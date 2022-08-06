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Австрия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Хартберг
0:2
Второй тайм: 83'
Ред Булл Зальцбург
0'
40' Желтая карточка
Павлович Страхиня
0:1
50' Гол
Фернандо Педро
0:2
61' Гол
Капальдо Николас
77' Желтая карточка
Шимич Роко
77' Желтая карточка
Свете Рене
1
Свете
Рене
29
Фаркаш
Патрик
16
Зоннляйтнер
Марио
12
Штайнвендер
Михаэль
11
Matija
Horvat
8
Фадингер
Лукас
27
Thomas
Kofler
28
Хайль
Юрген
23
Кайнц
Тобиас
30
Пэйнтсил
Сет
24
Тадич
Дарио
18
Кён
Филипп
70
Дедич
Амар
22
Соле
Умар
31
Павлович
Страхиня
39
Вебер
Максимилиан
7
Капальдо
Николас
13
Зайвальд
Николас
14
Кьергаард
Мауриц
21
Сучич
Лука
11
Фернандо
Педро
30
Сеско
Бенджамин
Хартберг
4-3-1-2
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2

История личных встреч

Хартберг
Ред Булл Зальцбург

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

История матчей

Б
2:1
Б
0:1
Б
0:3
Б
7:1
Б
3:0
Б
0:6
Б
2:2
Б
7:2
Б
0:4
Б
2:0
КА
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афдияй Донис 2 0.67
Айдын Окан 1 0.33
Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандо Педро 2 0.67
Окафор Ноа 1 0.33
Сеско Бенджамин 1 0.33
Капальдо Николас 1 0.33
Кьергаард Мауриц 1 0.33
Ульмер Андреас 0 0
Вебер Максимилиан 0 0

Карточки

Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matija Horvat 2 0
Фаркаш Патрик 1 0
Хайль Юрген 1 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вебер Максимилиан 1 0
Окафор Ноа 1 0
Соле Умар 1 0
Зайвальд Николас 1 0
Павлович Страхиня 1 0
Сучич Лука 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хартберг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сваровски Тироль - Хартберг 2:1 Хартберг - Альтах 2:1 Леобен - Хартберг 1:2 Хартберг - Залаэгерсег 1:2
Хартберг - Санкт-Пёльтен 0:4 Хартберг - Университатя 1:0 Хайлигенкройц - Хартберг 0:5 Хартберг - СВ Лафниц 2:2 Хартберг - Рид 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 4:2 ЛАСК - Хартберг 3:3 Хартберг - Альтах 4:0 Адмира - Хартберг 1:3 Хартберг - Адмира 1:2 Рид - Хартберг 0:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:4 Хартберг - ЛАСК 0:0 Альтах - Хартберг 0:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3
SV Fuegen - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2 Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:1 Ред Булл Зальцбург - Легия 3:2 Ред Булл Зальцбург - ЦСКА София 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 4:0 Ред Булл Зальцбург - Рид 3:0 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 3 2 1 0 9 - 3 7
2. Рапид Вена 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Ред Булл Зальцбург 2:0 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Штурм 3 1 2 0 4 - 3 5
5. Рид 3 1 1 1 2 - 2 4
6. Аустрия Лустенау 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Сваровски Тироль 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Хартберг 0:2 3 1 0 2 3 - 5 3
9. Вольфсбергер 3 0 2 1 4 - 8 2
10. Альтах 2 0 1 1 3 - 4 1
11. Аустрия Вена 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Аустрия Клагенфурт 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рид 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Аустрия Лустенау 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Сваровски Тироль 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Штурм 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Ред Булл Зальцбург 2:0 1 1 0 0 3 - 0 3
6. ЛАСК 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Рапид Вена 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Хартберг 0:2 2 1 0 1 2 - 3 3
9. Аустрия Вена 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Вольфсбергер 2 0 1 1 2 - 6 1
11. Альтах 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Аустрия Клагенфурт 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 2 1 1 0 6 - 2 4
2. Рапид Вена 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Ред Булл Зальцбург 2:0 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Штурм 2 0 2 0 2 - 2 2
5. Вольфсбергер 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Сваровски Тироль 1 0 0 1 1 - 2 0
7. Хартберг 0:2 1 0 0 1 1 - 2 0
8. Альтах 1 0 0 1 1 - 2 0
9. Рид 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Аустрия Лустенау 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Аустрия Клагенфурт 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Аустрия Вена 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Павлович Страхиня получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Хартберг
    Ничья
    Ред Булл Зальцбург
    46.32
    6.55
    10.50
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    Где смотреть матч Хартберг 0:2 Ред Булл Зальцбург онлайн

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    Ред Булл Зальцбург
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