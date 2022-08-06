Владимир Федотов дал волю эмоциям, высказав всё что он думает о судействе. Ян Бобровский принял решение удалить из технической зоны главного тренера.

ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "ФАКЕЛА"! Снова приходится вмешаться в игру Сергею Карасёву. Провальный матч для Яна Бобровского.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! Хорхе Медина!!! Медина с точки сильно и точно пробил в правый верхний угол. Свинов прыгал в ту же сторону, но в вратаря здесь не было никаких шансов на спасение ворот.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:1!!! Фёдор Чалов!!! С левого края в штрафную площадку сместился Чалов, который пробил в ближний нижний угол - мяч от штанги оказался в сетке ворот. Здесь уже вина целиком и полностью на Свинове.

Очень сложно "Факелу" будет что-то изменить в оставшееся время. Психологическое преимущество сейчас полностью на стороне ЦСКА.

Владимир Фёдотов всё-таки остался в своей технической зоне. Красную карточку всё-таки получил не главный тренер ЦСКА, а один из его ассистентов.

В контратаку пытался Аппаев протащить мяч по левому флангу, но судьи заметили, что мяч на несколько сантиметров вышел за боковую линию, поэтому мяч отдан обратно под контроль "армейцев".

Карраскаль наносил мощнейший удар по воротам со средней дистанции с подбора, но мяч полетел намного правее створа ворот. Свалился мяч с ноги бьющего.

ОПАСНО! Обрезались воронежцы в середине поля, из-за чего ЦСКА провёл быструю контратаку три в два. Карраскаля партнёры вывели на левый край штрафной площади, но ему не удалось пробить бросившегося навстречу Свинова.

Теперь Карраскаль за счёт индивидуальных действий обострил игру на левом краю, отдал пас в штрафную площадку на Чалова, который пробивал с разворота, но слабовато получилось, что позволило Свинову справиться.

Карраскаль попытался теперь пробить по воротам метров с 23, но под мяч успел броситься один из отважных защитников.

В чужой штрафной площади падал теперь Карраскаль, прорываясь по центру к воротам. "Армейцы" требуют пенальти, но свисток судьи молчит.

Тут же пошла контратака "Факела", которая была сорвана фолом и арбитр уверенно вытащил из кармана жёлтую карточку.

В первой контратаке "Факел" заработал угловой на левом фланге. Акбашев от флажка выполнял навес в штрафную площадку, но высоковато мяч летел - никто не добрался к игровому снаряду.

ЦСКА не стоит рассчитывать на то, что "Факел" всеми силами начнёт играть на удержание счёта. В первых трёх турах мы не видели такой картины - воронежцев всегда тянет в зону атаки по возможности.

Кучаев с левого фланга выполнял прострельную передачу вдоль ворот гостей, но Свинов чётко и уверенно забрал мяч на перехвате.

Теперь Мухин с правого фланга выполнял прострел в центр - защитники "Факела" просто без стеснения выбили мяч на угловой. Со стандарта последовала неудачная низкая подача в район ближней штанги.

Продолжает ЦСКА наступать флангами. С левого фланга прострельная передача следовала сейчас в район 11-метровой отметки, но и там всё было под контролем защищающихся.

Мухин в одном из стыков опасно шёл в борьбу прямой ногой. За такие опасные действия судья наказал "армейца" жёлтой карточкой.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Константин Кучаев!!! Из глубины поля последовал заброс в штрафную площадку на Чалова, который мастерски обработал мяч, после чего выкатил снаряд под удар Кучаева, а тот мощно пробил в левый нижний угол.

Завелись на трибунах болельщики ЦСКА, которые до этого были поникшие. Теперь они зазывают своих любимцев в новые атаки, чтобы развить успех и выйти вперёд в счёте.

Медина перехватил мяч на чужой половине поля, после чего следовал снова заброс в штрафную площадку, но на этот раз защитники "Факела" были эффективны.

Никаких замен в перерыве матча не произошло в составе ЦСКА. Посмотрим, поменяется ли что-то кардинально в рисунке игры на старте первого тайма. "Армейцы" должны пытаться подключать максимальные скорости.

У "Факела" же в перерыве произошла двойная замена: вместо Василия Черова и Олега Дмитриева встречу продолжают Руслан Магаль и Андрей Мендель.

Москвичи стараются, как и в начале первого тайма, обострять игру преимущественно левым флангом, но "Факел" к этому уже полностью готов.

Свой первый угловой в матче заработали хозяева поля на правом фланге. Подача последовала на дальнюю штангу, откуда следовала попытка удара по воротам с лёту, но слабовато получилось.

