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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион:
Мехелен
3:0
Конец матча
Унион Сент-Жиллуаз
0'
11' Желтая карточка
Виктор Боне
1:0
44' Гол
Схоофс Роб
2:0
51' Гол в свои ворота
Амани Жан
56' Желтая карточка
Зиани Илис
58' Желтая карточка
Теума Тедди
3:0
59' Гол
Нгой Жульен
60' Желтая карточка
Лавале Димитри
65' Желтая карточка
Схоофс Роб
88' Желтая карточка
Лапуссен Лоик
90' Желтая карточка
Пуэртас Кэмерон
90'+4
1
Куке
Гетан
5
Уолш
Сэнди
23
Пейре
Тибо
18
Ван
Хоренбек
Алек
21
Болинголи-Мбомбо
Боли
14
Лавале
Димитри
6
Ван
Хеке
Яннес
16
Схоофс
Роб
7
Хайреманс
Джеффри
9
Нгой
Жульен
11
Сторм
Никола
49
Морис
Антони
3
Виктор
Боне
16
Бёрджесс
Кристиан
44
Ван
дер
Хейден
Сибе
2
Ниукоп
Барт
94
Лапуссен
Лоик
23
Пуэртас
Кэмерон
8
Амани
Жан
17
Теума
Тедди
13
Ванзейр
Данте
24
Зиани
Илис
Мехелен
4-3-3
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2

История личных встреч

Мехелен
Унион Сент-Жиллуаз

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

12 матчей

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

ПДА
2:0
К
2:1
ПДА
3:1
ПДБВЭ
0:5
К
1:2
К
0:0
ПДБВЭ
1:2
ПДБПЭ
2:1
ПДБПЭ
2:2
ТМК
1:0
ЛППОЗПВЛЕ
1:0
ЛППОЗПВЛЕ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгой Жульен 1 0.33
Схоофс Роб 1 0.33
Пейре Тибо 1 0.33
Хайреманс Джеффри 0 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сайкс Росс 1 0.33
Саймон Адингра 1 0.33
Ванзейр Данте 0 0

Карточки

Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Схоофс Роб 1 0
Ванлерберге Йорди 1 0
Швед Марьян 1 0
Лавале Димитри 1 0
Ван Хоренбек Алек 1 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниукоп Барт 2 0
Бёрджесс Кристиан 1 0
Теума Тедди 1 0
Амани Жан 1 0
Сайкс Росс 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Линен Сенне 1 0
Лапуссен Лоик 1 0
Виктор Боне 1 0
Зиани Илис 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
67%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
3
60%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мехелен
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Остенде - Мехелен 2:1 Мехелен - Антверпен 0:2 Мехелен - Вольфсбург 3:4 Мехелен - РВДМ 47 0:0
Мехелен - Маккаби Хайфа 1:0 Антверпен - Мехелен 4:0 Кортрейк - Мехелен 3:1 Мехелен - Генк 0:0 Шарлеруа - Мехелен 3:2 Мехелен - Гент 1:2 Гент - Мехелен 1:0 Генк - Мехелен 4:2 Мехелен - Шарлеруа 1:0 Брюгге - Мехелен 2:0 Мехелен - Кортрейк 3:2 Эйпен - Мехелен 1:1 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Сент-Трейден - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:2 Антверпен - Мехелен 1:2
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1
Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:2 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:1 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 0:0 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АХ Лёвен 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Антверпен 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Генк 3 2 0 1 9 - 6 6
4. Остенде 3 2 0 1 5 - 4 6
5. Зульте-Варегем 3 1 1 1 3 - 2 4
6. Брюгге 3 1 1 1 5 - 5 4
7. Кортрейк 3 1 1 1 1 - 2 4
8. Унион Сент-Жиллуаз 3 1 1 1 2 - 4 4
9. Андерлехт 2 1 0 1 2 - 1 3
10. Вестерло 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Серкль Брюгге 2 1 0 1 1 - 2 3
12. Мехелен 3 1 0 2 4 - 4 3
13. Шарлеруа 3 1 0 2 4 - 5 3
14. Эйпен 3 1 0 2 5 - 8 3
15. Сент-Трейден 3 0 3 0 2 - 2 3
16. Гент 2 0 2 0 3 - 3 2
17. Стандард 2 0 1 1 3 - 5 1
18. Серен Юнайтед 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Брюгге 2 1 1 0 4 - 3 4
3. АХ Лёвен 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Зульте-Варегем 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Андерлехт 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Вестерло 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Серкль Брюгге 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Антверпен 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Эйпен 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Унион Сент-Жиллуаз 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Остенде 1 1 0 0 2 - 1 3
12. Мехелен 2 1 0 1 3 - 2 3
13. Шарлеруа 2 1 0 1 4 - 4 3
14. Сент-Трейден 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Гент 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Стандард 1 0 1 0 2 - 2 1
17. Кортрейк 2 0 1 1 0 - 2 1
18. Серен Юнайтед 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АХ Лёвен 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Антверпен 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Кортрейк 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Остенде 2 1 0 1 3 - 3 3
5. Сент-Трейден 2 0 2 0 1 - 1 2
6. Гент 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Зульте-Варегем 2 0 1 1 1 - 2 1
8. Унион Сент-Жиллуаз 2 0 1 1 1 - 4 1
9. Генк 1 0 0 1 2 - 3 0
10. Шарлеруа 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Мехелен 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Андерлехт 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Брюгге 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Вестерло 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Стандард 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Серкль Брюгге 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Серен Юнайтед 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Эйпен 2 0 0 2 3 - 7 0
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Схоофс Роб бьет в цель!
    • Желтая карточка
      11'
      Виктор Боне получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Мехелен 3:0 Унион Сент-Жиллуаз онлайн

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