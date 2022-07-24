Стадион: Краснодар
Позже
История личных встреч
Краснодар
Локомотив Москва
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.9%
44.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед
25 матчей
32%
16%
52%
8 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
12%
40%
48%
3 победы 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сперцян Эдуард
|4 (3)
|1.33
|Ионов Алексей
|1
|0.33
|Бородин Сергей Алексеевич
|1
|0.33
|Олусегун Олакунле
|0
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миранчук Антон
|1 (1)
|0.33
|Марадишвили Константин
|1
|0.33
|Изидор Вильсон
|1
|0.33
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
Карточки
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черников Александр
|0
|1
|Ионов Алексей
|1
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|1
|0
|Якимов Вячеслав
|1
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бека Бека Алексис
|2
|1
|Едвай Тин
|2
|0
|Баринов Дмитрий
|0
|1
|Миранчук Антон
|1
|0
|Камано Франсуа
|1
|0
|Куликов Даниил
|1
|0
|Тикнизян Наир
|1
|0
|Марадишвили Константин
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
4
80%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
3
43%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
33%
5
63%
76-90
Результаты последних матчей
Краснодар
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Урал - Краснодар 1:3 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Краснодар - Факел 2:2 Ростов - Краснодар 1:2
Краснодар - Форте 2:1 Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - Ахмат 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Краснодар - Ростов 2:1 Краснодар - Зенит 1:3 Крылья Советов - Краснодар 2:0 Рубин - Краснодар 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Уфа - Краснодар 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Краснодар - Урал 2:1 Краснодар - Ростов 2:2 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3
Локомотив Москва
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Зенит - Локомотив Москва 5:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3
Локомотив Москва - Факел 4:2 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Пари НН 2:1 Сочи - Локомотив Москва 2:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Локомотив Москва - Химки 0:1 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва - Химки 3:2 Локомотив Москва - Енисей 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 1
|7
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|Сочи
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|Ростов
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 4
|5
|7.
|Химки
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|8.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|10.
|Краснодар
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|11.
|Оренбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|12.
|Факел
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|13.
|Пари НН
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|14.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|16.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|4.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Ахмат
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|Ростов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Сочи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Оренбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|10.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Пари НН
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Факел
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Краснодар
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|15.
|Урал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|Краснодар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|4.
|Сочи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|5.
|Ростов
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Зенит
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Факел
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|10.
|Пари НН
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|11.
|Торпедо Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|12.
|Ахмат
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Оренбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|15.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Краснодар - Локомотив Москва
Исход игры
Краснодар
56.1% (23)
Ничья
39% (16)
Локомотив Москва
4.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
64.86% (24)
Меньше
35.14% (13)
Обе команды забьют
Да
89.19% (33)
Нет
10.81% (4)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
36.6% (15)
1:1 Ничья
22% (9)
2:2 Ничья
17.1% (7)
1:0 Краснодар
7.3% (3)
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