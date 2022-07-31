4:0
Перерыв
0'
12' Желтая карточкаРикардиньо Феррейра
1:0
22' ГолЛазаро
2:0
23' ГолMarinho II
30' Желтая карточкаLuis Pereira III
30' Желтая карточкаEdson III
3:0
32' ПенальтиВидаль Артуро
36' Желтая карточкаMarlon Freitas
44' Желтая карточкаЛео Перейра
4:0
45' ГолViktor Hugo
Ход матча
22'
1:0
23'
2:0
30'
30'
31'
32'
3:0
36'
44'
45'
4:0
30
Кастро
Пабло
29
Viktor
Hugo
10
Диего
Рибас
31
Marinho
II
13
Лазаро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Кастро ПаблоЗащитник
- Защитник
-
29 Viktor HugoПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Marinho IIНападающий
-
13 ЛазароНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Защитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Dorival Junior
- Основной состав
-
1 РоналдоВратарь
-
2 Dudu V1Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 PeglowПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 РенанВратарь
-
15 Энрике АртурЗащитник
-
23 Лео ПерейраЗащитник
-
14 KlausЗащитник
- Полузащитник
-
20 Diego ChurinНападающий
-
22 Airton Sousa
-
-
-
-
-
13 Hayner
-
Главный тренер: Jorginho
История личных встреч
Фламенго
Атлетико Гойяненсе
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
120%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
15 матчей
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
26.7%
60%
13.3%
4 победы 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|6
|0.3
|Габриэл Барбоза
|5
|0.25
|Де Арраскаэта Джорджиан
|2
|0.1
|Рибейро Эвертон
|2
|0.1
|Лазаро
|2
|0.1
|Перейра Андреас
|2
|0.1
|Marinho II
|2
|0.1
|Виллиан Арао
|2
|0.1
|Энрике Бруно
|1
|0.05
|Айртон Лукас
|1
|0.05
|Видаль Артуро
|1 (1)
|0.05
|Исла Маурисио
|1
|0.05
|Диего Рибас
|1
|0.05
|Энрике Густаво
|1
|0.05
|Котулио Матеус
|0
|0
|Марсело Родиней
|0
|0
|Joao Gomes
|0
|0
|Эвертон Соарес
|0
|0
|Viktor Hugo
|0
|0
Атлетико Гойяненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Wellington Rato
|4
|0.2
|Diego Churin
|3
|0.15
|Luis Pereira III
|3
|0.15
|Marlon Freitas
|2 (1)
|0.1
|Airton Sousa
|2
|0.1
|Лео Перейра
|1
|0.05
|Jefferson de Oliveira4
|1
|0.05
|Gabriel Baralhas
|1
|0.05
|Kelvin Giacobe
|1
|0.05
|Hayner
|0
|0
|Фернандо Луис IV
|0
|0
|Dudu V1
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэл Барбоза
|7
|0
|Marinho II
|4
|0
|Joao Gomes
|4
|0
|Кастро Пабло
|3
|0
|Луис Давид
|3
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Тьяго Маия
|3
|0
|Лазаро
|2
|0
|Перейра Андреас
|2
|0
|Котулио Матеус
|2
|0
|Бруно Фабрисио
|2
|0
|Марсело Родиней
|0
|1
|Пауло Маркос
|1
|0
|Луис Филипе
|1
|0
|Виллиан Арао
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Hugo Nogueira
|1
|0
|Айртон Лукас
|1
|0
|Педро Гильерме
|1
|0
Атлетико Гойяненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лео Перейра
|7
|0
|Gabriel Baralhas
|7
|0
|Luis Pereira III
|6
|0
|Hayner
|6
|0
|Edson III
|5
|0
|Diego Churin
|2
|0
|Marlon Freitas
|2
|0
|Ramon XII
|2
|0
|Shaylon
|2
|0
|Fernando Edson
|2
|0
|Энрике Артур II
|0
|1
|Роналдо
|1
|0
|Рикардиньо Феррейра
|1
|0
|Фернандо Луис IV
|1
|0
|Rickson
|1
|0
|Jefferson de Oliveira4
|1
|0
|Dudu V1
|1
|0
|Wellington Rato
|1
|0
|Airton Sousa
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
9
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
4
25%
1
11%
1-15
4
25%
2
22%
16-30
2
13%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
19%
1
11%
61-75
3
19%
2
22%
76-90
Пропущено
4
17
2 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 8
0
0%
3
18%
1-15
1
25%
2
12%
16-30
1
25%
5
29%
29%
31-45
1
25%
3
18%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
25%
3
18%
76-90
Забито
11
11
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
4
36%
2
18%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
2
18%
4
36%
76-90
Пропущено
13
9
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
15%
1
11%
1-15
3
23%
2
22%
16-30
2
15%
3
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
2
22%
61-75
3
23%
1
11%
76-90
Забито
27
20
14 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 9
5 Не забивали 6
5
19%
1
5%
1-15
5
19%
3
15%
16-30
4
15%
5
25%
31-45
4
15%
2
10%
46-60
4
15%
3
15%
61-75
5
19%
6
30%
76-90
Пропущено
17
26
9 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 16
2
12%
4
15%
1-15
4
24%
4
15%
16-30
3
18%
8
31%
31-45
2
12%
3
12%
46-60
2
12%
3
12%
61-75
4
24%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Аваи - Фламенго 1:2 Фламенго - Жувентуде 4:0 Фламенго - Коритиба Парана 2:0
Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Фламенго 1:0 Фламенго - Депортес Толима 7:1 Сантос - Фламенго 1:2 Депортес Толима - Фламенго 0:1 Фламенго - Америка Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Фламенго 2:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:0 Фламенго - Куяба 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:0 Фламенго - Форталеза 1:2 Флуминенсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Спортинг Кристал 2:1 Фламенго - Гойяс 1:0 Фламенго - Универсидад Католика Чили 3:0
Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 2:0 Атлетико Гойяненсе - Америка Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойяненсе 4:1 Атлетико Гойяненсе - Форталеза 0:1
Гойяс - Атлетико Гойяненсе 0:3 Сантос - Атлетико Гойяненсе 1:0 Атлетико Гойяненсе - Олимпия Асунсьон 2:0 Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу 1:2 Олимпия Асунсьон - Атлетико Гойяненсе 2:0 Сеара - Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:0 Атлетико Гойяненсе - Жувентуде 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:2 Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:2 Атлетико Гойяненсе - Аваи 2:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:1 ЛДУ Кито - Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Гойяненсе - Коритиба Парана 2:0 Атлетико Гойяненсе - Антофагаста 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|20
|12
|6
|2
|33 - 14
|42
|2.
