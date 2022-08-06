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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Урал
0:1
Первый тайм: 41'
Спартак Москва
0'
0:1
27' Гол
Промес Куинси
31' Желтая карточка
Промес Куинси
0:1. Гол Квинси Промеса (видео)....

Ход матча

27'
0:1
Промес Куинси
(Соболев Александр Сергеевич)
31'
 
Промес Куинси
33'
 
Игнатов Михаил
Мозес Виктор
Прогнозы 250
Урал 6% (15)
X 6.4% (16)
Спартак Москва 87.6% (219)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Урал
Ничья
Спартак Москва
5.40
5.00
3.95
Все Коэффициенты
Новости
1
Помазун
Илья
4
Иллой-Айет
Эммерсон
25
Кузьмичев
Иван
3
Гогличидзе
Лео
5
Егорычев
Андрей
94
Быковский
Илья
19
Мишкич
Даниэль
21
Подберёзкин
Вячеслав
75
Сунгатулин
Фаниль
11
Коновалов
Игорь
Олегович
79
Каштанов
Алексей
57
Селихов
Александр
82
Хлусевич
Даниил
68
Литвинов
Руслан
23
Чернов
Никита
97
Денисов
Даниил
18
Умяров
Наиль
47
Зобнин
Роман
35
Мартинс
Кристофер
8
Мозес
Виктор
7
Соболев
Александр
Сергеевич
10
Промес
Куинси
Урал
5-4-1
Спартак Москва
4-3-3

История личных встреч

Урал
Спартак Москва

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

23 матча

39.1%
13%
47.9%
9 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

26.1%
30.4%
43.5%
6 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

30.4%
39.1%
30.5%
7 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ТМК
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
К
1:0
К
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ТМК
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ТМС
0:2
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каштанов Алексей 1 0.25
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Куинси 3 0.75
Мозес Виктор 2 0.5
Мартинс Кристофер 1 0.25
Зобнин Роман 1 0.25
Соболев Александр Сергеевич 1 0.25
Хлусевич Даниил 0 0
Пруцев Данил 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мишкич Даниэль 2 0
Коновалов Игорь Олегович 2 0
Гогличидзе Лео 0 1
Помазун Илья 1 0
Герасимов Алексей 1 0
Юшин Александр 1 0
Гаджимурадов Рамазан 1 0
Егорычев Андрей 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рыбус Мацей 1 1
Соболев Александр Сергеевич 2 0
Промес Куинси 1 0
Селихов Александр 1 0
Зиньковский Антон 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Хлусевич Даниил 1 0
Литвинов Руслан 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
50%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
2
67%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
3
38%
76-90

