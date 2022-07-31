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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион:
Серен Юнайтед
0:1
Конец матча
Кортрейк
0'
17' Желтая карточка
Элисор Симон
0:0
20' Не забитый пенальти
Элисор Симон
26' Красная карточка
Беншаиб Амин
29' Желтая карточка
Гейе Папе Хабиб
0:1
58' Гол
Ватанабэ Цуёси
64' Желтая карточка
Абанда Леруа
87' Красная карточка
Тшибуабуа Марвен
90' Желтая карточка
Кейта Хабиб
90'+7
30
Диш
Гийом
17
Sandro
Tremoulet
4
Тшибуабуа
Марвен
40
Опаре
Даниэль
35
Sergio
Conceicao
2
Силла
Абдулайе
27
Сиссоко
Самбу
23
Лепуан
Кристоф
11
Абанда
Леруа
9
Элисор
Симон
12
Бернье
Антуан
31
Илич
Марко
25
Nayel
Mehssatou
4
Ватанабэ
Цуёси
24
Дессолей
Дорьян
30
Д'Эне
Кристоф
11
Беншаиб
Амин
12
Кейта
Хабиб
20
Де
Брён
Александре
9
Billel
Messaoudi
17
Гейе
Папе
Хабиб
7
Мбайо
Дилан
Серен Юнайтед
5-3-2
Кортрейк
4-3-3

История личных встреч

Серен Юнайтед
Кортрейк

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

ПДА
0:2
ПДА
2:0
К
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Серен Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ватанабэ Цуёси 1 0.5

Карточки

Серен Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тшибуабуа Марвен 0 1
Абанда Леруа 1 0
Элисор Симон 1 0
Valentin Guillaume 1 0
Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Папе Хабиб 2 0
Кейта Хабиб 2 0
Беншаиб Амин 0 1
Nayel Mehssatou 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Серен Юнайтед
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Генк 0:2 Остенде - Серен Юнайтед 2:2 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1
Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Гент - Серен Юнайтед 4:0 Серен Юнайтед - Антверпен 0:1 Шарлеруа - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0 Серен Юнайтед - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Серен Юнайтед - Свифт Эсперанж 5:0 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2
Кортрейк
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Кортрейк - Утрехт 2:1 Остенде - Кортрейк 4:5 Кортрейк - Виртон 0:0
Дордрехт - Кортрейк 4:2 Кортрейк - Мехелен 3:1 Кортрейк - Андерлехт 2:3 Мехелен - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Генк - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:3 Кортрейк - Антверпен 0:2 Кортрейк - Брюгге 0:1 Шарлеруа - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:1 Гент - Кортрейк 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АХ Лёвен 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Антверпен 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Унион Сент-Жиллуаз 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Генк 2 1 0 1 5 - 4 3
5. Зульте-Варегем 2 1 0 1 2 - 1 3
6. Шарлеруа 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Вестерло 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Брюгге 2 1 0 1 4 - 4 3
9. Серкль Брюгге 2 1 0 1 1 - 2 3
10. Андерлехт 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Кортрейк 2 1 0 1 1 - 2 3
12. Эйпен 2 1 0 1 3 - 4 3
13. Остенде 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Сент-Трейден 2 0 2 0 2 - 2 2
15. Гент 2 0 2 0 3 - 3 2
16. Стандард 2 0 1 1 3 - 5 1
17. Мехелен 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Серен Юнайтед 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Генк 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Зульте-Варегем 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Шарлеруа 1 1 0 0 3 - 1 3
5. АХ Лёвен 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Вестерло 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Остенде 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Эйпен 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Антверпен 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Серкль Брюгге 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Брюгге 1 1 0 0 3 - 2 3
12. Унион Сент-Жиллуаз 1 1 0 0 1 - 0 3
13. Гент 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Стандард 1 0 1 0 2 - 2 1
15. Сент-Трейден 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Серен Юнайтед 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Мехелен 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Кортрейк 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АХ Лёвен 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Антверпен 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Кортрейк 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Унион Сент-Жиллуаз 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Сент-Трейден 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Гент 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Генк 1 0 0 1 2 - 3 0
8. Зульте-Варегем 1 0 0 1 0 - 1 0
9. Шарлеруа 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Брюгге 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Серкль Брюгге 1 0 0 1 0 - 2 0
12. Андерлехт 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Мехелен 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Эйпен 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Остенде 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Стандард 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Вестерло 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Серен Юнайтед 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Мбайо Дилан уходит с поля. Dion De Neve выходит вместо него
  • 95'
    Nayel Mehssatou уходит с поля. Joao Silva выходит вместо него
  • Желтая карточка
    93'
    Хабиб Кейта получил желтую карточку от судьи
  • 91'
    Billel Messaoudi уходит с поля. Энен Давид выходит вместо него
  • Описание гола
    90'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • 87'
    УДАЛЕНИЕ! - Тшибуабуа Марвен увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Бонусы букмекеров
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 34'
      Опаре Даниэль уходит с поля. Marsoni Sambu выходит вместо него
    • Желтая карточка
      29'
      Гейе Папе Хабиб получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      УДАЛЕНИЕ! - Беншаиб Амин увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Описание гола
      20'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Элисор Симон пробил пенальти, но не смог забить!
    • Желтая карточка
      17'
      Элисор Симон получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Серен Юнайтед 0:1 Кортрейк онлайн

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