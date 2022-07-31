  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Сваровски Тироль
2:1
Конец матча
Хартберг
0'
0:1
37' Гол
Айдын Окан
1:1
45' Гол
Огринец Санди
55' Желтая карточка
Фаркаш Патрик
2:1
55' Пенальти
Прица Тим
67' Желтая карточка
Огринец Санди
72' Желтая карточка
Бехоунек Рафаэл
76' Желтая карточка
Felix Bacher
84' Желтая карточка
Эртльталер Юлиус
90' Желтая карточка
Matija Horvat
90'+8
25
Освальд
Фердинанд
5
Felix
Bacher
30
Бехоунек
Рафаэл
26
Dominik
Stumberger
44
Шульц
Кофи
21
Рогель
Жан
10
Блуме
Брор
4
Мюллер
Валентино
98
Огринец
Санди
33
Прица
Тим
9
Прелец
Ник
1
Свете
Рене
29
Фаркаш
Патрик
12
Штайнвендер
Михаэль
16
Зоннляйтнер
Марио
14
Клем
Кристиан
8
Фадингер
Лукас
32
Эджупи
Альберт
28
Хайль
Юрген
9
Айдын
Окан
30
Пэйнтсил
Сет
24
Тадич
Дарио
Сваровски Тироль
4-4-2
Хартберг
4-3-1-2

История личных встреч

Сваровски Тироль
Хартберг

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

14 матчей

35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

ББЗВ
4:2
ББЗВ
0:1
Б
0:1
Б
2:2
Б
1:0
Б
1:1
Б
0:3
Б
0:1
К
3:0
ЭЛ
4:0
ЭЛ
1:4
ЭЛ
2:1
ЭЛ
0:1
К
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прица Тим 2 (2) 1
Огринец Санди 1 0.5
Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афдияй Донис 2 1
Айдын Окан 1 0.5

Карточки

Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехоунек Рафаэл 1 0
Огринец Санди 1 0
Felix Bacher 1 0
Эртльталер Юлиус 1 0
Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matija Horvat 2 0
Фаркаш Патрик 1 0
Хайль Юрген 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
67%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Сваровски Тироль 1:3 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2
Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Хартберг 4:2 Адмира - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Блау-Вайс 4:2 Сваровски Тироль - Адмира 0:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Рид - Сваровски Тироль 3:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:2
Хартберг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хартберг - Альтах 2:1 Леобен - Хартберг 1:2 Хартберг - Залаэгерсег 1:2 Хартберг - Санкт-Пёльтен 0:4
Хартберг - Университатя 1:0 Хайлигенкройц - Хартберг 0:5 Хартберг - СВ Лафниц 2:2 Хартберг - Рид 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 4:2 ЛАСК - Хартберг 3:3 Хартберг - Альтах 4:0 Адмира - Хартберг 1:3 Хартберг - Адмира 1:2 Рид - Хартберг 0:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:4 Хартберг - ЛАСК 0:0 Альтах - Хартберг 0:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Рид - Хартберг 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Вена 2 2 0 0 2 - 0 6
2. ЛАСК 2 1 1 0 4 - 2 4
3. Штурм 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Ред Булл Зальцбург 2 1 0 1 4 - 2 3
5. Рид 2 1 0 1 1 - 1 3
6. Аустрия Лустенау 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Сваровски Тироль 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Хартберг 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Вольфсбергер 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Альтах 2 0 1 1 3 - 4 1
11. Аустрия Вена 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Аустрия Клагенфурт 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1 1 0 0 3 - 0 3
2. ЛАСК 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Сваровски Тироль 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Хартберг 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Рид 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Аустрия Лустенау 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Штурм 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Рапид Вена 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Аустрия Вена 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Вольфсбергер 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Альтах 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Аустрия Клагенфурт 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Вена 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Штурм 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Вольфсбергер 1 0 1 0 2 - 2 1
4. ЛАСК 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Хартберг 1 0 0 1 1 - 2 0
6. Альтах 1 0 0 1 1 - 2 0
7. Рид 1 0 0 1 0 - 1 0
8. Аустрия Лустенау 1 0 0 1 0 - 1 0
9. Ред Булл Зальцбург 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Сваровски Тироль 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Аустрия Клагенфурт 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Аустрия Вена 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      47'
      Г О О О О Л - Огринец Санди бьет в цель!
    • Описание гола
      37'
      Г О О О О Л - Айдын Окан бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сваровски Тироль 2:1 Хартберг онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     