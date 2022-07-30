Снова с фланга следовала прострельная передача в штрафную площадь гостей, но на этот раз Шунину на перехвате удалось сыграть надёжней - вратарь намертво забрал мяч в руки.

Захарян в новой контратаке "Динамо" заработал штрафной удар на месте левого инсайда. Арсен недоволен, считая, что Мендель должен быть наказан жёлтой карточкой, однако у арбитра другое мнение на этот счёт.

Со стандарта следовала подача в центр штрафной площади "Факела", но на этот раз воронежские защитники сработали на "втором этаже" максимально уверенно и надёжно.

Динамовцы решили сейчас немного успокоить игру, принявшись пасоваться поперёк поля в центральной зоне. Стартовая активность "Факела" стихает - хозяева поля уже не так яростно идут в прессинг.

Длинный заброс на левый край атаки следовал в направлении Аппаева, но Сазонову удалось раньше добраться до мяча, после чего защитник просто выбил мяч в аут.

Угловой на левом фланге заработали воронежцы в своей новой атаке. От флажка мяч был подан в центр штрафной площади, где выше всех выпрыгнул Магаль, но удар головой получился несильным и неточным.

В простой ситуации динамовцы выпустили мяч в аут на своей половине поля. Явно нервничают "бело-голубые" под давлением, но у воронежцев, конечно, уходит много сил на это.

Двойная замена произошла в составе "Факела" в перерыве матча: вместо Олега Дмитриева и Максима Максимова встречу продолжают Андрей Мендель и Георгий Гонгадзе.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Георгий Гонгадзе!!! Очень удачная замена от Олега Василенко! После подачи углового справа на ближнюю штангу Аппаев сбросил мяч на дальнюю штангу, где после рикошета мяч опустился к ногам Гонгадзе и тот не промахнулся.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:2!!! Роман Акбашев!!! Что творят воронежские ребята?! После прострела с левого фланга Шунин отбил мяч перед собой и после небольшой неразберихи Акбашев вонзил мяч под перекладину.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:3!!! Автогол Василия Черова! Что творится, друзья?! Что вообще происходит?! Каждую минуту забиваются голы! После прострела с правого фланга Черов в подкате пытался выбить мяч, но произошла досадная срезка и мяч срикошетил в ворота.

Хотелось бы, чтобы команды не останавливались на достигнутом. Градус матча достиг своего апогея. Чем же этот футбольный спектакль закончится?

Аппаев коротко сыграл на левый край штрафной площади на Альшина, который от лицевой линии простреливал вдоль ворот, но одному из защитников удалось выбить мяч в аут.

Продолжает "Факел" активно прессинговать соперников на чужой половине поля. Динамовцы попытались левым флангом провести разящий контрвыпад, но до логического завершения он всё-таки не дошёл.

Как и в начале первого тайма, обе команды не задерживаются в середине поля, стараясь как можно скорее обострять игру, отправляя мяч к чужим владениям.

Ещё один угловой с правого фланга подали воронежцы. Мяч был закручен в район дальней штанги, но Шунин успешно сыграл на выходе, кулаком сумев выбить мяч в аут.

Новая атака "Факела" развивалась левым флангом, но закончилась она свистком арбитра, который среагировал на отмашку ассистента на линии, зафиксировав положение "вне игры".

Моро с дальней дистанции с подбора пробивал по воротам хозяев поля, но не очень мощно получилось, да и мяч пошёл примерно на 2-3 метра мимо створа ворот.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Фёдор Смолов!!! А вот это уже серьёзная заявка на итоговую победу москвичей! Контратака гостей началась длинным забросом вперёд на Смолова, который мастерски обработал мяч, приблизился к штрафной площади, после чего без замаха из-под Божина послал мяч точно в правый нижний угол. Красота!

Значительно тише стало после второго гола Смолова на "Центральном стадионе профсоюзов". Ситуацией пользуется фан-сектор "Динамо", где сейчас настоящие ликования.

