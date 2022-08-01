  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. .Чемпионшип 2022-2023

Англия: .Чемпионшип

2022-2023

Стадион:
Уотфорд
0:0
Перерыв
Шеффилд Юнайтед
0'
14' Желтая карточка
Кларк Киран
24' Желтая карточка
Флек Джон
25' Желтая карточка
Сьерральта Франсиско
45' Желтая карточка
Клеверли Том

Ход матча

14'
 
Кларк Киран
24'
 
Флек Джон
25'
Сьерральта Франсиско
 
45'
Клеверли Том
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 120
Уотфорд 71.7% (86)
X 24.2% (29)
Шеффилд Юнайтед 4.2% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уотфорд
Ничья
Шеффилд Юнайтед
2.45
3.39
4.09
Все Коэффициенты
Новости
1
Бахманн
Даниэль
27
Кабаселе
Кристиан
31
Сьерральта
Франсиско
15
Каткарт
Крейг
14
Камара
Ассан
12
Сема
Кен
8
Клеверли
Том
39
Каембе
Эдо
23
Сарр
Исмаила
25
Деннис
Эммануэль
10
Педро
Жоао
18
Фодеринхэм
Уэсли
3
Стивенс
Энда
26
Кларк
Киран
12
Иган
Джон
2
Бэлдок
Джордж
33
Норрингтон-Дэвис
Рис
8
Берге
Сандер
4
Флек
Джон
16
Норвуд
Оливер
29
Ндиайе
Илиман
36
Джеббисон
Дэниел
Уотфорд
3-4-2-1
Шеффилд Юнайтед
3-5-2

История личных встреч

Уотфорд
Шеффилд Юнайтед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

9 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
Ч
3:0
Ч
0:1
Ч
3:0
Ч
2:0
Ч
0:2
Ч
2:1
Ч
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клеверли Том 1 0
Сьерральта Франсиско 1 0
Шеффилд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флек Джон 1 0
Кларк Киран 1 0