Пропущено

8
4
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
2
25%
3
75%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Урал - Краснодар 1:3 Оренбург - Урал 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Урал - Крылья Советов 0:3
Урал - Уфа 1:1 Урал - Акрон 2:2 Арсенал Тула - Урал 1:2 Урал - Рубин 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3 Динамо Москва - Урал 2:3 Урал - Уфа 2:1 Зенит - Урал 3:1 Урал - Крылья Советов 0:1 ЦСКА Москва - Урал 2:2 Урал - Химки 0:1 Урал - Ахмат 0:0 Краснодар - Урал 2:1 Пари НН - Урал 1:0 Урал - Рига 2:1 Dubai City - Урал 0:6
Спартак Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Спартак Москва - Оренбург 4:1 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0
Спартак Москва - Енисей 3:0 Спартак Москва - Балтика 3:2 Спартак Москва - Алания 2:2 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Зенит 1:1 Спартак Москва - Енисей 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Рубин 1:1 Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Пари НН - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 1:0 Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Зенит Заявка 3 2 1 0 9 - 1 7
3. ЦСКА Москва Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
4. Сочи Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
5. Ростов Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
6. Динамо Москва Заявка 3 1 2 0 8 - 4 5
7. Химки Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
8. Ахмат Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Крылья Советов Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
10. Краснодар Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
11. Оренбург Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
12. Факел Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
13. Пари НН Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2
14. Локомотив Москва Заявка 3 0 2 1 3 - 8 2
15. Торпедо Москва Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
16. Урал 0:1 Заявка 4 0 0 4 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2. ЦСКА Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
4. Химки Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Ахмат Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Спартак Москва 1:0 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
7. Ростов Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Сочи Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Оренбург Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
10. Локомотив Москва Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Пари НН Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Факел Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
13. Крылья Советов Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Краснодар Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
15. Торпедо Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Урал 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 1:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Крылья Советов Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
4. Сочи Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
5. Ростов Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
6. Динамо Москва Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
7. ЦСКА Москва Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Зенит Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Факел Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
10. Пари НН Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
11. Торпедо Москва Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
12. Ахмат Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Химки Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Оренбург Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
15. Локомотив Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
16. Урал 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Первый тайм
  • 40'
    Хлусевич снова с левого края простреливал в сторону Промеса. С трудом "Урал" выносит мяч в центр, но снова на подборе гости. Совсем проблемы с выходом из обороны у "шмелей" сегодня.
  • 39'
    Задача врачей - вернуть сейчас Каштанова в строй. Колдуют над ним врачи. Будем надеяться, что обойдется дело без повреждения.
  • Травма, повреждение
    38'
    Снова у нас повреждение в матче. И теперь уже Алексей Каштанов лежит в районе центрального круга. Локтем ему достался удар в спину от Промеса. Эпизод неприятный, ждем вердикта медиков.
  • 37'
    Здорово готов "Спартак" на старте сезона. Да простят меня фанаты "Урала", пока на поле действительно одна команда. Причем очевидно, что не на полную катушку играют "красно-белые".
  • Опасный момент
    36'
    МОМЕНТИЩЕ! Абаскаль хватается за голову! Классный удар нанес со стандарта в итоге Промес. Мяч просвистел рядом с правой "девяткой". Если бы Квинси попал, уже бы второй мяч из сетки вынимал бы Помазун!
  • Фол, нарушение
    35'
    Зобнину досталось серьезно по ногам. Совсем потеряли сейчас игроки "Урала" чувство такта в этом матче. Начали грубо фолить. В итоге штрафной заработали спартаковцы.
  • Замена
    34'
    Так-так... Все-таки Виктора меняет Игнатов. Это большая потеря для "Спартака". Учитывая тот факт, как на носилках кричит от боли Мозес, травма действительно серьезная... Только выздоровления ему.
  • Травма, повреждение
    32'
    Что-то со здоровьем у Мозеса. Вышла медицинская бригада сейчас на футбольное поле. Игрока погрузили на носилки. Сейчас будет ротация.
  • Желтая карточка
    31'
    Карточку, как нам подсказывают коллеги, кто-то из спартаковцев получил. В протоколе она также значится, но кто ее получил - пока не ясно. Ждем подробной информации. Промес получил "горчичник", кстати говоря. Маску, вроде как, из щитка сделал голландец, после чего бросил ее в сторону боковой линии. Рефери воспринял этот эпизод, как жест провокации.
  • 30'
    Ну, и несутся сейчас вперед "шмели", которые планируют отыграть преимущество оппонента еще до перерыва. Подача с правого края от Подберёзкина - в руки Селихову сфера летит.
  • 29'
    Просто красавец Соболев! Невероятный пас он отдал, обрезав сразу двух защитников "Урала". Ну, и Промес - есть Промес. Четвертый гол в четырех матчах. Показатель мастерства!
