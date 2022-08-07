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Бразилия: Серия A

2022
Атлетико Гойяненсе
2:1
Конец матча
Ред Булл Брагантино
0'
1:0
52' Гол
Marlon Freitas
2:0
61' Гол
Diego Churin
64' Желтая карточка
Peglow
2:1
86' Гол
Кандидо Луан
90' Желтая карточка
Натан Рафаэл
90'+9
1
Ренан
2
Dudu
V1
3
Wanderson
VIII
4
Lucas
Gazal
6
Jefferson
de
Oliveira4
5
Willian
Moraes
8
Marlon
Freitas
7
Airton
Sousa
10
Wellington
Rato
11
Peglow
9
Рикардиньо
Феррейра
18
Cleiton
Schwengber
13
Силва
Адерлан
3
Ортис
Лео
21
Натан
Рафаэл
36
Кандидо
Луан
25
Bruno
Praxedes
23
Raul
González
II
8
Эвангелиста
Лукас
7
Гимарайнс
Артур
17
Уртадо
Хан
11
Helio
Junio
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1
Ред Булл Брагантино
4-3-3

История личных встреч

Атлетико Гойяненсе
Ред Булл Брагантино

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

17 матчей

35.3%
11.8%
52.9%
6 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед

История матчей

СA
4:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:0
СA
2:1
СB
1:1
СB
3:0
СB
1:2
СB
1:0
СB
0:1
СB
0:1
БСБ
1:0
БСБ
2:1
БСБ
2:0
БСБ
0:1
СB
2:2
СB
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Гойяненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wellington Rato 5 0.24
Diego Churin 4 0.19
Marlon Freitas 3 (1) 0.14
Luis Pereira III 3 0.14
Airton Sousa 2 0.1
Лео Перейра 1 0.05
Gabriel Baralhas 1 0.05
Jefferson de Oliveira4 1 0.05
Kelvin Giacobe 1 0.05
Hayner 0 0
Фернандо Луис IV 0 0
Dudu V1 0 0
Peglow 0 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандидо Луан 5 0.24
Alerrandro 5 0.24
Гимарайнс Артур 3 0.14
Hyoran 3 0.14
Итало Хосе 3 0.14
Natan 2 0.1
Helio Junio 2 0.1
Marcos Vinicios 2 0.1
Эвангелиста Лукас 2 (1) 0.1
Miguel Silveira dos Santos 1 0.05
Bruno Praxedes 1 0.05
Ортис Лео 1 0.05
Gabriel Novaes 1 0.05
Уртадо Хосе 0 0
Силва Адерлан 0 0
Jadson 3 0 0

Карточки

Атлетико Гойяненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лео Перейра 7 0
Gabriel Baralhas 7 0
Luis Pereira III 6 0
Hayner 6 0
Edson III 5 0
Фернандо Луис IV 1 1
Diego Churin 2 0
Marlon Freitas 2 0
Ramon XII 2 0
Shaylon 2 0
Fernando Edson 2 0
Jefferson de Oliveira4 2 0
Энрике Артур II 0 1
Роналдо 1 0
Рикардиньо Феррейра 1 0
Rickson 1 0
Willian Moraes 1 0
Dudu V1 1 0
Peglow 1 0
Wellington Rato 1 0
Airton Sousa 1 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Helio Junio 5 0
Jadson 3 5 0
Рамирес Эрик II 1 2
Силва Адерлан 4 0
Ортис Лео 4 0
Рамон 2 1
Cleiton Schwengber 3 0
Bruno Praxedes 3 0
Marcos Vinicios 3 0
Кандидо Луан 1 1
Natan 2 0
Натан Рафаэл 2 0
Carlos Eduardo III 2 0
Alerrandro 2 0
Leonardo Realpe 2 0
Hyoran 1 0
Raul González II 1 0
Gabriel Novaes 1 0
Уртадо Хосе 1 0
Miguel Silveira dos Santos 1 0
Renan Victor 1 0
Kevin Lomonaco 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
14
3 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
0
0%
3
21%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
2
15%
3
21%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
2
14%
61-75
4
31%
3
21%
76-90

Пропущено

10
16
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
10%
1
6%
1-15
2
20%
4
25%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
20%
6
38%
61-75
2
20%
2
13%
76-90

Забито

10
18
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
13 Не забивали 13
1
10%
3
17%
1-15
2
20%
4
22%
16-30
3
30%
4
22%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
3
30%
4
22%
76-90

Пропущено

21
9
14 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
3
14%
0
0%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
7
33%
0
0%
31-45
3
14%
3
33%
46-60
1
5%
3
33%
61-75
3
14%
3
33%
76-90

Забито

23
32
9 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 13
6 Не забивали 4
1
4%
6
19%
1-15
3
13%
7
22%
16-30
5
22%
7
22%
31-45
3
13%
1
3%
46-60
4
17%
4
13%
61-75
7
30%
7
22%
76-90

