  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A

2022
Фламенго
4:1
Конец матча
Атлетико Гойяненсе
0'
12' Желтая карточка
Рикардиньо Феррейра
1:0
22' Гол
Лазаро
2:0
23' Гол
Marinho II
30' Желтая карточка
Luis Pereira III
30' Желтая карточка
Edson III
3:0
32' Пенальти
Видаль Артуро
36' Желтая карточка
Marlon Freitas
44' Желтая карточка
Лео Перейра
4:0
45' Гол
Viktor Hugo
67' Желтая карточка
Jefferson de Oliveira4
4:1
82' Гол
Wellington Rato
85' Красная карточка
Фернандо Луис
90' Желтая карточка
Willian Moraes
90'+8
20
Дос
Сантос
Адербар
34
Котулио
Матеус
15
Бруно
Фабрисио
30
Кастро
Пабло
6
Айртон
Лукас
29
Viktor
Hugo
32
Видаль
Артуро
10
Диего
Рибас
19
Эвертон
Соарес
31
Marinho
II
13
Лазаро
1
Роналдо
2
Dudu
V1
3
Wanderson
VIII
4
Edson
III
6
Jefferson
de
Oliveira4
5
Gabriel
Baralhas
7
Wellington
Rato
8
Marlon
Freitas
10
Luis
Pereira
III
11
Peglow
9
Рикардиньо
Феррейра
Фламенго
4-4-2
Атлетико Гойяненсе
4-1-4-1

История личных встреч

Фламенго
Атлетико Гойяненсе

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

120%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

15 матчей

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

26.7%
60%
13.3%
4 победы 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

СA
1:1
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
3:0
СA
2:0
К
1:2
СA
0:3
К
0:0
СA
1:2
СA
2:3
СA
0:0
СA
1:4
СA
2:0
СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 6 0.3
Габриэл Барбоза 5 0.25
Де Арраскаэта Джорджиан 2 0.1
Рибейро Эвертон 2 0.1
Лазаро 2 0.1
Перейра Андреас 2 0.1
Marinho II 2 0.1
Виллиан Арао 2 0.1
Энрике Бруно 1 0.05
Айртон Лукас 1 0.05
Viktor Hugo 1 0.05
Видаль Артуро 1 (1) 0.05
Исла Маурисио 1 0.05
Диего Рибас 1 0.05
Энрике Густаво 1 0.05
Котулио Матеус 0 0
Марсело Родиней 0 0
Joao Gomes 0 0
Эвертон Соарес 0 0
Атлетико Гойяненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wellington Rato 5 0.25
Diego Churin 3 0.15
Luis Pereira III 3 0.15
Marlon Freitas 2 (1) 0.1
Airton Sousa 2 0.1
Лео Перейра 1 0.05
Gabriel Baralhas 1 0.05
Jefferson de Oliveira4 1 0.05
Kelvin Giacobe 1 0.05
Hayner 0 0
Фернандо Луис IV 0 0
Dudu V1 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 7 0
Marinho II 4 0
Joao Gomes 4 0
Кастро Пабло 3 0
Луис Давид 3 0
Энрике Бруно 3 0
Тьяго Маия 3 0
Лазаро 2 0
Перейра Андреас 2 0
Котулио Матеус 2 0
Бруно Фабрисио 2 0
Марсело Родиней 0 1
Пауло Маркос 1 0
Луис Филипе 1 0
Виллиан Арао 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Hugo Nogueira 1 0
Айртон Лукас 1 0
Педро Гильерме 1 0
Атлетико Гойяненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лео Перейра 8 0
Gabriel Baralhas 7 0
Luis Pereira III 6 0
Hayner 6 0
Edson III 5 0
Фернандо Луис IV 1 1
Diego Churin 2 0
Marlon Freitas 2 0
Ramon XII 2 0
Shaylon 2 0
Fernando Edson 2 0
Jefferson de Oliveira4 2 0
Энрике Артур II 0 1
Роналдо 1 0
Рикардиньо Феррейра 1 0
Rickson 1 0
Willian Moraes 1 0
Dudu V1 1 0
Wellington Rato 1 0
Airton Sousa 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
10
14 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
4
20%
1
10%
1-15
6
30%
2
20%
16-30
4
20%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
15%
1
10%
61-75
3
15%
3
30%
76-90

Пропущено

5
21
2 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 9
0
0%
3
14%
1-15
1
20%
4
19%
16-30
1
20%
7
33%
31-45
1
20%
3
14%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
2
40%
3
14%
76-90

Забито

11
11
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
4
36%
2
18%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
2
18%
4
36%
76-90

Пропущено

13
9
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
15%
1
11%
1-15
3
23%
2
22%
16-30
2
15%
3
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
2
22%
61-75
3
23%
1
11%
76-90

Забито

31
21
18 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 9
5 Не забивали 6
5
16%
1
5%
1-15
7
23%
3
14%
16-30
6
19%
5
24%
31-45
4
13%
2
10%
46-60
4
13%
3
14%
61-75
5
16%
7
33%
76-90

