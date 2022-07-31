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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион:
Эйпен
2:1
Конец матча
Брюгге
0'
1:0
1' Гол
Gary Magnee
1:1
7' Гол
Ютгла Ферран
2:1
19' Гол
Превляк Смаил
33' Желтая карточка
Петерс Стеф
52' Желтая карточка
Gary Magnee
67' Желтая карточка
Кристи-Дэвис Исаак
68' Вторая желтая карточка
Gary Magnee
79' Желтая карточка
Хендри Джек
89' Желтая карточка
Нильсен Каспер
90'+9
33
Нуруден
Абдул
2
Yentil
van
Genechten
35
Ламбер
Борис
21
Jan
Kral
15
Gary
Magnee
10
Чарльз-Кук
Риган
8
Петерс
Стеф
14
Деом
Жером
23
Кристи-Дэвис
Исаак
9
Превляк
Смаил
7
Нуху
Айзек
22
Миньоле
Симон
4
Нсоки
Стенли
5
Хендри
Джек
77
Мата
Клинтон
2
Соболь
Эдуард
7
Сков-Ольсен
Андреас
3
Баланта
Эдер
20
Ванакен
Ханс
27
Нильсен
Каспер
9
Ютгла
Ферран
10
Ланг
Ноа
Эйпен
3-5-2
Брюгге
3-5-2

История личных встреч

Эйпен
Брюгге

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

14 матчей

7.1%
21.4%
71.5%
1 победа 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

ПДА
1:3
ПДА
2:2
ПДА
3:0
ПДА
0:4
ПДА
0:0
ПДА
0:4
ПДА
5:2
ПДА
2:2
ПДА
3:1
ЛП
1:4
К
3:2
ЛП
3:2
ПЛ
1:4
ПЛ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Превляк Смаил 1 0.5
Н'Дри Конан 1 0.5
Gary Magnee 1 0.5
Чарльз-Кук Риган 0 0
Деом Жером 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сков-Ольсен Андреас 2 1
Ютгла Ферран 1 0.5
Ванакен Ханс 1 0.5
Хендри Джек 0 0

Карточки

Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gary Magnee 1 1
Петерс Стеф 1 0
Кристи-Дэвис Исаак 1 0
Деом Жером 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сков-Ольсен Андреас 1 0
Нильсен Каспер 1 0
Хендри Джек 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эйпен
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Шарлеруа - Эйпен 3:1 Аякс - Эйпен 1:1 Кайзерслаутерн - Эйпен 4:1 Эйпен - Алемания 4:1
Кёльн-2 - Эйпен 1:4 Эйпен - Остенде 0:2 Генк - Эйпен 5:0 Эйпен - Мехелен 1:1 Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Андерлехт - Эйпен 3:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 0:0 Эйпен - Брюгге 1:3 Эйпен - Гент 0:1 Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0 Эйпен - Стандард 0:2 Кортрейк - Эйпен 1:1 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2
Брюгге
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Брюгге - Генк 3:2 Брюгге - Гент 1:0 Брюгге - Утрехт 4:2 Брюгге - Копенгаген 2:4
Брюгге - Беерсхот 2:1 Брюгге - Льерс Кемпензонен 1:1 Брюгге - Тес Спорт 3:0 Брюгге - Андерлехт 1:1 Антверпен - Брюгге 1:3 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:2 Андерлехт - Брюгге 0:0 Брюгге - Антверпен 1:0 Остенде - Брюгге 1:3 Брюгге - Мехелен 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 1:3 Брюгге - Генк 3:1 Остенде - Брюгге 1:3 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5 Брюгге - Гент 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АХ Лёвен 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Унион Сент-Жиллуаз 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Антверпен 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Зульте-Варегем 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Генк 2 1 0 1 5 - 4 3
6. Шарлеруа 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Вестерло 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Брюгге 2 1 0 1 4 - 4 3
9. Серкль Брюгге 2 1 0 1 1 - 2 3
10. Андерлехт 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Эйпен 2 1 0 1 3 - 4 3
12. Остенде 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Сент-Трейден 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Гент 2 0 2 0 3 - 3 2
15. Кортрейк 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
16. Серен Юнайтед 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
17. Стандард 2 0 1 1 3 - 5 1
18. Мехелен 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Зульте-Варегем 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Генк 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Шарлеруа 1 1 0 0 3 - 1 3
5. АХ Лёвен 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Вестерло 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Остенде 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Эйпен 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Унион Сент-Жиллуаз 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Серкль Брюгге 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Брюгге 1 1 0 0 3 - 2 3
12. Сент-Трейден 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Серен Юнайтед 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Гент 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Стандард 1 0 1 0 2 - 2 1
16. Антверпен 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Кортрейк 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Мехелен 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АХ Лёвен 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Антверпен 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Кортрейк 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Гент 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Унион Сент-Жиллуаз 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Сент-Трейден 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Зульте-Варегем 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Генк 1 0 0 1 2 - 3 0
9. Шарлеруа 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Брюгге 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Серкль Брюгге 1 0 0 1 0 - 2 0
12. Андерлехт 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Мехелен 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Эйпен 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Остенде 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Серен Юнайтед 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Стандард 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Вестерло 1 0 0 1 0 - 2 0
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      33'
      Петерс Стеф получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Превляк Смаил бьет в цель!
    • Описание гола
      7'
      Г О О О О Л - Ютгла Ферран бьет в цель!
    • Описание гола
      1'
      Г О О О О Л - Gary Magnee бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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