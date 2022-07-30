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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Факел
2:3
Второй тайм: 58'
Динамо Москва
0'
22' Желтая карточка
Акбашев Роман
0:1
26' Пенальти
Смолов Фёдор
0:2
44' Гол
Смолов Фёдор
1:2
46' Гол
Гонгадзе Георгий
2:2
47' Гол
Акбашев Роман
2:3
48' Гол
Черов Василий
Факел - Динамо. 0:2. Гол Федора ...
Факел - Динамо. 0:1. Гол с пенал...
Факел - Динамо. Сэйв Шунина (вид...

Ход матча

22'
Акбашев Роман
 
26'
0:1
Смолов Фёдор
39'
 
Гагнидзе Лука
Фомин Даниил
44'
0:2
Смолов Фёдор
46'
Гонгадзе Георгий
Максимов Максим
 
46'
Мендель Андрей
Дмитриев Олег
 
46'
Гонгадзе Георгий
1:2
47'
Акбашев Роман
2:2
48'
2:3
Черов Василий
Прогнозы 202
Факел 20.3% (41)
X 14.9% (30)
Динамо Москва 64.9% (131)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Факел
Ничья
Динамо Москва
4.30
3.80
2.29
Все Коэффициенты
Новости
93
Городовой
Алексей
2
Черов
Василий
47
Божин
Сергей
4
Дашаев
Аслан
28
Магаль
Руслан
10
Альшин
Ильнур
34
Дмитриев
Олег
7
Акбашев
Роман
33
Квеквескири
Ираклий
14
Аппаев
Хызыр
9
Максимов
Максим
1
Шунин
Антон
4
Паршивлюк
Сергей
15
Сазонов
Саба
6
Фернандес
Роберто
7
Скопинцев
Дмитрий
74
Фомин
Даниил
8
Моро
Никола
47
Захарян
Арсен
25
Макаров
Денис
10
Смолов
Фёдор
20
Грулёв
Вячеслав
Факел
3-5-2
Динамо Москва
4-3-3

История личных встреч

Факел
Динамо Москва

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акбашев Роман 2 0.67
Дашаев Аслан 1 0.33
Максимов Максим 1 0.33
Гонгадзе Георгий 1 0.33
Альшин Ильнур 0 0
Аппаев Хызыр 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 4 (2) 1.33
Захарян Арсен 1 0.33
Черов Василий 1 0.33
Грулёв Вячеслав 1 0.33
Фомин Даниил 1 (1) 0.33

