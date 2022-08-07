2:1
Конец матча
0'
1:0
52' ГолMarlon Freitas
2:0
61' ГолDiego Churin
64' Желтая карточкаPeglow
2:1
86' ГолКандидо Луан
90' Желтая карточкаНатан Рафаэл
90'+9
Ход матча
52'
61'
2:0
64'
67'
86'
2:1
90'
1
Ренан
2
Dudu
V1
11
Peglow
21
Натан
Рафаэл
36
Кандидо
Луан
17
Уртадо
Хан
11
Helio
Junio
- Основной состав
-
1 РенанВратарь
-
2 Dudu V1Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 PeglowПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Энрике АртурЗащитник
-
20 Diego ChurinНападающий
-
-
13 Hayner
-
-
-
-
14 Camutanga
-
12 Leo Medeiros
-
Главный тренер: Jorginho
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Натан РафаэлЗащитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Уртадо ХанНападающий
-
11 Helio JunioНападающий
- Запасные игроки
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
-
6 РамонЗащитник
-
16 Рамирес ЭрикПолузащитник
-
10 HyoranПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
5 Jadson 3
-
Главный тренер: Mauricio Barbieri
История личных встреч
Атлетико Гойяненсе
Ред Булл Брагантино
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
17 матчей
35.3%
11.8%
52.9%
6 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Гойяненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Wellington Rato
|5
|0.24
|Diego Churin
|4
|0.19
|Marlon Freitas
|3 (1)
|0.14
|Luis Pereira III
|3
|0.14
|Airton Sousa
|2
|0.1
|Лео Перейра
|1
|0.05
|Gabriel Baralhas
|1
|0.05
|Jefferson de Oliveira4
|1
|0.05
|Kelvin Giacobe
|1
|0.05
|Hayner
|0
|0
|Фернандо Луис IV
|0
|0
|Dudu V1
|0
|0
|Peglow
|0
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандидо Луан
|5
|0.24
|Alerrandro
|5
|0.24
|Гимарайнс Артур
|3
|0.14
|Hyoran
|3
|0.14
|Итало Хосе
|3
|0.14
|Natan
|2
|0.1
|Helio Junio
|2
|0.1
|Marcos Vinicios
|2
|0.1
|Эвангелиста Лукас
|2 (1)
|0.1
|Miguel Silveira dos Santos
|1
|0.05
|Bruno Praxedes
|1
|0.05
|Ортис Лео
|1
|0.05
|Gabriel Novaes
|1
|0.05
|Уртадо Хосе
|0
|0
|Силва Адерлан
|0
|0
|Jadson 3
|0
|0
Карточки
Атлетико Гойяненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лео Перейра
|7
|0
|Gabriel Baralhas
|7
|0
|Luis Pereira III
|6
|0
|Hayner
|6
|0
|Edson III
|5
|0
|Фернандо Луис IV
|1
|1
|Diego Churin
|2
|0
|Marlon Freitas
|2
|0
|Ramon XII
|2
|0
|Shaylon
|2
|0
|Fernando Edson
|2
|0
|Jefferson de Oliveira4
|2
|0
|Энрике Артур II
|0
|1
|Роналдо
|1
|0
|Рикардиньо Феррейра
|1
|0
|Rickson
|1
|0
|Willian Moraes
|1
|0
|Dudu V1
|1
|0
|Peglow
|1
|0
|Wellington Rato
|1
|0
|Airton Sousa
|1
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Helio Junio
|5
|0
|Jadson 3
|5
|0
|Рамирес Эрик II
|1
|2
|Силва Адерлан
|4
|0
|Ортис Лео
|4
|0
|Рамон
|2
|1
|Cleiton Schwengber
|3
|0
|Bruno Praxedes
|3
|0
|Marcos Vinicios
|3
|0
|Кандидо Луан
|1
|1
|Natan
|2
|0
|Натан Рафаэл
|2
|0
|Carlos Eduardo III
|2
|0
|Alerrandro
|2
|0
|Leonardo Realpe
|2
|0
|Hyoran
|1
|0
|Raul González II
|1
|0
|Gabriel Novaes
|1
|0
|Уртадо Хосе
|1
|0
|Miguel Silveira dos Santos
|1
|0
|Renan Victor
|1
|0
|Kevin Lomonaco
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
14
3 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
0
0%
3
21%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
2
15%
3
21%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
2
14%
61-75
4
31%
3
21%
76-90
Пропущено
10
16
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
10%
1
6%
1-15
2
20%
4
25%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
20%
6
38%
61-75
2
20%
2
13%
76-90
Забито
10
18
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
13 Не забивали 13
1
10%
3
17%
1-15
2
20%
4
22%
16-30
3
30%
4
22%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
3
30%
4
22%
76-90
Пропущено
21
9
14 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
3
14%
0
0%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
7
33%
0
0%
31-45
3
14%
3
33%
46-60
1
5%
3
33%
61-75
3
14%
3
33%
76-90
Забито
23
32
9 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 13
6 Не забивали 4
1
4%
6
19%
1-15
3
13%
7
22%
16-30
5
22%
7
22%
31-45
3
13%
1
3%
46-60
4
17%
4
13%
61-75
7
30%
7
22%
76-90
Пропущено
31
25
20 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 15
4
13%
1
4%
1-15
6
19%
4
16%
16-30
10
32%
2
8%
31-45
3
10%
4
16%
46-60
3
10%
9
36%
61-75
5
16%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Насьональ Монтевидео - Атлетико Гойяненсе 0:1 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 4:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 2:0 Атлетико Гойяненсе - Америка Минейро 0:1
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойяненсе 4:1 Атлетико Гойяненсе - Форталеза 0:1 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 0:3 Сантос - Атлетико Гойяненсе 1:0 Атлетико Гойяненсе - Олимпия Асунсьон 2:0 Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу 1:2 Олимпия Асунсьон - Атлетико Гойяненсе 2:0 Сеара - Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:0 Атлетико Гойяненсе - Жувентуде 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:2 Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:2 Атлетико Гойяненсе - Аваи 2:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:1 ЛДУ Кито - Атлетико Гойяненсе 1:1
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ред Булл Брагантино - Жувентуде 1:0 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Форталеза 2:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 0:3
Ред Булл Брагантино - Аваи 4:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 4:2 Сантос - Ред Булл Брагантино 2:2 Ред Булл Брагантино - Коритиба Парана 4:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:0 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Ред Булл Брагантино - Гойяс 0:1 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:1 Насьональ Монтевидео - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 0:1 Ред Булл Брагантино - Велес Сарсфилд 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|20
|12
|6
|2
|33 - 14
|42
|2.
