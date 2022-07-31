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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион:
Антверпен
1:0
Конец матча
Зульте-Варегем
0'
43' Желтая карточка
Novatus Disma
1:0
68' Гол
Баликвиша Мишель-Анже
75' Желтая карточка
Moudou Tambedou
75' Вторая желтая карточка
Novatus Disma
89' Желтая карточка
Де Лат Ричи
90' Желтая карточка
Янссен Винсент
90'+4
1
Бутез
Жан
2
Де
Лат
Ричи
23
Алдервейрельд
Тоби
61
Алмейда
Динис
21
Винс
Сэмюэл
4
Наингголан
Раджа
16
Геркенс
Питер
8
Юсуф
Альхассан
19
Миёши
Коджи
99
Фрай
Микаэль
10
Баликвиша
Мишель-Анже
1
Боссут
Сэмми
14
Сиранни
Алессандро
18
Moudou
Tambedou
3
Лопес
Борха
5
Драмбаев
Aлександр
26
Novatus
Disma
20
Nicolas
Rommens
6
Сиссако
Абдулайе
10
Mamadou
Sangare
9
Воссен
Йелле
17
Жан-Люк
Домпе
Антверпен
4-3-3
Зульте-Варегем
4-3-3

История личных встреч

Антверпен
Зульте-Варегем

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПДА
0:1
ПДА
1:3
ПДА
2:1
ПДА
2:0
ПДА
1:2
ПДА
5:1
ПДА
1:2
ПДА
3:0
КБ
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Микаэль 2 (1) 1
Баликвиша Мишель-Анже 1 0.5
Алдервейрельд Тоби 0 0
Винс Сэмюэл 0 0
Зульте-Варегем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Борха 1 0.5
Фадера Алию 1 0.5
Воссен Йелле 0 0
Nicolas Rommens 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алдервейрельд Тоби 1 0
Зульте-Варегем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Novatus Disma 1 1
Mamadou Sangare 1 0
Moudou Tambedou 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Дрита - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2 Антверпен - Дрита 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1
Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2 Антверпен - Мехелен 4:0 Антверпен - Хогстратен 9:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1 Антверпен - Брюгге 1:3 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 0:4 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Брюгге - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:1 АХ Лёвен - Антверпен 0:1 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Брюгге - Антверпен 4:1 Антверпен - Мехелен 1:2
Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0
Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0 Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2 Зульте-Варегем - Остенде 0:0 Генк - Зульте-Варегем 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Зульте-Варегем 3:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АХ Лёвен 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Антверпен 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Унион Сент-Жиллуаз 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Генк 2 1 0 1 5 - 4 3
5. Зульте-Варегем 2 1 0 1 2 - 1 3
6. Шарлеруа 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Вестерло 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Брюгге 2 1 0 1 4 - 4 3
9. Серкль Брюгге 2 1 0 1 1 - 2 3
10. Андерлехт 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Кортрейк 2 1 0 1 1 - 2 3
12. Эйпен 2 1 0 1 3 - 4 3
13. Остенде 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Сент-Трейден 2 0 2 0 2 - 2 2
15. Гент 2 0 2 0 3 - 3 2
16. Стандард 2 0 1 1 3 - 5 1
17. Мехелен 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Серен Юнайтед 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Генк 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Зульте-Варегем 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Шарлеруа 1 1 0 0 3 - 1 3
5. АХ Лёвен 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Вестерло 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Остенде 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Эйпен 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Антверпен 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Серкль Брюгге 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Брюгге 1 1 0 0 3 - 2 3
12. Унион Сент-Жиллуаз 1 1 0 0 1 - 0 3
13. Гент 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Стандард 1 0 1 0 2 - 2 1
15. Сент-Трейден 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Серен Юнайтед 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Мехелен 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Кортрейк 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АХ Лёвен 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Антверпен 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Кортрейк 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Унион Сент-Жиллуаз 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Сент-Трейден 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Гент 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Генк 1 0 0 1 2 - 3 0
8. Зульте-Варегем 1 0 0 1 0 - 1 0
9. Шарлеруа 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Брюгге 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Серкль Брюгге 1 0 0 1 0 - 2 0
12. Андерлехт 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Мехелен 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Эйпен 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Остенде 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Стандард 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Вестерло 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Серен Юнайтед 1 0 0 1 0 - 2 0
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      43'
      Novatus Disma получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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