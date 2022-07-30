  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A

2022
Сеара
1:2
Конец матча
Палмейрас Сан-Паулу
0'
27' Желтая карточка
Vinicius X
0:1
31' Гол
Дуду
0:2
45' Гол
Лопес Хосе Мануэль
45' Желтая карточка
Роша Маркос
50' Красная карточка
Ричардсон
67' Желтая карточка
Пикерес Хоакин
71' Желтая карточка
Guilherme Castilho
1:2
80' Пенальти
Мендоса Стивен
83' Желтая карточка
Мурило Серкейра
86' Желтая карточка
Bruno Pacheco III
90'+9
1
Joao
Ricardo
II
88
Мичел
Маседо
3
Мессиас
13
Luiz
Otavio
II
6
Bruno
Pacheco
III
7
Ричардсон
19
Rodrigo
I
10
Мендоса
Стивен
29
Vinicius
X
45
Vinicius
Lima
89
Клебер
Франсиско
21
Перейра
Вевертон
2
Роша
Маркос
15
Гомес
Густаво
26
Мурило
Серкейра
22
Пикерес
Хоакин
28
Данило
Ларанжера
8
Рафаэл
Жозе
14
Скарпа
Густаво
23
Вейга
Рафаэль
7
Дуду
X
18
Лопес
Хосе
Мануэль
Сеара
4-2-3-1
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1

История личных встреч

Сеара
Палмейрас Сан-Паулу

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 2 победы

17 матчей

23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

29.4%
58.8%
11.8%
5 побед 10 ничьих 2 победы

История матчей

СA
2:3
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:1
К
2:2
К
3:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
2:2
БСБ
4:1
БСБ
2:2
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендоса Стивен 8 (1) 0.4
Клебер Франсиско 3 0.15
Vinicius X 2 0.1
Vinicius Lima 2 (1) 0.1
Bruno Pacheco III 1 0.05
Nino Paraiba 1 0.05
Luiz Otavio II 1 0.05
Рибейро Лукас 1 0.05
Арруда Эрик 1 0.05
Мичел Маседо 0 0
Rodrigo I 0 0
Иури Фрейтас 0 0
Ze Roberto III 0 0
Matheus Peixoto 0 0
Richard Almeida de Oliveira2 0 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рони III 7 0.35
Гомес Густаво 7 (1) 0.35
Скарпа Густаво 4 (1) 0.2
Дуду X 4 0.2
Рафаэл Жозе 3 0.15
Менино Габриэль 2 0.1
Верон Габриэл 1 0.05
Вейга Рафаэль 1 (1) 0.05
Уэсли Лопес 1 0.05
Лопес Хосе Мануэль 1 0.05
Данило Ларанжера 1 0.05
Мурило Серкейра 1 0.05
Роша Маркос 0 0
Кушчевич Бенхамин 0 0
Наварро Рафа 0 0
Луан Гарсия IV 0 0
Пикерес Хоакин 0 0
Vanderlan 0 0

Карточки

Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Richard Almeida de Oliveira2 6 1
Ричардсон 6 1
Rodrigo I 6 0
Bruno Pacheco III 4 1
Nino Paraiba 5 0
Vinicius X 3 1
Geovane 3 0
Клебер Франсиско 3 0
Мендоса Стивен 3 0
Joao Ricardo II 3 0
Арруда Эрик 3 0
Vinicius Lima 1 1
Мессиас 2 0
Иури Фрейтас 2 0
Luiz Otavio II 2 0
Рибейро Лукас 2 0
Jhon Vasquez 1 0
Fernando Sobral 1 0
Guilherme Castilho 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Густаво 4 0
Данило Ларанжера 4 0
Менино Габриэль 2 1
Роша Маркос 3 0
Рафаэл Жозе 3 0
Мурило Серкейра 3 0
Пикерес Хоакин 3 0
Рони III 2 0
Фабиньо Энрике 1 0
Лопес Хосе Мануэль 1 0
Майке Роша 1 0
Луан Гарсия IV 1 0
Уэсли Лопес 1 0
Жорже Марко 1 0
Дуду X 1 0
Атуэста Эдуард 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
14
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
0
0%
1
7%
1-15
3
27%
1
7%
16-30
4
36%
3
21%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
27%
5
36%
76-90

Пропущено

12
5
9 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
4
33%
1
20%
16-30
3
25%
1
20%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
17%
1
20%
76-90

Забито

9
20
5 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
2
22%
3
15%
1-15
1
11%
5
25%
16-30
2
22%
5
25%
31-45
1
11%
1
5%
46-60
1
11%
2
10%
61-75
2
22%
4
20%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
20%
1
13%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
4
50%
76-90

Забито

20
34
12 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 12
6 Не забивали 4
2
10%
4
12%
1-15
4
20%
6
18%
16-30
6
30%
8
24%
31-45
2
10%
2
6%
46-60
1
5%
5
15%
61-75
5
25%
9
26%
76-90

