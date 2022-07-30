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Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион:
АХ Лёвен
2:0
Конец матча
Вестерло
0'
1:0
13' Гол
Торстейнссон Йон
45' Желтая карточка
Нойштедтер Роман
48' Желтая карточка
Уэдраого Дилан
60' Желтая карточка
Патрис Луи
63' Желтая карточка
Пердикицци Пьетро
74' Красная карточка
Пердикицци Пьетро
2:0
77' Пенальти
Хольцхаузер Рафаэль
90' Желтая карточка
Бернат Ян
90'+7
12
Кожокару
Валентин
25
Патрис
Луи
28
Плетинкс
Эвауд
15
Уэдраого
Дилан
33
Мертенс
Матье
24
Де
Норре
Каспер
4
Малинов
Кристиян
10
Хольцхаузер
Рафаэль
11
Аль-Тамари
Мусса
7
Торстейнссон
Йон
43
Nachon
Nsingi
1
Болат
Синан
32
Йорданов
Эдиссон
23
Зигерс
Рубин
2
Пердикицци
Пьетро
11
Кюйпер
Максим
55
Диркс
Тюр
7
Lucas
Van
Eenoo
33
Нойштедтер
Роман
39
Томас
ван
ден
Кейбус
14
Kyan
Vaesen
21
Даци
Эрдон
АХ Лёвен
3-4-2-1
Вестерло
4-4-2

История личных встреч

АХ Лёвен
Вестерло

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

16 матчей

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы

История матчей

К
2:3
ПДБВЭ
1:3
ПДБВЭ
1:2
ПДБПЭ
2:1
ПДБПЭ
1:0
ПДБВЭ
3:0
ПДБВЭ
0:0
ПДБПЭ
0:1
ПДБПЭ
1:3
ПДБ
0:1
ПДБ
1:0
ПДБ
2:1
ПДБ
2:2
ТМК
2:2
ЛП
5:1
ЛП
3:2

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мертенс Матье 1 0.5
Торстейнссон Йон 1 0.5
Аль-Тамари Мусса 1 0.5
Хольцхаузер Рафаэль 1 (1) 0.5
Патрис Луи 0 0
Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ветокеле Игор 1 0.5
Даци Эрдон 1 0.5
Бернат Ян 0 0

Карточки

АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уэдраого Дилан 1 0
Патрис Луи 1 0
Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пердикицци Пьетро 1 1
Нойштедтер Роман 1 0
Фостер Лайл 1 0
Бернат Ян 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

АХ Лёвен
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Гент - АХ Лёвен 5:0 АХ Лёвен - Антверпен 0:1 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1
АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 2:1 Остенде - АХ Лёвен 1:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Брюгге - АХ Лёвен 4:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Гент 0:1
Вестерло
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1 Вестерло - Беерсхот 2:3 Вестерло - Витесс 0:0
Вестерло - Ломмель 2:1 Вестерло - Маккаби Тель-Авив 2:1 Вестерло - Патро Эйсден 2:0 Вестерло - Гент 6:2 Вестерло - Моленбек 2:2 Мускрон-Перювельз - Вестерло 2:6 Ломмель - Вестерло 2:1 Вестерло - Льерс Кемпензонен 2:0 Льерс Кемпензонен - Вестерло 1:0 Виртон - Вестерло 1:0 Дейнзе - Вестерло 1:2 Вестерло - Васланд-Беверен 2:1 Вестерло - Мускрон-Перювельз 1:0 Вестерло - Дейнзе 0:3 Вестерло - Ломмель 3:0 Васланд-Беверен - Вестерло 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АХ Лёвен 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Гент 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Унион Сент-Жиллуаз 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Антверпен 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Зульте-Варегем 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Брюгге 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Шарлеруа 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Вестерло 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Серкль Брюгге 2 1 0 1 1 - 2 3
10. Андерлехт 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Остенде 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Стандард 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Сент-Трейден 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Генк 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Кортрейк 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Серен Юнайтед 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Эйпен 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Мехелен 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Зульте-Варегем 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Шарлеруа 1 1 0 0 3 - 1 3
4. АХ Лёвен 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Вестерло 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Остенде 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Гент 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Серкль Брюгге 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Брюгге 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Унион Сент-Жиллуаз 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Сент-Трейден 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Стандард 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Генк 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Серен Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Эйпен 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Антверпен 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Кортрейк 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Мехелен 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АХ Лёвен 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Антверпен 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Унион Сент-Жиллуаз 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Гент 1:0 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Кортрейк 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Зульте-Варегем 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Стандард 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Шарлеруа 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Андерлехт 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Сент-Трейден 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Генк 1 0 0 1 2 - 3 0
13. Мехелен 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Вестерло 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Остенде 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Серен Юнайтед 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Эйпен 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Серкль Брюгге 1 0 0 1 0 - 2 0
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    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      46'
      Нойштедтер Роман получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      13'
      Г О О О О Л - Торстейнссон Йон бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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