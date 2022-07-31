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Бразилия: Серия A

2022
Коринтианс
1:0
Конец матча
Ботафого Рибейрао
0'
1:0
27' Гол
Gustavo Mosquito
90'+6
12
Кассио
Рамос
2
Рамуш
Рафаэл
25
Мендес
Бруно
II
31
Бальбуэна
Фабиан
26
Fabio
Santos
IV
33
Вера
Фаусто
29
Рони
19
Gustavo
Mosquito
11
Жулиано
де
Паула
42
Giovane
Nascimento
9
Roger
I
1
Фернандес
Роберто
III
20
Daniel
Borges
94
Сампайо
Филипе
40
Lucas
Mezenga
21
Марсал
Фернандо
8
Каррейро
Патрик
6
Че
Че
43
Пиазон
Лукас
18
Фернандес
Лукас
IV
47
Жефферсон
89
Erison
Коринтианс
4-2-3-1
Ботафого Рибейрао
4-2-3-1

История личных встреч

Коринтианс
Ботафого Рибейрао

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

82.4%
29.4%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 11 побед

32 матча

34.4%
40.6%
25%
11 побед 13 ничьих 8 побед

Первый тайм

43.8%
37.5%
18.7%
14 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
40.6%
34.4%
8 побед 13 ничьих 11 побед

История матчей

СA
1:3
СA
0:2
СA
2:2
СA
1:0
СA
2:0
ТМК
1:2
П
0:2
ПА
1:0
ПА
0:0
ПА
0:3
К
4:2
КБ
2:2
ПА
2:1
БСА
1:0
БСА
1:1
БСА
1:0
БСА
1:1
П
0:0
СA
2:2
СA
1:3
CP
1:0
СA
0:2
СA
0:2
CP
0:0
СA
1:1
СA
2:2
CP
1:1
СA
3:3
СA
0:0
CP
2:0
КБ
2:1
КБ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Roger I 6 0.3
Gustavo Mantuan 3 0.15
Adson 3 0.15
Fabio Santos IV 3 (2) 0.15
Gustavo Mosquito 2 0.1
Рауль Гонсалес 2 0.1
Lucas Piton 1 0.05
Аугусто Ренато 1 0.05
Паулиньо Жозе 1 0.05
Jo Alves II 1 0.05
Виллиан Боргес 0 0
Eduardo Queiroz 0 0
Рони 0 0
Рамуш Рафаэл 0 0
Жулиано де Паула 0 0
Ботафого Рибейрао
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erison 7 (1) 0.35
Vinicius5 2 0.1
Гонсалвеш Диего 2 (2) 0.1
Daniel Borges 1 0.05
Куэста Виктор 1 0.05
Угу Мигель 1 0.05
Жефферсон 1 0.05
Виктор Жоао II 1 0.05
Kayque 1 0.05
Каррейро Патрик 1 0.05
Саравия Ренсо 0 0
Mauro Joel Carli 0 0
Фернандес Лукас IV 0 0

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рони 3 1
Рамуш Рафаэл 3 0
Roger I 3 0
Майкон Барберан 3 0
Рауль Гонсалес 2 0
João Victor6 2 0
Eduardo Queiroz 2 0
Giovane Nascimento 2 0
Adson 1 0
Виллиан Боргес 1 0
Xavier 1 0
Жил Карлос 1 0
Мораес Жуниор 1 0
Биро 1 0
Педро Жоао II 1 0
Fabio Santos IV 1 0
Жулиано де Паула 1 0
Jo Alves II 1 0
Фагнер Лемос 1 0
Bruno Melo 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Алберто Юри 1 0
Lucas Piton 1 0
Robert Barbosa 1 0
Ботафого Рибейрао
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саравия Ренсо 7 0
Угу Мигель 2 1
Daniel Borges 2 1
Сампайо Филипе 2 1
Кану Рубенилсон 3 0
Куэста Виктор 3 0
Mauro Joel Carli 3 0
Vinicius5 3 0
Chayene 3 0
Kayque 3 0
Каррейро Патрик 3 0
Пиазон Лукас 1 1
Гонсалвеш Диего 2 0
Фернандес Лукас IV 2 0
Romildo 2 0
Erison 2 0
Марсал Фернандо 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Че Че 1 0
Фернандес Роберто III 1 0
Diego Ribas da Cunha3 1 0
Jefinho 1 0
Matheus Nascimento 1 0
Luis Oyama 1 0
Lucas Mezenga 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
9
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
4
33%
3
33%
76-90

Пропущено

5
16
1 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 9
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
1
20%
4
25%
31-45
3
60%
1
6%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
4
25%
76-90

Забито

11
9
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
1
11%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
2
18%
3
33%
76-90

Пропущено

16
10
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
3
19%
1
10%
1-15
3
19%
2
20%
16-30
4
25%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
19%
2
20%
61-75
3
19%
2
20%
76-90

Забито

23
18
13 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 6
6 Не забивали 9
4
17%
0
0%
1-15
5
22%
3
17%
16-30
4
17%
2
11%
31-45
2
9%
4
22%
46-60
2
9%
3
17%
61-75
6
26%
6
33%
76-90

