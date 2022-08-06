Стадион: Profertil Arena Hartberg
0:2
Второй тайм: 83'
0'
40' Желтая карточкаПавлович Страхиня
0:1
50' ГолФернандо Педро
0:2
61' ГолКапальдо Николас
77' Желтая карточкаШимич Роко
77' Желтая карточкаСвете Рене
Ход матча
50'
0:1
61'
77'
77'
28
Хайль
Юрген
23
Кайнц
Тобиас
30
Пэйнтсил
Сет
24
Тадич
Дарио
18
Кён
Филипп
70
Дедич
Амар
22
Соле
Умар
21
Сучич
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
-
30 Пэйнтсил СетНападающий
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Штурм ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Шмидт Клаус
- Основной состав
-
18 Кён ФилиппВратарь
-
70 Дедич АмарЗащитник
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сучич ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Шимич РокоНападающий
-
77 Окафор НоаНападающий
-
Главный тренер: Яйссле Маттиас
История личных встреч
Хартберг
Ред Булл Зальцбург
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афдияй Донис
|2
|0.67
|Айдын Окан
|1
|0.33
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандо Педро
|2
|0.67
|Окафор Ноа
|1
|0.33
|Сеско Бенджамин
|1
|0.33
|Капальдо Николас
|1
|0.33
|Кьергаард Мауриц
|1
|0.33
|Ульмер Андреас
|0
|0
|Вебер Максимилиан
|0
|0
Карточки
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matija Horvat
|2
|0
|Фаркаш Патрик
|1
|0
|Хайль Юрген
|1
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вебер Максимилиан
|1
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Соле Умар
|1
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
|Павлович Страхиня
|1
|0
|Сучич Лука
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хартберг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сваровски Тироль - Хартберг 2:1 Хартберг - Альтах 2:1 Леобен - Хартберг 1:2 Хартберг - Залаэгерсег 1:2
Хартберг - Санкт-Пёльтен 0:4 Хартберг - Университатя 1:0 Хайлигенкройц - Хартберг 0:5 Хартберг - СВ Лафниц 2:2 Хартберг - Рид 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 4:2 ЛАСК - Хартберг 3:3 Хартберг - Альтах 4:0 Адмира - Хартберг 1:3 Хартберг - Адмира 1:2 Рид - Хартберг 0:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:4 Хартберг - ЛАСК 0:0 Альтах - Хартберг 0:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3
SV Fuegen - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2 Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:1 Ред Булл Зальцбург - Легия 3:2 Ред Булл Зальцбург - ЦСКА София 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 4:0 Ред Булл Зальцбург - Рид 3:0 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|2.
|Рапид Вена
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|2:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Штурм
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|5.
|Рид
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|6.
|Аустрия Лустенау
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Сваровски Тироль
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Хартберг
|0:2
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|9.
|Вольфсбергер
|3
|0
|2
|1
|4 - 8
|2
|10.
|Альтах
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|Аустрия Вена
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Аустрия Клагенфурт
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рид
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Аустрия Лустенау
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Сваровски Тироль
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Штурм
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Ред Булл Зальцбург
|2:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|ЛАСК
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Рапид Вена
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Хартберг
|0:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Аустрия Вена
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Вольфсбергер
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|11.
|Альтах
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Аустрия Клагенфурт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|2.
|Рапид Вена
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|2:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|Штурм
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|5.
|Вольфсбергер
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Сваровски Тироль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|7.
|Хартберг
|0:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|8.
|Альтах
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|Рид
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Аустрия Лустенау
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Аустрия Клагенфурт
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Аустрия Вена
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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