1:0
Первый тайм: 38'
Ход матча
16'
1:0
34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
25
Vinicius3
30
Lucas
Braga
12
Фабио
Лопес
33
Huan
Nino2
7
Андре
8
Gustavo1
10
Гансо
Пауло
21
Jhon
Arias
14
Кано
Херман
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
13 Madson IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Vinicius3Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Lucas BragaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 John VictorВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
40 БруниньоПолузащитник
-
15 Bryan AnguloНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
32 Derick
-
38 Kevyson
-
28 Jair Filho
-
Главный тренер: Lisca
- Основной состав
-
12 Фабио ЛопесВратарь
- Защитник
-
33 Huan Nino2Защитник
- Защитник
- Защитник
-
7 АндреПолузащитник
-
8 Gustavo1Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
21 Jhon AriasПолузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 КристианоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Джон КеннедиНападающий
-
31 Calegari
-
-
20 Yago I
-
-
Главный тренер: Fernando Diniz
История личных встреч
Сантос
Флуминенсе
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
17 матчей
47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сантос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marcos Leonardo
|7
|0.35
|Баптистао Лео
|5
|0.25
|Vinicius3
|3
|0.15
|Rwan Seco
|2 (1)
|0.1
|Bryan Angulo
|1
|0.05
|Габриэль Эдуардо
|1
|0.05
|Luiz Felipe III
|1
|0.05
|Lucas Barbosa
|1
|0.05
|Lucas Braga
|1
|0.05
|Майкон Перейра
|0
|0
|Хулио Джоян
|0
|0
|Angelo Borges
|0
|0
|Бруниньо
|0
|0
|Madson II
|0
|0
|Sandry Santos
|0
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кано Херман
|12
|0.6
|Jhon Arias
|3
|0.15
|Маноэл
|3
|0.15
|Энрике Луис
|2
|0.1
|Гансо Пауло
|2
|0.1
|Matheus Martins
|2
|0.1
|Samuel VII
|1
|0.05
|Андре
|1
|0.05
|Виллиан Сикейра
|1
|0.05
|Fred II
|1
|0.05
|Caio Paulista
|0
|0
|Gustavo1
|0
|0
|Веллингтон III
|0
|0
|Натан Аллан
|0
|0
|Мартинелли Габриэл
|0
|0
|Кристиано
|0
|0
Карточки
Сантос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Fernandez2
|8
|0
|Vinicius3
|6
|0
|Marcos Leonardo
|5
|0
|Angelo Borges
|4
|0
|Ауро Альваро
|3
|0
|Жуан Пауло
|3
|0
|Габриэль Эдуардо
|3
|0
|Madson II
|3
|0
|Lucas Pires
|1
|1
|Гуларт Рикардо
|2
|0
|Guilherme de Aguiar Camacho
|2
|0
|Бруниньо
|2
|0
|Хулио Джоян
|2
|0
|Майкон Перейра
|1
|0
|Баптистао Лео
|1
|0
|Карлос Санчес II
|1
|0
|Luiz Felipe III
|1
|0
|Lucas Barbosa
|1
|0
|Felipe Jonatan
|1
|0
|Rwan Seco
|1
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре
|6
|1
|Браз Давид
|2
|2
|Gustavo1
|3
|1
|Мело Фелипе
|3
|0
|Джон Кеннеди
|3
|0
|Гансо Пауло
|3
|0
|Маноэл
|3
|0
|Jhon Arias
|3
|0
|Yago I
|2
|0
|Caio Paulista
|2
|0
|Huan Nino2
|2
|0
|Маррони
|0
|1
|Виллиан Сикейра
|1
|0
|Luccas Claro
|1
|0
|Fred II
|1
|0
|Веллингтон III
|1
|0
|Фабио Лопес
|1
|0
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0
|Samuel VII
|1
|0
|Calegari
|1
|0
|Matheus Martins
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
11
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
2
13%
1
9%
1-15
2
13%
3
27%
16-30
3
20%
2
18%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
5
33%
4
36%
76-90
Пропущено
9
9
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
33%
2
22%
61-75
1
11%
3
33%
76-90
Забито
7
18
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 7
15 Не забивали 12
1
14%
4
22%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
14%
3
17%
31-45
2
29%
2
11%
46-60
1
14%
5
28%
61-75
2
29%
2
11%
76-90
Пропущено
7
11
6 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
3
43%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
5
45%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
14%
2
18%
76-90
Забито
22
29
9 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 13
7 Не забивали 5
3
14%
5
17%
1-15
2
9%
5
17%
16-30
4
18%
5
17%
31-45
3
14%
2
7%
46-60
3
14%
6
21%
61-75
7
32%
6
21%
76-90
Пропущено
16
20
11 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 12
4
25%
0
0%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
3
19%
8
40%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
3
19%
3
15%
61-75
2
13%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сантос
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Форталеза - Сантос 0:0 Сантос - Ботафого Рибейрао 2:0 Аваи - Сантос 1:0 Сантос - Коринтианс 1:0
Сантос - Атлетико Гойяненсе 1:0 Сантос - Тачира 1:1 Сантос - Фламенго 1:2 Тачира - Сантос 1:1 Коринтианс - Сантос 0:0 Коринтианс - Сантос 4:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 2:2 Жувентуде - Сантос 1:2 Атлетико Минейро - Сантос 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 2:2 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Сантос - Банфилд 1:1 Сантос - Сеара 0:0 Сантос - Унион Ла-Калера 1:0 Гойяс - Сантос 1:0
Флуминенсе
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Форталеза - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Гойяс - Флуминенсе 2:3 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:2
Крузейро - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Сеара 2:1 Флуминенсе - Коринтианс 4:0 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Крузейро 2:1 Флуминенсе - Аваи 2:0 Америка Минейро - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:2 Флуминенсе - Атлетико Минейро 5:3 Жувентуде - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Фламенго 1:2 Ориенте Петролеро - Флуминенсе 1:10 Форталеза - Флуминенсе 0:1 Унион Санта-Фе - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Вила Нова - Флуминенсе 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|20
|12
|6
|2
|33 - 14
|42
|2.
