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Бразилия: Серия A

2022
Сантос
2:2
Конец матча
Флуминенсе
0'
1:0
16' Гол
Luiz Felipe III
65' Желтая карточка
Madson II
66' Желтая карточка
Guilherme de Aguiar Camacho
66' Желтая карточка
Caio Paulista
1:1
71' Пенальти
Гансо Пауло
72' Желтая карточка
Гансо Пауло
1:2
72' Гол
Jhon Arias
82' Желтая карточка
Андре
2:2
86' Гол
Marcos Leonardo
90' Желтая карточка
Веллингтон
90'+8
34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
33
Майкон
Перейра
2
Luiz
Felipe
III
3
Felipe
Jonatan
25
Vinicius3
29
Guilherme
de
Aguiar
Camacho
21
Lucas
Barbosa
7
Карлос
Санчес
II
30
Lucas
Braga
9
Marcos
Leonardo
12
Фабио
Лопес
2
Samuel
VII
33
Huan
Nino2
4
Luccas
Claro
70
Caio
Paulista
7
Андре
8
Gustavo1
37
Matheus
Martins
10
Гансо
Пауло
21
Jhon
Arias
14
Кано
Херман
Сантос
4-2-3-1
Флуминенсе
4-2-3-1

История личных встреч

Сантос
Флуминенсе

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

17 матчей

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

СA
0:0
СA
2:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
0:0
СA
3:2
СA
2:1
СA
2:4
К
3:0
К
1:1
СA
3:1
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Сантос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marcos Leonardo 8 0.4
Баптистао Лео 5 0.25
Vinicius3 3 0.15
Rwan Seco 2 (1) 0.1
Bryan Angulo 1 0.05
Габриэль Эдуардо 1 0.05
Luiz Felipe III 1 0.05
Lucas Barbosa 1 0.05
Lucas Braga 1 0.05
Angelo Borges 0 0
Майкон Перейра 0 0
Хулио Джоян 0 0
Бруниньо 0 0
Madson II 0 0
Sandry Santos 0 0
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кано Херман 12 0.6
Jhon Arias 4 0.2
Гансо Пауло 3 (1) 0.15
Маноэл 3 0.15
Энрике Луис 2 0.1
Matheus Martins 2 0.1
Samuel VII 1 0.05
Андре 1 0.05
Виллиан Сикейра 1 0.05
Fred II 1 0.05
Caio Paulista 0 0
Gustavo1 0 0
Веллингтон III 0 0
Натан Аллан 0 0
Мартинелли Габриэл 0 0
Кристиано 0 0

Карточки

Сантос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Fernandez2 8 0
Vinicius3 6 0
Marcos Leonardo 5 0
Madson II 4 0
Angelo Borges 4 0
Guilherme de Aguiar Camacho 3 0
Ауро Альваро 3 0
Жуан Пауло 3 0
Габриэль Эдуардо 3 0
Lucas Pires 1 1
Гуларт Рикардо 2 0
Бруниньо 2 0
Хулио Джоян 2 0
Майкон Перейра 1 0
Баптистао Лео 1 0
Карлос Санчес II 1 0
Luiz Felipe III 1 0
Lucas Barbosa 1 0
Felipe Jonatan 1 0
Rwan Seco 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре 7 1
Браз Давид 2 2
Gustavo1 3 1
Гансо Пауло 4 0
Мело Фелипе 3 0
Джон Кеннеди 3 0
Маноэл 3 0
Jhon Arias 3 0
Caio Paulista 3 0
Веллингтон III 2 0
Yago I 2 0
Huan Nino2 2 0
Маррони 0 1
Виллиан Сикейра 1 0
Luccas Claro 1 0
Fred II 1 0
Фабио Лопес 1 0
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0
Samuel VII 1 0
Calegari 1 0
Matheus Martins 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
13
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
2
12%
1
8%
1-15
3
18%
3
23%
16-30
3
18%
2
15%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
12%
3
23%
61-75
6
35%
4
31%
76-90

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
5
45%
2
18%
61-75
1
9%
4
36%
76-90

Забито

7
18
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
1
14%
4
22%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
14%
3
17%
31-45
2
29%
2
11%
46-60
1
14%
5
28%
61-75
2
29%
2
11%
76-90

Пропущено

7
11
6 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
3
43%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
5
45%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
14%
2
18%
76-90

Забито

24
31
10 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 13
7 Не забивали 5
3
13%
5
16%
1-15
3
13%
5
16%
16-30
4
17%
5
16%
31-45
3
13%
2
6%
46-60
3
13%
8
26%
61-75
8
33%
6
19%
76-90