|Коринтианс
|21
|11
|6
|4
|26 - 20
|39
|3.
|Фламенго
|1:0
|21
|11
|3
|7
|31 - 19
|36
|4.
|Флуминенсе
|20
|10
|5
|5
|31 - 22
|35
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|20
|10
|4
|6
|25 - 20
|34
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|20
|8
|9
|3
|30 - 20
|33
|7.
|Атлетико Минейро
|20
|8
|8
|4
|27 - 23
|32
|8.
|Ред Булл Брагантино
|21
|8
|6
|7
|32 - 25
|30
|9.
|Америка Минейро
|21
|8
|3
|10
|17 - 23
|27
|10.
|Сантос
|20
|6
|9
|5
|24 - 18
|27
|11.
|Сан-Паулу
|0:1
|21
|5
|11
|5
|28 - 26
|26
|12.
|Ботафого Рибейрао
|21
|7
|4
|10
|20 - 26
|25
|13.
|Гойяс
|20
|6
|7
|7
|22 - 25
|25
|14.
|Сеара
|21
|5
|10
|6
|22 - 22
|25
|15.
|Аваи
|21
|6
|4
|11
|22 - 34
|22
|16.
|Коритиба Парана
|20
|6
|4
|10
|22 - 31
|22
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|21
|5
|5
|11
|21 - 33
|20
|18.
|Куяба
|20
|5
|5
|10
|14 - 21
|20
|19.
|Форталеза
|20
|4
|6
|10
|16 - 23
|18
|20.
|Жувентуде
|21
|3
|7
|11
|16 - 34
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|10
|7
|3
|0
|14 - 3
|24
|2.
|Фламенго
|1:0
|10
|7
|1
|2
|20 - 5
|22
|3.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|6
|3
|1
|16 - 8
|21
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|10
|6
|2
|2
|19 - 9
|20
|5.
|Ред Булл Брагантино
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|6.
|Коритиба Парана
|10
|6
|2
|2
|14 - 9
|20
|7.
|Флуминенсе
|10
|6
|1
|3
|18 - 11
|19
|8.
|Интернасьонал Порту Алегре
|10
|5
|4
|1
|20 - 11
|19
|9.
|Сантос
|11
|5
|4
|2
|18 - 10
|19
|10.
|Атлетико Минейро
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|11.
|Аваи
|11
|5
|3
|3
|17 - 15
|18
|12.
|Америка Минейро
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|13.
|Гойяс
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|14.
|Сан-Паулу
|0:1
|10
|4
|4
|2
|17 - 12
|16
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|11
|4
|2
|5
|12 - 11
|14
|16.
|Ботафого Рибейрао
|10
|3
|2
|5
|10 - 11
|11
|17.
|Куяба
|10
|2
|5
|3
|7 - 7
|11
|18.
|Сеара
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|19.
|Жувентуде
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|20.
|Форталеза
|10
|1
|6
|3
|4 - 6
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|10
|6
|4
|0
|14 - 5
|22
|2.
|Флуминенсе
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|3.
|Коринтианс
|11
|4
|3
|4
|12 - 17
|15
|4.
|Ботафого Рибейрао
|11
|4
|2
|5
|10 - 15
|14
|5.
|Фламенго
|1:0
|11
|4
|2
|5
|11 - 14
|14
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|10
|3
|5
|2
|10 - 9
|14
|7.
|Сеара
|11
|3
|5
|3
|11 - 10
|14
|8.
|Атлетико Минейро
|10
|3
|5
|2
|11 - 13
|14
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|4
|1
|5
|9 - 12
|13
|10.
|Америка Минейро
|11
|3
|1
|7
|5 - 13
|10
|11.
|Ред Булл Брагантино
|10
|2
|4
|4
|14 - 16
|10
|12.
|Сан-Паулу
|0:1
|11
|1
|7
|3
|11 - 14
|10
|13.
|Форталеза
|10
|3
|0
|7
|12 - 17
|9
|14.
|Куяба
|10
|3
|0
|7
|7 - 14
|9
|15.
|Гойяс
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|16.
|Сантос
|9
|1
|5
|3
|6 - 8
|8
|17.
|Жувентуде
|10
|1
|4
|5
|8 - 19
|7
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|10
|1
|3
|6
|9 - 22
|6
|19.
|Аваи
|10
|1
|1
|8
|5 - 19
|4
|20.
|Коритиба Парана
|10
|0
|2
|8
|8 - 22
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
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