|Коринтианс
|20
|11
|5
|4
|25 - 19
|38
|3.
|Флуминенсе
|0:1
|20
|10
|4
|6
|29 - 21
|34
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|20
|10
|4
|6
|25 - 20
|34
|5.
|Фламенго
|20
|10
|3
|7
|30 - 19
|33
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|20
|8
|9
|3
|30 - 20
|33
|7.
|Атлетико Минейро
|20
|8
|8
|4
|27 - 23
|32
|8.
|Ред Булл Брагантино
|20
|8
|6
|6
|31 - 23
|30
|9.
|Сантос
|1:0
|20
|7
|8
|5
|23 - 16
|29
|10.
|Сан-Паулу
|20
|5
|11
|4
|28 - 25
|26
|11.
|Гойяс
|20
|6
|7
|7
|22 - 25
|25
|12.
|Ботафого Рибейрао
|20
|7
|3
|10
|19 - 25
|24
|13.
|Америка Минейро
|20
|7
|3
|10
|16 - 23
|24
|14.
|Сеара
|20
|5
|9
|6
|21 - 21
|24
|15.
|Коритиба Парана
|20
|6
|4
|10
|22 - 31
|22
|16.
|Аваи
|20
|6
|3
|11
|21 - 33
|21
|17.
|Куяба
|20
|5
|5
|10
|14 - 21
|20
|18.
|Форталеза
|20
|4
|6
|10
|16 - 23
|18
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|20
|4
|5
|11
|19 - 32
|17
|20.
|Жувентуде
|20
|3
|7
|10
|16 - 33
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|10
|7
|3
|0
|14 - 3
|24
|2.
|Фламенго
|10
|7
|1
|2
|20 - 5
|22
|3.
|Сантос
|1:0
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|6
|3
|1
|16 - 8
|21
|5.
|Палмейрас Сан-Паулу
|10
|6
|2
|2
|19 - 9
|20
|6.
|Ред Булл Брагантино
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|7.
|Коритиба Парана
|10
|6
|2
|2
|14 - 9
|20
|8.
|Флуминенсе
|0:1
|10
|6
|1
|3
|18 - 11
|19
|9.
|Интернасьонал Порту Алегре
|10
|5
|4
|1
|20 - 11
|19
|10.
|Атлетико Минейро
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|11.
|Америка Минейро
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|12.
|Аваи
|10
|5
|2
|3
|16 - 14
|17
|13.
|Сан-Паулу
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|14.
|Гойяс
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|10
|3
|2
|5
|10 - 10
|11
|16.
|Куяба
|10
|2
|5
|3
|7 - 7
|11
|17.
|Сеара
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|18.
|Ботафого Рибейрао
|9
|3
|1
|5
|9 - 10
|10
|19.
|Жувентуде
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|20.
|Форталеза
|10
|1
|6
|3
|4 - 6
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|10
|6
|4
|0
|14 - 5
|22
|2.
|Флуминенсе
|0:1
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|3.
|Коринтианс
|10
|4
|2
|4
|11 - 16
|14
|4.
|Ботафого Рибейрао
|11
|4
|2
|5
|10 - 15
|14
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|10
|3
|5
|2
|10 - 9
|14
|6.
|Атлетико Минейро
|10
|3
|5
|2
|11 - 13
|14
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|4
|1
|5
|9 - 12
|13
|8.
|Сеара
|10
|3
|4
|3
|10 - 9
|13
|9.
|Фламенго
|10
|3
|2
|5
|10 - 14
|11
|10.
|Ред Булл Брагантино
|9
|2
|4
|3
|13 - 14
|10
|11.
|Сан-Паулу
|11
|1
|7
|3
|11 - 14
|10
|12.
|Форталеза
|10
|3
|0
|7
|12 - 17
|9
|13.
|Куяба
|10
|3
|0
|7
|7 - 14
|9
|14.
|Гойяс
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|15.
|Сантос
|1:0
|9
|1
|5
|3
|6 - 8
|8
|16.
|Америка Минейро
|10
|2
|1
|7
|4 - 13
|7
|17.
|Жувентуде
|10
|1
|4
|5
|8 - 19
|7
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|10
|1
|3
|6
|9 - 22
|6
|19.
|Аваи
|10
|1
|1
|8
|5 - 19
|4
|20.
|Коритиба Парана
|10
|0
|2
|8
|8 - 22
|2
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- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
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