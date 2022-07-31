1:0
Конец матча
Ход матча
27'
1:0
61'
76'
12
Кассио
Рамос
33
Вера
Фаусто
29
Рони
9
Roger
I
6
Че
Че
43
Пиазон
Лукас
47
Жефферсон
89
Erison
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
- Защитник
-
25 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Вера ФаустоПолузащитник
-
29 РониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Roger IНападающий
- Запасные игроки
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
-
27 Bruno MeloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 AdsonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Перейра Витор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
-
43 Пиазон ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
47 ЖефферсонПолузащитник
-
89 ErisonНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
34 AdryelsonЗащитник
- Защитник
-
16 Угу МигельПолузащитник
-
99 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
-
52 Igo Gabriel
-
-
70 Vinicius5
-
55 Luis Oyama
-
Главный тренер: Кастру Луиш
История личных встреч
Коринтианс
Ботафого Рибейрао
17 матчей
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
82.4%
29.4%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
15 матчей
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 11 побед
32 матча
34.4%
40.6%
25%
11 побед 13 ничьих 8 побед
Первый тайм
43.8%
37.5%
18.7%
14 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
40.6%
34.4%
8 побед 13 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Roger I
|6
|0.3
|Gustavo Mantuan
|3
|0.15
|Adson
|3
|0.15
|Fabio Santos IV
|3 (2)
|0.15
|Gustavo Mosquito
|2
|0.1
|Рауль Гонсалес
|2
|0.1
|Lucas Piton
|1
|0.05
|Аугусто Ренато
|1
|0.05
|Паулиньо Жозе
|1
|0.05
|Jo Alves II
|1
|0.05
|Виллиан Боргес
|0
|0
|Eduardo Queiroz
|0
|0
|Рони
|0
|0
|Рамуш Рафаэл
|0
|0
|Жулиано де Паула
|0
|0
Ботафого Рибейрао
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erison
|7 (1)
|0.35
|Vinicius5
|2
|0.1
|Гонсалвеш Диего
|2 (2)
|0.1
|Daniel Borges
|1
|0.05
|Куэста Виктор
|1
|0.05
|Угу Мигель
|1
|0.05
|Жефферсон
|1
|0.05
|Виктор Жоао II
|1
|0.05
|Kayque
|1
|0.05
|Каррейро Патрик
|1
|0.05
|Саравия Ренсо
|0
|0
|Mauro Joel Carli
|0
|0
|Фернандес Лукас IV
|0
|0
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рони
|3
|1
|Рамуш Рафаэл
|3
|0
|Roger I
|3
|0
|Майкон Барберан
|3
|0
|Рауль Гонсалес
|2
|0
|João Victor6
|2
|0
|Eduardo Queiroz
|2
|0
|Giovane Nascimento
|2
|0
|Adson
|1
|0
|Виллиан Боргес
|1
|0
|Xavier
|1
|0
|Жил Карлос
|1
|0
|Мораес Жуниор
|1
|0
|Биро
|1
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Fabio Santos IV
|1
|0
|Жулиано де Паула
|1
|0
|Jo Alves II
|1
|0
|Фагнер Лемос
|1
|0
|Bruno Melo
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Алберто Юри
|1
|0
|Lucas Piton
|1
|0
|Robert Barbosa
|1
|0
Ботафого Рибейрао
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саравия Ренсо
|7
|0
|Угу Мигель
|2
|1
|Daniel Borges
|2
|1
|Сампайо Филипе
|2
|1
|Кану Рубенилсон
|3
|0
|Куэста Виктор
|3
|0
|Mauro Joel Carli
|3
|0
|Vinicius5
|3
|0
|Chayene
|3
|0
|Kayque
|3
|0
|Каррейро Патрик
|3
|0
|Пиазон Лукас
|1
|1
|Гонсалвеш Диего
|2
|0
|Фернандес Лукас IV
|2
|0
|Romildo
|2
|0
|Erison
|2
|0
|Марсал Фернандо
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Че Че
|1
|0
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|Diego Ribas da Cunha3
|1
|0
|Jefinho
|1
|0
|Matheus Nascimento
|1
|0
|Luis Oyama
|1
|0
|Lucas Mezenga
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
9
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
4
33%
3
33%
76-90
Пропущено
5
16
1 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 9
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
1
20%
4
25%
31-45
3
60%
1
6%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
Забито
11
9
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
1
11%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
2
18%
3
33%
76-90
Пропущено
16
10
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
3
19%
1
10%
1-15
3
19%
2
20%
16-30
4
25%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
19%
2
20%
61-75
3
19%
2
20%
76-90
Забито
23
18
13 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 6
6 Не забивали 9
4
17%
0
0%
1-15
5
22%
3
17%
16-30
4
17%
2
11%
31-45
2
9%
4
22%
46-60
2
9%
3
17%
61-75
6
26%
6
33%
76-90
Пропущено
21
26
11 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 16
3
14%
4
15%
1-15
3
14%
6
23%
16-30
5
24%
6
23%
31-45
3
14%
2
8%
46-60
4
19%
2
8%
61-75
3
14%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Сеара - Коринтианс 3:1
Сантос - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Фламенго 1:0 Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0 Флуминенсе - Коринтианс 4:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0 Коринтианс - Сантос 0:0 Коринтианс - Сантос 4:0 Коринтианс - Гойяс 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Жувентуде 2:0 Куяба - Коринтианс 1:0 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Коринтианс - Олвейс Реди 1:1 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1
Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ботафого Рибейрао - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Сантос - Ботафого Рибейрао 2:0 Ботафого Рибейрао - Атлетико Минейро 0:1 Ботафого Рибейрао - Америка Минейро 0:2
Куяба - Ботафого Рибейрао 2:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рибейрао 0:1 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 3:0 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3 Ботафого Рибейрао - Сан-Паулу 1:0 Ботафого Рибейрао - Аваи 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0 Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Коритиба Парана - Ботафого Рибейрао 1:0 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 1:1 Ботафого Рибейрао - Форталеза 3:1 Ботафого Рибейрао - Сейландия 3:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|20
|12
|6
|2
|33 - 14
|42
|2.
