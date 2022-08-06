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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион:
Генк
4:2
Конец матча
Эйпен
0'
1:0
3' Гол
Пейнтсил Джозеф
2:0
9' Гол
Пейнтсил Джозеф
2:1
32' Гол
Превляк Смаил
3:1
37' Гол
Грошовски Патрик
3:2
59' Гол
Чарльз-Кук Риган
60' Желтая карточка
Петерс Стеф
66' Желтая карточка
Jan Kral
83' Вторая желтая карточка
Петерс Стеф
4:2
90' Гол
Ндайишимий Майк
90'+5
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
46
Куэста
Карлос
33
Лукуми
Джон
5
Артеага
Херардо
34
Bilal
El
Khannous
8
Хейнен
Бриан
17
Грошовски
Патрик
28
Пейнтсил
Джозеф
9
Дессерс
Сириль
11
Ндайишимий
Майк
33
Нуруден
Абдул
2
Yentil
van
Genechten
35
Ламбер
Борис
21
Jan
Kral
10
Чарльз-Кук
Риган
23
Кристи-Дэвис
Исаак
8
Петерс
Стеф
14
Деом
Жером
3
Дэвидсон
Джейсон
9
Превляк
Смаил
7
Нуху
Айзек
Генк
4-3-3
Эйпен
3-5-2

История личных встреч

Генк
Эйпен

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

17 матчей

70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

ПДА
5:0
ПДА
3:2
ТМК
2:0
ПДА
1:4
ПДА
4:0
ПДА
2:1
ПДА
2:0
ПДА
0:2
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ПДА
3:3
ЛППОЗПВЛЕ
2:1
ЛППОЗПВЛЕ
1:1
ЛП
0:1
ЛП
2:0
ПЛ
5:1
ПЛ
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндайишимий Майк 3 1
Дессерс Сириль 3 (1) 1
Пейнтсил Джозеф 2 0.67
Грошовски Патрик 1 0.33
Муньос Даниэль 0 0
Ито Дзюнъя 0 0
Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Превляк Смаил 2 0.67
Чарльз-Кук Риган 1 0.33
Н'Дри Конан 1 0.33
Gary Magnee 1 0.33
Кристи-Дэвис Исаак 0 0
Деом Жером 0 0
Yentil van Genechten 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хейнен Бриан 1 0
Артеага Херардо 1 0
Пейнтсил Джозеф 1 0
Вандервоордт Маартен 1 0
Bilal El Khannous 1 0
Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петерс Стеф 2 1
Gary Magnee 1 1
Кристи-Дэвис Исаак 1 0
Деом Жером 1 0
Jan Kral 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
3
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
3
43%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

9
5
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
3
33%
1
20%
1-15
3
33%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
1
20%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
3
38%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Генк - Стандард 3:1 Брюгге - Генк 3:2 Генк - Сераинг 4:0 Генк - АЕК 0:2
Волендам - Генк 3:2 Генк - Утрехт 2:1 Хейст - Генк 1:8 Эндрахт Термьен - Генк 0:4 Мехелен - Генк 0:0 Генк - Гент 0:2 Генк - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Генк 2:2 Генк - Мехелен 4:2 Гент - Генк 0:1 Серен Юнайтед - Генк 0:2 Генк - Эйпен 5:0 Брюгге - Генк 3:1 Генк - Сент-Трейден 0:1 Серкль Брюгге - Генк 2:2 Генк - Кортрейк 2:0
Эйпен
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Эйпен - Брюгге 2:1 Шарлеруа - Эйпен 3:1 Аякс - Эйпен 1:1 Кайзерслаутерн - Эйпен 4:1
Эйпен - Алемания 4:1 Кёльн-2 - Эйпен 1:4 Эйпен - Остенде 0:2 Генк - Эйпен 5:0 Эйпен - Мехелен 1:1 Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Андерлехт - Эйпен 3:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 0:0 Эйпен - Брюгге 1:3 Эйпен - Гент 0:1 Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0 Эйпен - Стандард 0:2 Кортрейк - Эйпен 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АХ Лёвен 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Антверпен 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Генк 3 2 0 1 9 - 6 6
4. Унион Сент-Жиллуаз 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Зульте-Варегем 3 1 1 1 3 - 2 4
6. Брюгге 3 1 1 1 5 - 5 4
7. Шарлеруа 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Вестерло 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Серкль Брюгге 2 1 0 1 1 - 2 3
10. Андерлехт 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Кортрейк 2 1 0 1 1 - 2 3
12. Остенде 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Эйпен 3 1 0 2 5 - 8 3
14. Сент-Трейден 2 0 2 0 2 - 2 2
15. Гент 2 0 2 0 3 - 3 2
16. Стандард 2 0 1 1 3 - 5 1
17. Мехелен 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Серен Юнайтед 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Брюгге 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Андерлехт 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Зульте-Варегем 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Шарлеруа 1 1 0 0 3 - 1 3
6. АХ Лёвен 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Вестерло 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Остенде 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Антверпен 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Серкль Брюгге 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Унион Сент-Жиллуаз 1 1 0 0 1 - 0 3
12. Эйпен 1 1 0 0 2 - 1 3
13. Сент-Трейден 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Гент 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Стандард 1 0 1 0 2 - 2 1
16. Серен Юнайтед 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Мехелен 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Кортрейк 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АХ Лёвен 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Антверпен 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Кортрейк 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Унион Сент-Жиллуаз 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Сент-Трейден 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Гент 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Зульте-Варегем 2 0 1 1 1 - 2 1
8. Брюгге 1 0 0 1 1 - 2 0
9. Генк 1 0 0 1 2 - 3 0
10. Шарлеруа 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Серкль Брюгге 1 0 0 1 0 - 2 0
12. Андерлехт 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Мехелен 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Остенде 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Стандард 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Вестерло 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Серен Юнайтед 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Эйпен 2 0 0 2 3 - 7 0
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  • — Выход в плей-офф 2
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Грошовски Патрик бьет в цель!
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