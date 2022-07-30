Стадион: Ян Брейдель
1:0
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаАбдулразак Исхак
9' Желтая карточкаВерсхарен Яри
34' Вторая желтая карточкаАбдулразак Исхак
1:0
75' ГолТоррес Луи
90' Желтая карточкаNilson Angulo
90'+5
Ход матча
34'
75'
1:0
90'
29
Торрес
Луи
10
Хотич
Дино
34
Сомерс
Тибо
23
Деман
Оливье
36
Уэда
Аясе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Торрес ЛуиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
-
23 Деман ОливьеПолузащитник
-
36 Уэда АясеНападающий
- Запасные игроки
-
21 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
42 Aske Sampers
-
-
27 Lucas Larade
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
- Основной состав
- Вратарь
-
56 Zeno DebastЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Силва ФабиоНападающий
-
27 Noah Sadiki
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
История личных встреч
Серкль Брюгге
Андерлехт
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 18 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
26 матчей
23.1%
7.7%
69.2%
6 побед 2 ничьи 18 побед
Первый тайм
11.5%
38.5%
50%
3 победы 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
19.2%
42.3%
38.5%
5 побед 11 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Луи
|1
|0.5
|Деман Оливье
|0
|0
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Фабио
|1
|0.5
|Ашимеру Маджид
|1
|0.5
|Требель Адриен
|0
|0
|Олссон Кристоффер
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попович Борис
|1
|1
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0
|Уткус Эдгарас
|1
|0
|Декостере Роббе
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абдулразак Исхак
|1
|1
|Версхарен Яри
|1
|0
|Nilson Angulo
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:0
Антверпен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:2 Шарлеруа - Серкль Брюгге 5:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Остенде 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2
Андерлехт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Андерлехт - Остенде 2:0 Андерлехт - Лион 3:0 Андерлехт - Хелмонд 2:0 Андерлехт - Нордшелланн 1:0
Рода - Андерлехт 0:6 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 0:4 Андерлехт - Брюгге 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1 Гент - Андерлехт 0:0 Кортрейк - Андерлехт 2:3 Андерлехт - Шарлеруа 4:0 Гент - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Антверпен 2:1 Андерлехт - Остенде 3:0 Андерлехт - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АХ Лёвен
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Антверпен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Зульте-Варегем
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Брюгге
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Вестерло
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|7.
|Андерлехт
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Шарлеруа
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Серкль Брюгге
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|Остенде
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|11.
|Гент
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Стандард
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Сент-Трейден
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Генк
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Кортрейк
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Серен Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Эйпен
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Мехелен
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зульте-Варегем
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Андерлехт
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Шарлеруа
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Остенде
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Брюгге
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Серкль Брюгге
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|АХ Лёвен
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Вестерло
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|Стандард
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Сент-Трейден
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Генк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Серен Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Эйпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Антверпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Гент
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мехелен
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Кортрейк
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АХ Лёвен
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Антверпен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Гент
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Зульте-Варегем
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Кортрейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Сент-Трейден
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Стандард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Вестерло
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Андерлехт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Мехелен
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Генк
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Шарлеруа
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Серкль Брюгге
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Серен Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Эйпен
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Остенде
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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