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Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион:
Серкль Брюгге
1:0
Конец матча
Андерлехт
0'
7' Желтая карточка
Абдулразак Исхак
9' Желтая карточка
Версхарен Яри
34' Вторая желтая карточка
Абдулразак Исхак
1:0
75' Гол
Торрес Луи
90' Желтая карточка
Nilson Angulo
90'+5
1
Маецки
Радослав
8
Декостере
Роббе
6
Уткус
Эдгарас
4
Даланн
Йеспер
29
Торрес
Луи
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
22
Лопес
Леонардо
10
Хотич
Дино
34
Сомерс
Тибо
23
Деман
Оливье
36
Уэда
Аясе
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
56
Zeno
Debast
4
Худт
Уэсли
3
Делькруа
Ханнес
24
Абдулразак
Исхак
7
Амузу
Френсис
18
Ашимеру
Маджид
25
Требель
Адриен
10
Версхарен
Яри
70
Эспозито
Себастьяно
9
Раман
Бенито
Серкль Брюгге
4-2-3-1
Андерлехт
3-5-2

История личных встреч

Серкль Брюгге
Андерлехт

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 18 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

26 матчей

23.1%
7.7%
69.2%
6 побед 2 ничьи 18 побед

Первый тайм

11.5%
38.5%
50%
3 победы 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

19.2%
42.3%
38.5%
5 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

ПДА
0:2
ПДА
1:2
К
1:0
ПДА
0:0
ПДА
2:0
ПДА
1:2
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
4:2
ЛЖ
0:2
ЛЖ
3:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
0:4
ЛЖ
2:1
ЛЖ
0:3
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
К
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Луи 1 0.5
Деман Оливье 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Фабио 1 0.5
Ашимеру Маджид 1 0.5
Требель Адриен 0 0
Олссон Кристоффер 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попович Борис 1 1
Ван дер Брюгген Ханнес 1 0
Уткус Эдгарас 1 0
Декостере Роббе 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абдулразак Исхак 1 1
Версхарен Яри 1 0
Nilson Angulo 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:0
Антверпен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:2 Шарлеруа - Серкль Брюгге 5:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Остенде 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2
Андерлехт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Андерлехт - Остенде 2:0 Андерлехт - Лион 3:0 Андерлехт - Хелмонд 2:0 Андерлехт - Нордшелланн 1:0
Рода - Андерлехт 0:6 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 0:4 Андерлехт - Брюгге 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1 Гент - Андерлехт 0:0 Кортрейк - Андерлехт 2:3 Андерлехт - Шарлеруа 4:0 Гент - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Антверпен 2:1 Андерлехт - Остенде 3:0 Андерлехт - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АХ Лёвен 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Унион Сент-Жиллуаз 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Антверпен 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Зульте-Варегем 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Брюгге 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Вестерло 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
7. Андерлехт 2 1 0 1 2 - 1 3
8. Шарлеруа 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Серкль Брюгге 2 1 0 1 1 - 2 3
10. Остенде 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
11. Гент 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Стандард 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Сент-Трейден 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Генк 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Кортрейк 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Серен Юнайтед 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Эйпен 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Мехелен 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зульте-Варегем 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Андерлехт 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Шарлеруа 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Остенде 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Брюгге 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Серкль Брюгге 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Унион Сент-Жиллуаз 1 1 0 0 1 - 0 3
8. АХ Лёвен 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Вестерло 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
10. Стандард 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Сент-Трейден 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Генк 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Серен Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Эйпен 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Антверпен 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Гент 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мехелен 0:1 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Кортрейк 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АХ Лёвен 1:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Антверпен 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Гент 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Унион Сент-Жиллуаз 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Зульте-Варегем 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Кортрейк 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Сент-Трейден 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Стандард 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вестерло 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Андерлехт 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Мехелен 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Генк 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Шарлеруа 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Серкль Брюгге 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Серен Юнайтед 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Эйпен 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Остенде 1:0 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 38'
    Уткус Эдгарас уходит с поля. Christiaan Ravych выходит вместо него
  • 34'
    Абдулразак Исхак получает вторую желтую карточку. Удаление.
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