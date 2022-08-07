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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион:
Гент
2:1
Конец матча
Вестерло
0'
0:1
5' Гол
Ветокеле Игор
1:1
37' Гол
Марре Сулейман
2:1
45' Пенальти
Кейперс Уго
75' Желтая карточка
Марре Сулейман
90' Желтая карточка
Лемайич Дарко
90'+6
33
Руф
Дави
2
Окуму
Джозеф
5
Нгадеу
Майкл
23
Торунарига
Джордан
18
Самуаз
Матисс
14
Кастро-Монтес
Алессио
22
Марре
Сулейман
24
Кумс
Свен
17
Юльсагер
Эндрю
19
Malick
Fofana
11
Кейперс
Уго
1
Болат
Синан
32
Йорданов
Эдиссон
23
Зигерс
Рубин
33
Нойштедтер
Роман
24
Ravil
Tagir
11
Кюйпер
Максим
4
Mathias
Fixelles
7
Lucas
Van
Eenoo
39
Томас
ван
ден
Кейбус
14
Kyan
Vaesen
25
Ветокеле
Игор
Гент
3-4-1-2
Вестерло
4-4-2

История личных встреч

Гент
Вестерло

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

16 матчей

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
6:2
ЛП
0:0
ЛП
4:2
ЛП
5:0
ЛП
1:1
ЛЖ
4:0
ЛЖ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
4:4
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 2 (1) 0.67
Марре Сулейман 1 0.33
Тиссудали Тарик 1 0.33
Лемайич Дарко 1 0.33
Кумс Свен 0 0
Торунарига Джордан 0 0
Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ветокеле Игор 2 0.67
Даци Эрдон 1 0.33
Бернат Ян 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марре Сулейман 2 0
Лемайич Дарко 2 0
Кейперс Уго 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пердикицци Пьетро 1 1
Нойштедтер Роман 1 0
Фостер Лайл 1 0
Бернат Ян 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гент - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Гент 2:2 Брюгге - Гент 1:0 Гент - Митьюлланд 2:1
Арис Салоники - Гент 1:0 Хайдук - Гент 0:3 Вестерло - Гент 6:2 Диккельвенн - Гент 0:6 Гент - Шарлеруа 1:2 Генк - Гент 0:2 Мехелен - Гент 1:2 Гент - Мехелен 1:0 Шарлеруа - Гент 1:3 Гент - Генк 0:1 Гент - Андерлехт 0:0 Гент - АХ Лёвен 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:2 Гент - Андерлехт 1:0 Гент - ПАОК 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:2
Вестерло
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1 Вестерло - Беерсхот 2:3
Вестерло - Витесс 0:0 Вестерло - Ломмель 2:1 Вестерло - Маккаби Тель-Авив 2:1 Вестерло - Патро Эйсден 2:0 Вестерло - Гент 6:2 Вестерло - Моленбек 2:2 Мускрон-Перювельз - Вестерло 2:6 Ломмель - Вестерло 2:1 Вестерло - Льерс Кемпензонен 2:0 Льерс Кемпензонен - Вестерло 1:0 Виртон - Вестерло 1:0 Дейнзе - Вестерло 1:2 Вестерло - Васланд-Беверен 2:1 Вестерло - Мускрон-Перювельз 1:0 Вестерло - Дейнзе 0:3 Вестерло - Ломмель 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АХ Лёвен 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Антверпен 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Генк 3 2 0 1 9 - 6 6
4. Остенде 3 2 0 1 5 - 4 6
5. Гент 3 1 2 0 5 - 4 5
6. Зульте-Варегем 3 1 1 1 3 - 2 4
7. Брюгге 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Стандард 3 1 1 1 5 - 5 4
9. Кортрейк 3 1 1 1 1 - 2 4
10. Унион Сент-Жиллуаз 3 1 1 1 2 - 4 4
11. Андерлехт 2 1 0 1 2 - 1 3
12. Мехелен 3 1 0 2 4 - 4 3
13. Вестерло 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Шарлеруа 3 1 0 2 4 - 5 3
15. Серкль Брюгге 3 1 0 2 1 - 4 3
16. Эйпен 3 1 0 2 5 - 8 3
17. Сент-Трейден 3 0 3 0 2 - 2 3
18. Серен Юнайтед 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Стандард 2 1 1 0 4 - 2 4
3. Гент 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Брюгге 2 1 1 0 4 - 3 4
5. АХ Лёвен 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Зульте-Варегем 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Вестерло 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Андерлехт 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Остенде 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Мехелен 2 1 0 1 3 - 2 3
11. Унион Сент-Жиллуаз 1 1 0 0 1 - 0 3
12. Антверпен 1 1 0 0 1 - 0 3
13. Серкль Брюгге 1 1 0 0 1 - 0 3
14. Эйпен 1 1 0 0 2 - 1 3
15. Шарлеруа 2 1 0 1 4 - 4 3
16. Сент-Трейден 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Кортрейк 2 0 1 1 0 - 2 1
18. Серен Юнайтед 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АХ Лёвен 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Антверпен 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Кортрейк 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Остенде 2 1 0 1 3 - 3 3
5. Сент-Трейден 2 0 2 0 1 - 1 2
6. Гент 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Зульте-Варегем 2 0 1 1 1 - 2 1
8. Унион Сент-Жиллуаз 2 0 1 1 1 - 4 1
9. Мехелен 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Брюгге 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Шарлеруа 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Генк 1 0 0 1 2 - 3 0
13. Андерлехт 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Стандард 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Серен Юнайтед 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Вестерло 2 0 0 2 1 - 4 0
17. Серкль Брюгге 2 0 0 2 0 - 4 0
18. Эйпен 2 0 0 2 3 - 7 0
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Кейперс Уго из команды Гент забивает с точки!
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Марре Сулейман бьет в цель!
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