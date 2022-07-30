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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион:
Остенде
2:1
Конец матча
Мехелен
0'
1:0
17' Гол
Атанга Давид
2:0
43' Гол
Атанга Давид
55' Красная карточка
Альбанезе Алессандро
63' Желтая карточка
Швед Марьян
2:1
75' Гол
Пейре Тибо
89' Желтая карточка
Ван Хоренбек Алек
90'+6
28
Юбер
Гийом
2
Урогиде
Осазе
3
Медли
Зех
33
Танье
Антон
29
Д'Хасе
Робби
34
Бэтцнер
Ник
23
Амаде
Альфонс
10
Роша
Кенни
77
Атанга
Давид
99
Альбанезе
Алессандро
68
Амброз
Тьерри
1
Куке
Гетан
23
Пейре
Тибо
14
Лавале
Димитри
30
Ванлерберге
Йорди
5
Уолш
Сэнди
21
Болинголи-Мбомбо
Боли
35
Швед
Марьян
17
Гуэ
Самюэль
16
Схоофс
Роб
11
Сторм
Никола
9
Нгой
Жульен
Остенде
3-4-2-1
Мехелен
5-4-1

История личных встреч

Остенде
Мехелен

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

16 матчей

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

ПДА
3:0
ПДА
2:4
ПОЗПВЛЕ
2:2
ПОЗПВЛЕ
5:3
ПДА
2:0
ПДА
0:1
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПДА
0:1
ПДА
1:1
ЛП
2:0
ЛП
2:3
ЛП
2:1
ЛП
3:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Остенде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Атанга Давид 2 1
Бэтцнер Ник 0 0
Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пейре Тибо 1 0.5

Карточки

Остенде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кателарис Фанос 1 1
Альбанезе Алессандро 0 1
Матам Тео Ндика 1 0
Andy Musayev 1 0
Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванлерберге Йорди 1 0
Швед Марьян 1 0
Ван Хоренбек Алек 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Остенде
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Остенде - Кнокке 3:4 Андерлехт - Остенде 2:0 Остенде - Витесс 2:0 Остенде - Кортрейк 4:5
Остенде - Варегем 3:1 Остенде - Дейнзе 4:0 Oudenaarde - Остенде 0:11 Амьен - Остенде 1:4 Торхаут - Остенде 1:3 Харельбек - Остенде 5:3 Остенде - Брюгге 1:3 Эйпен - Остенде 0:2 Остенде - Серен Юнайтед 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:1 Остенде - Брюгге 1:3 Андерлехт - Остенде 3:0 Остенде - Сент-Трейден 0:0 Остенде - Стандард 1:0 Мехелен - Остенде 3:0 Зульте-Варегем - Остенде 0:0
Мехелен
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Мехелен - Антверпен 0:2 Мехелен - Вольфсбург 3:4 Мехелен - РВДМ 47 0:0 Мехелен - Маккаби Хайфа 1:0
Антверпен - Мехелен 4:0 Кортрейк - Мехелен 3:1 Мехелен - Генк 0:0 Шарлеруа - Мехелен 3:2 Мехелен - Гент 1:2 Гент - Мехелен 1:0 Генк - Мехелен 4:2 Мехелен - Шарлеруа 1:0 Брюгге - Мехелен 2:0 Мехелен - Кортрейк 3:2 Эйпен - Мехелен 1:1 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Сент-Трейден - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:2 Антверпен - Мехелен 1:2 Генк - Мехелен 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АХ Лёвен 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Гент 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Унион Сент-Жиллуаз 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Антверпен 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Зульте-Варегем 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Брюгге 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Шарлеруа 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Вестерло 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Серкль Брюгге 2 1 0 1 1 - 2 3
10. Андерлехт 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Остенде 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Стандард 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Сент-Трейден 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Генк 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Кортрейк 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Серен Юнайтед 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Эйпен 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Мехелен 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Зульте-Варегем 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Шарлеруа 1 1 0 0 3 - 1 3
4. АХ Лёвен 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Вестерло 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Остенде 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Гент 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Серкль Брюгге 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Брюгге 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Унион Сент-Жиллуаз 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Сент-Трейден 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Стандард 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Генк 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Серен Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Эйпен 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Антверпен 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Кортрейк 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Мехелен 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АХ Лёвен 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Антверпен 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Унион Сент-Жиллуаз 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Гент 1:0 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Кортрейк 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Зульте-Варегем 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Стандард 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Шарлеруа 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Андерлехт 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Сент-Трейден 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Генк 1 0 0 1 2 - 3 0
13. Мехелен 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Вестерло 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Остенде 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Серен Юнайтед 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Эйпен 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Серкль Брюгге 1 0 0 1 0 - 2 0
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      43'
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      17'
      Г О О О О Л - Атанга Давид бьет в цель!
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