Так-так... Все-таки Виктора меняет Игнатов. Это большая потеря для "Спартака". Учитывая тот факт, как на носилках кричит от боли Мозес, травма действительно серьезная... Только выздоровления ему.

Зобнину досталось серьезно по ногам. Совсем потеряли сейчас игроки "Урала" чувство такта в этом матче. Начали грубо фолить. В итоге штрафной заработали спартаковцы.

МОМЕНТИЩЕ! Абаскаль хватается за голову! Классный удар нанес со стандарта в итоге Промес. Мяч просвистел рядом с правой "девяткой". Если бы Квинси попал, уже бы второй мяч из сетки вынимал бы Помазун!

Здорово готов "Спартак" на старте сезона. Да простят меня фанаты "Урала", пока на поле действительно одна команда. Причем очевидно, что не на полную катушку играют "красно-белые".

Снова у нас повреждение в матче. И теперь уже Алексей Каштанов лежит в районе центрального круга. Локтем ему достался удар в спину от Промеса. Эпизод неприятный, ждем вердикта медиков.

Задача врачей - вернуть сейчас Каштанова в строй. Колдуют над ним врачи. Будем надеяться, что обойдется дело без повреждения.

Хлусевич снова с левого края простреливал в сторону Промеса. С трудом "Урал" выносит мяч в центр, но снова на подборе гости. Совсем проблемы с выходом из обороны у "шмелей" сегодня.

Соболев с левого фланга выполнял прострел вдоль вратарской, но никого из партнеров не оказалось на дальней штанге. Тем не менее, защитник "шмелей" не успел оценить ситуацию, выбив мяч на угловой.

Пауза у нас на водопой после неудачно подачи спартаковцев от углового флага. Удачно действует оборона екатеринбургского коллектива в центре штрафной.

Алексей Каштанов попытался по центру разогнать контратаку своей команды, но Чернов успел сыграть на подстраховке. В спокойном темпе он распорядился снарядом, выбив его в центр поля.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ПРОМЕС! 0:1! Какой крутой гол! Соболев убежал со снарядом на правом фланге, разобрался он с Кузьмичёвым и Гогличидзе на правом краю штрафной, после чего выкатил мяч на Промеса, и тот с линии штрафной подсек сферу так, что она аккуратно спланировала в левый угол ворот "Урала"!

Просто красавец Соболев! Невероятный пас он отдал, обрезав сразу двух защитников "Урала". Ну, и Промес - есть Промес. Четвертый гол в четырех матчах. Показатель мастерства!

Ну, и несутся сейчас вперед "шмели", которые планируют отыграть преимущество оппонента еще до перерыва. Подача с правого края от Подберёзкина - в руки Селихову сфера летит.

Карточку, как нам подсказывают коллеги, кто-то из спартаковцев получил. В протоколе она также значится, но кто ее получил - пока не ясно. Ждем подробной информации. Промес получил "горчичник", кстати говоря. Маску, вроде как, из щитка сделал голландец, после чего бросил ее в сторону боковой линии. Рефери воспринял этот эпизод, как жест провокации.

Что-то со здоровьем у Мозеса. Вышла медицинская бригада сейчас на футбольное поле. Игрока погрузили на носилки. Сейчас будет ротация.

24' А хорош ведь "Урал"! Скажу это без зазрения совести. На фоне своего звездного соперника команда "шмелей" выглядит весьма солидно.

23' ОПАСНО! Подача от левого углового флага, Каштанов смог выиграть верх в чужой штрафной и головой пробил в сторону правого угла. Мяч рядом со стойкой пролетел! В миллиметре от гола!

22' МОМЕНТ! Каштанов получил мяч на левом фланге, сместился в центр и из-под двух защитников "Спартака" пробил под перекладину. Селихов в красивом прыжке спас свой коллектив от пропущенного гола.

21' 20 минут футбола на одном дыхании. Промес - один из самых активных игроков матча наряду с Умяровым. Пока эти игроки "Спартака" диктуют сопернику игру.

19' МОМЕНТ! Классный эпизод был у Промеса, который, получил сферу на левом краю, сместился чуть к центру. Наносил удар в дальний угол Квинси, но успел Гогличидзе броситься ему в ноги и принять всю силу выстрела на себя!

18' Быковский теперь попытался нанести удар по воротам соперника, но угодил в Подбёрезкина. Случайный рикошет привел к тому, что сфера вышла на пределы поля. От ворот.

17' Хорошо в прессинге действует "Спартак", но пока всерьез побеспокоить своего соперника они не могут. Дальние удары в счет особо не берем, ведь они не несут в себе никакой угрозы.

16' Умяров наносит первый удар в створ ворот соперника. Помазун, к слову, был готов к этому удару. Среагировал вратарь на этот выстрел, забрав сферу в перчатки.

15' Момент мог возникнуть у "Спартака", если бы пробил по воротам Мартинс. В последний момент оттеснили его от мяча защитники, и до снаряда добрался вратарь уральцев.