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Здравствуйте, дорогие друзья! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция матча 3-го тура российской Премьер-лиги, в котором сойдутся "Сочи" и "Ахмат". Комментировать буду я - Кирилл Дудник.