Стадион: Josko Arena
0'
0:1
11' ГолЛанг Кристоф
56' Желтая карточкаДемаку Весель
56' Желтая карточкаLeo Mikic
61' Вторая желтая карточкаLeo Mikic
63' Желтая карточкаАффенгрубер Давид
68' Желтая карточкаЦигль Марсель
1:1
78' ПенальтиМоншайн Кристоф
90'+6
Ход матча
11'
0:1
56'
56'
61'
68'
78'
1:1
66
David
Ungar
24
Tin
Plavotic
22
Нутц
Штефан
21
Leo
Mikic
- Основной состав
- Вратарь
-
66 David UngarЗащитник
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Нутц ШтефанНападающий
- Нападающий
-
21 Leo MikicНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Heinle
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
- Нападающий
-
26 Ланг КристофНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
История личных встреч
Рид
Штурм
16 матчей
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
81.3%
6 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
56.3%
8 побед 9 ничьих 0 побед
33 матча
12.1%
87.9%
0 побед 4 ничьи 29 побед
Первый тайм
42.4%
57.6%
0 побед 14 ничьих 16 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 11 ничьих 21 победа
49 матчей
20.4%
20.4%
59.2%
10 побед 10 ничьих 29 побед
Первый тайм
12.2%
55.1%
32.7%
6 побед 27 ничьих 16 побед
Второй тайм
16.3%
40.8%
42.9%
8 побед 20 ничьих 21 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Висмейер Юлиан
|1
|0.33
|Моншайн Кристоф
|1 (1)
|0.33
|Tin Plavotic
|0
|0
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хёйлунн Расмус
|2
|0.67
|Саркария Манприт
|1
|0.33
|Ланг Кристоф
|1
|0.33
|Демаку Весель
|0
|0
|Данте Амаду
|0
|0
Карточки
Рид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leo Mikic
|1
|1
|Цигль Марсель
|1
|0
|Denizcan Cosgun
|1
|0
|Michael Martin
|1
|0
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аффенгрубер Давид
|2
|1
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0
|Газибегович Юсуф
|1
|0
|Демаку Весель
|1
|0
|Прасс Александр
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Рид
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Рид - Аустрия Лустенау 1:0 Рапид Вена - Рид 1:0 Штадлау - Рид 0:4 Рид - Уйпешт 2:4
Рид - Хорн 0:1 Рид - Мюнхен-1860 1:1 Рид - Олимпиакос 2:0 Рид - Слован Братислава 0:3 Хартберг - Рид 1:1 Рид - ЛАСК 1:1 Альтах - Рид 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 3:0 Рид - Адмира 1:1 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3 Рид - Хартберг 0:0 ЛАСК - Рид 0:2 Рид - Альтах 1:2 Адмира - Рид 2:0 Рид - Штурм 2:2
Штурм
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Динамо Киев - Штурм 1:0 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Штурм - Аль-Вахда III 4:0 Вольфсбергер - Штурм 1:1
Рёфикс Рётис - Штурм 0:6 Штурм - Галатасарай 2:1 Штурм - Зброёвка 0:0 Фюрстенфельд - Штурм 2:3 Штурм - Вайц 1:2 Штурм - Блау-Вайс 1:1 Штурм - Лиферинг 0:0 Штурм - Дойчландсбергер 2:0 Войтсберг - Штурм 0:11 Мура - Штурм 2:3 Штурм - Капфенберг 2:0 Аустрия Вена - Штурм 4:2 Штурм - Вольфсбергер 1:4 Аустрия Клагенфурт - Штурм 1:2 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Рапид Вена - Штурм 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|2.
|Рапид Вена
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|2:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Штурм
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|5.
|Рид
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|6.
|Аустрия Лустенау
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Сваровски Тироль
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Хартберг
|0:2
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|9.
|Вольфсбергер
|3
|0
|2
|1
|4 - 8
|2
|10.
|Альтах
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|Аустрия Вена
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Аустрия Клагенфурт
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рид
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Аустрия Лустенау
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Сваровски Тироль
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Штурм
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Ред Булл Зальцбург
|2:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|ЛАСК
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Рапид Вена
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Хартберг
|0:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Аустрия Вена
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Вольфсбергер
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|11.
|Альтах
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Аустрия Клагенфурт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|2.
|Рапид Вена
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|2:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|Штурм
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|5.
|Вольфсбергер
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Сваровски Тироль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|7.
|Хартберг
|0:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|8.
|Альтах
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|Рид
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Аустрия Лустенау
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Аустрия Клагенфурт
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Аустрия Вена
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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