С дальней дистанции Грулёв решил пробить по воротам с левой ноги, но мяч улетел на добрых пять метров выше цели. Неподготовленной была эта попытка.

Первый тайм окончен! "Динамо" на классе переигрывает "Факел" со счётом 2:0.

39' Готовится замена всё-таки в составе "Динамо". По всей видимости, тренеры не хотят рисковать здоровьем Фомина, поэтому уберут его с поля в самое ближайшее время.

38' Динамовцы провели напористую позиционную атаку по левому флангу, вынудив соперников выбить мяч только на угловой. Подача от флажка последовала на ближнюю штангу, но там мяч отбил Аппаев.

37' Стандартные положения в этом матче у "Факела" пока что получаются не лучшим образом. В первых двух гостевых матчах воронежцы регулярно пробивали по воротам соперника после угловых.

36' С дальней дистанции плотно по воротам гостей пробил Квеквескири, метя точно в правый нижний угол, но Шунин увидел момент удара, благодаря чему в броске достаточно уверенно перевёл мяч на угловой.

35' Аппаев на левом фланге сначала выиграл скоростной забег у Сазонова, но после этого Саба грамотно занял позицию и не позволил Хызыру обыграть себя, смещаясь в штрафную площадку.

34' Фомину удалось всё-таки разбегаться, так что он сейчас передвигается без хромоты. Будем надеяться, что не понадобится Даниилу вынужденная замена.

33' Заброс на левый край атаки следовал на неутомимого Аппаева, но Хызыру на этот раз до мяча добраться не удалось - два защитника его блокировали, не пустив к мячу.

32' Из глубины поля последовал заброс в штрафную площадку гостей, но защитники "Динамо" сработали очень уверенно, выбив мяч к обратно к центральному кругу.

31' Сазонов в середине поля в борьбе за высоко летящий мяч помогал себе руками против Аппаева, что не осталось без внимания Сергея Иванова.

30' Динамовцы, конечно, не намерены перестраиваться на оборонительную модель игры при минимальном преимущество в счёте, стараясь продолжать идти в атаку. Повреждение в одном из стыков сейчас получил Квеквескири.

29' Болельщики на трибунах воронежского стадиона стараются не унывать, продолжая изо всех сил поддерживать свою команду. Впереди ещё больше часа игрового времени, так что "Факел" ещё может всё изменить.

28' Сразу после гола арбитр отправил футболистов на водопой. Фомин продолжает серьёзно прихрамывать. Сумеет ли он продолжить эту встречу?

27' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Фёдор Смолов!!!

Городовой угадал направление удара, но Смолов сильно пробил в левый нижний угол, не оставив вратарю практически никаких шансов на спасение ворот.

26' Повреждение получил Фомин - ему оказывают помощь. Сумеют ли его починить оперативно? Если не сумеют, то кто же будет исполнять приговор? Даниил, напомню, является штатным пенальтистом "бело-голубых". Видимо, Смолов подойдёт к мячу.

25' ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "ФАКЕЛА"! После прострела с левого фланга воронежские защитники не сумели выбить мяч. После серии рикошетов мяч попал в ноги к Фомину, который был сбит Дмитриевым.

24' 56 на 44 - таково преимущество "Факела" по владению мячом на эту минуту в процентном соотношении. Для многих это достаточно неожиданно, ведь фаворитом встречи считается "Динамо".

23' Постепенно игровой темп матча у нас падает. Душновато в Воронеже, поэтому некоторые футболисты уже тяжеловато задышали. По идее, в самое ближайшее время должна быть объявлена минутная пауза на водопой.

22' Заморозили Моро повреждённое место, после чего он поднялся на ноги. Серьёзные испытания сегодня выпали на организм хорватского полузащитника, но надо терпеть и продолжать играть.

21' Снова против Моро грубо сыграли в центральной зоне и ему понадобилась медицинская помощь. На этот раз Иванов наказал жёлтой карточкой Акбашеву, причём это было отложенное предупреждение - арбитр дал сначала закончить атаку "Динамо", которая закончилась неточным ударом Смолова со средней дистанции.

