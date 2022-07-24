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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Краснодар
 
Позже
Локомотив Москва
Прогнозы 41
Краснодар 56.1% (23)
X 39% (16)
Локомотив Москва 4.9% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Краснодар
Ничья
Локомотив Москва
2.72
3.78
3.60
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Краснодар
Локомотив Москва

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.9%
44.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

25 матчей

32%
16%
52%
8 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

12%
40%
48%
3 победы 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ТМК
4:0
ТМК
1:1
ПЛ
5:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ТМК
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сперцян Эдуард 4 (3) 1.33
Ионов Алексей 1 0.33
Бородин Сергей Алексеевич 1 0.33
Олусегун Олакунле 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миранчук Антон 1 (1) 0.33
Марадишвили Константин 1 0.33
Изидор Вильсон 1 0.33
Живоглядов Дмитрий 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 0 1
Ионов Алексей 1 0
Бородин Сергей Алексеевич 1 0
Якимов Вячеслав 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бека Бека Алексис 2 1
Едвай Тин 2 0
Баринов Дмитрий 0 1
Миранчук Антон 1 0
Камано Франсуа 1 0
Куликов Даниил 1 0
Тикнизян Наир 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Изидор Вильсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
4
80%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
3
43%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
33%
5
63%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Урал - Краснодар 1:3 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Краснодар - Факел 2:2 Ростов - Краснодар 1:2
Краснодар - Форте 2:1 Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - Ахмат 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Краснодар - Ростов 2:1 Краснодар - Зенит 1:3 Крылья Советов - Краснодар 2:0 Рубин - Краснодар 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Уфа - Краснодар 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Краснодар - Урал 2:1 Краснодар - Ростов 2:2 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3
Локомотив Москва
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Зенит - Локомотив Москва 5:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3
Локомотив Москва - Факел 4:2 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Пари НН 2:1 Сочи - Локомотив Москва 2:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Локомотив Москва - Химки 0:1 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва - Химки 3:2 Локомотив Москва - Енисей 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 3 2 1 0 9 - 1 7
2. Спартак Москва Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
3. ЦСКА Москва Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
4. Сочи Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
5. Ростов Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
6. Динамо Москва Заявка 3 1 2 0 8 - 4 5
7. Химки Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
8. Ахмат Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Крылья Советов Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
10. Краснодар Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
11. Оренбург Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
12. Факел Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
13. Пари НН Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2
14. Локомотив Москва Заявка 3 0 2 1 3 - 8 2
15. Торпедо Москва Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
16. Урал Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2. ЦСКА Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
4. Химки Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Ахмат Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Спартак Москва Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
7. Ростов Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Сочи Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Оренбург Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
10. Локомотив Москва Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Пари НН Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Факел Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
13. Крылья Советов Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Краснодар Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
15. Урал Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Торпедо Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Крылья Советов Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
4. Сочи Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
5. Ростов Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
6. Динамо Москва Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
7. ЦСКА Москва Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Зенит Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Факел Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
10. Пари НН Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
11. Торпедо Москва Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
12. Ахмат Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Химки Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Оренбург Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
15. Локомотив Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
16. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 августа 2022, осталось 2 дня 11 часов 4 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Краснодар 56.1% (23)
    X 39% (16)
    Локомотив Москва 4.9% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    Локомотив Москва
    2.72
    3.78
    3.60
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Краснодар - Локомотив Москва

    Исход игры
    Краснодар
    56.1% (23)
    Ничья
    39% (16)
    Локомотив Москва
    4.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.86% (24)
    Меньше
    35.14% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    89.19% (33)
    Нет
    10.81% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Краснодар
    36.6% (15)
    1:1 Ничья
    22% (9)
    2:2 Ничья
    17.1% (7)
    1:0 Краснодар
    7.3% (3)
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    Краснодар
    Локомотив Москва
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