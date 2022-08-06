Хлусевич снова с левого края простреливал в сторону Промеса. С трудом "Урал" выносит мяч в центр, но снова на подборе гости. Совсем проблемы с выходом из обороны у "шмелей" сегодня.
39'
Задача врачей - вернуть сейчас Каштанова в строй. Колдуют над ним врачи. Будем надеяться, что обойдется дело без повреждения.
38'
Снова у нас повреждение в матче. И теперь уже Алексей Каштанов лежит в районе центрального круга. Локтем ему достался удар в спину от Промеса. Эпизод неприятный, ждем вердикта медиков.
37'
Здорово готов "Спартак" на старте сезона. Да простят меня фанаты "Урала", пока на поле действительно одна команда. Причем очевидно, что не на полную катушку играют "красно-белые".
36'
МОМЕНТИЩЕ! Абаскаль хватается за голову! Классный удар нанес со стандарта в итоге Промес. Мяч просвистел рядом с правой "девяткой". Если бы Квинси попал, уже бы второй мяч из сетки вынимал бы Помазун!
35'
Зобнину досталось серьезно по ногам. Совсем потеряли сейчас игроки "Урала" чувство такта в этом матче. Начали грубо фолить. В итоге штрафной заработали спартаковцы.
34'
Так-так... Все-таки Виктора меняет Игнатов. Это большая потеря для "Спартака". Учитывая тот факт, как на носилках кричит от боли Мозес, травма действительно серьезная... Только выздоровления ему.
32'
Что-то со здоровьем у Мозеса. Вышла медицинская бригада сейчас на футбольное поле. Игрока погрузили на носилки. Сейчас будет ротация.
31'
Карточку, как нам подсказывают коллеги, кто-то из спартаковцев получил. В протоколе она также значится, но кто ее получил - пока не ясно. Ждем подробной информации. Промес получил "горчичник", кстати говоря. Маску, вроде как, из щитка сделал голландец, после чего бросил ее в сторону боковой линии. Рефери воспринял этот эпизод, как жест провокации.
30'
Ну, и несутся сейчас вперед "шмели", которые планируют отыграть преимущество оппонента еще до перерыва. Подача с правого края от Подберёзкина - в руки Селихову сфера летит.
29'
Просто красавец Соболев! Невероятный пас он отдал, обрезав сразу двух защитников "Урала". Ну, и Промес - есть Промес. Четвертый гол в четырех матчах. Показатель мастерства!
28'
ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ПРОМЕС! 0:1!
Какой крутой гол! Соболев убежал со снарядом на правом фланге, разобрался он с Кузьмичёвым и Гогличидзе на правом краю штрафной, после чего выкатил мяч на Промеса, и тот с линии штрафной подсек сферу так, что она аккуратно спланировала в левый угол ворот "Урала"!
27'
Алексей Каштанов попытался по центру разогнать контратаку своей команды, но Чернов успел сыграть на подстраховке. В спокойном темпе он распорядился снарядом, выбив его в центр поля.
26'
Пауза у нас на водопой после неудачно подачи спартаковцев от углового флага. Удачно действует оборона екатеринбургского коллектива в центре штрафной.
25'
Соболев с левого фланга выполнял прострел вдоль вратарской, но никого из партнеров не оказалось на дальней штанге. Тем не менее, защитник "шмелей" не успел оценить ситуацию, выбив мяч на угловой.
А хорош ведь "Урал"! Скажу это без зазрения совести. На фоне своего звездного соперника команда "шмелей" выглядит весьма солидно.
23'
ОПАСНО! Подача от левого углового флага, Каштанов смог выиграть верх в чужой штрафной и головой пробил в сторону правого угла. Мяч рядом со стойкой пролетел! В миллиметре от гола!
22'
МОМЕНТ! Каштанов получил мяч на левом фланге, сместился в центр и из-под двух защитников "Спартака" пробил под перекладину. Селихов в красивом прыжке спас свой коллектив от пропущенного гола.
21'
20 минут футбола на одном дыхании. Промес - один из самых активных игроков матча наряду с Умяровым. Пока эти игроки "Спартака" диктуют сопернику игру.
