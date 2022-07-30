  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион:
Гент
1:1
Конец матча
Сент-Трейден
0'
1:0
12' Гол
Кейперс Уго
21' Желтая карточка
Конате Мори
58' Желтая карточка
Аль-Дахиль Амин
64' Желтая карточка
Кастро-Монтес Алессио
73' Желтая карточка
Лемайич Дарко
1:1
83' Гол
Хаяси Даити
90'+4
33
Руф
Дави
2
Окуму
Джозеф
5
Нгадеу
Майкл
23
Торунарига
Джордан
18
Самуаз
Матисс
14
Кастро-Монтес
Алессио
6
Овусу
Элиша
24
Кумс
Свен
17
Юльсагер
Эндрю
11
Кейперс
Уго
34
Тиссудали
Тарик
21
Шмидт
Даниэль
3
Аль-Дахиль
Амин
37
Ляйстнер
Тони
22
Янсенс
Вольке
4
Хасиока
Даики
6
Конате
Мори
27
Бойя
Франк
7
Койта
Абубакари
10
Кагава
Синдзи
8
Хаяси
Даити
44
Брюлс
Кристиан
Гент
3-4-1-2
Сент-Трейден
3-4-3

История личных встреч

Гент
Сент-Трейден

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
21.4%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед

26 матчей

46.2%
19.2%
34.6%
12 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
12 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

42.3%
26.9%
30.8%
11 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ПДА
4:1
ПДА
0:0
ТМК
4:2
ПДА
0:2
К
1:3
ПДА
1:2
ПДА
3:0
ПДА
3:2
ЛП
3:1
ЛП
2:1
ЛП
0:2
ЛП
1:0
ПЛ
6:0
ПЛ
3:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссудали Тарик 1 0.5
Лемайич Дарко 1 0.5
Кейперс Уго 1 0.5
Кумс Свен 0 0
Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаяси Даити 2 1
Хасиока Даики 0 0
Ван Дессел Стан 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марре Сулейман 1 0
Лемайич Дарко 1 0
Кейперс Уго 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кагава Синдзи 1 0
Конате Мори 1 0
Аль-Дахиль Амин 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Стандард - Гент 2:2 Брюгге - Гент 1:0 Гент - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - Гент 1:0
Хайдук - Гент 0:3 Вестерло - Гент 6:2 Диккельвенн - Гент 0:6 Гент - Шарлеруа 1:2 Генк - Гент 0:2 Мехелен - Гент 1:2 Гент - Мехелен 1:0 Шарлеруа - Гент 1:3 Гент - Генк 0:1 Гент - Андерлехт 0:0 Гент - АХ Лёвен 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:2 Гент - Андерлехт 1:0 Гент - ПАОК 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:2 ПАОК - Гент 1:0
Сент-Трейден
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Сент-Трейден - Сераинг 0:2 Виктория Пльзень - Сент-Трейден 1:3 СВ Вёргл - Сент-Трейден 0:6
Стандард - Сент-Трейден 0:2 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Стандард 3:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Генк - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Мехелен 1:1 Остенде - Сент-Трейден 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:3 Сент-Трейден - Шарлеруа 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1 Брюгге - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Эйпен 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АХ Лёвен 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Унион Сент-Жиллуаз 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Антверпен 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Зульте-Варегем 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Брюгге 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Андерлехт 2 1 0 1 2 - 1 3
7. Шарлеруа 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Вестерло 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Серкль Брюгге 2 1 0 1 1 - 2 3
10. Остенде 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Сент-Трейден 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Гент 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Стандард 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Генк 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Кортрейк 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Серен Юнайтед 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Эйпен 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Мехелен 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АХ Лёвен 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Зульте-Варегем 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Андерлехт 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Шарлеруа 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Вестерло 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Брюгге 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Серкль Брюгге 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Унион Сент-Жиллуаз 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Остенде 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Гент 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Стандард 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Сент-Трейден 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Генк 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Серен Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Эйпен 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Антверпен 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Кортрейк 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Мехелен 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АХ Лёвен 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Антверпен 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Гент 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Унион Сент-Жиллуаз 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Сент-Трейден 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Зульте-Варегем 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Кортрейк 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Стандард 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Андерлехт 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Шарлеруа 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Мехелен 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Генк 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Серкль Брюгге 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Серен Юнайтед 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Эйпен 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Вестерло 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Остенде 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О Л - Кейперс Уго бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Гент 1:1 Сент-Трейден онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     