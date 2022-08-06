Стадион: Кристал-арена
0'
1:0
3' ГолПейнтсил Джозеф
2:0
9' ГолПейнтсил Джозеф
2:1
32' ГолПревляк Смаил
3:1
37' ГолГрошовски Патрик
3:2
59' ГолЧарльз-Кук Риган
60' Желтая карточкаПетерс Стеф
66' Желтая карточкаJan Kral
83' Вторая желтая карточкаПетерс Стеф
4:2
90' ГолНдайишимий Майк
90'+5
Ход матча
3'
9'
2:0
32'
37'
59'
60'
66'
83'
90'
33
Лукуми
Джон
35
Ламбер
Борис
21
Jan
Kral
14
Деом
Жером
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Онуачу ПолНападающий
-
35 Немет ОндрашНападающий
-
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Ламбер БорисЗащитник
-
21 Jan KralЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Горенц ЯнЗащитник
-
19 Кейта СибириПолузащитник
-
20 Маги ТайрикПолузащитник
-
11 Н'Дри КонанНападающий
-
-
-
Главный тренер: Шторк Бернд
История личных встреч
Генк
Эйпен
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
17 матчей
70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндайишимий Майк
|3
|1
|Дессерс Сириль
|3 (1)
|1
|Пейнтсил Джозеф
|2
|0.67
|Грошовски Патрик
|1
|0.33
|Муньос Даниэль
|0
|0
|Ито Дзюнъя
|0
|0
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Превляк Смаил
|2
|0.67
|Чарльз-Кук Риган
|1
|0.33
|Н'Дри Конан
|1
|0.33
|Gary Magnee
|1
|0.33
|Кристи-Дэвис Исаак
|0
|0
|Деом Жером
|0
|0
|Yentil van Genechten
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хейнен Бриан
|1
|0
|Артеага Херардо
|1
|0
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
|Вандервоордт Маартен
|1
|0
|Bilal El Khannous
|1
|0
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петерс Стеф
|2
|1
|Gary Magnee
|1
|1
|Кристи-Дэвис Исаак
|1
|0
|Деом Жером
|1
|0
|Jan Kral
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
3
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
3
43%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
9
5
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
3
33%
1
20%
1-15
3
33%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
1
20%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
3
38%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Генк - Стандард 3:1 Брюгге - Генк 3:2 Генк - Сераинг 4:0 Генк - АЕК 0:2
Волендам - Генк 3:2 Генк - Утрехт 2:1 Хейст - Генк 1:8 Эндрахт Термьен - Генк 0:4 Мехелен - Генк 0:0 Генк - Гент 0:2 Генк - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Генк 2:2 Генк - Мехелен 4:2 Гент - Генк 0:1 Серен Юнайтед - Генк 0:2 Генк - Эйпен 5:0 Брюгге - Генк 3:1 Генк - Сент-Трейден 0:1 Серкль Брюгге - Генк 2:2 Генк - Кортрейк 2:0
Эйпен
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Эйпен - Брюгге 2:1 Шарлеруа - Эйпен 3:1 Аякс - Эйпен 1:1 Кайзерслаутерн - Эйпен 4:1
Эйпен - Алемания 4:1 Кёльн-2 - Эйпен 1:4 Эйпен - Остенде 0:2 Генк - Эйпен 5:0 Эйпен - Мехелен 1:1 Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Андерлехт - Эйпен 3:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 0:0 Эйпен - Брюгге 1:3 Эйпен - Гент 0:1 Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0 Эйпен - Стандард 0:2 Кортрейк - Эйпен 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АХ Лёвен
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Антверпен
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Генк
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Зульте-Варегем
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|6.
|Брюгге
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|Шарлеруа
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Вестерло
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Серкль Брюгге
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|Андерлехт
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Кортрейк
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|12.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Эйпен
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|14.
|Сент-Трейден
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|Гент
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|16.
|Стандард
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|17.
|Мехелен
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Серен Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|Брюгге
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|Андерлехт
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Зульте-Варегем
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Шарлеруа
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|АХ Лёвен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Вестерло
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Остенде
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Антверпен
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Серкль Брюгге
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|Эйпен
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|Сент-Трейден
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Гент
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Стандард
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|16.
|Серен Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Мехелен
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Кортрейк
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АХ Лёвен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Антверпен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Кортрейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Сент-Трейден
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Гент
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Зульте-Варегем
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|8.
|Брюгге
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|Генк
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|10.
|Шарлеруа
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Серкль Брюгге
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|Андерлехт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Мехелен
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Остенде
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Стандард
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Вестерло
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Серен Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Эйпен
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
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