Пропущено

31
25
20 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 15
4
13%
1
4%
1-15
6
19%
4
16%
16-30
10
32%
2
8%
31-45
3
10%
4
16%
46-60
3
10%
9
36%
61-75
5
16%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Насьональ Монтевидео - Атлетико Гойяненсе 0:1 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 4:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 2:0 Атлетико Гойяненсе - Америка Минейро 0:1
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойяненсе 4:1 Атлетико Гойяненсе - Форталеза 0:1 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 0:3 Сантос - Атлетико Гойяненсе 1:0 Атлетико Гойяненсе - Олимпия Асунсьон 2:0 Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу 1:2 Олимпия Асунсьон - Атлетико Гойяненсе 2:0 Сеара - Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:0 Атлетико Гойяненсе - Жувентуде 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:2 Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:2 Атлетико Гойяненсе - Аваи 2:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:1 ЛДУ Кито - Атлетико Гойяненсе 1:1
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ред Булл Брагантино - Жувентуде 1:0 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Форталеза 2:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 0:3
Ред Булл Брагантино - Аваи 4:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 4:2 Сантос - Ред Булл Брагантино 2:2 Ред Булл Брагантино - Коритиба Парана 4:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:0 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Ред Булл Брагантино - Гойяс 0:1 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:1 Насьональ Монтевидео - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 0:1 Ред Булл Брагантино - Велес Сарсфилд 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 20 12 6 2 33 - 14 42
2. Коринтианс 21 11 6 4 26 - 20 39
3. Фламенго 1:0 21 11 3 7 31 - 19 36
4. Флуминенсе 20 10 5 5 31 - 22 35
5. Атлетико Паранаэнсе 20 10 4 6 25 - 20 34
6. Интернасьонал Порту Алегре 20 8 9 3 30 - 20 33
7. Атлетико Минейро 20 8 8 4 27 - 23 32
8. Ред Булл Брагантино 21 8 6 7 32 - 25 30
9. Америка Минейро 21 8 3 10 17 - 23 27
10. Сантос 20 6 9 5 24 - 18 27
11. Сан-Паулу 0:1 21 5 11 5 28 - 26 26
12. Ботафого Рибейрао 21 7 4 10 20 - 26 25
13. Гойяс 20 6 7 7 22 - 25 25
14. Сеара 21 5 10 6 22 - 22 25
15. Аваи 21 6 4 11 22 - 34 22
16. Коритиба Парана 20 6 4 10 22 - 31 22
17. Атлетико Гойяненсе 21 5 5 11 21 - 33 20
18. Куяба 20 5 5 10 14 - 21 20
19. Форталеза 20 4 6 10 16 - 23 18
20. Жувентуде 21 3 7 11 16 - 34 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 10 7 3 0 14 - 3 24
2. Фламенго 1:0 10 7 1 2 20 - 5 22
3. Атлетико Паранаэнсе 10 6 3 1 16 - 8 21
4. Палмейрас Сан-Паулу 10 6 2 2 19 - 9 20
5. Ред Булл Брагантино 11 6 2 3 18 - 9 20
6. Коритиба Парана 10 6 2 2 14 - 9 20
7. Флуминенсе 10 6 1 3 18 - 11 19
8. Интернасьонал Порту Алегре 10 5 4 1 20 - 11 19
9. Сантос 11 5 4 2 18 - 10 19
10. Атлетико Минейро 10 5 3 2 16 - 10 18
11. Аваи 11 5 3 3 17 - 15 18
12. Америка Минейро 10 5 2 3 12 - 10 17
13. Гойяс 10 4 4 2 13 - 11 16
14. Сан-Паулу 0:1 10 4 4 2 17 - 12 16
15. Атлетико Гойяненсе 11 4 2 5 12 - 11 14
16. Ботафого Рибейрао 10 3 2 5 10 - 11 11
17. Куяба 10 2 5 3 7 - 7 11
18. Сеара 10 2 5 3 11 - 12 11
19. Жувентуде 11 2 3 6 8 - 15 9
20. Форталеза 10 1 6 3 4 - 6 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 10 6 4 0 14 - 5 22
2. Флуминенсе 10 4 4 2 13 - 11 16
3. Коринтианс 11 4 3 4 12 - 17 15
4. Ботафого Рибейрао 11 4 2 5 10 - 15 14
5. Фламенго 1:0 11 4 2 5 11 - 14 14
6. Интернасьонал Порту Алегре 10 3 5 2 10 - 9 14
7. Сеара 11 3 5 3 11 - 10 14
8. Атлетико Минейро 10 3 5 2 11 - 13 14
9. Атлетико Паранаэнсе 10 4 1 5 9 - 12 13
10. Америка Минейро 11 3 1 7 5 - 13 10
11. Ред Булл Брагантино 10 2 4 4 14 - 16 10
12. Сан-Паулу 0:1 11 1 7 3 11 - 14 10
13. Форталеза 10 3 0 7 12 - 17 9
14. Куяба 10 3 0 7 7 - 14 9
15. Гойяс 10 2 3 5 9 - 14 9
16. Сантос 9 1 5 3 6 - 8 8
17. Жувентуде 10 1 4 5 8 - 19 7
18. Атлетико Гойяненсе 10 1 3 6 9 - 22 6
19. Аваи 10 1 1 8 5 - 19 4
20. Коритиба Парана 10 0 2 8 8 - 22 2
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