|Коринтианс
|20
|11
|5
|4
|25 - 19
|38
|3.
|Флуминенсе
|19
|10
|4
|5
|29 - 20
|34
|4.
|Фламенго
|4:0
|20
|10
|3
|7
|30 - 18
|33
|5.
|Атлетико Минейро
|19
|8
|8
|3
|27 - 20
|32
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|9
|4
|6
|24 - 20
|31
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|19
|7
|9
|3
|27 - 20
|30
|8.
|Ред Булл Брагантино
|19
|7
|6
|6
|30 - 23
|27
|9.
|Сантос
|19
|6
|8
|5
|22 - 16
|26
|10.
|Сан-Паулу
|19
|5
|11
|3
|28 - 24
|26
|11.
|Гойяс
|20
|6
|7
|7
|22 - 25
|25
|12.
|Ботафого Рибейрао
|20
|7
|3
|10
|19 - 25
|24
|13.
|Сеара
|20
|5
|9
|6
|21 - 21
|24
|14.
|Коритиба Парана
|20
|6
|4
|10
|22 - 31
|22
|15.
|Аваи
|19
|6
|3
|10
|20 - 30
|21
|16.
|Америка Минейро
|19
|6
|3
|10
|13 - 22
|21
|17.
|Куяба
|19
|5
|5
|9
|14 - 20
|20
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|0:4
|20
|4
|5
|11
|18 - 32
|17
|19.
|Жувентуде
|19
|3
|7
|9
|16 - 32
|16
|20.
|Форталеза
|19
|3
|6
|10
|15 - 23
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|10
|7
|3
|0
|14 - 3
|24
|2.
|Фламенго
|4:0
|10
|7
|1
|2
|20 - 4
|22
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|10
|6
|2
|2
|19 - 9
|20
|4.
|Коритиба Парана
|10
|6
|2
|2
|14 - 9
|20
|5.
|Флуминенсе
|10
|6
|1
|3
|18 - 11
|19
|6.
|Сантос
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|8.
|Атлетико Минейро
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|9.
|Ред Булл Брагантино
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|10.
|Аваи
|10
|5
|2
|3
|16 - 14
|17
|11.
|Сан-Паулу
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|12.
|Интернасьонал Порту Алегре
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|13.
|Гойяс
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|14.
|Америка Минейро
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|0:4
|10
|3
|2
|5
|10 - 10
|11
|16.
|Куяба
|9
|2
|5
|2
|7 - 6
|11
|17.
|Сеара
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|18.
|Ботафого Рибейрао
|9
|3
|1
|5
|9 - 10
|10
|19.
|Жувентуде
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|20.
|Форталеза
|10
|1
|6
|3
|4 - 6
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|10
|6
|4
|0
|14 - 5
|22
|2.
|Флуминенсе
|9
|4
|3
|2
|11 - 9
|15
|3.
|Коринтианс
|10
|4
|2
|4
|11 - 16
|14
|4.
|Ботафого Рибейрао
|11
|4
|2
|5
|10 - 15
|14
|5.
|Атлетико Минейро
|9
|3
|5
|1
|11 - 10
|14
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|10
|3
|5
|2
|10 - 9
|14
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|4
|1
|5
|9 - 12
|13
|8.
|Сеара
|10
|3
|4
|3
|10 - 9
|13
|9.
|Фламенго
|4:0
|10
|3
|2
|5
|10 - 14
|11
|10.
|Ред Булл Брагантино
|9
|2
|4
|3
|13 - 14
|10
|11.
|Сан-Паулу
|10
|1
|7
|2
|11 - 13
|10
|12.
|Куяба
|10
|3
|0
|7
|7 - 14
|9
|13.
|Гойяс
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|14.
|Сантос
|9
|1
|5
|3
|6 - 8
|8
|15.
|Америка Минейро
|10
|2
|1
|7
|4 - 13
|7
|16.
|Жувентуде
|9
|1
|4
|4
|8 - 18
|7
|17.
|Форталеза
|9
|2
|0
|7
|11 - 17
|6
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|0:4
|10
|1
|3
|6
|8 - 22
|6
|19.
|Аваи
|9
|1
|1
|7
|4 - 16
|4
|20.
|Коритиба Парана
|10
|0
|2
|8
|8 - 22
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
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