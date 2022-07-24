Стадион: Екатеринбург Арена
Позже
История личных встреч
Урал
Спартак Москва
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
23 матча
39.1%
13%
47.9%
9 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
26.1%
30.4%
43.5%
6 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
30.4%
39.1%
30.5%
7 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каштанов Алексей
|1
|0.33
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Промес Куинси
|3
|1
|Мозес Виктор
|2
|0.67
|Мартинс Кристофер
|1
|0.33
|Зобнин Роман
|1
|0.33
|Соболев Александр Сергеевич
|1
|0.33
|Хлусевич Даниил
|0
|0
|Пруцев Данил
|0
|0
Карточки
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мишкич Даниэль
|2
|0
|Коновалов Игорь Олегович
|2
|0
|Гогличидзе Лео
|0
|1
|Помазун Илья
|1
|0
|Герасимов Алексей
|1
|0
|Юшин Александр
|1
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|1
|0
|Егорычев Андрей
|1
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рыбус Мацей
|1
|1
|Соболев Александр Сергеевич
|2
|0
|Промес Куинси
|1
|0
|Селихов Александр
|1
|0
|Зиньковский Антон
|1
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Хлусевич Даниил
|1
|0
|Литвинов Руслан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
50%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
2
67%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
3
38%
76-90
Пропущено
8
4
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
2
25%
3
75%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Урал
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Урал - Краснодар 1:3 Оренбург - Урал 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Урал - Крылья Советов 0:3
Урал - Уфа 1:1 Урал - Акрон 2:2 Арсенал Тула - Урал 1:2 Урал - Рубин 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3 Динамо Москва - Урал 2:3 Урал - Уфа 2:1 Зенит - Урал 3:1 Урал - Крылья Советов 0:1 ЦСКА Москва - Урал 2:2 Урал - Химки 0:1 Урал - Ахмат 0:0 Краснодар - Урал 2:1 Пари НН - Урал 1:0 Урал - Рига 2:1 Dubai City - Урал 0:6
Спартак Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Спартак Москва - Оренбург 4:1 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0
Спартак Москва - Енисей 3:0 Спартак Москва - Балтика 3:2 Спартак Москва - Алания 2:2 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Зенит 1:1 Спартак Москва - Енисей 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Рубин 1:1 Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Пари НН - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 1
|7
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|Сочи
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|Ростов
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 4
|5
|7.
|Химки
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|8.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|10.
|Краснодар
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|11.
|Оренбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|12.
|Факел
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|13.
|Пари НН
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|14.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|16.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|4.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Ахмат
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|Ростов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Сочи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Оренбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|10.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Пари НН
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Факел
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Краснодар
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|15.
|Урал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|Краснодар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|4.
|Сочи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|5.
|Ростов
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Зенит
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Факел
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|10.
|Пари НН
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|11.
|Торпедо Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|12.
|Ахмат
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Оренбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|15.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Урал - Спартак Москва
Исход игры
Урал
3.6% (2)
Ничья
7.1% (4)
Спартак Москва
89.3% (50)
Тотал 2.5
Больше
68.29% (28)
Меньше
31.71% (13)
Обе команды забьют
Да
73.17% (30)
Нет
26.83% (11)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
32.1% (18)
0:2 Спартак Москва
16.1% (9)
1:3 Спартак Москва
10.7% (6)
1:1 Ничья
5.4% (3)
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