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акбашев Роман 2 0
Шаваев Алихан 1 0
Божин Сергей 1 0
Черов Василий 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаров Денис 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Захарян Арсен 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ахмат - Факел 2:1 Краснодар - Факел 2:2 Торпедо Москва - Факел 1:2 Локомотив Москва - Факел 4:2
Ростов - Факел 2:0 Балтика - Факел 0:1 Металлург Липецк - Факел 1:2 Факел - КАМАЗ 1:0 Факел - Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск - Факел 2:1 Факел - Олимп-Долгопрудный 1:0 Текстильщик - Факел 0:5 Факел - Алания 2:1 Спартак-2 - Факел 2:0 Факел - ФК Кубань 0:0 Енисей - Факел 2:1 Факел - Торпедо Москва 0:1 Краснодар-2 - Факел 1:2 Ахмат - Факел 3:3 Факел - Пари НН 0:0
Динамо Москва
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Динамо Москва - Ростов 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Рубин 2:0
Динамо Москва - Амкал 5:0 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Алания 3:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Динамо Москва - Урал 2:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Пари НН - Динамо Москва 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Ростов 1:1 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Пари НН 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 3:2 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
2. ЦСКА Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Спартак Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Зенит Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Химки Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Ахмат Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Краснодар Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
8. Крылья Советов Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
9. Оренбург Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
10. Сочи Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Ростов Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Локомотив Москва Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Пари НН Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
14. Факел 2:3 Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
15. Торпедо Москва Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
16. Урал Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Динамо Москва 3:2 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
3. Химки Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Ахмат Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Оренбург Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
7. Локомотив Москва Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
8. Краснодар Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
9. Пари НН Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ростов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Сочи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Крылья Советов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Спартак Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Факел 2:3 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Урал Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Торпедо Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Динамо Москва 3:2 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Сочи Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
5. Крылья Советов Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
6. Ростов Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
7. Зенит Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Факел 2:3 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
9. Пари НН Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
10. Локомотив Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Оренбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ахмат Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Химки Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ЦСКА Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Торпедо Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
16. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Второй тайм
  • 60'
    В простой ситуации динамовцы выпустили мяч в аут на своей половине поля. Явно нервничают "бело-голубые" под давлением, но у воронежцев, конечно, уходит много сил на это.
  • Угловой
    59'
    Угловой на левом фланге заработали воронежцы в своей новой атаке. От флажка мяч был подан в центр штрафной площади, где выше всех выпрыгнул Магаль, но удар головой получился несильным и неточным.
  • 58'
    Длинный заброс на левый край атаки следовал в направлении Аппаева, но Сазонову удалось раньше добраться до мяча, после чего защитник просто выбил мяч в аут.
  • 57'
    Динамовцы решили сейчас немного успокоить игру, принявшись пасоваться поперёк поля в центральной зоне. Стартовая активность "Факела" стихает - хозяева поля уже не так яростно идут в прессинг.
  • 56'
    Со стандарта следовала подача в центр штрафной площади "Факела", но на этот раз воронежские защитники сработали на "втором этаже" максимально уверенно и надёжно.
  • Фол, нарушение
    55'
    Захарян в новой контратаке "Динамо" заработал штрафной удар на месте левого инсайда. Арсен недоволен, считая, что Мендель должен быть наказан жёлтой карточкой, однако у арбитра другое мнение на этот счёт.
  • 54'
    Снова с фланга следовала прострельная передача в штрафную площадь гостей, но на этот раз Шунину на перехвате удалось сыграть надёжней - вратарь намертво забрал мяч в руки.
  • 53'
    Как и в начале первого тайма, обе команды не задерживаются в середине поля, стараясь как можно скорее обострять игру, отправляя мяч к чужим владениям.
  • 52'
    Продолжает "Факел" активно прессинговать соперников на чужой половине поля. Динамовцы попытались левым флангом провести разящий контрвыпад, но до логического завершения он всё-таки не дошёл.
  • Опасный момент
    51'
    Аппаев коротко сыграл на левый край штрафной площади на Альшина, который от лицевой линии простреливал вдоль ворот, но одному из защитников удалось выбить мяч в аут.
