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Австрия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Штурм
2:1
Конец матча
Ред Булл Зальцбург
0'
1:0
23' Гол
Хёйлунн Расмус
46' Желтая карточка
Зайвальд Николас
2:0
51' Гол
Хёйлунн Расмус
79' Желтая карточка
Соле Умар
79' Желтая карточка
Вебер Максимилиан
2:1
87' Гол
Кьергаард Мауриц
89' Желтая карточка
Горенц-Станкович Йон
90' Желтая карточка
Сучич Лука
90'+6
27
Зибенхандль
Йорг
22
Газибегович
Юсуф
6
Боркович
Александар
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
25
Хирлендер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
19
Хорват
Томи
11
Саркария
Манприт
9
Хёйлунн
Расмус
18
Кён
Филипп
2
Ван
дер
Бремпт
Игнасе
22
Соле
Умар
39
Вебер
Максимилиан
95
Бернардо
Фернандес
21
Сучич
Лука
13
Зайвальд
Николас
7
Капальдо
Николас
11
Фернандо
Педро
77
Окафор
Ноа
30
Сеско
Бенджамин
Штурм
4-3-1-2
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2

История личных встреч

Штурм
Ред Булл Зальцбург

22 матча

54.5%
45.5%
12 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
63.6%
10 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
10 побед 12 ничьих 0 побед

41 матч

9.8%
90.2%
0 побед 4 ничьи 37 побед

Первый тайм

31.7%
68.3%
0 побед 13 ничьих 26 побед

Второй тайм

17.1%
82.9%
0 побед 7 ничьих 34 победы

63 матча

19%
22.2%
58.8%
12 побед 14 ничьих 37 побед

Первый тайм

15.9%
42.9%
41.2%
10 побед 27 ничьих 26 побед

Второй тайм

15.9%
30.2%
53.9%
10 побед 19 ничьих 34 победы

История матчей

БЧГ
2:1
БЧГ
1:0
Б
4:1
Б
1:3
БЧГ
1:3
БЧГ
3:1
К
0:4
Б
2:1
Б
1:3
Б
5:2
Б
1:5
Б
2:0
Б
1:1
БЧГ
1:2
БЧГ
3:1
Б
0:0
Б
1:2
К
1:0
Б
4:1
Б
2:4
Б
5:0
Б
1:0
Б
1:0
Б
0:1
Б
0:1
Б
3:1
Б
1:1
Б
0:0
К
0:1
Б
3:1
Б
2:3
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:2
Б
2:3
Б
1:2
Б
1:4
Б
1:0
Б
1:1
Б
3:0
Б
1:1
Б
3:2
Б
0:2
Б(M
2:2
Б(M
0:0
Б(M
2:1
Б(M
1:1
Б(M
0:3
Б(M
2:1
Б(M
2:0
Б(M
0:0
Б(M
0:2
Б(M
3:0
К
2:0
Б(M
0:0
Б(M
4:2
Б(M
2:0
Б(M
2:1
Б(M
3:1
Б(M
2:2
Б(M
3:0
Б(M
1:1
Б(M
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёйлунн Расмус 2 1
Саркария Манприт 1 0.5
Данте Амаду 0 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окафор Ноа 1 0.5
Сеско Бенджамин 1 0.5
Фернандо Педро 1 0.5
Кьергаард Мауриц 1 0.5
Ульмер Андреас 0 0

Карточки

Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
David Affengruber2 1 1
Горенц-Станкович Йон 1 0
Газибегович Юсуф 1 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вебер Максимилиан 1 0
Окафор Ноа 1 0
Соле Умар 1 0
Зайвальд Николас 1 0
Сучич Лука 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Штурм - Аль-Вахда III 4:0 Вольфсбергер - Штурм 1:1 Рёфикс Рётис - Штурм 0:6 Штурм - Галатасарай 2:1
Штурм - Зброёвка 0:0 Фюрстенфельд - Штурм 2:3 Штурм - Вайц 1:2 Штурм - Блау-Вайс 1:1 Штурм - Лиферинг 0:0 Штурм - Дойчландсбергер 2:0 Войтсберг - Штурм 0:11 Мура - Штурм 2:3 Штурм - Капфенберг 2:0 Аустрия Вена - Штурм 4:2 Штурм - Вольфсбергер 1:4 Аустрия Клагенфурт - Штурм 1:2 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Рапид Вена - Штурм 1:1 Штурм - Рапид Вена 2:1 Штурм - Аустрия Вена 1:0
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 SV Fuegen - Ред Булл Зальцбург 0:3
Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2 Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:1 Ред Булл Зальцбург - Легия 3:2 Ред Булл Зальцбург - ЦСКА София 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 4:0 Ред Булл Зальцбург - Рид 3:0 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:4 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 2 1 1 0 3 - 2 4
2. ЛАСК 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Рапид Вена 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Хартберг 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Ред Булл Зальцбург 2 1 0 1 4 - 2 3
6. Рид 2 1 0 1 1 - 1 3
7. Аустрия Лустенау 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Вольфсбергер 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Альтах 2 0 1 1 3 - 4 1
10. Сваровски Тироль 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Аустрия Клагенфурт 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Аустрия Вена 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1 1 0 0 3 - 0 3
2. ЛАСК 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Рид 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Аустрия Лустенау 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Хартберг 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Рапид Вена 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Штурм 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Вольфсбергер 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Альтах 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Аустрия Вена 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Сваровски Тироль 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Аустрия Клагенфурт 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Вольфсбергер 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Хартберг 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Рапид Вена 0 0 0 0 0 - 0 0
5. ЛАСК 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Сваровски Тироль 1 0 0 1 1 - 2 0
7. Альтах 1 0 0 1 1 - 2 0
8. Рид 1 0 0 1 0 - 1 0
9. Ред Булл Зальцбург 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Аустрия Лустенау 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Аустрия Клагенфурт 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Аустрия Вена 1 0 0 1 0 - 3 0
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      23'
      Г О О О О Л - Хёйлунн Расмус бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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