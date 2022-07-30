Стадион: Diaz Arena
0'
1:0
17' ГолАтанга Давид
2:0
43' ГолАтанга Давид
55' Красная карточкаАльбанезе Алессандро
63' Желтая карточкаШвед Марьян
2:1
75' ГолПейре Тибо
89' Желтая карточкаВан Хоренбек Алек
90'+6
Ход матча
17'
1:0
43'
2:0
63'
75'
2:1
28
Юбер
Гийом
33
Танье
Антон
29
Д'Хасе
Робби
34
Бэтцнер
Ник
10
Роша
Кенни
77
Атанга
Давид
23
Пейре
Тибо
35
Швед
Марьян
17
Гуэ
Самюэль
16
Схоофс
Роб
11
Сторм
Никола
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Танье АнтонЗащитник
-
29 Д'Хасе РоббиЗащитник
-
34 Бэтцнер НикЗащитник
- Полузащитник
-
10 Роша КенниПолузащитник
-
77 Атанга ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
16 Девале СибенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Andy Musayev
-
36 Siebe Wylin
-
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Пейре ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Швед МарьянПолузащитник
-
17 Гуэ СамюэльПолузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Рэмекерс ТунЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
История личных встреч
Остенде
Мехелен
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
16 матчей
43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Атанга Давид
|2
|1
|Бэтцнер Ник
|0
|0
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пейре Тибо
|1
|0.5
Карточки
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кателарис Фанос
|1
|1
|Альбанезе Алессандро
|0
|1
|Матам Тео Ндика
|1
|0
|Andy Musayev
|1
|0
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванлерберге Йорди
|1
|0
|Швед Марьян
|1
|0
|Ван Хоренбек Алек
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Остенде
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Остенде - Кнокке 3:4 Андерлехт - Остенде 2:0 Остенде - Витесс 2:0 Остенде - Кортрейк 4:5
Остенде - Варегем 3:1 Остенде - Дейнзе 4:0 Oudenaarde - Остенде 0:11 Амьен - Остенде 1:4 Торхаут - Остенде 1:3 Харельбек - Остенде 5:3 Остенде - Брюгге 1:3 Эйпен - Остенде 0:2 Остенде - Серен Юнайтед 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:1 Остенде - Брюгге 1:3 Андерлехт - Остенде 3:0 Остенде - Сент-Трейден 0:0 Остенде - Стандард 1:0 Мехелен - Остенде 3:0 Зульте-Варегем - Остенде 0:0
Мехелен
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Мехелен - Антверпен 0:2 Мехелен - Вольфсбург 3:4 Мехелен - РВДМ 47 0:0 Мехелен - Маккаби Хайфа 1:0
Антверпен - Мехелен 4:0 Кортрейк - Мехелен 3:1 Мехелен - Генк 0:0 Шарлеруа - Мехелен 3:2 Мехелен - Гент 1:2 Гент - Мехелен 1:0 Генк - Мехелен 4:2 Мехелен - Шарлеруа 1:0 Брюгге - Мехелен 2:0 Мехелен - Кортрейк 3:2 Эйпен - Мехелен 1:1 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Сент-Трейден - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:2 Антверпен - Мехелен 1:2 Генк - Мехелен 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АХ Лёвен
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Гент
|1:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Антверпен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Зульте-Варегем
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Брюгге
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Шарлеруа
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Вестерло
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Серкль Брюгге
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|Андерлехт
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Стандард
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Сент-Трейден
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Генк
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Кортрейк
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Серен Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Эйпен
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Мехелен
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Зульте-Варегем
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Шарлеруа
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|АХ Лёвен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Вестерло
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Остенде
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Гент
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Серкль Брюгге
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Брюгге
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Сент-Трейден
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Стандард
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Генк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Серен Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Эйпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Антверпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Кортрейк
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Мехелен
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АХ Лёвен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Антверпен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Гент
|1:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Кортрейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Зульте-Варегем
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Стандард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Шарлеруа
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Андерлехт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Сент-Трейден
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Генк
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|Мехелен
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Вестерло
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Остенде
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Серен Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Эйпен
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Серкль Брюгге
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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