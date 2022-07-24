  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Урал
 
Позже
Спартак Москва
Прогнозы 56
Урал 3.6% (2)
X 7.1% (4)
Спартак Москва 89.3% (50)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Урал
Ничья
Спартак Москва
4.52
4.40
3.80
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Урал
Спартак Москва

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

23 матча

39.1%
13%
47.9%
9 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

26.1%
30.4%
43.5%
6 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

30.4%
39.1%
30.5%
7 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ТМК
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
К
1:0
К
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ТМК
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ТМС
0:2
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каштанов Алексей 1 0.33
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Куинси 3 1
Мозес Виктор 2 0.67
Мартинс Кристофер 1 0.33
Зобнин Роман 1 0.33
Соболев Александр Сергеевич 1 0.33
Хлусевич Даниил 0 0
Пруцев Данил 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мишкич Даниэль 2 0
Коновалов Игорь Олегович 2 0
Гогличидзе Лео 0 1
Помазун Илья 1 0
Герасимов Алексей 1 0
Юшин Александр 1 0
Гаджимурадов Рамазан 1 0
Егорычев Андрей 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рыбус Мацей 1 1
Соболев Александр Сергеевич 2 0
Промес Куинси 1 0
Селихов Александр 1 0
Зиньковский Антон 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Хлусевич Даниил 1 0
Литвинов Руслан 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
50%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
2
67%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
3
38%
76-90

Пропущено

8
4
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
2
25%
3
75%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Урал - Краснодар 1:3 Оренбург - Урал 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Урал - Крылья Советов 0:3
Урал - Уфа 1:1 Урал - Акрон 2:2 Арсенал Тула - Урал 1:2 Урал - Рубин 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3 Динамо Москва - Урал 2:3 Урал - Уфа 2:1 Зенит - Урал 3:1 Урал - Крылья Советов 0:1 ЦСКА Москва - Урал 2:2 Урал - Химки 0:1 Урал - Ахмат 0:0 Краснодар - Урал 2:1 Пари НН - Урал 1:0 Урал - Рига 2:1 Dubai City - Урал 0:6
Спартак Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Спартак Москва - Оренбург 4:1 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0
Спартак Москва - Енисей 3:0 Спартак Москва - Балтика 3:2 Спартак Москва - Алания 2:2 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Зенит 1:1 Спартак Москва - Енисей 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Рубин 1:1 Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Пари НН - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 3 2 1 0 9 - 1 7
2. Спартак Москва Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
3. ЦСКА Москва Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
4. Сочи Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
5. Ростов Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
6. Динамо Москва Заявка 3 1 2 0 8 - 4 5
7. Химки Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
8. Ахмат Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Крылья Советов Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
10. Краснодар Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
11. Оренбург Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
12. Факел Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
13. Пари НН Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2
14. Локомотив Москва Заявка 3 0 2 1 3 - 8 2
15. Торпедо Москва Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
16. Урал Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2. ЦСКА Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
4. Химки Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Ахмат Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Спартак Москва Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
7. Ростов Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Сочи Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Оренбург Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
10. Локомотив Москва Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Пари НН Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Факел Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
13. Крылья Советов Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Краснодар Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
15. Урал Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Торпедо Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Крылья Советов Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
4. Сочи Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
5. Ростов Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
6. Динамо Москва Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
7. ЦСКА Москва Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Зенит Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Факел Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
10. Пари НН Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
11. Торпедо Москва Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
12. Ахмат Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Химки Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Оренбург Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
15. Локомотив Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
16. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 августа 2022, осталось 2 дня 6 часов 4 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 56
    Урал 3.6% (2)
    X 7.1% (4)
    Спартак Москва 89.3% (50)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Урал
    Ничья
    Спартак Москва
    4.52
    4.40
    3.80
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Урал - Спартак Москва онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Урал - Спартак Москва

    Исход игры
    Урал
    3.6% (2)
    Ничья
    7.1% (4)
    Спартак Москва
    89.3% (50)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.29% (28)
    Меньше
    31.71% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    73.17% (30)
    Нет
    26.83% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Спартак Москва
    32.1% (18)
    0:2 Спартак Москва
    16.1% (9)
    1:3 Спартак Москва
    10.7% (6)
    1:1 Ничья
    5.4% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Урал
    Спартак Москва
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     