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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион:
Серен Юнайтед
0:0
Второй тайм: 54'
Кортрейк
0'
17' Желтая карточка
Элисор Симон
0:0
20' Не забитый пенальти
Элисор Симон
26' Красная карточка
Беншаиб Амин
29' Желтая карточка
Гейе Папе Хабиб

Ход матча

17'
Элисор Симон
 
20'
Элисор Симон
0:0
26'
 
Беншаиб Амин
29'
 
Гейе Папе Хабиб
34'
Marsoni Sambu
Опаре Даниэль
 
46'
 
Сиссоко Самбу
Де Брён Александре
Лучшие коэффициенты
Серен Юнайтед
Ничья
Кортрейк
3.15
3.46
6.04
Все Коэффициенты
30
Диш
Гийом
17
Sandro
Tremoulet
4
Тшибуабуа
Марвен
40
Опаре
Даниэль
35
Sergio
Conceicao
2
Силла
Абдулайе
27
Сиссоко
Самбу
23
Лепуан
Кристоф
11
Абанда
Леруа
9
Элисор
Симон
12
Бернье
Антуан
31
Илич
Марко
25
Nayel
Mehssatou
4
Ватанабэ
Цуёси
24
Дессолей
Дорьян
30
Д'Эне
Кристоф
11
Беншаиб
Амин
12
Кейта
Хабиб
20
Де
Брён
Александре
9
Billel
Messaoudi
17
Гейе
Папе
Хабиб
7
Мбайо
Дилан
Серен Юнайтед
5-3-2
Кортрейк
4-3-3

История личных встреч

Серен Юнайтед
Кортрейк

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

ПДА
0:2
ПДА
2:0
К
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Серен Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Серен Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Элисор Симон 1 0
Valentin Guillaume 1 0
Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Папе Хабиб 2 0
Беншаиб Амин 0 1
Кейта Хабиб 1 0
Nayel Mehssatou 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Серен Юнайтед
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Генк 0:2 Остенде - Серен Юнайтед 2:2 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1
Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Гент - Серен Юнайтед 4:0 Серен Юнайтед - Антверпен 0:1 Шарлеруа - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0 Серен Юнайтед - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Серен Юнайтед - Свифт Эсперанж 5:0 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2
Кортрейк
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Кортрейк - Утрехт 2:1 Остенде - Кортрейк 4:5 Кортрейк - Виртон 0:0
Дордрехт - Кортрейк 4:2 Кортрейк - Мехелен 3:1 Кортрейк - Андерлехт 2:3 Мехелен - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Генк - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:3 Кортрейк - Антверпен 0:2 Кортрейк - Брюгге 0:1 Шарлеруа - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:1 Гент - Кортрейк 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АХ Лёвен 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Унион Сент-Жиллуаз 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Антверпен 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Зульте-Варегем 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Генк 2 1 0 1 5 - 4 3
6. Шарлеруа 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Вестерло 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Брюгге 2 1 0 1 4 - 4 3
9. Серкль Брюгге 2 1 0 1 1 - 2 3
10. Андерлехт 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Эйпен 2 1 0 1 3 - 4 3
12. Остенде 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Сент-Трейден 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Гент 2 0 2 0 3 - 3 2
15. Кортрейк 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
16. Серен Юнайтед 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
17. Стандард 2 0 1 1 3 - 5 1
18. Мехелен 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Зульте-Варегем 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Генк 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Шарлеруа 1 1 0 0 3 - 1 3
5. АХ Лёвен 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Вестерло 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Остенде 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Эйпен 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Унион Сент-Жиллуаз 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Серкль Брюгге 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Брюгге 1 1 0 0 3 - 2 3
12. Сент-Трейден 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Серен Юнайтед 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Гент 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Стандард 1 0 1 0 2 - 2 1
16. Антверпен 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Кортрейк 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Мехелен 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АХ Лёвен 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Антверпен 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Кортрейк 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Гент 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Унион Сент-Жиллуаз 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Сент-Трейден 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Зульте-Варегем 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Генк 1 0 0 1 2 - 3 0
9. Шарлеруа 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Брюгге 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Серкль Брюгге 1 0 0 1 0 - 2 0
12. Андерлехт 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Мехелен 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Эйпен 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Остенде 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Серен Юнайтед 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Стандард 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Вестерло 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 34'
    Опаре Даниэль уходит с поля. Marsoni Sambu выходит вместо него
  • Желтая карточка
    29'
    Гейе Папе Хабиб получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    УДАЛЕНИЕ! - Беншаиб Амин увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    20'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Элисор Симон пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    17'
    Элисор Симон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Серен Юнайтед
Ничья
Кортрейк
3.15
3.46
6.04
Все Коэффициенты
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