Пропущено

18
22
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 13
4
22%
0
0%
1-15
4
22%
1
5%
16-30
3
17%
8
36%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
5
28%
3
14%
61-75
2
11%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Сантос
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Форталеза - Сантос 0:0 Сантос - Ботафого Рибейрао 2:0 Аваи - Сантос 1:0 Сантос - Коринтианс 1:0
Сантос - Атлетико Гойяненсе 1:0 Сантос - Тачира 1:1 Сантос - Фламенго 1:2 Тачира - Сантос 1:1 Коринтианс - Сантос 0:0 Коринтианс - Сантос 4:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 2:2 Жувентуде - Сантос 1:2 Атлетико Минейро - Сантос 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 2:2 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Сантос - Банфилд 1:1 Сантос - Сеара 0:0 Сантос - Унион Ла-Калера 1:0 Гойяс - Сантос 1:0
Флуминенсе
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Форталеза - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Гойяс - Флуминенсе 2:3 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:2
Крузейро - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Сеара 2:1 Флуминенсе - Коринтианс 4:0 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Крузейро 2:1 Флуминенсе - Аваи 2:0 Америка Минейро - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:2 Флуминенсе - Атлетико Минейро 5:3 Жувентуде - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Фламенго 1:2 Ориенте Петролеро - Флуминенсе 1:10 Форталеза - Флуминенсе 0:1 Унион Санта-Фе - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Вила Нова - Флуминенсе 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 20 12 6 2 33 - 14 42
2. Коринтианс 20 11 5 4 25 - 19 38
3. Флуминенсе 20 10 5 5 31 - 22 35
4. Атлетико Паранаэнсе 20 10 4 6 25 - 20 34
5. Фламенго 20 10 3 7 30 - 19 33
6. Интернасьонал Порту Алегре 20 8 9 3 30 - 20 33
7. Атлетико Минейро 20 8 8 4 27 - 23 32
8. Ред Булл Брагантино 20 8 6 6 31 - 23 30
9. Сантос 20 6 9 5 24 - 18 27
10. Сан-Паулу 20 5 11 4 28 - 25 26
11. Гойяс 20 6 7 7 22 - 25 25
12. Ботафого Рибейрао 20 7 3 10 19 - 25 24
13. Америка Минейро 20 7 3 10 16 - 23 24
14. Сеара 20 5 9 6 21 - 21 24
15. Коритиба Парана 20 6 4 10 22 - 31 22
16. Аваи 20 6 3 11 21 - 33 21
17. Куяба 20 5 5 10 14 - 21 20
18. Форталеза 20 4 6 10 16 - 23 18
19. Атлетико Гойяненсе 20 4 5 11 19 - 32 17
20. Жувентуде 20 3 7 10 16 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 10 7 3 0 14 - 3 24
2. Фламенго 10 7 1 2 20 - 5 22
3. Атлетико Паранаэнсе 10 6 3 1 16 - 8 21
4. Палмейрас Сан-Паулу 10 6 2 2 19 - 9 20
5. Ред Булл Брагантино 11 6 2 3 18 - 9 20
6. Коритиба Парана 10 6 2 2 14 - 9 20
7. Флуминенсе 10 6 1 3 18 - 11 19
8. Интернасьонал Порту Алегре 10 5 4 1 20 - 11 19
9. Сантос 11 5 4 2 18 - 10 19
10. Атлетико Минейро 10 5 3 2 16 - 10 18
11. Америка Минейро 10 5 2 3 12 - 10 17
12. Аваи 10 5 2 3 16 - 14 17
13. Сан-Паулу 9 4 4 1 17 - 11 16
14. Гойяс 10 4 4 2 13 - 11 16
15. Атлетико Гойяненсе 10 3 2 5 10 - 10 11
16. Куяба 10 2 5 3 7 - 7 11
17. Сеара 10 2 5 3 11 - 12 11
18. Ботафого Рибейрао 9 3 1 5 9 - 10 10
19. Жувентуде 10 2 3 5 8 - 14 9
20. Форталеза 10 1 6 3 4 - 6 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 10 6 4 0 14 - 5 22
2. Флуминенсе 10 4 4 2 13 - 11 16
3. Коринтианс 10 4 2 4 11 - 16 14
4. Ботафого Рибейрао 11 4 2 5 10 - 15 14
5. Интернасьонал Порту Алегре 10 3 5 2 10 - 9 14
6. Атлетико Минейро 10 3 5 2 11 - 13 14
7. Атлетико Паранаэнсе 10 4 1 5 9 - 12 13
8. Сеара 10 3 4 3 10 - 9 13
9. Фламенго 10 3 2 5 10 - 14 11
10. Ред Булл Брагантино 9 2 4 3 13 - 14 10
11. Сан-Паулу 11 1 7 3 11 - 14 10
12. Форталеза 10 3 0 7 12 - 17 9
13. Куяба 10 3 0 7 7 - 14 9
14. Гойяс 10 2 3 5 9 - 14 9
15. Сантос 9 1 5 3 6 - 8 8
16. Америка Минейро 10 2 1 7 4 - 13 7
17. Жувентуде 10 1 4 5 8 - 19 7
18. Атлетико Гойяненсе 10 1 3 6 9 - 22 6
19. Аваи 10 1 1 8 5 - 19 4
20. Коритиба Парана 10 0 2 8 8 - 22 2
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