Первый тайм

— Первый тайм окончен! "Факел" снова может сотворить сенсацию, ведя к перерыву в Москве с минимальным счётом 1:0.

45' Кучаеву досталось в предыдущем эпизоде. Не везёт парню в первом тайме, но потерпеть осталось чуть-чуть до свистка на перерыв.

45' Жёлтая карточка предъявлена Гонгадзе, хотя "армейцы" требуют удалить автора забитого гола.

45' Угловой на левом фланге заработали воронежцы. Снова в штрафной площади возник пожар после серии скидок и рикошетов. В итоге Гонгадзе, пытаясь пробить через себя, попал по голове сопернику.

45' Медина по центральной оси рвался исправляться в чужие владения. Но после прострела слева ему не удалось обработать мяч под давлением защитника. В итоге мяч срикошетил в руки Свинову.

45' 4 минуты компенсировано.

44' Отметим, что пенальти в свои ворота привёз Медина, который невнимательно сыграть после "загоревшийся свечки", в итоге врезав по ноге сыгравшего на опережении Суслова.

43' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Георгий Гонгадзе!!!

Нападающий очень уверенно развёл мяч и вратаря по разным углам.

42' ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА ЦСКА! После просмотра видеоповтора арбитр указал на точку. Отличный шанс для гостей.

41' После подачи углового в штрафной площади пошла борьба за мяч и на линии Суслов был сбит соперников. Главный судья молчит, но Сергей Карачёв на VAR пересматривает эпизод.

40' Выполнили штрафной удар воронежцы из глубины поля. Заброс на правый край прошёл на Дашаева, который выполнял скидку в центр, но попал в Чалова. Мяч ушёл на угловой.

39' Жёстко силовым приёмом Мойзес принял Дмитриева, который оказался потрясён. Арбитр отнёсся к эпизоду либерально, не став наказывать защитника предупреждением.

38' Стараются огрызаться игроки "Факела" по возможности в контратаках, но не получается это делать так эффективно, как, к примеру, было в матче первого тура с "Краснодаром".

37' Гайич подключился к атаке хозяев поля по правому флангу, откуда выполнял навес в штрафную площадку, но там воронежцы в несколько действий сумели выбить мяч подальше.

36' ЦСКА сейчас сумел прижать соперника на одной половине поля, но преодолеть насыщенную воронежскую оборону оказывается непросто.

35' Здорово с азартом играет Свинов первый матч в нынешнем сезоне. На левом краю штрафной площади он теперь бросился за мячом, не позволив случиться угловому.

34' Первая замена в составе ЦСКА произошла. Иван Обляков всё-таки вынужден уйти с поля из-за имеющегося повреждение, а вместо него в игру вошёл новичок команды Мойзес.

33' Приучили нас команды в первых трёх турах к большому количеству забитых голов. Но в первом матче четвёртого тура было забито только 2 гола. Не факт, что в этой встрече будет забито больше, судя по игре в такой жаре.

32' Наконец, свою атаку ЦСКА провёл после затяжного перерыва. Чалов пробивал с 19 метров на силу, но попал в защитника. Мяч уходил на угловой, но Свинову удалось в броске сохранить игровой снаряд в пределах поля.

31' Левым флангом пытались обострить игру воронежцы, где работал традиционно заряженный на обострение Аппаев, но в борьбе с двумя защитниками мяч был упущен за лицевую линию.

30' После активных первых двадцати минут матча у "армейцев" никак не клеится комбинационная игра, из-за чего команде Владимира Федотова приходится много бегать без мяча. В такую жару много бегать весьма неприятно.

29' Обляков получил какое-то повреждение и присел на газон, держась за ногу. Арбитр пригласил на поле медицинскую бригаду, чтобы она попыталась вернуть в игру выбывшего бойца.

28' Дмитриев с правого фланга из глубины поля забрасывал мяч к штрафной площади в направлении Аппаева, но внимательно работают защитники ЦСКА, которые не позволяют игровому снаряду дойти до адресата.

27' Букмекеры продолжают видеть ЦСКА очень большим фаворитом матча. На чистую победу хозяев поля сейчас предлагается коэффициент 1.50. Хотя в последние минуты мы видим равную игру.

26' Снова жёстко в середине поля сыграли против Кучаева. Головами столкнулся Константин с Дмитриевым. Полузащитник "Факела" даже не поморщился, а вот Кучаев оказался в нокдауне.