Результаты последних матчей

Уотфорд
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Уотфорд - Саутгемптон 0:0 Уотфорд - Уиком 4:1 Уотфорд - Болтон 0:2 Уотфорд - Панатинаикос 0:0
Уотфорд - Кембридж Юнайтед 1:3 Челси - Уотфорд 2:1 Уотфорд - Лестер 1:5 Уотфорд - Эвертон 0:0 Кристал Пэлас - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Бёрнли 1:2 Манчестер Сити - Уотфорд 5:1 Уотфорд - Брентфорд 1:2 Уотфорд - Лидс 0:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Саутгемптон - Уотфорд 1:2 Вулверхэмптон - Уотфорд 4:0 Уотфорд - Арсенал 2:3 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Астон Вилла - Уотфорд 0:1
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Барнсли - Шеффилд Юнайтед 2:1 Бёртон - Шеффилд Юнайтед 0:3 Мансфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 3:0 Сканторп - Шеффилд Юнайтед 3:2
Линкольн Сити - Шеффилд Юнайтед 0:6 Каса Пиа - Шеффилд Юнайтед 1:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:2 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 4:0 КПР - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Кардифф Сити 1:0 Бристоль Сити - Шеффилд Юнайтед 1:1 Шеффилд Юнайтед - Рединг 1:2 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 0:0 Шеффилд Юнайтед - КПР 1:0 Сток Сити - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Барнсли 2:0 Блэкпул - Шеффилд Юнайтед 0:0 Ковентри - Шеффилд Юнайтед 4:1 Шеффилд Юнайтед - Мидлсбро 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Миллуолл 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Халл Сити 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Блэкпул 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Блэкберн 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Бёрнли 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Кардифф Сити 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Шеффилд Юнайтед 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Уотфорд 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Ковентри 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Сандерленд 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Вест Бромвич 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Мидлсбро 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Лутон Таун 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Престон Норт Энд 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Бирмингем 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Суонси 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Ротерхэм 1 0 1 0 1 - 1 1
18. Уиган 1 0 1 0 0 - 0 1
19. КПР 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Рединг 1 0 0 1 0 - 1 0
21. Бристоль Сити 1 0 0 1 1 - 2 0
22. Норвич 1 0 0 1 0 - 1 0
23. Хаддерсфилд Таун 1 0 0 1 0 - 1 0
24. Сток Сити 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Миллуолл 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Блэкпул 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Блэкберн 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Кардифф Сити 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Халл Сити 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Уотфорд 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Сандерленд 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Мидлсбро 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Лутон Таун 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ротерхэм 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Уиган 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Бирмингем 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Престон Норт Энд 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Вест Бромвич 0 0 0 0 0 - 0 0
15. КПР 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ковентри 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Рединг 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Шеффилд Юнайтед 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Бристоль Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Бёрнли 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Норвич 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Суонси 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Сток Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Хаддерсфилд Таун 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бёрнли 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Шеффилд Юнайтед 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Ковентри 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Суонси 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Бирмингем 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Престон Норт Энд 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Вест Бромвич 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Блэкпул 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Блэкберн 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Кардифф Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Сандерленд 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Уотфорд 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Миллуолл 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Халл Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ротерхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Уиган 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Хаддерсфилд Таун 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Мидлсбро 0 0 0 0 0 - 0 0
20. КПР 1 0 0 1 0 - 1 0
21. Рединг 1 0 0 1 0 - 1 0
22. Бристоль Сити 1 0 0 1 1 - 2 0
23. Норвич 1 0 0 1 0 - 1 0
24. Сток Сити 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет в Первую лигу
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "Уотфорд" и "Шеффилд Юнайтед" на голы пока что не наиграли. Отдыхаем...
  • Угловой
    45'
    С правого фланга подача углового у гостей последовала во вратарскую площадь, но сразу прозвучал свисток арбитра, который зафиксировал фол в атаке.
  • Опасный момент
    45'
    В контратаке Джеббисон пробивал с дальней дистанции. Мяч по высокой дуге опускался под перекладину ворот, но Бахманн без особых проблем перевёл мяч на угловой.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты компенсировано.
  • 44'
    Можно заметить, что на трибунах пошло движение - болельщики выдвинулись по направлению к буфету. Зрелищ они пока особо не получили, поэтому хорошо бы хлеба хотя бы покушать.
  • 43'
    "Шеффилд Юнайтед" в атаках очень пассивен во второй половине тайма. Очень неплохо гости смотрелись на старте встречи, но потом очень быстро сникли.
  • Опасный момент
    42'
    ОПАСНО! А вот это уже был шанс. С левого фланга прошла резкая подача в центр штрафной площади гостей, откуда Педро пробивал головой, но Фодеринхэм в броске эффектно сумел поймать мяч намертво.
  • 41'
