Стадион: Геламко
1:1
Конец матча
0'
1:0
12' ГолКейперс Уго
21' Желтая карточкаКонате Мори
58' Желтая карточкаАль-Дахиль Амин
64' Желтая карточкаКастро-Монтес Алессио
73' Желтая карточкаЛемайич Дарко
1:1
83' ГолХаяси Даити
90'+4
Ход матча
12'
1:0
21'
58'
73'
83'
1:1
33
Руф
Дави
24
Кумс
Свен
11
Кейперс
Уго
27
Бойя
Франк
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Кейперс УгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бойя ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Кая ФатихНападающий
-
-
16 Matte Smets
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
История личных встреч
Гент
Сент-Трейден
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
21.4%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед
26 матчей
46.2%
19.2%
34.6%
12 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
46.2%
30.8%
23%
12 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
42.3%
26.9%
30.8%
11 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссудали Тарик
|1
|0.5
|Лемайич Дарко
|1
|0.5
|Кейперс Уго
|1
|0.5
|Кумс Свен
|0
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаяси Даити
|2
|1
|Хасиока Даики
|0
|0
|Ван Дессел Стан
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марре Сулейман
|1
|0
|Лемайич Дарко
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кагава Синдзи
|1
|0
|Конате Мори
|1
|0
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Стандард - Гент 2:2 Брюгге - Гент 1:0 Гент - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - Гент 1:0
Хайдук - Гент 0:3 Вестерло - Гент 6:2 Диккельвенн - Гент 0:6 Гент - Шарлеруа 1:2 Генк - Гент 0:2 Мехелен - Гент 1:2 Гент - Мехелен 1:0 Шарлеруа - Гент 1:3 Гент - Генк 0:1 Гент - Андерлехт 0:0 Гент - АХ Лёвен 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:2 Гент - Андерлехт 1:0 Гент - ПАОК 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:2 ПАОК - Гент 1:0
Сент-Трейден
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Сент-Трейден - Сераинг 0:2 Виктория Пльзень - Сент-Трейден 1:3 СВ Вёргл - Сент-Трейден 0:6
Стандард - Сент-Трейден 0:2 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Стандард 3:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Генк - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Мехелен 1:1 Остенде - Сент-Трейден 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:3 Сент-Трейден - Шарлеруа 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1 Брюгге - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Эйпен 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АХ Лёвен
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Антверпен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Зульте-Варегем
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Брюгге
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Андерлехт
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|7.
|Шарлеруа
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Вестерло
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Серкль Брюгге
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Сент-Трейден
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Гент
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Стандард
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Генк
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Кортрейк
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Серен Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Эйпен
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Мехелен
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АХ Лёвен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Зульте-Варегем
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Андерлехт
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Шарлеруа
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Вестерло
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Брюгге
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Серкль Брюгге
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Остенде
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Гент
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Стандард
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Сент-Трейден
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Генк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Серен Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Эйпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Антверпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Кортрейк
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Мехелен
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АХ Лёвен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Антверпен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Гент
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Сент-Трейден
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Зульте-Варегем
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Кортрейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Стандард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Андерлехт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Шарлеруа
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Мехелен
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Генк
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Серкль Брюгге
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Серен Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Эйпен
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Вестерло
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Остенде
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б