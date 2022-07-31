Стадион: Босуил
1:0
Конец матча
0'
43' Желтая карточкаNovatus Disma
1:0
68' ГолБаликвиша Мишель-Анже
75' Желтая карточкаMoudou Tambedou
75' Вторая желтая карточкаNovatus Disma
89' Желтая карточкаДе Лат Ричи
90' Желтая карточкаЯнссен Винсент
90'+4
Ход матча
43'
68'
75'
75'
89'
90'
21
Винс
Сэмюэл
19
Миёши
Коджи
99
Фрай
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Винс СэмюэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Миёши КоджиНападающий
-
99 Фрай МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Батай ЙеллеПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Lukas Willen
-
-
-
Главный тренер: Mbaye Leye
История личных встреч
Антверпен
Зульте-Варегем
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Микаэль
|2 (1)
|1
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0.5
|Алдервейрельд Тоби
|0
|0
|Винс Сэмюэл
|0
|0
Зульте-Варегем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Борха
|1
|0.5
|Фадера Алию
|1
|0.5
|Воссен Йелле
|0
|0
|Nicolas Rommens
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0
Зульте-Варегем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Novatus Disma
|1
|1
|Mamadou Sangare
|1
|0
|Moudou Tambedou
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Дрита - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2 Антверпен - Дрита 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1
Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2 Антверпен - Мехелен 4:0 Антверпен - Хогстратен 9:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1 Антверпен - Брюгге 1:3 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 0:4 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Брюгге - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:1 АХ Лёвен - Антверпен 0:1 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Брюгге - Антверпен 4:1 Антверпен - Мехелен 1:2
Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0
Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0 Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2 Зульте-Варегем - Остенде 0:0 Генк - Зульте-Варегем 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Зульте-Варегем 3:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АХ Лёвен
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Антверпен
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Генк
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|5.
|Зульте-Варегем
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|6.
|Шарлеруа
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Вестерло
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Брюгге
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|Серкль Брюгге
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|Андерлехт
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Кортрейк
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|12.
|Эйпен
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|13.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Сент-Трейден
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|Гент
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|16.
|Стандард
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|17.
|Мехелен
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Серен Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Генк
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Зульте-Варегем
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Шарлеруа
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|АХ Лёвен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Вестерло
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Остенде
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Эйпен
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Антверпен
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Серкль Брюгге
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Брюгге
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|12.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|13.
|Гент
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Стандард
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|Сент-Трейден
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Серен Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Мехелен
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Кортрейк
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АХ Лёвен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Антверпен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Кортрейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Сент-Трейден
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Гент
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Генк
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|8.
|Зульте-Варегем
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|Шарлеруа
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Брюгге
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Серкль Брюгге
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|Андерлехт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Мехелен
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Эйпен
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Остенде
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Стандард
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Вестерло
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Серен Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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