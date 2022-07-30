Стадион: Merkur-Arena
2:1
Конец матча
0'
1:0
23' ГолХёйлунн Расмус
46' Желтая карточкаЗайвальд Николас
2:0
51' ГолХёйлунн Расмус
79' Желтая карточкаСоле Умар
79' Желтая карточкаВебер Максимилиан
2:1
87' ГолКьергаард Мауриц
89' Желтая карточкаГоренц-Станкович Йон
90' Желтая карточкаСучич Лука
90'+6
Ход матча
23'
1:0
46'
51'
2:0
79'
87'
90'
44
Данте
Амаду
19
Хорват
Томи
18
Кён
Филипп
22
Соле
Умар
21
Сучич
Лука
77
Окафор
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Ороз АлоисЗащитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Ланг КристофНападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
-
18 Кён ФилиппВратарь
- Защитник
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Сучич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Окафор НоаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Койта СекуНападающий
-
Главный тренер: Яйссле Маттиас
История личных встреч
Штурм
Ред Булл Зальцбург
22 матча
54.5%
45.5%
12 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
63.6%
10 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
10 побед 12 ничьих 0 побед
41 матч
9.8%
90.2%
0 побед 4 ничьи 37 побед
Первый тайм
31.7%
68.3%
0 побед 13 ничьих 26 побед
Второй тайм
17.1%
82.9%
0 побед 7 ничьих 34 победы
63 матча
19%
22.2%
58.8%
12 побед 14 ничьих 37 побед
Первый тайм
15.9%
42.9%
41.2%
10 побед 27 ничьих 26 побед
Второй тайм
15.9%
30.2%
53.9%
10 побед 19 ничьих 34 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хёйлунн Расмус
|2
|1
|Саркария Манприт
|1
|0.5
|Данте Амаду
|0
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окафор Ноа
|1
|0.5
|Сеско Бенджамин
|1
|0.5
|Фернандо Педро
|1
|0.5
|Кьергаард Мауриц
|1
|0.5
|Ульмер Андреас
|0
|0
Карточки
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|David Affengruber2
|1
|1
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0
|Газибегович Юсуф
|1
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вебер Максимилиан
|1
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Соле Умар
|1
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
|Сучич Лука
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Штурм
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Штурм - Аль-Вахда III 4:0 Вольфсбергер - Штурм 1:1 Рёфикс Рётис - Штурм 0:6 Штурм - Галатасарай 2:1
Штурм - Зброёвка 0:0 Фюрстенфельд - Штурм 2:3 Штурм - Вайц 1:2 Штурм - Блау-Вайс 1:1 Штурм - Лиферинг 0:0 Штурм - Дойчландсбергер 2:0 Войтсберг - Штурм 0:11 Мура - Штурм 2:3 Штурм - Капфенберг 2:0 Аустрия Вена - Штурм 4:2 Штурм - Вольфсбергер 1:4 Аустрия Клагенфурт - Штурм 1:2 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Рапид Вена - Штурм 1:1 Штурм - Рапид Вена 2:1 Штурм - Аустрия Вена 1:0
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 SV Fuegen - Ред Булл Зальцбург 0:3
Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2 Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:1 Ред Булл Зальцбург - Легия 3:2 Ред Булл Зальцбург - ЦСКА София 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 4:0 Ред Булл Зальцбург - Рид 3:0 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:4 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|ЛАСК
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Рапид Вена
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Хартберг
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Ред Булл Зальцбург
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|6.
|Рид
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|Аустрия Лустенау
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Вольфсбергер
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|Альтах
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|10.
|Сваровски Тироль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Аустрия Клагенфурт
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Аустрия Вена
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|ЛАСК
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Рид
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Аустрия Лустенау
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Хартберг
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Рапид Вена
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Штурм
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Вольфсбергер
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Альтах
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Аустрия Вена
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Сваровски Тироль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Аустрия Клагенфурт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Вольфсбергер
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Хартберг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Рапид Вена
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|ЛАСК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Сваровски Тироль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|7.
|Альтах
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|8.
|Рид
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|Ред Булл Зальцбург
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Аустрия Лустенау
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Аустрия Клагенфурт
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Аустрия Вена
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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