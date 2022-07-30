1:2
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаVinicius X
0:1
31' ГолДуду
0:2
45' ГолЛопес Хосе Мануэль
45' Желтая карточкаРоша Маркос
50' Красная карточкаРичардсон
67' Желтая карточкаПикерес Хоакин
71' Желтая карточкаGuilherme Castilho
1:2
80' ПенальтиМендоса Стивен
83' Желтая карточкаМурило Серкейра
86' Желтая карточкаBruno Pacheco III
90'+9
Ход матча
27'
31'
0:1
45'
45'
50'
67'
80'
1:2
83'
87'
88
Мичел
Маседо
3
Мессиас
19
Rodrigo
I
29
Vinicius
X
7
Дуду
X
- Основной состав
- Вратарь
-
88 Мичел МаседоЗащитник
-
3 МессиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Vinicius XПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Луис ВикторЗащитник
- Защитник
-
21 GeovaneПолузащитник
-
20 Jhon VasquezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Иури ФрейтасПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marquinhos Santos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ДудуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Луан ГарсияЗащитник
-
12 Майке РошаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Лопес БреноПолузащитник
-
11 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Наварро РафаНападающий
-
-
36 Vanderlan
-
Главный тренер: Феррейра Абел
История личных встреч
Сеара
Палмейрас Сан-Паулу
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 2 победы
17 матчей
23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
29.4%
58.8%
11.8%
5 побед 10 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендоса Стивен
|8 (1)
|0.4
|Клебер Франсиско
|3
|0.15
|Vinicius X
|2
|0.1
|Vinicius Lima
|2 (1)
|0.1
|Bruno Pacheco III
|1
|0.05
|Nino Paraiba
|1
|0.05
|Luiz Otavio II
|1
|0.05
|Рибейро Лукас
|1
|0.05
|Арруда Эрик
|1
|0.05
|Мичел Маседо
|0
|0
|Rodrigo I
|0
|0
|Иури Фрейтас
|0
|0
|Ze Roberto III
|0
|0
|Matheus Peixoto
|0
|0
|Richard Almeida de Oliveira2
|0
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рони III
|7
|0.35
|Гомес Густаво
|7 (1)
|0.35
|Скарпа Густаво
|4 (1)
|0.2
|Дуду X
|4
|0.2
|Рафаэл Жозе
|3
|0.15
|Менино Габриэль
|2
|0.1
|Верон Габриэл
|1
|0.05
|Вейга Рафаэль
|1 (1)
|0.05
|Уэсли Лопес
|1
|0.05
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0.05
|Данило Ларанжера
|1
|0.05
|Мурило Серкейра
|1
|0.05
|Роша Маркос
|0
|0
|Кушчевич Бенхамин
|0
|0
|Наварро Рафа
|0
|0
|Луан Гарсия IV
|0
|0
|Пикерес Хоакин
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
Карточки
Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Richard Almeida de Oliveira2
|6
|1
|Ричардсон
|6
|1
|Rodrigo I
|6
|0
|Bruno Pacheco III
|4
|1
|Nino Paraiba
|5
|0
|Vinicius X
|3
|1
|Geovane
|3
|0
|Клебер Франсиско
|3
|0
|Мендоса Стивен
|3
|0
|Joao Ricardo II
|3
|0
|Арруда Эрик
|3
|0
|Vinicius Lima
|1
|1
|Мессиас
|2
|0
|Иури Фрейтас
|2
|0
|Luiz Otavio II
|2
|0
|Рибейро Лукас
|2
|0
|Jhon Vasquez
|1
|0
|Fernando Sobral
|1
|0
|Guilherme Castilho
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Густаво
|4
|0
|Данило Ларанжера
|4
|0
|Менино Габриэль
|2
|1
|Роша Маркос
|3
|0
|Рафаэл Жозе
|3
|0
|Мурило Серкейра
|3
|0
|Пикерес Хоакин
|3
|0
|Рони III
|2
|0
|Фабиньо Энрике
|1
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0
|Майке Роша
|1
|0
|Луан Гарсия IV
|1
|0
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Жорже Марко
|1
|0
|Дуду X
|1
|0
|Атуэста Эдуард
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
14
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
0
0%
1
7%
1-15
3
27%
1
7%
16-30
4
36%
3
21%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
27%
5
36%
76-90
Пропущено
12
5
9 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
4
33%
1
20%
16-30
3
25%
1
20%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
17%
1
20%
76-90
Забито
9
20
5 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
2
22%
3
15%
1-15
1
11%
5
25%
16-30
2
22%
5
25%
31-45
1
11%
1
5%
46-60
1
11%
2
10%
61-75
2
22%
4
20%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
20%
1
13%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
4
50%
76-90
Забито
20
34
12 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 12
6 Не забивали 4
2
10%
4
12%
1-15
4
20%
6
18%
16-30
6
30%
8
24%
31-45
2
10%
2
6%
46-60
1
5%
5
15%
61-75
5
25%
9
26%
76-90
Пропущено
22
13
14 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 9
4
18%
1
8%
1-15
5
23%
2
15%
16-30
5
23%
2
15%
31-45
3
14%
2
15%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
4
18%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Сеара
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Жувентуде - Сеара 1:0 Сеара - Аваи 1:0 Сеара - Коринтианс 3:1 Сеара - Форталеза 1:0
Флуминенсе - Сеара 2:1 Сеара - Стронгест 3:0 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Стронгест - Сеара 1:2 Сеара - Атлетико Гойяненсе 1:1 Форталеза - Сеара 2:0 Куяба - Сеара 0:0 Сеара - Атлетико Минейро 0:0 Гойяс - Сеара 1:1 Америка Минейро - Сеара 0:2 Сеара - Коритиба Парана 1:1 Форталеза - Сеара 0:1 Сан-Паулу - Сеара 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2 Сантос - Сеара 0:0 Сеара - Хенераль Кабальеро ХЛМ 6:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1
Форталеза - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Серро Портеньо 5:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Серро Портеньо - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Аваи - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:2 Коритиба Парана - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Тачира 4:1 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Эмелек 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|20
|12
|6
|2
|33 - 14
|42
|2.
