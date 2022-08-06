Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне
0:0
Первый тайм: 24'
Ход матча
11'
23
Пейре
Тибо
16
Схоофс
Роб
11
Сторм
Никола
49
Морис
Антони
17
Теума
Тедди
24
Зиани
Илис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Сторм НиколаНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
-
28 Рэмекерс ТунЗащитник
- Защитник
-
17 Гуэ СамюэльПолузащитник
-
10 Маледе ЙонасНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Теума ТеддиПолузащитник
- Нападающий
-
24 Зиани ИлисНападающий
- Запасные игроки
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
-
26 Сайкс РоссЗащитник
-
85 Дони АрноЗащитник
- Полузащитник
-
20 Линен СеннеПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Герертс Карел
История личных встреч
Мехелен
Унион Сент-Жиллуаз
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
12 матчей
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пейре Тибо
|1
|0.33
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сайкс Росс
|1
|0.33
|Саймон Адингра
|1
|0.33
|Ванзейр Данте
|0
|0
Карточки
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванлерберге Йорди
|1
|0
|Швед Марьян
|1
|0
|Ван Хоренбек Алек
|1
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниукоп Барт
|2
|0
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0
|Амани Жан
|1
|0
|Сайкс Росс
|1
|0
|Линен Сенне
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мехелен
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Остенде - Мехелен 2:1 Мехелен - Антверпен 0:2 Мехелен - Вольфсбург 3:4 Мехелен - РВДМ 47 0:0
Мехелен - Маккаби Хайфа 1:0 Антверпен - Мехелен 4:0 Кортрейк - Мехелен 3:1 Мехелен - Генк 0:0 Шарлеруа - Мехелен 3:2 Мехелен - Гент 1:2 Гент - Мехелен 1:0 Генк - Мехелен 4:2 Мехелен - Шарлеруа 1:0 Брюгге - Мехелен 2:0 Мехелен - Кортрейк 3:2 Эйпен - Мехелен 1:1 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Сент-Трейден - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:2 Антверпен - Мехелен 1:2
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1
Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:2 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:1 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 0:0 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АХ Лёвен
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Антверпен
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Генк
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|4.
|Остенде
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|Зульте-Варегем
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|7.
|Брюгге
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|Кортрейк
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|9.
|Андерлехт
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|10.
|Вестерло
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Серкль Брюгге
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|12.
|Шарлеруа
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|13.
|Эйпен
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|14.
|Сент-Трейден
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|15.
|Гент
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|16.
|Стандард
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|17.
|Мехелен
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|Брюгге
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|АХ Лёвен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Зульте-Варегем
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Андерлехт
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Вестерло
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Серкль Брюгге
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Антверпен
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Остенде
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Эйпен
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|Шарлеруа
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|13.
|Сент-Трейден
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Гент
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Стандард
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|16.
|Кортрейк
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|17.
|Мехелен
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АХ Лёвен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Антверпен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Кортрейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|6.
|Сент-Трейден
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|Гент
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Зульте-Варегем
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|Мехелен
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Генк
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|11.
|Шарлеруа
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Андерлехт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Брюгге
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Вестерло
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Стандард
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Серкль Брюгге
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Серен Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Эйпен
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
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