 3:1 Шарлеруа - Страсбург 1:2 Шарлеруа - Сераинг 1:2 Лёвен - Шарлеруа 3:1
Варегем - Шарлеруа 1:1 Расинг Люксембург - Шарлеруа 1:3 Гент - Шарлеруа 1:2 Шарлеруа - Мехелен 3:2 Генк - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Генк 2:2 Льеж - Шарлеруа 3:1 Шарлеруа - Гент 1:3 Мехелен - Шарлеруа 1:0 Шарлеруа - Франкс-Борен 1:0 Патро Эйсден - Шарлеруа 1:1 Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:0 Синт-Элуа-Винкел - Шарлеруа 2:1 Шарлеруа - Хейст 1:0 Андерлехт - Шарлеруа 4:0 Шарлеруа - Дессель 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Андерлехт
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Антверпен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Зульте-Варегем
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|АХ Лёвен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Вестерло
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Брюгге
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Сент-Трейден
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Гент
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Стандард
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Генк
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|Серкль Брюгге
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Остенде
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Мехелен
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Кортрейк
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Серен Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Эйпен
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Зульте-Варегем
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Вестерло
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Андерлехт
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Брюгге
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Стандард
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Сент-Трейден
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|АХ Лёвен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Антверпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Гент
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Серкль Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Остенде
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Серен Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Генк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Эйпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мехелен
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Кортрейк
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|АХ Лёвен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Гент
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Шарлеруа
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Стандард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Андерлехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Сент-Трейден
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Мехелен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Вестерло
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Кортрейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Зульте-Варегем
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Генк
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Серкль Брюгге
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Серен Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Остенде
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Эйпен
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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