Стадион: Тиволи Ной
2:1
Конец матча
0'
0:1
37' ГолАйдын Окан
1:1
45' ГолОгринец Санди
55' Желтая карточкаФаркаш Патрик
2:1
55' ПенальтиПрица Тим
67' Желтая карточкаОгринец Санди
72' Желтая карточкаБехоунек Рафаэл
76' Желтая карточкаFelix Bacher
84' Желтая карточкаЭртльталер Юлиус
90' Желтая карточкаMatija Horvat
90'+8
Ход матча
37'
0:1
45'
1:1
55'
55'
2:1
67'
72'
76'
84'
90'
44
Шульц
Кофи
21
Рогель
Жан
10
Блуме
Брор
33
Прица
Тим
28
Хайль
Юрген
30
Пэйнтсил
Сет
24
Тадич
Дарио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Шульц КофиЗащитник
-
21 Рогель ЖанПолузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Прица ТимНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Томич ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Пэйнтсил СетНападающий
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
-
18 Штурм ФилиппПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Шмидт Клаус
История личных встреч
Сваровски Тироль
Хартберг
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
14 матчей
35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прица Тим
|2 (2)
|1
|Огринец Санди
|1
|0.5
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афдияй Донис
|2
|1
|Айдын Окан
|1
|0.5
Карточки
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехоунек Рафаэл
|1
|0
|Огринец Санди
|1
|0
|Felix Bacher
|1
|0
|Эртльталер Юлиус
|1
|0
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matija Horvat
|2
|0
|Фаркаш Патрик
|1
|0
|Хайль Юрген
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
67%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Сваровски Тироль
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Сваровски Тироль 1:3 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2
Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Хартберг 4:2 Адмира - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Блау-Вайс 4:2 Сваровски Тироль - Адмира 0:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Рид - Сваровски Тироль 3:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:2
Хартберг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хартберг - Альтах 2:1 Леобен - Хартберг 1:2 Хартберг - Залаэгерсег 1:2 Хартберг - Санкт-Пёльтен 0:4
Хартберг - Университатя 1:0 Хайлигенкройц - Хартберг 0:5 Хартберг - СВ Лафниц 2:2 Хартберг - Рид 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 4:2 ЛАСК - Хартберг 3:3 Хартберг - Альтах 4:0 Адмира - Хартберг 1:3 Хартберг - Адмира 1:2 Рид - Хартберг 0:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:4 Хартберг - ЛАСК 0:0 Альтах - Хартберг 0:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Рид - Хартберг 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Вена
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|ЛАСК
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|Штурм
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|5.
|Рид
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|Аустрия Лустенау
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Сваровски Тироль
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Хартберг
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Вольфсбергер
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Альтах
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|Аустрия Вена
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Аустрия Клагенфурт
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|ЛАСК
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Сваровски Тироль
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Хартберг
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Рид
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Аустрия Лустенау
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Штурм
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Рапид Вена
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Аустрия Вена
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Вольфсбергер
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Альтах
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Аустрия Клагенфурт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Вена
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Штурм
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Вольфсбергер
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|ЛАСК
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Хартберг
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|6.
|Альтах
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|7.
|Рид
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|8.
|Аустрия Лустенау
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|Ред Булл Зальцбург
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Сваровски Тироль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Аустрия Клагенфурт
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Аустрия Вена
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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