  • Описание гола
    28'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ПРОМЕС! 0:1!
    Какой крутой гол! Соболев убежал со снарядом на правом фланге, разобрался он с Кузьмичёвым и Гогличидзе на правом краю штрафной, после чего выкатил мяч на Промеса, и тот с линии штрафной подсек сферу так, что она аккуратно спланировала в левый угол ворот "Урала"!
  • 27'
    Алексей Каштанов попытался по центру разогнать контратаку своей команды, но Чернов успел сыграть на подстраховке. В спокойном темпе он распорядился снарядом, выбив его в центр поля.
  • 26'
    Пауза у нас на водопой после неудачно подачи спартаковцев от углового флага. Удачно действует оборона екатеринбургского коллектива в центре штрафной.
  • Угловой
    25'
    Соболев с левого фланга выполнял прострел вдоль вратарской, но никого из партнеров не оказалось на дальней штанге. Тем не менее, защитник "шмелей" не успел оценить ситуацию, выбив мяч на угловой.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 24'
      А хорош ведь "Урал"! Скажу это без зазрения совести. На фоне своего звездного соперника команда "шмелей" выглядит весьма солидно.
    • Опасный момент
      23'
      ОПАСНО! Подача от левого углового флага, Каштанов смог выиграть верх в чужой штрафной и головой пробил в сторону правого угла. Мяч рядом со стойкой пролетел! В миллиметре от гола!
    • Опасный момент
      22'
      МОМЕНТ! Каштанов получил мяч на левом фланге, сместился в центр и из-под двух защитников "Спартака" пробил под перекладину. Селихов в красивом прыжке спас свой коллектив от пропущенного гола.
    • 21'
      20 минут футбола на одном дыхании. Промес - один из самых активных игроков матча наряду с Умяровым. Пока эти игроки "Спартака" диктуют сопернику игру.
    • Опасный момент
      19'
      МОМЕНТ! Классный эпизод был у Промеса, который, получил сферу на левом краю, сместился чуть к центру. Наносил удар в дальний угол Квинси, но успел Гогличидзе броситься ему в ноги и принять всю силу выстрела на себя!
    • 18'
      Быковский теперь попытался нанести удар по воротам соперника, но угодил в Подбёрезкина. Случайный рикошет привел к тому, что сфера вышла на пределы поля. От ворот.
    • 17'
      Хорошо в прессинге действует "Спартак", но пока всерьез побеспокоить своего соперника они не могут. Дальние удары в счет особо не берем, ведь они не несут в себе никакой угрозы.
    • Опасный момент
      16'
      Умяров наносит первый удар в створ ворот соперника. Помазун, к слову, был готов к этому удару. Среагировал вратарь на этот выстрел, забрав сферу в перчатки.
    • 15'
      Момент мог возникнуть у "Спартака", если бы пробил по воротам Мартинс. В последний момент оттеснили его от мяча защитники, и до снаряда добрался вратарь уральцев.
    • Офсайд
      14'
      В офсайде оказалась атакующая группа футболистов. Но линейный среагировал на "вне игры" у Мозеса. Поймали его в искусственный офсайд защитники.
    • 13'
      Вернемся же к игре. "Спартак" продолжает активно перекатывать мяч с левого фланга на правый. "Красно-белые" держат под постоянным прессингом оборону "шмелей", но моментов пока не создают.
    • 12'
      Поддержка, кстати, у "Урала" сегодня существенная, даже несмотря на ведение паспортов болельщиков. Фанаты не поленились и сделали себе Fan ID. А вы уже оформили соответствующий документ для пропуска на стадион? Делитесь в комментариях.
    • 11'
      В последнее время в Сети ходят слухи о возможной отставке Игоря Шалимова. В клубе никак не комментируют эту информацию, но болельщики уверены, что руководство команды не потерпит четвертого поражения кряду на старте, если таковое случится.
    • Фол, нарушение
      10'
      Мартинс получил по ногам от оппонента во время прессинга. Тут же попытались разыграть стандартное положение игроки "Спартака", но навес с фланга был слишком простым для вратаря "шмелей".
    • 8'
      Дальний удар по воротам соперника попытался нанести Мозес, однако угодил он в ногу защитнику "Урала". Обозначает свое превосходство над соперником коллектив "красно-белых".
    • 7'
      "Свечу" с правого фланга на Быковского выполнил Егорычев. Тот сбрасывал пяткой снаряд на Подберёзкина, но в ноги сопернику бросился голкипер, который зафиксировал снаряд в своих перчатках.
    • 6'
      В итоге Умяров в голову кому-то из защитников выстрелил. Мяч в "стенку" попал, после чего вылетел за пределы поля. Но только аут в этой ситуации для спартаковцев.
    • Фол, нарушение
      5'
      Заработали штрафной удар сейчас игроки "Спартака". Готовятся "красно-белые" исполнить стандартное положение. До ворот порядка 27-ми метров. Умяров у мяча, будет бить он, а не Промес.
    • 4'
      Отмечу, что в Екатеринбурге +32, светит яркое палящее августовское солнце. Играть в таких условиях очень непросто, несмотря на тот факт, что большая часть арены в тени. Духота всему виной.
    • 3'
      Оба наставника в первых минут активно работают у кромки поля. Никто не намерен просиживать штаны на тренерской скамейке. Побеждать нужно всем. Три очка на дороге не валяются.
    • 2'
      Футболисты "Урала" вышли сегодня на поле в своих традиционных черно-оранжевых цветах, в то время, как игроки "Спартака" вышли на газон в красно-белом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамках гостей - слева.
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, друзья, встреча в Екатеринбурге стартовала! Удачи соперникам, а нам - великолепного футбольного зрелища! Поехали!
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    Прогнозы на матч Урал 0:1 Спартак Москва

    Исход игры
    Урал
    6% (15)
    Ничья
    6.4% (16)
    Спартак Москва
    87.6% (219)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.13% (82)
    Меньше
    33.87% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    70.97% (88)
    Нет
    29.03% (36)
    Популярный счёт
    1:2 Спартак Москва
    18.8% (47)
    1:3 Спартак Москва
    9.6% (24)
    0:2 Спартак Москва
    8% (20)
    0:1 Спартак Москва
    4.4% (11)
    1:1 Ничья
    4% (10)
    0:3 Спартак Москва
    1.6% (4)
    2:1 Урал
    0.8% (2)
    2:2 Ничья
    0.8% (2)
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