Пропущено

21
26
11 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 16
3
14%
4
15%
1-15
3
14%
6
23%
16-30
5
24%
6
23%
31-45
3
14%
2
8%
46-60
4
19%
2
8%
61-75
3
14%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Сеара - Коринтианс 3:1
Сантос - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Фламенго 1:0 Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0 Флуминенсе - Коринтианс 4:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0 Коринтианс - Сантос 0:0 Коринтианс - Сантос 4:0 Коринтианс - Гойяс 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Жувентуде 2:0 Куяба - Коринтианс 1:0 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Коринтианс - Олвейс Реди 1:1 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1
Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ботафого Рибейрао - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Сантос - Ботафого Рибейрао 2:0 Ботафого Рибейрао - Атлетико Минейро 0:1 Ботафого Рибейрао - Америка Минейро 0:2
Куяба - Ботафого Рибейрао 2:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рибейрао 0:1 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 3:0 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3 Ботафого Рибейрао - Сан-Паулу 1:0 Ботафого Рибейрао - Аваи 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0 Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Коритиба Парана - Ботафого Рибейрао 1:0 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 1:1 Ботафого Рибейрао - Форталеза 3:1 Ботафого Рибейрао - Сейландия 3:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 20 12 6 2 33 - 14 42
2. Коринтианс 20 11 5 4 25 - 19 38
3. Флуминенсе 19 10 4 5 29 - 20 34
4. Фламенго 4:0 20 10 3 7 30 - 18 33
5. Атлетико Минейро 19 8 8 3 27 - 20 32
6. Атлетико Паранаэнсе 19 9 4 6 24 - 20 31
7. Интернасьонал Порту Алегре 19 7 9 3 27 - 20 30
8. Ред Булл Брагантино 19 7 6 6 30 - 23 27
9. Сантос 19 6 8 5 22 - 16 26
10. Сан-Паулу 19 5 11 3 28 - 24 26
11. Гойяс 20 6 7 7 22 - 25 25
12. Ботафого Рибейрао 20 7 3 10 19 - 25 24
13. Сеара 20 5 9 6 21 - 21 24
14. Коритиба Парана 20 6 4 10 22 - 31 22
15. Аваи 19 6 3 10 20 - 30 21
16. Америка Минейро 19 6 3 10 13 - 22 21
17. Куяба 19 5 5 9 14 - 20 20
18. Атлетико Гойяненсе 0:4 20 4 5 11 18 - 32 17
19. Жувентуде 19 3 7 9 16 - 32 16
20. Форталеза 19 3 6 10 15 - 23 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 10 7 3 0 14 - 3 24
2. Фламенго 4:0 10 7 1 2 20 - 4 22
3. Палмейрас Сан-Паулу 10 6 2 2 19 - 9 20
4. Коритиба Парана 10 6 2 2 14 - 9 20
5. Флуминенсе 10 6 1 3 18 - 11 19
6. Сантос 10 5 3 2 16 - 8 18
7. Атлетико Паранаэнсе 9 5 3 1 15 - 8 18
8. Атлетико Минейро 10 5 3 2 16 - 10 18
9. Ред Булл Брагантино 10 5 2 3 17 - 9 17
10. Аваи 10 5 2 3 16 - 14 17
11. Сан-Паулу 9 4 4 1 17 - 11 16
12. Интернасьонал Порту Алегре 9 4 4 1 17 - 11 16
13. Гойяс 10 4 4 2 13 - 11 16
14. Америка Минейро 9 4 2 3 9 - 9 14
15. Атлетико Гойяненсе 0:4 10 3 2 5 10 - 10 11
16. Куяба 9 2 5 2 7 - 6 11
17. Сеара 10 2 5 3 11 - 12 11
18. Ботафого Рибейрао 9 3 1 5 9 - 10 10
19. Жувентуде 10 2 3 5 8 - 14 9
20. Форталеза 10 1 6 3 4 - 6 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 10 6 4 0 14 - 5 22
2. Флуминенсе 9 4 3 2 11 - 9 15
3. Коринтианс 10 4 2 4 11 - 16 14
4. Ботафого Рибейрао 11 4 2 5 10 - 15 14
5. Атлетико Минейро 9 3 5 1 11 - 10 14
6. Интернасьонал Порту Алегре 10 3 5 2 10 - 9 14
7. Атлетико Паранаэнсе 10 4 1 5 9 - 12 13
8. Сеара 10 3 4 3 10 - 9 13
9. Фламенго 4:0 10 3 2 5 10 - 14 11
10. Ред Булл Брагантино 9 2 4 3 13 - 14 10
11. Сан-Паулу 10 1 7 2 11 - 13 10
12. Куяба 10 3 0 7 7 - 14 9
13. Гойяс 10 2 3 5 9 - 14 9
14. Сантос 9 1 5 3 6 - 8 8
15. Америка Минейро 10 2 1 7 4 - 13 7
16. Жувентуде 9 1 4 4 8 - 18 7
17. Форталеза 9 2 0 7 11 - 17 6
18. Атлетико Гойяненсе 0:4 10 1 3 6 8 - 22 6
19. Аваи 9 1 1 7 4 - 16 4
20. Коритиба Парана 10 0 2 8 8 - 22 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B
  • 61'
    Roger Guedes уходит с поля. Алберто Юри выходит вместо него
  • 55'
    Патрик Каррейро уходит с поля. Луис Энрике выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Густаво Москито бьет в цель!
  • 13'
    Марсал Фернандо уходит с поля. Hugo выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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