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Австрия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Рид
1:1
Конец матча
Штурм
0'
0:1
11' Гол
Ланг Кристоф
56' Желтая карточка
Демаку Весель
56' Желтая карточка
Leo Mikic
61' Вторая желтая карточка
Leo Mikic
63' Желтая карточка
Аффенгрубер Давид
68' Желтая карточка
Цигль Марсель
1:1
78' Пенальти
Моншайн Кристоф
90'+6
1
Радлингер
Самуэль
66
David
Ungar
6
Лакнер
Маркус
24
Tin
Plavotic
10
Висмейер
Юлиан
8
Michael
Martin
4
Цигль
Марсель
17
Philipp
Pomer
22
Нутц
Штефан
7
Моншайн
Кристоф
21
Leo
Mikic
27
Зибенхандль
Йорг
24
Инголич
Сандро
42
Аффенгрубер
Давид
6
Боркович
Александар
28
Шнегг
Давид
17
Демаку
Весель
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
30
Любич
Иван
11
Саркария
Манприт
26
Ланг
Кристоф
Рид
3-4-3
Штурм
4-3-1-2

История личных встреч

Рид
Штурм

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
81.3%
6 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
56.3%
8 побед 9 ничьих 0 побед

33 матча

12.1%
87.9%
0 побед 4 ничьи 29 побед

Первый тайм

42.4%
57.6%
0 побед 14 ничьих 16 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 11 ничьих 21 победа

49 матчей

20.4%
20.4%
59.2%
10 побед 10 ничьих 29 побед

Первый тайм

12.2%
55.1%
32.7%
6 побед 27 ничьих 16 побед

Второй тайм

16.3%
40.8%
42.9%
8 побед 20 ничьих 21 победа

История матчей

Б
2:2
К
1:2
Б
1:0
Б
2:1
Б
0:2
ТМК
2:1
Б
1:0
Б
0:3
Б
1:0
Б
1:0
Б
0:0
Б
0:1
Б
3:2
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:2
Б
1:2
Б
3:1
Б
0:1
Б
2:1
Б
2:2
Б
2:0
Б
3:0
Б
3:1
Б
1:2
Б
3:1
Б
0:1
Б(M
0:0
Б(M
1:1
Б(M
1:0
Б(M
1:1
Б(M
0:0
К
2:1
Б(M
1:0
Б(M
0:1
Б(M
0:3
Б(M
1:2
К
0:1
Б(M
1:0
Б(M
0:2
К
1:2
Б(M
1:2
Б(M
3:2
Б(M
1:1
Б(M
3:0
Б(M
4:1
Б(M
2:0
Б(M
0:0
Б(M
5:0

Бомбардиры внутри турнира

Рид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Висмейер Юлиан 1 0.33
Моншайн Кристоф 1 (1) 0.33
Tin Plavotic 0 0
Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёйлунн Расмус 2 0.67
Саркария Манприт 1 0.33
Ланг Кристоф 1 0.33
Демаку Весель 0 0
Данте Амаду 0 0

Карточки

Рид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leo Mikic 1 1
Цигль Марсель 1 0
Denizcan Cosgun 1 0
Michael Martin 1 0
Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аффенгрубер Давид 2 1
Горенц-Станкович Йон 1 0
Газибегович Юсуф 1 0
Демаку Весель 1 0
Прасс Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Рид
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Рид - Аустрия Лустенау 1:0 Рапид Вена - Рид 1:0 Штадлау - Рид 0:4 Рид - Уйпешт 2:4
Рид - Хорн 0:1 Рид - Мюнхен-1860 1:1 Рид - Олимпиакос 2:0 Рид - Слован Братислава 0:3 Хартберг - Рид 1:1 Рид - ЛАСК 1:1 Альтах - Рид 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 3:0 Рид - Адмира 1:1 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3 Рид - Хартберг 0:0 ЛАСК - Рид 0:2 Рид - Альтах 1:2 Адмира - Рид 2:0 Рид - Штурм 2:2
Штурм
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Динамо Киев - Штурм 1:0 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Штурм - Аль-Вахда III 4:0 Вольфсбергер - Штурм 1:1
Рёфикс Рётис - Штурм 0:6 Штурм - Галатасарай 2:1 Штурм - Зброёвка 0:0 Фюрстенфельд - Штурм 2:3 Штурм - Вайц 1:2 Штурм - Блау-Вайс 1:1 Штурм - Лиферинг 0:0 Штурм - Дойчландсбергер 2:0 Войтсберг - Штурм 0:11 Мура - Штурм 2:3 Штурм - Капфенберг 2:0 Аустрия Вена - Штурм 4:2 Штурм - Вольфсбергер 1:4 Аустрия Клагенфурт - Штурм 1:2 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Рапид Вена - Штурм 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 3 2 1 0 9 - 3 7
2. Рапид Вена 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Ред Булл Зальцбург 2:0 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Штурм 3 1 2 0 4 - 3 5
5. Рид 3 1 1 1 2 - 2 4
6. Аустрия Лустенау 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Сваровски Тироль 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Хартберг 0:2 3 1 0 2 3 - 5 3
9. Вольфсбергер 3 0 2 1 4 - 8 2
10. Альтах 2 0 1 1 3 - 4 1
11. Аустрия Вена 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Аустрия Клагенфурт 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рид 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Аустрия Лустенау 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Сваровски Тироль 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Штурм 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Ред Булл Зальцбург 2:0 1 1 0 0 3 - 0 3
6. ЛАСК 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Рапид Вена 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Хартберг 0:2 2 1 0 1 2 - 3 3
9. Аустрия Вена 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Вольфсбергер 2 0 1 1 2 - 6 1
11. Альтах 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Аустрия Клагенфурт 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 2 1 1 0 6 - 2 4
2. Рапид Вена 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Ред Булл Зальцбург 2:0 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Штурм 2 0 2 0 2 - 2 2
5. Вольфсбергер 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Сваровски Тироль 1 0 0 1 1 - 2 0
7. Хартберг 0:2 1 0 0 1 1 - 2 0
8. Альтах 1 0 0 1 1 - 2 0
9. Рид 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Аустрия Лустенау 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Аустрия Клагенфурт 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Аустрия Вена 1 0 0 1 0 - 3 0
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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      11'
      Г О О О О Л - Ланг Кристоф бьет в цель!
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