  • 50'
    Хотелось бы, чтобы команды не останавливались на достигнутом. Градус матча достиг своего апогея. Чем же этот футбольный спектакль закончится?
  • Гол в свои ворота
    49'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:3!!! Автогол Василия Черова!
    Что творится, друзья?! Что вообще происходит?! Каждую минуту забиваются голы! После прострела с правого фланга Черов в подкате пытался выбить мяч, но произошла досадная срезка и мяч срикошетил в ворота.
  • Описание гола
    48'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:2!!! Роман Акбашев!!!
    Что творят воронежские ребята?! После прострела с левого фланга Шунин отбил мяч перед собой и после небольшой неразберихи Акбашев вонзил мяч под перекладину.
  • Описание гола
    47'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Георгий Гонгадзе!!!
    Очень удачная замена от Олега Василенко! После подачи углового справа на ближнюю штангу Аппаев сбросил мяч на дальнюю штангу, где после рикошета мяч опустился к ногам Гонгадзе и тот не промахнулся.
  • Замена
    47'
    Двойная замена произошла в составе "Факела" в перерыве матча: вместо Олега Дмитриева и Максима Максимова встречу продолжают Андрей Мендель и Георгий Гонгадзе.
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Первый тайм окончен! "Динамо" на классе переигрывает "Факел" со счётом 2:0.
    • 45'
      С дальней дистанции Грулёв решил пробить по воротам с левой ноги, но мяч улетел на добрых пять метров выше цели. Неподготовленной была эта попытка.
    • 45'
      Значительно тише стало после второго гола Смолова на "Центральном стадионе профсоюзов". Ситуацией пользуется фан-сектор "Динамо", где сейчас настоящие ликования.
    • Дополнительное время
      45'
      3 минуты компенсировано.
    • 2 гола - дубль!
      44'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Фёдор Смолов!!!
      А вот это уже серьёзная заявка на итоговую победу москвичей! Контратака гостей началась длинным забросом вперёд на Смолова, который мастерски обработал мяч, приблизился к штрафной площади, после чего без замаха из-под Божина послал мяч точно в правый нижний угол. Красота!
    • 43'
      Моро с дальней дистанции с подбора пробивал по воротам хозяев поля, но не очень мощно получилось, да и мяч пошёл примерно на 2-3 метра мимо створа ворот.
    • Офсайд
      42'
      Новая атака "Факела" развивалась левым флангом, но закончилась она свистком арбитра, который среагировал на отмашку ассистента на линии, зафиксировав положение "вне игры".
    • Угловой
      41'
      Ещё один угловой с правого фланга подали воронежцы. Мяч был закручен в район дальней штанги, но Шунин успешно сыграл на выходе, кулаком сумев выбить мяч в аут.
    • Замена
      40'
      Первая замена в составе "Динамо": вместо имеющего повреждение Даниила Фомина на поле вышел Лука Гагнидзе.
    • 39'
      Готовится замена всё-таки в составе "Динамо". По всей видимости, тренеры не хотят рисковать здоровьем Фомина, поэтому уберут его с поля в самое ближайшее время.
    • Угловой
      38'
      Динамовцы провели напористую позиционную атаку по левому флангу, вынудив соперников выбить мяч только на угловой. Подача от флажка последовала на ближнюю штангу, но там мяч отбил Аппаев.
    • Угловой
      37'
      Стандартные положения в этом матче у "Факела" пока что получаются не лучшим образом. В первых двух гостевых матчах воронежцы регулярно пробивали по воротам соперника после угловых.
    • Опасный момент
      36'
      С дальней дистанции плотно по воротам гостей пробил Квеквескири, метя точно в правый нижний угол, но Шунин увидел момент удара, благодаря чему в броске достаточно уверенно перевёл мяч на угловой.
    • 35'
      Аппаев на левом фланге сначала выиграл скоростной забег у Сазонова, но после этого Саба грамотно занял позицию и не позволил Хызыру обыграть себя, смещаясь в штрафную площадку.
    • 34'
      Фомину удалось всё-таки разбегаться, так что он сейчас передвигается без хромоты. Будем надеяться, что не понадобится Даниилу вынужденная замена.
    • 33'
      Заброс на левый край атаки следовал на неутомимого Аппаева, но Хызыру на этот раз до мяча добраться не удалось - два защитника его блокировали, не пустив к мячу.
    • 32'
      Из глубины поля последовал заброс в штрафную площадку гостей, но защитники "Динамо" сработали очень уверенно, выбив мяч к обратно к центральному кругу.
    • Фол, нарушение
      31'
      Сазонов в середине поля в борьбе за высоко летящий мяч помогал себе руками против Аппаева, что не осталось без внимания Сергея Иванова.
    • Травма, повреждение
      30'
      Динамовцы, конечно, не намерены перестраиваться на оборонительную модель игры при минимальном преимущество в счёте, стараясь продолжать идти в атаку. Повреждение в одном из стыков сейчас получил Квеквескири.
    • 29'
      Болельщики на трибунах воронежского стадиона стараются не унывать, продолжая изо всех сил поддерживать свою команду. Впереди ещё больше часа игрового времени, так что "Факел" ещё может всё изменить.
    • Судья
      28'
      Сразу после гола арбитр отправил футболистов на водопой. Фомин продолжает серьёзно прихрамывать. Сумеет ли он продолжить эту встречу?
    • Пенальти
      27'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Фёдор Смолов!!!
      Городовой угадал направление удара, но Смолов сильно пробил в левый нижний угол, не оставив вратарю практически никаких шансов на спасение ворот.
    • Травма, повреждение
      26'
      Повреждение получил Фомин - ему оказывают помощь. Сумеют ли его починить оперативно? Если не сумеют, то кто же будет исполнять приговор? Даниил, напомню, является штатным пенальтистом "бело-голубых". Видимо, Смолов подойдёт к мячу.
    • Пенальти!
      25'
      ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "ФАКЕЛА"! После прострела с левого фланга воронежские защитники не сумели выбить мяч. После серии рикошетов мяч попал в ноги к Фомину, который был сбит Дмитриевым.
    • 24'