25' ЦСКА пытается сейчас вернуть себе территориальное преимущество в середине поля, принявшись пасоваться поперёк поля. Затем пошла диагональная подача в штрафную площадку, но мяч стал достаточно простой добычей для Свинова.

24' Правым флангом теперь воронежцы провели атаку, откуда прошла прострельная передача вдоль ворот, но Акинфеев и в этот раз сработал надёжно, намертво забрав игровой снаряд в руки в падении на перехвате.

23' Последовал удар по воротам хозяев из не самой привлекательной позиции для этого дела. Видимо, воронежцы пытались застать врасплох Акинфеева, но такого опытного вратаря подобным трюком не взять.

22' Ещё один штрафной удар гости заработали на левом фланге, уже неподалёку от лицевой линии. Подача со стандарта с этой точки может получиться опасней.

21' Штрафной удар "Факел" теперь заработали на левом краю атаки. Подача следовала с закруткой на ворота в направлении Аппаева, но борьбу в воздухе у нападающего сумел выиграть Дивеев.

20' Получил теперь повреждение Свинов. В предыдущем эпизоде он столкнулся с одним из соперников, после чего очень жёстко приземлился на газон.

19' Со стандарта следовала подача от Гайича в район дальней штанги, но в эту зону уверенно на выход пошёл Свинов, который кулаками отбил мяч, после чего против него были нарушены правила.

18' Кучаев получил повреждение в одном из игровых единоборств неподалёку от левого угла штрафной площади соперника. Перетерпит боль Константин, не став просить вызова скорой медицинской помощи.

17' ОПАСНО! Карраскаль вошёл на правый край штрафной площади и отдал тонкий короткий пас на Гайича, который с полного хода пробивал на силу с острого угла, но Свинов сумел совершить спасение.

16' Практически со всех футболистов пот уже льётся, как из ведра. Очень жарко в Москве. Очень сложно футболистам придётся терпеть до финального свистка.

15' На правом фланге Медина красиво обыграл двух соперников, сместился в центр и наносил мощный удар по воротам, но выстрел на себя принял ещё один сотрудник оборонительного офиса "Факела".

14' Зайнутдинов забросил мяч на левый фланг атаки ЦСКА, откуда Обляков в борьбе выполнял скидку головой в штрафную площадку, где защитник махнул мимо игрового снаряда, но его подстраховал Свинов.

13' Заброс у гостей следовал на левый фланг атаки, куда открывался Аппаев, но судьи зафиксировали, что Хызыр забрался в положение "вне игры". Нападающий спорить с таким решением не стал.

12' "Факел" впервые вышел с мячом на чужую половину поля, но не пытаются они там проявлять агрессию, стараясь просто сохранять мяч под контролем, пасуясь поперёк поля, периодически отыгрывая назад.

11' Букмекеры перед матчем видели ЦСКА большим фаворитом этого матча. По игре пока что можно сказать, что они были правы, но счёт на табло пока что остаётся не открытым.

10' Пока что со стороны воронежцев мы не видим попыток контригры. Явно побаивается команда Олега Василенко "армейцев". В первых трёх турах "огоньки" играли куда более смело и дерзко.

9' Обляков с левого фланга выполнял прострельную передачу слева вдоль линии вратарской площади, но там надёжно сейчас отработали защитники "Факела".

8' Слышны с трибун скандирования: "Факел, Факел!" Фанаты ЦСКА с нынешнего сезона на стадионы не ходят, так что ощущается дефицит голосовой поддержки, что не может радовать.

7' "Факелу" надо реагировать на проседание в зоне правого защитника и укреплять эту зону, иначе москвичи так долго прощать не будут за предоставленные вольности.

6' Снова левым флангом "армейцы" обострили игру, откуда прострел теперь следовал вдоль ворот - Свинов парировал мяч в центр штрафной площади, где один из его защитников разрядил обстановку мощным выносом.

5' Первая угроза сейчас всё-таки случилась у ворот Свинова. После прострела с левого фланга Медина принял мяч на линии штрафной площади, после чего мощно палил по воротам с левой ноги, но игровой снаряд просвистел над перекладиной.

4' ЦСКА явно побаивается дерзкого дебютанта РПЛ, аккуратно прощупывая оборону соперника забросами из глубины поля, не отряжая большие силы к чужой штрафной площади.

3' Хорошая атмосфера на трибунах "ВЭБ Арены", пусть она и не заполнена. Бросается в глаза, что на месте событий присутствует большое количество болельщиков "Факела".

2' Встреча началась в достаточно прагматичном режиме. Ни одна из команд не стремится с первых секунд включать высокие скорости и создавать угрозы чужим владениям.