Пропущено

18
30
9 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 17
2
11%
4
13%
1-15
4
22%
6
20%
16-30
3
17%
10
33%
31-45
2
11%
3
10%
46-60
2
11%
3
10%
61-75
5
28%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Аваи - Фламенго 1:2 Фламенго - Жувентуде 4:0 Фламенго - Коритиба Парана 2:0
Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Фламенго 1:0 Фламенго - Депортес Толима 7:1 Сантос - Фламенго 1:2 Депортес Толима - Фламенго 0:1 Фламенго - Америка Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Фламенго 2:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:0 Фламенго - Куяба 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:0 Фламенго - Форталеза 1:2 Флуминенсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Спортинг Кристал 2:1 Фламенго - Гойяс 1:0 Фламенго - Универсидад Католика Чили 3:0
Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 2:0 Атлетико Гойяненсе - Америка Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойяненсе 4:1 Атлетико Гойяненсе - Форталеза 0:1
Гойяс - Атлетико Гойяненсе 0:3 Сантос - Атлетико Гойяненсе 1:0 Атлетико Гойяненсе - Олимпия Асунсьон 2:0 Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу 1:2 Олимпия Асунсьон - Атлетико Гойяненсе 2:0 Сеара - Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:0 Атлетико Гойяненсе - Жувентуде 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:2 Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:2 Атлетико Гойяненсе - Аваи 2:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:1 ЛДУ Кито - Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Гойяненсе - Коритиба Парана 2:0 Атлетико Гойяненсе - Антофагаста 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 20 12 6 2 33 - 14 42
2. Коринтианс 20 11 5 4 25 - 19 38
3. Флуминенсе 19 10 4 5 29 - 20 34
4. Фламенго 20 10 3 7 30 - 19 33
5. Атлетико Минейро 19 8 8 3 27 - 20 32
6. Атлетико Паранаэнсе 19 9 4 6 24 - 20 31
7. Интернасьонал Порту Алегре 19 7 9 3 27 - 20 30
8. Ред Булл Брагантино 19 7 6 6 30 - 23 27
9. Сантос 19 6 8 5 22 - 16 26
10. Сан-Паулу 19 5 11 3 28 - 24 26
11. Гойяс 20 6 7 7 22 - 25 25
12. Ботафого Рибейрао 20 7 3 10 19 - 25 24
13. Сеара 20 5 9 6 21 - 21 24
14. Коритиба Парана 20 6 4 10 22 - 31 22
15. Аваи 19 6 3 10 20 - 30 21
16. Америка Минейро 19 6 3 10 13 - 22 21
17. Куяба 19 5 5 9 14 - 20 20
18. Атлетико Гойяненсе 20 4 5 11 19 - 32 17
19. Жувентуде 19 3 7 9 16 - 32 16
20. Форталеза 19 3 6 10 15 - 23 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 10 7 3 0 14 - 3 24
2. Фламенго 10 7 1 2 20 - 5 22
3. Палмейрас Сан-Паулу 10 6 2 2 19 - 9 20
4. Коритиба Парана 10 6 2 2 14 - 9 20
5. Флуминенсе 10 6 1 3 18 - 11 19
6. Сантос 10 5 3 2 16 - 8 18
7. Атлетико Паранаэнсе 9 5 3 1 15 - 8 18
8. Атлетико Минейро 10 5 3 2 16 - 10 18
9. Ред Булл Брагантино 10 5 2 3 17 - 9 17
10. Аваи 10 5 2 3 16 - 14 17
11. Сан-Паулу 9 4 4 1 17 - 11 16
12. Интернасьонал Порту Алегре 9 4 4 1 17 - 11 16
13. Гойяс 10 4 4 2 13 - 11 16
14. Америка Минейро 9 4 2 3 9 - 9 14
15. Атлетико Гойяненсе 10 3 2 5 10 - 10 11
16. Куяба 9 2 5 2 7 - 6 11
17. Сеара 10 2 5 3 11 - 12 11
18. Ботафого Рибейрао 9 3 1 5 9 - 10 10
19. Жувентуде 10 2 3 5 8 - 14 9
20. Форталеза 10 1 6 3 4 - 6 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 10 6 4 0 14 - 5 22
2. Флуминенсе 9 4 3 2 11 - 9 15
3. Коринтианс 10 4 2 4 11 - 16 14
4. Ботафого Рибейрао 11 4 2 5 10 - 15 14
5. Атлетико Минейро 9 3 5 1 11 - 10 14
6. Интернасьонал Порту Алегре 10 3 5 2 10 - 9 14
7. Атлетико Паранаэнсе 10 4 1 5 9 - 12 13
8. Сеара 10 3 4 3 10 - 9 13
9. Фламенго 10 3 2 5 10 - 14 11
10. Ред Булл Брагантино 9 2 4 3 13 - 14 10
11. Сан-Паулу 10 1 7 2 11 - 13 10
12. Куяба 10 3 0 7 7 - 14 9
13. Гойяс 10 2 3 5 9 - 14 9
14. Сантос 9 1 5 3 6 - 8 8
15. Америка Минейро 10 2 1 7 4 - 13 7
16. Жувентуде 9 1 4 4 8 - 18 7
17. Форталеза 9 2 0 7 11 - 17 6
18. Атлетико Гойяненсе 10 1 3 6 9 - 22 6
19. Аваи 9 1 1 7 4 - 16 4
20. Коритиба Парана 10 0 2 8 8 - 22 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      50'
      Г О О О О Л - Viktor Hugo бьет в цель!
    • Желтая карточка
      44'
      Лео Перейра получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      36'
      Марлон Фрейтас получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Пеглоу уходит с поля. Лео Перейра выходит вместо него
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О Л - Видаль Артуро из команды Фламенго забивает с точки!
    • 32'
      Рикардиньо уходит с поля. Айртон Соуза выходит вместо него
    • Желтая карточка
      30'
      Edson получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      30'
      Жоржиньо получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      23'
      Г О О О О Л - Мариньо бьет в цель!
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Лазаро бьет в цель!
    • Желтая карточка
      12'
      Рикардиньо получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Новости
    Где смотреть матч Фламенго 4:1 Атлетико Гойяненсе онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     