Стадион: Викарадж Роад
0:0
Перерыв
0'
14' Желтая карточкаКларк Киран
24' Желтая карточкаФлек Джон
25' Желтая карточкаСьерральта Франсиско
45' Желтая карточкаКлеверли Том
Ход матча
14'
24'
45'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
14
Камара
Ассан
12
Сема
Кен
39
Каембе
Эдо
23
Сарр
Исмаила
10
Педро
Жоао
26
Кларк
Киран
12
Иган
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Камара АссанЗащитник
-
12 Сема КенЗащитник
- Полузащитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
-
23 Сарр ИсмаилаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
-
26 Хамер БенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Гослинг ДэнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Байо ВакунНападающий
-
Главный тренер: Rob Edwards
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Кларк КиранЗащитник
-
12 Иган ДжонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Лоу МаксПолузащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
-
11 Хадра РедаПолузащитник
-
10 Шарп БиллиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хекингботтом Пол
История личных встреч
Уотфорд
Шеффилд Юнайтед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
9 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Уотфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клеверли Том
|1
|0
|Сьерральта Франсиско
|1
|0
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Флек Джон
|1
|0
|Кларк Киран
|1
|0
Результаты последних матчей
Уотфорд
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Уотфорд - Саутгемптон 0:0 Уотфорд - Уиком 4:1 Уотфорд - Болтон 0:2 Уотфорд - Панатинаикос 0:0
Уотфорд - Кембридж Юнайтед 1:3 Челси - Уотфорд 2:1 Уотфорд - Лестер 1:5 Уотфорд - Эвертон 0:0 Кристал Пэлас - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Бёрнли 1:2 Манчестер Сити - Уотфорд 5:1 Уотфорд - Брентфорд 1:2 Уотфорд - Лидс 0:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Саутгемптон - Уотфорд 1:2 Вулверхэмптон - Уотфорд 4:0 Уотфорд - Арсенал 2:3 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Астон Вилла - Уотфорд 0:1
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Барнсли - Шеффилд Юнайтед 2:1 Бёртон - Шеффилд Юнайтед 0:3 Мансфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 3:0 Сканторп - Шеффилд Юнайтед 3:2
Линкольн Сити - Шеффилд Юнайтед 0:6 Каса Пиа - Шеффилд Юнайтед 1:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:2 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 4:0 КПР - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Кардифф Сити 1:0 Бристоль Сити - Шеффилд Юнайтед 1:1 Шеффилд Юнайтед - Рединг 1:2 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 0:0 Шеффилд Юнайтед - КПР 1:0 Сток Сити - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Барнсли 2:0 Блэкпул - Шеффилд Юнайтед 0:0 Ковентри - Шеффилд Юнайтед 4:1 Шеффилд Юнайтед - Мидлсбро 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Миллуолл
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Халл Сити
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Блэкпул
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Блэкберн
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Бёрнли
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Кардифф Сити
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Уотфорд
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Ковентри
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Сандерленд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Вест Бромвич
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Мидлсбро
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Лутон Таун
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Престон Норт Энд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Бирмингем
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Суонси
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Ротерхэм
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|Уиган
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|19.
|КПР
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Рединг
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|Бристоль Сити
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|22.
|Норвич
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|Хаддерсфилд Таун
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|Сток Сити
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Миллуолл
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Блэкпул
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Блэкберн
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Кардифф Сити
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Халл Сити
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Уотфорд
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Сандерленд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Мидлсбро
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Лутон Таун
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Ротерхэм
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Уиган
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Бирмингем
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Престон Норт Энд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Вест Бромвич
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|КПР
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Рединг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Шеффилд Юнайтед
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Бристоль Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Бёрнли
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Норвич
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Суонси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Сток Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|Хаддерсфилд Таун
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бёрнли
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Шеффилд Юнайтед
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Ковентри
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Суонси
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Бирмингем
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Престон Норт Энд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Вест Бромвич
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Блэкпул
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Блэкберн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Кардифф Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Сандерленд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Уотфорд
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Миллуолл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Халл Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ротерхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Уиган
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Хаддерсфилд Таун
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Мидлсбро
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|КПР
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|Рединг
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|Бристоль Сити
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|23.
|Норвич
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|Сток Сити
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет в Первую лигу
Прогнозы на матч Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед
Исход игры
Уотфорд
71.7% (86)
Ничья
24.2% (29)
Шеффилд Юнайтед
4.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
51.3% (59)
Меньше
48.7% (56)
Обе команды забьют
Да
71.3% (82)
Нет
28.7% (33)
Популярный счёт
2:1 Уотфорд
40.8% (49)
1:0 Уотфорд
22.5% (27)
1:1 Ничья
20% (24)
2:0 Уотфорд
3.3% (4)
1:2 Шеффилд Юнайтед
2.5% (3)
2:2 Ничья
2.5% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!