20' Очень нервная обстановка в тренерском штабе "Факела". Все специалисты очень нервничают, ощущая ответственность перед десятками тысяч болельщиков, которые неистово продолжают поддерживать местную команду.

19' Смолов в контратаке "Динамо" с левого края вошёл в штрафную площадку, сместился немного в центр и наносил удар по воротам, но Дашаев самоотверженно в подкате принял на себя этот выстрел.

18' Сложно пока что отдать преимущество одной из команд. Примерно равная борьба идёт на поле. "Факел" старается не уступать "бело-голубым" ни в одном единоборстве.

17' С дальней дистанции теперь следовал удар по воротам гостей, но мяч полетел далеко от створа ворот, совсем не испугав Шунина, который решил дать футболистам передохнуть, неторопливо готовясь к вводу мяча обратно в игру ударом от ворот.

16' Активный Аппаев в новой контратаке "Факела" попытался с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадку. Это ему удалось не лучшим образом - мяч прилетел просто в руки Шунину.

15' Смолов пасовал на левый край штрафной площади на Грулёва, но тот в силовой борьбе проиграл двум защитникам. Упал Владислав в надежде на чудо, но главный арбитр встречи Сергей Иванов лишь развёл руками.

14' Несмотря на жаркую погоду, темп матча просто прекрасный. Обе команды не задерживаются в середине поля, стремясь играть максимально агрессивно в атаку.

13' С правого фланга первый угловой в матче подали воронежцы, но к опасности он не привёл - Моро сумел выбить мяч за боковую линию.

12' ОПАСНО! Аппаев продавил на левом краю штрафной площади Сазонова, отпасовал в центр на Акбашева, который убрал другого защитника на замахе, после чего пробивал в правый нижний угол, но Шунин чудом среагировал, потащив мяч на угловой кончиками пальцев.

11' Аппаев в контратаке на левом краю штрафной площади пяткой сбросил мяч на Акбашева, но удар последнего был накрыт. Мяч срикошетил на того же Аппаева, однако Хызыр находился в офсайде.

10' Атака "Динамо" вторым темпом закончилась забросом в штрафную площадку на Смолова, который в борьбе наносил удар по воротам, но высоковато полетел игровой снаряд.

9' Москвичи теперь уже правым краем обострили игру, откуда от лицевой линии последовал прострел на 11-метровую отметку на Фомина, но тот с ходу пробил слишком слабо, что позволило находящемуся на пути защитнику выбить мяч подальше от ворот.

8' Вышли всё-таки в атаку хозяева снова левым флангом, откуда прошла прострельная передача в центр штрафной площади, но Максимов левой ногой махнул мимо мяча. Находящийся позади Магаль в последний момент среагировал, но в спешке его удар получился корявым и неточным.

7' "Бело-голубые" стремятся работать в высоком командном прессинге. Воронежцам тяжеловато выходить за центральную линию под таким давлением, да и просто контролировать мяч.

6' Свою первую атаку провели игроки "Факела", которая закончилась подачей с левого фланга в штрафную площадку на Максимова, но Максиму пришлось бить с отклонением, из-за чего удар получился совсем слабым.

5' Штрафной удар в глубине поля заработали гости. Захарян выполнял планирующую подачу к линии штрафной площади, но там Городовой уверенно сработал на выходе, забрав мяч намертво.

4' Максимов жёстко опрокинул на газон Моро. Пострадавший серьёзно сбил дыхание, поэтому ему необходимо оказать медицинскую помощь.

3' Шикарная атмосфера на "Центральном стадионе профсоюзов". Практически заполнены трибуны, за исключением верхнего яруса лицевой трибуны, доступ куда пока закрыт по соображениям безопасности.

2' Динамовцы начали с места карьер, едва не забив уже на 14-й секунде. После навеса с правого фланга из пределов штрафной площади головой пробивал Захарян, но мяч полетел над воротами.