    Правым флангом попытались "шершни" продвинуться с мячом вперёд, но Иган спокойно вынес мяч за боковую линию поля.
  • 40'
    Но "Уотфорд" всё-таки не активничает в атаке, предпочитая многочисленные поперечные передачи, периодически отпасовывая мяч назад на вратаря.
  • 39'
    "Шеффилд Юнайтед" начал как-то глубовато прижиматься к своей штрафной площади ближе к концовке первого тайма. Это может быть чревато неприятными последствиями.
  • Фол, нарушение
    37'
    Штрафной удар в глубине поля на левом фланге заработали уотфордцы. Подача следовала в штрафную площадку, но защитники гостей спокойно вынесли мяч подальше.
  • 36'
    "Уотфорд" достаточно высоко работает в прессинге на чужой половине поля, но при этом агрессии и реального желания заставить соперника ошибиться мы не видим.
  • Опасный момент
    35'
    Джеббисону удалось ворваться в чужую штрафную площадку по левому краю, откуда он пробивал в борьбе с защитником, но получилось слабовато, да ещё и практически по центру ворот. Натянем этот эпизод до восклицательного знака.
  • 34'
    Ближе к концовке первого тайма темп матча только падает. Я сильно удивлюсь, если до свистка на перерыв мы с вами увидим гол в какие-либо ворота.
  • Травма, повреждение
    32'
    Повреждение получил Стивенс, которому потребовалась медицинская помощь. Что-то с голеностопом, похоже, у защитника.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      31'
      Два угловых подряд выполнили футболисты "Уотфорда", по одному с разных флангов, но эти стандартные положения не привели к реальной остроте у ворот Фодеринхэма.
    • 30'
      Очередное простенькое наступление "шершней" правым флангом закончилось прострельной передачей в район 11-метровой отметки, откуда следовал удар, но он был заблокирован.
    • 29'
      На чужой половине поля атакующие игроки практически всегда отдают передачи в борьбу. Из-за этого развития интересных атак мы не видим.
    • 27'
      Бэлдок правым флангом протащил мяч в атаку к лицевой линии, откуда намеревался прострелить вдоль ворот, но его попытка была блокирована.
    • Желтая карточка
      26'
      В итоге по жёлтой карточке получили зачинщики - Сьерральта и Стивенс.
    • Судья
      25'
      После одного из жёстких силовых стыков возникла на поле небольшая потасовка. Мужики завелись, потолкались, и сейчас арбитр проводит разъяснительные беседы.
    • 24'
      С правого фланга высокая подача последовала в штрафную площадь гостей, но Деннис в борьбе пробил головой несильно и неточно.
    • 23'
      Эти команды ещё совсем недавно играли в Премьер-лиге, но складывается впечатление, что это какие-то обречённые ребята из Чемпионшипа. Будем делать скидку на начало сезона. Возможно, игроки просто не успели набрать форму к старту чемпионата.
    • 22'
      Флек с дальней дистанции решил пробил по воротам, но слабовато, как для такой дистанции - Бахманн играючи мяч поймал.
    • 21'
      Пол Хе­кинг­бот­том явно не в восторге от игры своих футболистов, нервно высказывая им свои претензии от кромки поля.
    • 20'
      Если картина игры серьёзным образом не поменяется, то нас может ожидать угроза возможной нулевой ничьей. Хочется надеяться, что я ошибаюсь.
    • 19'
      Не хватает пока атакующим игрока обеих команд креативных действий. Всё делается прямолинейно и примитивно, да ещё и без скорости.
    • 18'
      После прострела с левого фланга Деннис пробивал в касание с левой ноги метров с 15, но очень слабо получилось - мяч еле докатился до Фодеринхэма.
    • 17'
      После прострела с левого фланга Деннис пробивал в касание с левой ноги метров с 15, но очень слабо получилось - мяч еле докатился до Фодеринхэма.
    • 16'
      Кларк забросил мяч на Джеббисона, но тот в силовой борьбе без шансов проиграл двум защитникам. Так что контратаки не получилось.
    • Желтая карточка
      15'
      Кларк коварно поставил подножку Деннису, который делал забегание без мяча. Арбитр за такое действие решил открыть счёт по жёлтым карточкам в матче.
    • 14'
      Перестал держаться мяч у футболистов "Шеффилд Юнайтед", который теперь вынужден большими силами держать позиционную оборону.
    • 12'
      Деннис в середине поля перехватил мяч, дотащил игровой снаряд до линии штрафной площади, откуда мощно пробивал, но в подкате выстрел на себя принял защитник.
    • 11'
      Покатали мяч немного на своей половине поля гости, привлекая к комбинационным действиям Фодеринхэма. Скучновато пока что в игре, прямо скажем.
    • 10'
      Попытались шеффилдцы вылететь в скоростную контратаку, но в итоге всё закончилось торможением и передачей назад. Пока что команды не решаются на агрессивные активные действия.
    • 9'
      От углового флажка со стандарта последовала сильная прострельная передача на средней высоте, но один из защитников ловко пяткой отбил мяч в поле.
    • Угловой
      8'
      Тише стало на трибунах "Викарадж Роад". но "Уотфорд" всё-таки завёл толпу, проведя свою первую атаку, заработав угловой на правом фланге.
    • 7'
      Правым флангом теперь гости старались обострить игру, но снова мяч был выпущен за лицевую линию.
    • 5'
      Можно сказать, что первым номером сейчас играет "Шеффилд Юнайтед". Но пока что опасными моментами у ворот Фодеринхэма не пахнет.
    • 4'
      Левым флангом атаковали гости, но передача на ход Норрингтону-Дэвису получилась слишком сильной - Рис выполнял прострел уже из-за пределов поля.
    • 3'
      "Викарадж Роад" заполнен примерно на две трети. Пустые места провидняются повсюду, но всё-таки поддержка у "шершней" достаточно серьёзная.
    • 2'
      Стартовый сумбур на поле присутствует. Обе команды стараются захватить инициативу и наладить контроль мяча, но слишком суетятся.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 1-го тура Английского Чемпионшипа, в котором "Уотфорд" сыграет дома с "Шеффилд Юнайтед".
      Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
    Прогнозы 120
    Уотфорд 71.7% (86)
    X 24.2% (29)
    Шеффилд Юнайтед 4.2% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Уотфорд
    Ничья
    Шеффилд Юнайтед
    2.45
    3.39
    4.09
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед

    Исход игры
    Уотфорд
    71.7% (86)
    Ничья
    24.2% (29)
    Шеффилд Юнайтед
    4.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.3% (59)
    Меньше
    48.7% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    71.3% (82)
    Нет
    28.7% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Уотфорд
    40.8% (49)
    1:0 Уотфорд
    22.5% (27)
    1:1 Ничья
    20% (24)
    2:0 Уотфорд
    3.3% (4)
    1:2 Шеффилд Юнайтед
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Уотфорд
    Шеффилд Юнайтед
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     