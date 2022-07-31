Стадион: Stade du Pairay
0:0
Второй тайм: 54'
0'
17' Желтая карточкаЭлисор Симон
0:0
20' Не забитый пенальтиЭлисор Симон
26' Красная карточкаБеншаиб Амин
29' Желтая карточкаГейе Папе Хабиб
Ход матча
17'
20'
0:0
26'
29'
30
Диш
Гийом
11
Абанда
Леруа
31
Илич
Марко
11
Беншаиб
Амин
12
Кейта
Хабиб
- Основной состав
-
30 Диш ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Абанда ЛеруаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
18 Поати МорганПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
28 Elias Spago
-
Главный тренер: Jose Jeunechamps
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Беншаиб АминПолузащитник
-
12 Кейта ХабибПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Деман МаксимВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Сильва ЖоаоНападающий
-
77 Энен ДавидНападающий
-
-
99 Luca Foubert
-
23 Dion De Neve
-
Главный тренер: Karim Belhocine
История личных встреч
Серен Юнайтед
Кортрейк
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серен Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Серен Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Элисор Симон
|1
|0
|Valentin Guillaume
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Папе Хабиб
|2
|0
|Беншаиб Амин
|0
|1
|Кейта Хабиб
|1
|0
|Nayel Mehssatou
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Серен Юнайтед
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Генк 0:2 Остенде - Серен Юнайтед 2:2 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1
Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Гент - Серен Юнайтед 4:0 Серен Юнайтед - Антверпен 0:1 Шарлеруа - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0 Серен Юнайтед - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Серен Юнайтед - Свифт Эсперанж 5:0 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2
Кортрейк
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Кортрейк - Утрехт 2:1 Остенде - Кортрейк 4:5 Кортрейк - Виртон 0:0
Дордрехт - Кортрейк 4:2 Кортрейк - Мехелен 3:1 Кортрейк - Андерлехт 2:3 Мехелен - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Генк - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:3 Кортрейк - Антверпен 0:2 Кортрейк - Брюгге 0:1 Шарлеруа - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:1 Гент - Кортрейк 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АХ Лёвен
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Антверпен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Зульте-Варегем
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Генк
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|6.
|Шарлеруа
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Вестерло
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Брюгге
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|Серкль Брюгге
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|Андерлехт
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Эйпен
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Сент-Трейден
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Гент
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Кортрейк
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|16.
|Серен Юнайтед
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|17.
|Стандард
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|18.
|Мехелен
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Зульте-Варегем
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Генк
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Шарлеруа
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|АХ Лёвен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Вестерло
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Остенде
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Эйпен
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Серкль Брюгге
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Брюгге
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|12.
|Сент-Трейден
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Серен Юнайтед
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Гент
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Стандард
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|16.
|Антверпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Кортрейк
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Мехелен
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АХ Лёвен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Антверпен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Кортрейк
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Гент
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Сент-Трейден
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Зульте-Варегем
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Генк
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|9.
|Шарлеруа
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Брюгге
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Серкль Брюгге
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|Андерлехт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Мехелен
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Эйпен
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Остенде
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Серен Юнайтед
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Стандард
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Вестерло
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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