19'
МОМЕНТ! Классный эпизод был у Промеса, который, получил сферу на левом краю, сместился чуть к центру. Наносил удар в дальний угол Квинси, но успел Гогличидзе броситься ему в ноги и принять всю силу выстрела на себя!
18'
Быковский теперь попытался нанести удар по воротам соперника, но угодил в Подбёрезкина. Случайный рикошет привел к тому, что сфера вышла на пределы поля. От ворот.
17'
Хорошо в прессинге действует "Спартак", но пока всерьез побеспокоить своего соперника они не могут. Дальние удары в счет особо не берем, ведь они не несут в себе никакой угрозы.
16'
Умяров наносит первый удар в створ ворот соперника. Помазун, к слову, был готов к этому удару. Среагировал вратарь на этот выстрел, забрав сферу в перчатки.
15'
Момент мог возникнуть у "Спартака", если бы пробил по воротам Мартинс. В последний момент оттеснили его от мяча защитники, и до снаряда добрался вратарь уральцев.
14'
В офсайде оказалась атакующая группа футболистов. Но линейный среагировал на "вне игры" у Мозеса. Поймали его в искусственный офсайд защитники.
13'
Вернемся же к игре. "Спартак" продолжает активно перекатывать мяч с левого фланга на правый. "Красно-белые" держат под постоянным прессингом оборону "шмелей", но моментов пока не создают.
12'
Поддержка, кстати, у "Урала" сегодня существенная, даже несмотря на ведение паспортов болельщиков. Фанаты не поленились и сделали себе Fan ID. А вы уже оформили соответствующий документ для пропуска на стадион? Делитесь в комментариях.
11'
В последнее время в Сети ходят слухи о возможной отставке Игоря Шалимова. В клубе никак не комментируют эту информацию, но болельщики уверены, что руководство команды не потерпит четвертого поражения кряду на старте, если таковое случится.
10'
Мартинс получил по ногам от оппонента во время прессинга. Тут же попытались разыграть стандартное положение игроки "Спартака", но навес с фланга был слишком простым для вратаря "шмелей".
8'
Дальний удар по воротам соперника попытался нанести Мозес, однако угодил он в ногу защитнику "Урала". Обозначает свое превосходство над соперником коллектив "красно-белых".
7'
"Свечу" с правого фланга на Быковского выполнил Егорычев. Тот сбрасывал пяткой снаряд на Подберёзкина, но в ноги сопернику бросился голкипер, который зафиксировал снаряд в своих перчатках.
6'
В итоге Умяров в голову кому-то из защитников выстрелил. Мяч в "стенку" попал, после чего вылетел за пределы поля. Но только аут в этой ситуации для спартаковцев.
5'
Заработали штрафной удар сейчас игроки "Спартака". Готовятся "красно-белые" исполнить стандартное положение. До ворот порядка 27-ми метров. Умяров у мяча, будет бить он, а не Промес.
4'
Отмечу, что в Екатеринбурге +32, светит яркое палящее августовское солнце. Играть в таких условиях очень непросто, несмотря на тот факт, что большая часть арены в тени. Духота всему виной.
3'
Оба наставника в первых минут активно работают у кромки поля. Никто не намерен просиживать штаны на тренерской скамейке. Побеждать нужно всем. Три очка на дороге не валяются.
2'
Футболисты "Урала" вышли сегодня на поле в своих традиционных черно-оранжевых цветах, в то время, как игроки "Спартака" вышли на газон в красно-белом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамках гостей - слева.
1'
Итак, друзья, встреча в Екатеринбурге стартовала! Удачи соперникам, а нам - великолепного футбольного зрелища! Поехали!
До матча
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Представим вашему вниманию бригаду арбитров:
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
Ассистент: Алексей Стипиди (Краснодар, Россия);
Ассистент: Владислав Назаров (Невинномысск, Россия);
Резервный: Сергей Цыганок (Владивосток, Россия).
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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках одного из матчей 4-го тура РПЛ сойдутся лицом к лицу игроки «Урала» и московского «Спартака». Встреча состоится в Екатеринбурге, на стадионе «Екатеринбург Арена».
Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!