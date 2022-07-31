Стадион: Дженерали Арена
1:1
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаРеннер Рене
35' Желтая карточкаПоцманн Марвин
0:1
67' ГолЛюбичич Марин
84' Желтая карточкаФишер Манфред
1:1
88' ГолГрубер Андреас
90' Желтая карточкаФитц Доминик
90'+5
Ход матча
11'
35'
67'
84'
88'
1:1
90'
20
Мюль
Лукас
21
Хон
Хён-Сок
30
Хорват
Саша
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
-
27 Вучич РомеоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Matteo Meisl
-
-
Главный тренер: Manfred Schmid
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Хон Хён-СокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Боллер ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
История личных встреч
Аустрия Вена
ЛАСК
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.3%
50%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 15 побед
32 матча
40.6%
12.5%
46.9%
13 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
28.1%
43.8%
28.1%
9 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.3%
21.9%
46.8%
10 побед 7 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грубер Андреас
|1
|0.5
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Любичич Марин
|2
|1
|Накамура Кейто
|1
|0.5
|Гойгингер Томас
|1
|0.5
|Стойкович Филип
|0
|0
|Шмидт Александер
|0
|0
Карточки
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фишер Манфред
|1
|0
|Фитц Доминик
|1
|0
|Браунёдер Маттиас
|1
|0
|Келес Джан
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Реннер Рене
|2
|0
|Михорль Петер
|0
|1
|Любичич Марин
|1
|0
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Вена
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0 Вельс - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Штурм 4:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:2
Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Штурм - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 2:1 Адмира - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена - Хартберг 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:1 Аустрия Вена - Градец Кралове 3:1 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Аустрия Вена - Электра 8:3
ЛАСК
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 3:1 Швац - ЛАСК 1:9 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 ЛАСК - Мюнхен-1860 1:1
ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 ЛАСК - Краковия 0:2 Ennser Sportklub - ЛАСК 0:14 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1 ЛАСК - Адмира 3:1 Рид - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Хартберг 3:3 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 ЛАСК - Альтах 2:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Адмира - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Рид 0:2 Хартберг - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Славия Прага 4:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0 Славия Прага - ЛАСК 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Вена
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|ЛАСК
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|Штурм
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|5.
|Рид
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|Аустрия Лустенау
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Сваровски Тироль
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Хартберг
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Вольфсбергер
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Альтах
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|Аустрия Вена
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Аустрия Клагенфурт
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|ЛАСК
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Сваровски Тироль
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Хартберг
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Рид
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Аустрия Лустенау
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Штурм
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Рапид Вена
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Аустрия Вена
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Вольфсбергер
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Альтах
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Аустрия Клагенфурт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Вена
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Штурм
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Вольфсбергер
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|ЛАСК
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Хартберг
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|6.
|Альтах
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|7.
|Рид
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|8.
|Аустрия Лустенау
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|Ред Булл Зальцбург
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Сваровски Тироль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Аустрия Клагенфурт
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Аустрия Вена
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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