Стадион: Kehrwegstadion
0'
1:0
1' ГолGary Magnee
1:1
7' ГолЮтгла Ферран
2:1
19' ГолПревляк Смаил
33' Желтая карточкаПетерс Стеф
52' Желтая карточкаGary Magnee
67' Желтая карточкаКристи-Дэвис Исаак
68' Вторая желтая карточкаGary Magnee
79' Желтая карточкаХендри Джек
89' Желтая карточкаНильсен Каспер
90'+9
Ход матча
1'
1:0
7'
1:1
19'
2:1
33'
52'
62'
68'
79'
89'
35
Ламбер
Борис
21
Jan
Kral
15
Gary
Magnee
14
Деом
Жером
77
Мата
Клинтон
20
Ванакен
Ханс
10
Ланг
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Ламбер БорисЗащитник
-
21 Jan KralЗащитник
-
15 Gary MagneeЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Руфоссе ТомВратарь
- Защитник
-
30 Горенц ЯнЗащитник
-
20 Маги ТайрикПолузащитник
-
11 Н'Дри КонанНападающий
-
-
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
-
33 Шинтон НикВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
72 Мбамба НоаПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
-
19 Сова КамальПолузащитник
-
11 Ларин КайлНападающий
-
14 Bjorn Meijer
-
Главный тренер: Carl Hoefkens
История личных встреч
Эйпен
Брюгге
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
14 матчей
7.1%
21.4%
71.5%
1 победа 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Превляк Смаил
|1
|0.5
|Н'Дри Конан
|1
|0.5
|Gary Magnee
|1
|0.5
|Чарльз-Кук Риган
|0
|0
|Деом Жером
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сков-Ольсен Андреас
|2
|1
|Ютгла Ферран
|1
|0.5
|Ванакен Ханс
|1
|0.5
|Хендри Джек
|0
|0
Карточки
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gary Magnee
|1
|1
|Петерс Стеф
|1
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|1
|0
|Деом Жером
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сков-Ольсен Андреас
|1
|0
|Нильсен Каспер
|1
|0
|Хендри Джек
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эйпен
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Шарлеруа - Эйпен 3:1 Аякс - Эйпен 1:1 Кайзерслаутерн - Эйпен 4:1 Эйпен - Алемания 4:1
Кёльн-2 - Эйпен 1:4 Эйпен - Остенде 0:2 Генк - Эйпен 5:0 Эйпен - Мехелен 1:1 Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Андерлехт - Эйпен 3:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 0:0 Эйпен - Брюгге 1:3 Эйпен - Гент 0:1 Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0 Эйпен - Стандард 0:2 Кортрейк - Эйпен 1:1 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2
Брюгге
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Брюгге - Генк 3:2 Брюгге - Гент 1:0 Брюгге - Утрехт 4:2 Брюгге - Копенгаген 2:4
Брюгге - Беерсхот 2:1 Брюгге - Льерс Кемпензонен 1:1 Брюгге - Тес Спорт 3:0 Брюгге - Андерлехт 1:1 Антверпен - Брюгге 1:3 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:2 Андерлехт - Брюгге 0:0 Брюгге - Антверпен 1:0 Остенде - Брюгге 1:3 Брюгге - Мехелен 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 1:3 Брюгге - Генк 3:1 Остенде - Брюгге 1:3 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5 Брюгге - Гент 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АХ Лёвен
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Антверпен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Зульте-Варегем
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Генк
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|6.
|Шарлеруа
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Вестерло
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Брюгге
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|Серкль Брюгге
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|Андерлехт
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Эйпен
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Сент-Трейден
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Гент
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Кортрейк
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|16.
|Серен Юнайтед
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|17.
|Стандард
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|18.
|Мехелен
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Зульте-Варегем
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Генк
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Шарлеруа
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|АХ Лёвен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Вестерло
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Остенде
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Эйпен
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Серкль Брюгге
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Брюгге
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|12.
|Сент-Трейден
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Серен Юнайтед
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Гент
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Стандард
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|16.
|Антверпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Кортрейк
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Мехелен
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АХ Лёвен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Антверпен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Кортрейк
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Гент
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Сент-Трейден
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Зульте-Варегем
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Генк
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|9.
|Шарлеруа
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Брюгге
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Серкль Брюгге
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|Андерлехт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Мехелен
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Эйпен
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Остенде
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Серен Юнайтед
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Стандард
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Вестерло
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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