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Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион:
Кортрейк
0:0
Конец матча
Сент-Трейден
0'
37' Желтая карточка
Койта Абубакари
90'+3
31
Илич
Марко
4
Ватанабэ
Цуёси
24
Дессолей
Дорьян
66
Радованович
Александар
25
Nayel
Mehssatou
14
Сиссоко
Самбу
II
12
Кейта
Хабиб
30
Д'Эне
Кристоф
7
Мбайо
Дилан
17
Гейе
Папе
Хабиб
10
Селемани
Фаиз
21
Шмидт
Даниэль
3
Аль-Дахиль
Амин
37
Ляйстнер
Тони
22
Янсенс
Вольке
4
Хасиока
Даики
6
Конате
Мори
27
Бойя
Франк
7
Койта
Абубакари
10
Кагава
Синдзи
8
Хаяси
Даити
91
Бруно
Джанни
Кортрейк
3-4-3
Сент-Трейден
3-4-3

История личных встреч

Кортрейк
Сент-Трейден

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы

16 матчей

50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

ПДА
1:3
ПДА
0:2
ПДА
0:2
ПДА
0:0
ПДА
2:0
ПДА
4:0
ПДА
0:0
ПДА
3:1
ПДА
0:2
ПДА
3:2
ЛП
0:1
ЛП
1:2
ЛП
3:0
ЛП
2:1
КБ
1:0
КБ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ватанабэ Цуёси 1 0.33
Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаяси Даити 2 0.67
Хасиока Даики 0 0
Ван Дессел Стан 0 0

Карточки

Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Папе Хабиб 2 0
Кейта Хабиб 2 0
Беншаиб Амин 0 1
Nayel Mehssatou 1 0
Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кагава Синдзи 1 0
Койта Абубакари 1 0
Конате Мори 1 0
Аль-Дахиль Амин 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кортрейк
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Кортрейк - Утрехт 2:1 Остенде - Кортрейк 4:5
Кортрейк - Виртон 0:0 Дордрехт - Кортрейк 4:2 Кортрейк - Мехелен 3:1 Кортрейк - Андерлехт 2:3 Мехелен - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Генк - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:3 Кортрейк - Антверпен 0:2 Кортрейк - Брюгге 0:1 Шарлеруа - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:1
Сент-Трейден
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Гент - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Сент-Трейден - Сераинг 0:2 Виктория Пльзень - Сент-Трейден 1:3
СВ Вёргл - Сент-Трейден 0:6 Стандард - Сент-Трейден 0:2 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Стандард 3:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Генк - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Мехелен 1:1 Остенде - Сент-Трейден 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:3 Сент-Трейден - Шарлеруа 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1 Брюгге - Сент-Трейден 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Генк 3 2 0 1 9 - 6 6
3. Андерлехт 3 2 0 1 5 - 2 6
4. АХ Лёвен 3 2 0 1 6 - 4 6
5. Остенде 3 2 0 1 5 - 4 6
6. Гент 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Зульте-Варегем 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Брюгге 3 1 1 1 5 - 5 4
9. Стандард 3 1 1 1 5 - 5 4
10. Кортрейк 3 1 1 1 1 - 2 4
11. Унион Сент-Жиллуаз 3 1 1 1 2 - 4 4
12. Мехелен 3 1 0 2 4 - 4 3
13. Вестерло 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Шарлеруа 3 1 0 2 4 - 5 3
15. Серкль Брюгге 3 1 0 2 1 - 4 3
16. Эйпен 3 1 0 2 5 - 8 3
17. Сент-Трейден 3 0 3 0 2 - 2 3
18. Серен Юнайтед 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Андерлехт 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Антверпен 2 2 0 0 5 - 2 6
4. Брюгге 2 1 1 0 4 - 3 4
5. Гент 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Стандард 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Зульте-Варегем 1 1 0 0 2 - 0 3
8. АХ Лёвен 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Вестерло 1 1 0 0 2 - 0 3
10. Эйпен 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Серкль Брюгге 1 1 0 0 1 - 0 3
12. Остенде 1 1 0 0 2 - 1 3
13. Мехелен 2 1 0 1 3 - 2 3
14. Унион Сент-Жиллуаз 1 1 0 0 1 - 0 3
15. Шарлеруа 2 1 0 1 4 - 4 3
16. Сент-Трейден 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Кортрейк 2 0 1 1 0 - 2 1
18. Серен Юнайтед 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Кортрейк 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Остенде 2 1 0 1 3 - 3 3
4. АХ Лёвен 2 1 0 1 4 - 4 3
5. Сент-Трейден 2 0 2 0 1 - 1 2
6. Гент 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Зульте-Варегем 2 0 1 1 1 - 2 1
8. Унион Сент-Жиллуаз 2 0 1 1 1 - 4 1
9. Шарлеруа 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Мехелен 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Брюгге 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Генк 1 0 0 1 2 - 3 0
13. Андерлехт 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Стандард 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Вестерло 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Эйпен 2 0 0 2 3 - 7 0
17. Серен Юнайтед 2 0 0 2 1 - 5 0
18. Серкль Брюгге 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Койта Абубакари получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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