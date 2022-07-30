Стадион: Кэшпойнт Арена
2:1
Второй тайм: 83'
0'
1:0
12' ГолНухиу Атдхи
1:1
53' ГолЯшич Адис
61' Желтая карточкаRaphael Schifferl
2:1
64' ГолЙегер Лукас
68' Желтая карточкаГугганиг Лукас
75' Желтая карточкаРайтер Доминик
Ход матча
12'
1:0
53'
1:1
64'
2:1
68'
75'
13
Касали
Тино
23
Йегер
Лукас
11
Букта
Чаба
- Основной состав
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Букта ЧабаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Оденаль ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Jan Jurcec
-
-
Главный тренер: Miroslav Klose
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
97 Яшич АдисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Барибо ТайНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
70 Балло ТьерноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дутт Робин
История личных встреч
Альтах
Вольфсбергер
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
24 матча
41.7%
20.8%
37.5%
10 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
25%
54.2%
20.8%
6 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
16.7%
54.2%
29.1%
4 победы 13 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нухиу Атдхи
|2
|1
|Йегер Лукас
|1
|0.5
|Турнвальд Мануэль
|0
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кершбаумер Константин
|1
|0.5
|Яшич Адис
|1
|0.5
|Рёчер Торстен
|0
|0
|Новак Михаэль
|0
|0
Карточки
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гугганиг Лукас
|1
|0
|Райтер Доминик
|1
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рёчер Торстен
|1
|0
|Кершбаумер Константин
|1
|0
|Raphael Schifferl
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Альтах
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хартберг - Альтах 2:1 Электра - Альтах 1:3 Альтах - Винтертур 1:1 Альтах - Люцерн 0:1
Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Альтах 0:3 Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 4:0 ЛАСК - Альтах 2:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Альтах - Адмира 2:2 Вадуц - Альтах 0:3 Рид - Альтах 1:2 Альтах - Хартберг 0:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 4:0 Альтах - Адмира 0:2 Аустрия Клагенфурт - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2 Люцерн - Альтах 2:2
Вольфсбергер
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Вольфсбергер - Милан 0:5 Вольфсбергер - Штурм 1:1 Кюхль - Вольфсбергер 1:4 Вольфсбергер - Дебрецен 2:1
Вольфсбергер - Спарта Прага 1:0 Вольфсбергер - Гразер 1:2 Хольштайн Киль - Вольфсбергер 1:0 Вольфсбергер - Ганза 1:3 Вольфсбергер - Рапид Вена 2:1 Штурм - Вольфсбергер 1:4 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 4:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 1:2 Рапид Вена - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Штурм 0:2 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:4 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|ЛАСК
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Рапид Вена
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Хартберг
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Рид
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|Аустрия Лустенау
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Альтах
|2:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Штурм
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Вольфсбергер
|1:2
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Сваровски Тироль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Аустрия Клагенфурт
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Аустрия Вена
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|ЛАСК
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Альтах
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Рид
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Аустрия Лустенау
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Хартберг
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Рапид Вена
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Вольфсбергер
|1:2
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Аустрия Вена
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Аустрия Клагенфурт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Сваровски Тироль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Штурм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Хартберг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Рапид Вена
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|ЛАСК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Ред Булл Зальцбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Сваровски Тироль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|7.
|Альтах
|2:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|8.
|Вольфсбергер
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|Рид
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Аустрия Лустенау
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Аустрия Клагенфурт
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Аустрия Вена
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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