      56 на 44 - таково преимущество "Факела" по владению мячом на эту минуту в процентном соотношении. Для многих это достаточно неожиданно, ведь фаворитом встречи считается "Динамо".
    • 23'
      Постепенно игровой темп матча у нас падает. Душновато в Воронеже, поэтому некоторые футболисты уже тяжеловато задышали. По идее, в самое ближайшее время должна быть объявлена минутная пауза на водопой.
    • Травма, повреждение
      22'
      Заморозили Моро повреждённое место, после чего он поднялся на ноги. Серьёзные испытания сегодня выпали на организм хорватского полузащитника, но надо терпеть и продолжать играть.
    • Желтая карточка
      21'
      Снова против Моро грубо сыграли в центральной зоне и ему понадобилась медицинская помощь. На этот раз Иванов наказал жёлтой карточкой Акбашеву, причём это было отложенное предупреждение - арбитр дал сначала закончить атаку "Динамо", которая закончилась неточным ударом Смолова со средней дистанции.
    • 20'
      Очень нервная обстановка в тренерском штабе "Факела". Все специалисты очень нервничают, ощущая ответственность перед десятками тысяч болельщиков, которые неистово продолжают поддерживать местную команду.
    • Опасный момент
      19'
      Смолов в контратаке "Динамо" с левого края вошёл в штрафную площадку, сместился немного в центр и наносил удар по воротам, но Дашаев самоотверженно в подкате принял на себя этот выстрел.
    • 18'
      Сложно пока что отдать преимущество одной из команд. Примерно равная борьба идёт на поле. "Факел" старается не уступать "бело-голубым" ни в одном единоборстве.
    • 17'
      С дальней дистанции теперь следовал удар по воротам гостей, но мяч полетел далеко от створа ворот, совсем не испугав Шунина, который решил дать футболистам передохнуть, неторопливо готовясь к вводу мяча обратно в игру ударом от ворот.
    • 16'
      Активный Аппаев в новой контратаке "Факела" попытался с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадку. Это ему удалось не лучшим образом - мяч прилетел просто в руки Шунину.
    • Судья
      15'
      Смолов пасовал на левый край штрафной площади на Грулёва, но тот в силовой борьбе проиграл двум защитникам. Упал Владислав в надежде на чудо, но главный арбитр встречи Сергей Иванов лишь развёл руками.
    • 14'
      Несмотря на жаркую погоду, темп матча просто прекрасный. Обе команды не задерживаются в середине поля, стремясь играть максимально агрессивно в атаку.
    • Угловой
      13'
      С правого фланга первый угловой в матче подали воронежцы, но к опасности он не привёл - Моро сумел выбить мяч за боковую линию.
    • Опасный момент
      12'
      ОПАСНО! Аппаев продавил на левом краю штрафной площади Сазонова, отпасовал в центр на Акбашева, который убрал другого защитника на замахе, после чего пробивал в правый нижний угол, но Шунин чудом среагировал, потащив мяч на угловой кончиками пальцев.
    • Офсайд
      11'
      Аппаев в контратаке на левом краю штрафной площади пяткой сбросил мяч на Акбашева, но удар последнего был накрыт. Мяч срикошетил на того же Аппаева, однако Хызыр находился в офсайде.
    • 10'
      Атака "Динамо" вторым темпом закончилась забросом в штрафную площадку на Смолова, который в борьбе наносил удар по воротам, но высоковато полетел игровой снаряд.
    • Опасный момент
      9'
      Москвичи теперь уже правым краем обострили игру, откуда от лицевой линии последовал прострел на 11-метровую отметку на Фомина, но тот с ходу пробил слишком слабо, что позволило находящемуся на пути защитнику выбить мяч подальше от ворот.
    • Опасный момент
      8'
      Вышли всё-таки в атаку хозяева снова левым флангом, откуда прошла прострельная передача в центр штрафной площади, но Максимов левой ногой махнул мимо мяча. Находящийся позади Магаль в последний момент среагировал, но в спешке его удар получился корявым и неточным.
    • 7'
      "Бело-голубые" стремятся работать в высоком командном прессинге. Воронежцам тяжеловато выходить за центральную линию под таким давлением, да и просто контролировать мяч.
    • 6'
      Свою первую атаку провели игроки "Факела", которая закончилась подачей с левого фланга в штрафную площадку на Максимова, но Максиму пришлось бить с отклонением, из-за чего удар получился совсем слабым.
    • Фол, нарушение
      5'
      Штрафной удар в глубине поля заработали гости. Захарян выполнял планирующую подачу к линии штрафной площади, но там Городовой уверенно сработал на выходе, забрав мяч намертво.
    • Травма, повреждение
      4'
      Максимов жёстко опрокинул на газон Моро. Пострадавший серьёзно сбил дыхание, поэтому ему необходимо оказать медицинскую помощь.
    • 3'
      Шикарная атмосфера на "Центральном стадионе профсоюзов". Практически заполнены трибуны, за исключением верхнего яруса лицевой трибуны, доступ куда пока закрыт по соображениям безопасности.
    • Опасный момент
      2'
      Динамовцы начали с места карьер, едва не забив уже на 14-й секунде. После навеса с правого фланга из пределов штрафной площади головой пробивал Захарян, но мяч полетел над воротами.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Смолов Фёдор бьет в цель!
    • 39'
      Фомин Даниил уходит с поля. Лука Гагнидзе выходит вместо него
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Смолов Фёдор из команды Динамо Москва забивает с точки!
    • Желтая карточка
      22'
      Акбашев Роман получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогнозы на матч Факел 2:3 Динамо Москва

    Исход игры
    Факел
    20.3% (41)
    Ничья
    14.9% (30)
    Динамо Москва
    64.9% (131)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.81% (77)
    Меньше
    34.19% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    74.36% (87)
    Нет
    25.64% (30)
    Популярный счёт
    1:2 Динамо Москва
    26.2% (53)
    1:3 Динамо Москва
    5.9% (12)
    1:1 Ничья
    5.9% (12)
    0:1 Динамо Москва
    5.9% (12)
    0:2 Динамо Москва
    5.9% (12)
    2:1 Факел
    3% (6)
    1:0 Факел
    2% (4)
    2:3 Динамо Москва
    1% (2)
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    Динамо Москва
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