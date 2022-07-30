Стадион: Diaz Arena
Ход матча
17'
1:0
28
Юбер
Гийом
33
Танье
Антон
29
Д'Хасе
Робби
34
Бэтцнер
Ник
10
Роша
Кенни
77
Атанга
Давид
23
Пейре
Тибо
35
Швед
Марьян
17
Гуэ
Самюэль
16
Схоофс
Роб
11
Сторм
Никола
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Танье АнтонЗащитник
-
29 Д'Хасе РоббиЗащитник
-
34 Бэтцнер НикЗащитник
- Полузащитник
-
10 Роша КенниПолузащитник
-
77 Атанга ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
16 Девале СибенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Andy Musayev
-
36 Siebe Wylin
-
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Пейре ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Швед МарьянПолузащитник
-
17 Гуэ СамюэльПолузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Рэмекерс ТунЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
История личных встреч
Остенде
Мехелен
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
16 матчей
43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кателарис Фанос
|1
|1
|Матам Тео Ндика
|1
|0
|Andy Musayev
|1
|0
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванлерберге Йорди
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Остенде
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Остенде - Кнокке 3:4 Андерлехт - Остенде 2:0 Остенде - Витесс 2:0 Остенде - Кортрейк 4:5
Остенде - Варегем 3:1 Остенде - Дейнзе 4:0 Oudenaarde - Остенде 0:11 Амьен - Остенде 1:4 Торхаут - Остенде 1:3 Харельбек - Остенде 5:3 Остенде - Брюгге 1:3 Эйпен - Остенде 0:2 Остенде - Серен Юнайтед 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:1 Остенде - Брюгге 1:3 Андерлехт - Остенде 3:0 Остенде - Сент-Трейден 0:0 Остенде - Стандард 1:0 Мехелен - Остенде 3:0 Зульте-Варегем - Остенде 0:0
Мехелен
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Мехелен - Антверпен 0:2 Мехелен - Вольфсбург 3:4 Мехелен - РВДМ 47 0:0 Мехелен - Маккаби Хайфа 1:0
Антверпен - Мехелен 4:0 Кортрейк - Мехелен 3:1 Мехелен - Генк 0:0 Шарлеруа - Мехелен 3:2 Мехелен - Гент 1:2 Гент - Мехелен 1:0 Генк - Мехелен 4:2 Мехелен - Шарлеруа 1:0 Брюгге - Мехелен 2:0 Мехелен - Кортрейк 3:2 Эйпен - Мехелен 1:1 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Сент-Трейден - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:2 Антверпен - Мехелен 1:2 Генк - Мехелен 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АХ Лёвен
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Антверпен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Зульте-Варегем
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Брюгге
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Вестерло
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|7.
|Андерлехт
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Шарлеруа
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Серкль Брюгге
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|Остенде
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|11.
|Гент
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Стандард
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Сент-Трейден
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Генк
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Кортрейк
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Серен Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Эйпен
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Мехелен
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зульте-Варегем
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Андерлехт
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Шарлеруа
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Остенде
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Брюгге
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Серкль Брюгге
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|АХ Лёвен
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Вестерло
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|Стандард
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Сент-Трейден
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Генк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Серен Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Эйпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Антверпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Гент
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мехелен
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Кортрейк
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АХ Лёвен
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Антверпен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Гент
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Зульте-Варегем
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Кортрейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Сент-Трейден
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Стандард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Вестерло
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Андерлехт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Мехелен
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Генк
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Шарлеруа
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Серкль Брюгге
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Серен Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Эйпен
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Остенде
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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