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РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Сочи
 
Позже
Ахмат
Прогнозы 138
Сочи 75.4% (104)
X 21.7% (30)
Ахмат 2.9% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сочи
Ничья
Ахмат
2.17
3.90
3.94
Все Коэффициенты
Новости
Сочи
Ахмат

История личных встреч

Сочи
Ахмат

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ТМК
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ТМК
2:2
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цаллагов Ибрагим 1 0.5
Мелкадзе Георгий 1 0.5
Сарвели Владислав 1 0.5
Нобоа Кристиан 0 0
Юсупов Артур 0 0
Макарчук Артём 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тимофеев Артём 1 0.5
Ильин Владимир 1 0.5
Агаларов Гамид 1 0.5
Трошечкин Александр 0 0
Тодорович Дарко 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юсупов Артур 1 0
Заика Кирилл 1 0
Юрганов Игорь 1 0
Дркушич Ваня 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Швец Антон 2 0
Шелия Гиорги 1 0
Тодорович Дарко 1 0
Конате Мохамед II 1 0
Фольмер Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
67%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
67%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ЦСКА Москва - Сочи 3:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Химки - Сочи 0:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2
Пари НН - Сочи 1:1 Сочи - Зенит 1:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Сочи - Пари НН 0:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Рубин - Сочи 0:6 Сочи - Ахмат 3:2 Сочи - Локомотив Москва 2:2 Уфа - Сочи 1:2 Сочи - Зенит 0:0 Сочи - Крылья Советов 2:3 Химки - Сочи 0:0 Ростов - Сочи 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Сочи - Кайрат 2:1
Ахмат
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ахмат - Факел 2:1 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Ахмат - Зенит Пенза 9:1 Краснодар - Ахмат 1:1
Ахмат - Крылья Советов 1:0 Пари НН - Ахмат 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 Сочи - Ахмат 3:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 0:2 Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Урал - Ахмат 0:0 Ахмат - Рубин 1:2 Ахмат - Уфа 2:1 Ахмат - Волгарь 5:0 Ахмат - Чайка 1:1 Ахмат - Чайка 3:1 Ахмат - Алания 2:0 Ахмат - Факел 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 3 2 1 0 9 - 1 7
2. ЦСКА Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Динамо Москва Заявка 3 1 2 0 8 - 4 5
4. Спартак Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
5. Химки Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Ахмат Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Краснодар Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
8. Крылья Советов Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
9. Оренбург Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
10. Сочи Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Ростов Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Факел Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
13. Локомотив Москва Заявка 3 0 2 1 3 - 8 2
14. Пари НН Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
15. Торпедо Москва Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
16. Урал Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2. ЦСКА Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
4. Химки Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Ахмат Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Оренбург Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
7. Локомотив Москва Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
8. Факел Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
9. Краснодар Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
10. Пари НН Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ростов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Сочи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Крылья Советов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Спартак Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Урал Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Торпедо Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Сочи Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
4. Крылья Советов Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
5. Ростов Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
6. Динамо Москва Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
7. Зенит Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Факел Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
9. Пари НН Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
10. Оренбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ахмат Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Химки Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. ЦСКА Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Торпедо Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
15. Локомотив Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
16. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция матча 3-го тура российской Премьер-лиги, в котором сойдутся "Сочи" и "Ахмат". Комментировать буду я - Кирилл Дудник. 
Прогнозы 138
Сочи 75.4% (104)
X 21.7% (30)
Ахмат 2.9% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сочи
Ничья
Ахмат
2.17
3.90
3.94
Все Коэффициенты
Новости
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Прогнозы на матч Сочи - Ахмат

Исход игры
Сочи
75.2% (103)
Ничья
21.9% (30)
Ахмат
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
54.7% (64)
Меньше
45.3% (53)
Обе команды забьют
Да
72.65% (85)
Нет
27.35% (32)
Популярный счёт
2:1 Сочи
38.7% (53)
1:1 Ничья
15.3% (21)
1:0 Сочи
12.4% (17)
2:0 Сочи
9.5% (13)
3:1 Сочи
4.4% (6)
3:2 Сочи
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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