|Коринтианс
|0:0
|20
|10
|6
|4
|24 - 19
|36
|3.
|Флуминенсе
|19
|10
|4
|5
|29 - 20
|34
|4.
|Атлетико Минейро
|19
|8
|8
|3
|27 - 20
|32
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|9
|4
|6
|24 - 20
|31
|6.
|Фламенго
|19
|9
|3
|7
|26 - 18
|30
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|19
|7
|9
|3
|27 - 20
|30
|8.
|Ред Булл Брагантино
|19
|7
|6
|6
|30 - 23
|27
|9.
|Сантос
|19
|6
|8
|5
|22 - 16
|26
|10.
|Сан-Паулу
|19
|5
|11
|3
|28 - 24
|26
|11.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|20
|7
|4
|9
|19 - 24
|25
|12.
|Гойяс
|20
|6
|7
|7
|22 - 25
|25
|13.
|Сеара
|20
|5
|9
|6
|21 - 21
|24
|14.
|Коритиба Парана
|20
|6
|4
|10
|22 - 31
|22
|15.
|Аваи
|19
|6
|3
|10
|20 - 30
|21
|16.
|Америка Минейро
|19
|6
|3
|10
|13 - 22
|21
|17.
|Куяба
|19
|5
|5
|9
|14 - 20
|20
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|19
|4
|5
|10
|18 - 28
|17
|19.
|Жувентуде
|19
|3
|7
|9
|16 - 32
|16
|20.
|Форталеза
|19
|3
|6
|10
|15 - 23
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|0:0
|10
|6
|4
|0
|13 - 3
|22
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|10
|6
|2
|2
|19 - 9
|20
|3.
|Коритиба Парана
|10
|6
|2
|2
|14 - 9
|20
|4.
|Фламенго
|9
|6
|1
|2
|16 - 4
|19
|5.
|Флуминенсе
|10
|6
|1
|3
|18 - 11
|19
|6.
|Сантос
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|7.
|Атлетико Минейро
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|9.
|Ред Булл Брагантино
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|10.
|Аваи
|10
|5
|2
|3
|16 - 14
|17
|11.
|Сан-Паулу
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|12.
|Интернасьонал Порту Алегре
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|13.
|Гойяс
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|14.
|Америка Минейро
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|10
|3
|2
|5
|10 - 10
|11
|16.
|Куяба
|9
|2
|5
|2
|7 - 6
|11
|17.
|Сеара
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|18.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|9
|3
|1
|5
|9 - 10
|10
|19.
|Жувентуде
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|20.
|Форталеза
|10
|1
|6
|3
|4 - 6
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|10
|6
|4
|0
|14 - 5
|22
|2.
|Флуминенсе
|9
|4
|3
|2
|11 - 9
|15
|3.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|11
|4
|3
|4
|10 - 14
|15
|4.
|Коринтианс
|0:0
|10
|4
|2
|4
|11 - 16
|14
|5.
|Атлетико Минейро
|9
|3
|5
|1
|11 - 10
|14
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|10
|3
|5
|2
|10 - 9
|14
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|4
|1
|5
|9 - 12
|13
|8.
|Сеара
|10
|3
|4
|3
|10 - 9
|13
|9.
|Фламенго
|10
|3
|2
|5
|10 - 14
|11
|10.
|Ред Булл Брагантино
|9
|2
|4
|3
|13 - 14
|10
|11.
|Сан-Паулу
|10
|1
|7
|2
|11 - 13
|10
|12.
|Куяба
|10
|3
|0
|7
|7 - 14
|9
|13.
|Гойяс
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|14.
|Сантос
|9
|1
|5
|3
|6 - 8
|8
|15.
|Америка Минейро
|10
|2
|1
|7
|4 - 13
|7
|16.
|Жувентуде
|9
|1
|4
|4
|8 - 18
|7
|17.
|Форталеза
|9
|2
|0
|7
|11 - 17
|6
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|1
|3
|5
|8 - 18
|6
|19.
|Аваи
|9
|1
|1
|7
|4 - 16
|4
|20.
|Коритиба Парана
|10
|0
|2
|8
|8 - 22
|2
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