Стадион: Геламко
0'
0:1
5' ГолВетокеле Игор
1:1
37' ГолМарре Сулейман
2:1
45' ПенальтиКейперс Уго
75' Желтая карточкаМарре Сулейман
90' Желтая карточкаЛемайич Дарко
90'+6
Ход матча
5'
0:1
37'
45'
2:1
73'
75'
90'
33
Руф
Дави
24
Кумс
Свен
11
Кейперс
Уго
23
Зигерс
Рубин
24
Ravil
Tagir
14
Kyan
Vaesen
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Кейперс УгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Зигерс РубинЗащитник
- Защитник
-
24 Ravil TagirЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Kyan VaesenНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Диркс ТюрПолузащитник
-
10 Бернат ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
История личных встреч
Гент
Вестерло
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
16 матчей
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|2 (1)
|0.67
|Марре Сулейман
|1
|0.33
|Тиссудали Тарик
|1
|0.33
|Лемайич Дарко
|1
|0.33
|Кумс Свен
|0
|0
|Торунарига Джордан
|0
|0
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ветокеле Игор
|2
|0.67
|Даци Эрдон
|1
|0.33
|Бернат Ян
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марре Сулейман
|2
|0
|Лемайич Дарко
|2
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пердикицци Пьетро
|1
|1
|Нойштедтер Роман
|1
|0
|Фостер Лайл
|1
|0
|Бернат Ян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гент - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Гент 2:2 Брюгге - Гент 1:0 Гент - Митьюлланд 2:1
Арис Салоники - Гент 1:0 Хайдук - Гент 0:3 Вестерло - Гент 6:2 Диккельвенн - Гент 0:6 Гент - Шарлеруа 1:2 Генк - Гент 0:2 Мехелен - Гент 1:2 Гент - Мехелен 1:0 Шарлеруа - Гент 1:3 Гент - Генк 0:1 Гент - Андерлехт 0:0 Гент - АХ Лёвен 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:2 Гент - Андерлехт 1:0 Гент - ПАОК 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:2
Вестерло
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1 Вестерло - Беерсхот 2:3
Вестерло - Витесс 0:0 Вестерло - Ломмель 2:1 Вестерло - Маккаби Тель-Авив 2:1 Вестерло - Патро Эйсден 2:0 Вестерло - Гент 6:2 Вестерло - Моленбек 2:2 Мускрон-Перювельз - Вестерло 2:6 Ломмель - Вестерло 2:1 Вестерло - Льерс Кемпензонен 2:0 Льерс Кемпензонен - Вестерло 1:0 Виртон - Вестерло 1:0 Дейнзе - Вестерло 1:2 Вестерло - Васланд-Беверен 2:1 Вестерло - Мускрон-Перювельз 1:0 Вестерло - Дейнзе 0:3 Вестерло - Ломмель 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АХ Лёвен
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Антверпен
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Генк
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|4.
|Остенде
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|5.
|Гент
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|6.
|Зульте-Варегем
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|7.
|Брюгге
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|Стандард
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|9.
|Кортрейк
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|10.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|11.
|Андерлехт
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|12.
|Мехелен
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|13.
|Вестерло
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Шарлеруа
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|15.
|Серкль Брюгге
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|16.
|Эйпен
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|17.
|Сент-Трейден
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|18.
|Серен Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|Стандард
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Брюгге
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|АХ Лёвен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Зульте-Варегем
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Вестерло
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Андерлехт
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Остенде
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Мехелен
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|Антверпен
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|13.
|Серкль Брюгге
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|Эйпен
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|15.
|Шарлеруа
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|16.
|Сент-Трейден
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Кортрейк
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АХ Лёвен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Антверпен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Кортрейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|Сент-Трейден
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|6.
|Гент
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Зульте-Варегем
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|8.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|9.
|Мехелен
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Брюгге
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Шарлеруа
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Генк
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|Андерлехт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Стандард
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Серен Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Вестерло
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|17.
|Серкль Брюгге
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|18.
|Эйпен
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б