|Коринтианс
|20
|11
|5
|4
|25 - 19
|38
|3.
|Флуминенсе
|19
|10
|4
|5
|29 - 20
|34
|4.
|Фламенго
|4:0
|20
|10
|3
|7
|30 - 18
|33
|5.
|Атлетико Минейро
|19
|8
|8
|3
|27 - 20
|32
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|9
|4
|6
|24 - 20
|31
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|19
|7
|9
|3
|27 - 20
|30
|8.
|Ред Булл Брагантино
|19
|7
|6
|6
|30 - 23
|27
|9.
|Сантос
|19
|6
|8
|5
|22 - 16
|26
|10.
|Сан-Паулу
|19
|5
|11
|3
|28 - 24
|26
|11.
|Гойяс
|20
|6
|7
|7
|22 - 25
|25
|12.
|Ботафого Рибейрао
|20
|7
|3
|10
|19 - 25
|24
|13.
|Сеара
|20
|5
|9
|6
|21 - 21
|24
|14.
|Коритиба Парана
|20
|6
|4
|10
|22 - 31
|22
|15.
|Аваи
|19
|6
|3
|10
|20 - 30
|21
|16.
|Америка Минейро
|19
|6
|3
|10
|13 - 22
|21
|17.
|Куяба
|19
|5
|5
|9
|14 - 20
|20
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|0:4
|20
|4
|5
|11
|18 - 32
|17
|19.
|Жувентуде
|19
|3
|7
|9
|16 - 32
|16
|20.
|Форталеза
|19
|3
|6
|10
|15 - 23
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|10
|7
|3
|0
|14 - 3
|24
|2.
|Фламенго
|4:0
|10
|7
|1
|2
|20 - 4
|22
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|10
|6
|2
|2
|19 - 9
|20
|4.
|Коритиба Парана
|10
|6
|2
|2
|14 - 9
|20
|5.
|Флуминенсе
|10
|6
|1
|3
|18 - 11
|19
|6.
|Сантос
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|8.
|Атлетико Минейро
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|9.
|Ред Булл Брагантино
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|10.
|Аваи
|10
|5
|2
|3
|16 - 14
|17
|11.
|Сан-Паулу
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|12.
|Интернасьонал Порту Алегре
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|13.
|Гойяс
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|14.
|Америка Минейро
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|0:4
|10
|3
|2
|5
|10 - 10
|11
|16.
|Куяба
|9
|2
|5
|2
|7 - 6
|11
|17.
|Сеара
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|18.
|Ботафого Рибейрао
|9
|3
|1
|5
|9 - 10
|10
|19.
|Жувентуде
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|20.
|Форталеза
|10
|1
|6
|3
|4 - 6
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|10
|6
|4
|0
|14 - 5
|22
|2.
|Флуминенсе
|9
|4
|3
|2
|11 - 9
|15
|3.
|Коринтианс
|10
|4
|2
|4
|11 - 16
|14
|4.
|Ботафого Рибейрао
|11
|4
|2
|5
|10 - 15
|14
|5.
|Атлетико Минейро
|9
|3
|5
|1
|11 - 10
|14
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|10
|3
|5
|2
|10 - 9
|14
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|4
|1
|5
|9 - 12
|13
|8.
|Сеара
|10
|3
|4
|3
|10 - 9
|13
|9.
|Фламенго
|4:0
|10
|3
|2
|5
|10 - 14
|11
|10.
|Ред Булл Брагантино
|9
|2
|4
|3
|13 - 14
|10
|11.
|Сан-Паулу
|10
|1
|7
|2
|11 - 13
|10
|12.
|Куяба
|10
|3
|0
|7
|7 - 14
|9
|13.
|Гойяс
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|14.
|Сантос
|9
|1
|5
|3
|6 - 8
|8
|15.
|Америка Минейро
|10
|2
|1
|7
|4 - 13
|7
|16.
|Жувентуде
|9
|1
|4
|4
|8 - 18
|7
|17.
|Форталеза
|9
|2
|0
|7
|11 - 17
|6
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|0:4
|10
|1
|3
|6
|8 - 22
|6
|19.
|Аваи
|9
|1
|1
|7
|4 - 16
|4
|20.
|Коритиба Парана
|10
|0
|2
|8
|8 - 22
|2
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