Стадион: King Power at Den Dreef
0'
1:0
13' ГолТорстейнссон Йон
45' Желтая карточкаНойштедтер Роман
48' Желтая карточкаУэдраого Дилан
60' Желтая карточкаПатрис Луи
63' Желтая карточкаПердикицци Пьетро
74' Красная карточкаПердикицци Пьетро
2:0
77' ПенальтиХольцхаузер Рафаэль
90' Желтая карточкаБернат Ян
90'+7
Ход матча
13'
1:0
45'
48'
60'
77'
90'
25
Патрис
Луи
23
Зигерс
Рубин
55
Диркс
Тюр
14
Kyan
Vaesen
21
Даци
Эрдон
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Патрис ЛуиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
42 Jo Gilis
-
Главный тренер: Марк Брис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Зигерс РубинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Диркс ТюрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Kyan VaesenНападающий
-
21 Даци ЭрдонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Бернат ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Ravil Tagir
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
История личных встреч
АХ Лёвен
Вестерло
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
16 матчей
43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мертенс Матье
|1
|0.5
|Торстейнссон Йон
|1
|0.5
|Аль-Тамари Мусса
|1
|0.5
|Хольцхаузер Рафаэль
|1 (1)
|0.5
|Патрис Луи
|0
|0
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ветокеле Игор
|1
|0.5
|Даци Эрдон
|1
|0.5
|Бернат Ян
|0
|0
Карточки
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уэдраого Дилан
|1
|0
|Патрис Луи
|1
|0
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пердикицци Пьетро
|1
|1
|Нойштедтер Роман
|1
|0
|Фостер Лайл
|1
|0
|Бернат Ян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
АХ Лёвен
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Гент - АХ Лёвен 5:0 АХ Лёвен - Антверпен 0:1 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1
АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 2:1 Остенде - АХ Лёвен 1:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Брюгге - АХ Лёвен 4:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Гент 0:1
Вестерло
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1 Вестерло - Беерсхот 2:3 Вестерло - Витесс 0:0
Вестерло - Ломмель 2:1 Вестерло - Маккаби Тель-Авив 2:1 Вестерло - Патро Эйсден 2:0 Вестерло - Гент 6:2 Вестерло - Моленбек 2:2 Мускрон-Перювельз - Вестерло 2:6 Ломмель - Вестерло 2:1 Вестерло - Льерс Кемпензонен 2:0 Льерс Кемпензонен - Вестерло 1:0 Виртон - Вестерло 1:0 Дейнзе - Вестерло 1:2 Вестерло - Васланд-Беверен 2:1 Вестерло - Мускрон-Перювельз 1:0 Вестерло - Дейнзе 0:3 Вестерло - Ломмель 3:0 Васланд-Беверен - Вестерло 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АХ Лёвен
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Гент
|1:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Антверпен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Зульте-Варегем
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Брюгге
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Шарлеруа
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Вестерло
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Серкль Брюгге
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|Андерлехт
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Стандард
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Сент-Трейден
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Генк
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Кортрейк
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Серен Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Эйпен
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Мехелен
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Зульте-Варегем
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Шарлеруа
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|АХ Лёвен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Вестерло
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Остенде
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Гент
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Серкль Брюгге
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Брюгге
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Сент-Трейден
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Стандард
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Генк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Серен Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Эйпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Антверпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Кортрейк
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Мехелен
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АХ Лёвен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Антверпен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Гент
|1:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Кортрейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Зульте-Варегем
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Стандард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Шарлеруа
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Андерлехт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Сент-Трейден
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Генк
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|Мехелен
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Вестерло
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Остенде
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Серен Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Эйпен
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Серкль Брюгге
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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