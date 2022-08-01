ОПАСНО! А вот это уже был шанс. С левого фланга прошла резкая подача в центр штрафной площади гостей, откуда Педро пробивал головой, но Фодеринхэм в броске эффектно сумел поймать мяч намертво.

"Шеффилд Юнайтед" в атаках очень пассивен во второй половине тайма. Очень неплохо гости смотрелись на старте встречи, но потом очень быстро сникли.

Можно заметить, что на трибунах пошло движение - болельщики выдвинулись по направлению к буфету. Зрелищ они пока особо не получили, поэтому хорошо бы хлеба хотя бы покушать.

В контратаке Джеббисон пробивал с дальней дистанции. Мяч по высокой дуге опускался под перекладину ворот, но Бахманн без особых проблем перевёл мяч на угловой.

С правого фланга подача углового у гостей последовала во вратарскую площадь, но сразу прозвучал свисток арбитра, который зафиксировал фол в атаке.

Первый тайм окончен! "Уотфорд" и "Шеффилд Юнайтед" на голы пока что не наиграли. Отдыхаем...

Повреждение получил Стивенс, которому потребовалась медицинская помощь. Что-то с голеностопом, похоже, у защитника.

Ближе к концовке первого тайма темп матча только падает. Я сильно удивлюсь, если до свистка на перерыв мы с вами увидим гол в какие-либо ворота.

Джеббисону удалось ворваться в чужую штрафную площадку по левому краю, откуда он пробивал в борьбе с защитником, но получилось слабовато, да ещё и практически по центру ворот. Натянем этот эпизод до восклицательного знака.

"Уотфорд" достаточно высоко работает в прессинге на чужой половине поля, но при этом агрессии и реального желания заставить соперника ошибиться мы не видим.

Штрафной удар в глубине поля на левом фланге заработали уотфордцы. Подача следовала в штрафную площадку, но защитники гостей спокойно вынесли мяч подальше.

"Шеффилд Юнайтед" начал как-то глубовато прижиматься к своей штрафной площади ближе к концовке первого тайма. Это может быть чревато неприятными последствиями.

Но "Уотфорд" всё-таки не активничает в атаке, предпочитая многочисленные поперечные передачи, периодически отпасовывая мяч назад на вратаря.

Правым флангом попытались "шершни" продвинуться с мячом вперёд, но Иган спокойно вынес мяч за боковую линию поля.

31' Два угловых подряд выполнили футболисты "Уотфорда", по одному с разных флангов, но эти стандартные положения не привели к реальной остроте у ворот Фодеринхэма.

30' Очередное простенькое наступление "шершней" правым флангом закончилось прострельной передачей в район 11-метровой отметки, откуда следовал удар, но он был заблокирован.

29' На чужой половине поля атакующие игроки практически всегда отдают передачи в борьбу. Из-за этого развития интересных атак мы не видим.

27' Бэлдок правым флангом протащил мяч в атаку к лицевой линии, откуда намеревался прострелить вдоль ворот, но его попытка была блокирована.

26' В итоге по жёлтой карточке получили зачинщики - Сьерральта и Стивенс.

25' После одного из жёстких силовых стыков возникла на поле небольшая потасовка. Мужики завелись, потолкались, и сейчас арбитр проводит разъяснительные беседы.

24' С правого фланга высокая подача последовала в штрафную площадь гостей, но Деннис в борьбе пробил головой несильно и неточно.

23' Эти команды ещё совсем недавно играли в Премьер-лиге, но складывается впечатление, что это какие-то обречённые ребята из Чемпионшипа. Будем делать скидку на начало сезона. Возможно, игроки просто не успели набрать форму к старту чемпионата.

22' Флек с дальней дистанции решил пробил по воротам, но слабовато, как для такой дистанции - Бахманн играючи мяч поймал.