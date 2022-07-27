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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Факел
 
Позже
Динамо Москва
Прогнозы 53
Факел 13.2% (7)
X 13.2% (7)
Динамо Москва 73.6% (39)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Факел
Ничья
Динамо Москва
4.30
3.90
1.96
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Факел
Динамо Москва

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дашаев Аслан 1 0.5
Акбашев Роман 1 0.5
Максимов Максим 1 0.5
Альшин Ильнур 0 0
Аппаев Хызыр 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 2 (1) 1
Захарян Арсен 1 0.5
Грулёв Вячеслав 1 0.5
Фомин Даниил 1 (1) 0.5

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акбашев Роман 1 0
Шаваев Алихан 1 0
Божин Сергей 1 0
Черов Василий 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаров Денис 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Захарян Арсен 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ахмат - Факел 2:1 Краснодар - Факел 2:2 Торпедо Москва - Факел 1:2 Локомотив Москва - Факел 4:2
Ростов - Факел 2:0 Балтика - Факел 0:1 Металлург Липецк - Факел 1:2 Факел - КАМАЗ 1:0 Факел - Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск - Факел 2:1 Факел - Олимп-Долгопрудный 1:0 Текстильщик - Факел 0:5 Факел - Алания 2:1 Спартак-2 - Факел 2:0 Факел - ФК Кубань 0:0 Енисей - Факел 2:1 Факел - Торпедо Москва 0:1 Краснодар-2 - Факел 1:2 Ахмат - Факел 3:3 Факел - Пари НН 0:0
Динамо Москва
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Динамо Москва - Ростов 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Рубин 2:0
Динамо Москва - Амкал 5:0 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Алания 3:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Динамо Москва - Урал 2:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Пари НН - Динамо Москва 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Ростов 1:1 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Пари НН 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
3. Спартак Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Зенит Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Химки Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Ахмат Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Крылья Советов Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
8. Оренбург Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
9. Сочи Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Ростов Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Локомотив Москва Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Факел Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Краснодар Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
14. Пари НН Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
15. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
16. Торпедо Москва Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
3. Химки Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Ахмат Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Оренбург Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
7. Локомотив Москва Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
8. Краснодар Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
9. Урал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Пари НН Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Факел Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ростов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сочи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Спартак Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Крылья Советов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Торпедо Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Сочи Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
3. Крылья Советов Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
4. Ростов Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
5. Зенит Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Факел Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
7. Пари НН Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
8. Краснодар Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Локомотив Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Оренбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ахмат Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Химки Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Динамо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ЦСКА Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Торпедо Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
16. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Факел - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 июля 2022, осталось 2 дня 3 часа 25 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Факел 13.2% (7)
    X 13.2% (7)
    Динамо Москва 73.6% (39)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Факел
    Ничья
    Динамо Москва
    4.30
    3.90
    1.96
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Факел - Динамо Москва

    Исход игры
    Факел
    13.2% (7)
    Ничья
    13.2% (7)
    Динамо Москва
    73.6% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.83% (30)
    Меньше
    36.17% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    74.47% (35)
    Нет
    25.53% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Динамо Москва
    34% (18)
    0:2 Динамо Москва
    11.3% (6)
    1:1 Ничья
    11.3% (6)
    1:3 Динамо Москва
    9.4% (5)
    1:0 Факел
    5.7% (3)
    0:1 Динамо Москва
    3.8% (2)
    2:1 Факел
    3.8% (2)
    2:3 Динамо Москва
    3.8% (2)
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    Динамо Москва
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