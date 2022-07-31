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Австрия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Аустрия Вена
1:1
Конец матча
ЛАСК
0'
11' Желтая карточка
Реннер Рене
35' Желтая карточка
Поцманн Марвин
0:1
67' Гол
Любичич Марин
84' Желтая карточка
Фишер Манфред
1:1
88' Гол
Грубер Андреас
90' Желтая карточка
Фитц Доминик
90'+5
1
Фрюхтль
Кристиан
26
Ранфтль
Райнхольд
20
Мюль
Лукас
3
Галвао
Лукас
66
Мартинс
Марвин
23
Браунёдер
Маттиас
8
Холланд
Джеймс
17
Грубер
Андреас
30
Фишер
Манфред
77
Джукич
Александар
9
Хускович
Муарем
1
Шлагер
Александер
19
Поцманн
Марвин
5
Цирайс
Филипп
33
Люкенедер
Феликс
7
Реннер
Рене
21
Хон
Хён-Сок
18
Йовичич
Бранко
27
Гойгингер
Томас
30
Хорват
Саша
38
Накамура
Кейто
11
Любичич
Марин
Аустрия Вена
4-2-3-1
ЛАСК
4-2-3-1

История личных встреч

Аустрия Вена
ЛАСК

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
50%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 15 побед

32 матча

40.6%
12.5%
46.9%
13 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

28.1%
43.8%
28.1%
9 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.3%
21.9%
46.8%
10 побед 7 ничьих 15 побед

История матчей

Б
2:3
Б
0:2
ТМК
3:1
Б
1:1
Б
1:0
Б
2:0
Б
0:3
БЧГ
5:2
БЧГ
2:2
Б
2:0
Б
0:3
Б
1:0
Б
1:3
Б
2:2
Б
2:0
К
1:0
ТМС
2:0
Б(M
5:0
Б(M
0:4
Б(M
4:1
Б(M
3:4
Б(M
0:1
К
1:0
Б(M
0:1
Б(M
3:0
Б(M
4:5
Б(M
4:0
Б(M
4:0
Б(M
5:0
Б(M
0:1
Б(M
2:1
Б(M
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грубер Андреас 1 0.5
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Любичич Марин 2 1
Накамура Кейто 1 0.5
Гойгингер Томас 1 0.5
Стойкович Филип 0 0
Шмидт Александер 0 0

Карточки

Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фишер Манфред 1 0
Фитц Доминик 1 0
Браунёдер Маттиас 1 0
Келес Джан 1 0
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Реннер Рене 2 0
Михорль Петер 0 1
Любичич Марин 1 0
Поцманн Марвин 1 0
Кулурис Эфтимос 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Вена
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0 Вельс - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Штурм 4:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:2
Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Штурм - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 2:1 Адмира - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена - Хартберг 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:1 Аустрия Вена - Градец Кралове 3:1 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Аустрия Вена - Электра 8:3
ЛАСК
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 3:1 Швац - ЛАСК 1:9 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 ЛАСК - Мюнхен-1860 1:1
ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 ЛАСК - Краковия 0:2 Ennser Sportklub - ЛАСК 0:14 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1 ЛАСК - Адмира 3:1 Рид - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Хартберг 3:3 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 ЛАСК - Альтах 2:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Адмира - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Рид 0:2 Хартберг - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Славия Прага 4:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0 Славия Прага - ЛАСК 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Вена 2 2 0 0 2 - 0 6
2. ЛАСК 2 1 1 0 4 - 2 4
3. Штурм 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Ред Булл Зальцбург 2 1 0 1 4 - 2 3
5. Рид 2 1 0 1 1 - 1 3
6. Аустрия Лустенау 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Сваровски Тироль 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Хартберг 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Вольфсбергер 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Альтах 2 0 1 1 3 - 4 1
11. Аустрия Вена 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Аустрия Клагенфурт 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1 1 0 0 3 - 0 3
2. ЛАСК 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Сваровски Тироль 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Хартберг 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Рид 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Аустрия Лустенау 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Штурм 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Рапид Вена 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Аустрия Вена 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Вольфсбергер 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Альтах 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Аустрия Клагенфурт 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Вена 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Штурм 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Вольфсбергер 1 0 1 0 2 - 2 1
4. ЛАСК 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Хартберг 1 0 0 1 1 - 2 0
6. Альтах 1 0 0 1 1 - 2 0
7. Рид 1 0 0 1 0 - 1 0
8. Аустрия Лустенау 1 0 0 1 0 - 1 0
9. Ред Булл Зальцбург 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Сваровски Тироль 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Аустрия Клагенфурт 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Аустрия Вена 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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