Пропущено

22
13
14 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 9
4
18%
1
8%
1-15
5
23%
2
15%
16-30
5
23%
2
15%
31-45
3
14%
2
15%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
4
18%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Сеара
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Жувентуде - Сеара 1:0 Сеара - Аваи 1:0 Сеара - Коринтианс 3:1 Сеара - Форталеза 1:0
Флуминенсе - Сеара 2:1 Сеара - Стронгест 3:0 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Стронгест - Сеара 1:2 Сеара - Атлетико Гойяненсе 1:1 Форталеза - Сеара 2:0 Куяба - Сеара 0:0 Сеара - Атлетико Минейро 0:0 Гойяс - Сеара 1:1 Америка Минейро - Сеара 0:2 Сеара - Коритиба Парана 1:1 Форталеза - Сеара 0:1 Сан-Паулу - Сеара 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2 Сантос - Сеара 0:0 Сеара - Хенераль Кабальеро ХЛМ 6:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1
Форталеза - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Серро Портеньо 5:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Серро Портеньо - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Аваи - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:2 Коритиба Парана - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Тачира 4:1 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Эмелек 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 20 12 6 2 33 - 14 42
2. Коринтианс 0:0 20 10 6 4 24 - 19 36
3. Флуминенсе 19 10 4 5 29 - 20 34
4. Атлетико Минейро 19 8 8 3 27 - 20 32
5. Атлетико Паранаэнсе 19 9 4 6 24 - 20 31
6. Фламенго 19 9 3 7 26 - 18 30
7. Интернасьонал Порту Алегре 19 7 9 3 27 - 20 30
8. Ред Булл Брагантино 19 7 6 6 30 - 23 27
9. Сантос 19 6 8 5 22 - 16 26
10. Сан-Паулу 19 5 11 3 28 - 24 26
11. Ботафого Рибейрао 0:0 20 7 4 9 19 - 24 25
12. Гойяс 20 6 7 7 22 - 25 25
13. Сеара 20 5 9 6 21 - 21 24
14. Коритиба Парана 20 6 4 10 22 - 31 22
15. Аваи 19 6 3 10 20 - 30 21
16. Америка Минейро 19 6 3 10 13 - 22 21
17. Куяба 19 5 5 9 14 - 20 20
18. Атлетико Гойяненсе 19 4 5 10 18 - 28 17
19. Жувентуде 19 3 7 9 16 - 32 16
20. Форталеза 19 3 6 10 15 - 23 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 0:0 10 6 4 0 13 - 3 22
2. Палмейрас Сан-Паулу 10 6 2 2 19 - 9 20
3. Коритиба Парана 10 6 2 2 14 - 9 20
4. Фламенго 9 6 1 2 16 - 4 19
5. Флуминенсе 10 6 1 3 18 - 11 19
6. Сантос 10 5 3 2 16 - 8 18
7. Атлетико Минейро 10 5 3 2 16 - 10 18
8. Атлетико Паранаэнсе 9 5 3 1 15 - 8 18
9. Ред Булл Брагантино 10 5 2 3 17 - 9 17
10. Аваи 10 5 2 3 16 - 14 17
11. Сан-Паулу 9 4 4 1 17 - 11 16
12. Интернасьонал Порту Алегре 9 4 4 1 17 - 11 16
13. Гойяс 10 4 4 2 13 - 11 16
14. Америка Минейро 9 4 2 3 9 - 9 14
15. Атлетико Гойяненсе 10 3 2 5 10 - 10 11
16. Куяба 9 2 5 2 7 - 6 11
17. Сеара 10 2 5 3 11 - 12 11
18. Ботафого Рибейрао 0:0 9 3 1 5 9 - 10 10
19. Жувентуде 10 2 3 5 8 - 14 9
20. Форталеза 10 1 6 3 4 - 6 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 10 6 4 0 14 - 5 22
2. Флуминенсе 9 4 3 2 11 - 9 15
3. Ботафого Рибейрао 0:0 11 4 3 4 10 - 14 15
4. Коринтианс 0:0 10 4 2 4 11 - 16 14
5. Атлетико Минейро 9 3 5 1 11 - 10 14
6. Интернасьонал Порту Алегре 10 3 5 2 10 - 9 14
7. Атлетико Паранаэнсе 10 4 1 5 9 - 12 13
8. Сеара 10 3 4 3 10 - 9 13
9. Фламенго 10 3 2 5 10 - 14 11
10. Ред Булл Брагантино 9 2 4 3 13 - 14 10
11. Сан-Паулу 10 1 7 2 11 - 13 10
12. Куяба 10 3 0 7 7 - 14 9
13. Гойяс 10 2 3 5 9 - 14 9
14. Сантос 9 1 5 3 6 - 8 8
15. Америка Минейро 10 2 1 7 4 - 13 7
16. Жувентуде 9 1 4 4 8 - 18 7
17. Форталеза 9 2 0 7 11 - 17 6
18. Атлетико Гойяненсе 9 1 3 5 8 - 18 6
19. Аваи 9 1 1 7 4 - 16 4
20. Коритиба Парана 10 0 2 8 8 - 22 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 50'
      УДАЛЕНИЕ! - Ричардсон увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 46'
      Винисиус Лима уходит с поля. Гильерме Кастильо выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 54'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      51'
      Роша Маркос получил желтую карточку от судьи
    • 47'
      Родриго Линдосо уходит с поля. Диего Ригонато выходит вместо него
    • Описание гола
      45'
      Г О О О О Л - Хосе Лопес бьет в цель!
    • Описание гола
      31'
      Г О О О О Л - Дуду X бьет в цель!
    • Желтая карточка
      27'
      Винисиус получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сеара 1:2 Палмейрас Сан-Паулу онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     